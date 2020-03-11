Глава инвесткомпании Concorde Capital, советник по приватизации "Президент-Отеля" Игорь Мазепа: Следующее слово за Кабмином и ФГИ

Эксклюзивное интервью с основателем и главой инвесткомпании Concorde Capital Игорем Мазепой

- В конце июля 2018 года "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners стал советником по приватизации угольной компании "Краснолиманская", "Президент-Отеля" и "Индара". Как далеко вы продвинулись в этом процессе за эти скоро уже два года?

- По разным компаниям разная история. Сначала по "Краснолиманской" процесс затормозился судебным запретом из-за оспаривания компанией "Грант Торнтон" итогов конкурса по отбору советников. У меня есть предположение о том, что "Грант Торнтон" лил воду на мельницу, которой крутил (экс-депутат Игорь) Кононенко, поскольку был заинтересован максимально долго не продавать этот объект. Прошло больше года, чтобы этот судебный процесс прошел три инстанции и завершился. Наконец-то, в конце сентября прошлого года Кабмин подтвердил отбор советников, и мы получили формальную возможность идти дальше.

В случае с "Президент-Отелем" еще предыдущее правительство в ноябре 2018 года подтвердило мандат, который был дан нам Фондом госимущества по итогам конкурса, так как его результаты не оспаривались. С этим объектом затем тоже было много тянучки и сопротивления, но уже в начале сентября 2019 года мы выдали всю нашу работу в Фонд госимущества. И теперь следующее слово за Кабмином и ФГИ: либо они соглашаются с нашими рекомендациями, либо нет. Загвоздка по отелю следующая: есть компания-арендатор (ООО "Строительная компания "Квадр" – ИФ), которая взяла в аренду целый имущественный комплекс еще в 2009 году на 25 лет – до апреля 2034 года. Этот арендатор платит какие-то платежи государственной компании, на балансе которой висит этот комплекс, и которая выставлена на приватизацию. У нас есть убеждение, что государственная компания "Президент-Отель" тоже под частным контролем. Поэтому мы имели очень большие трудности в получении информации, как от самой госкомпании, так и от Фонда госимущества. Одних только отчетов для подготовки приватизации нам было недостаточно, требовался доступ к первичным документам, которые спустя год и после смены правительства и руководства ФГИ менеджеры отеля нам, наконец-то, предоставили. Тем не менее, сама ситуация вокруг "Президент-Отеля" остается прежней: есть арендатор, который управляет этой компанией.

- Какие два варианта вы предлагаете?

- Я сказал своему клиенту Кабмину: либо мы продаем этот объект в том положении, в котором он сейчас есть, и тогда это будет стоить 200-250 млн грн, так как нормальный инвестор не пойдет просто в покупку договора аренды, в покупку денежного потока, который арендатор платит компании. Либо, если вы думаете, что у вас есть сильная юридическая позиция разорвать договор аренды, то есть возможность продать его в разы дороже. Но тогда вы должны включить силу воли, идти в суды и понимать, что впереди долгая дорога.

- А третий вариант – договориться с арендатором, чтобы он выкупил где-то посередине – не рассматривается?

- Мы можем действовать только в рамках закона. По существующему законодательству нет никаких особенных преимущественных прав или особых требований, дополнительных квалификаций покупателя и всего остального. Другое дело, что сам объект, который Фонд госимущества пытается продать, он особенный – вроде есть, а вроде его и нет.

- Еще один промежуточный вариант: кто-то купил денежный поток и арендный договор на конкурсе, а там уже дальше сам силовыми или не силовыми методами будет договариваться с арендатором. Такой вариант возможен? Как это может повлиять на цену?

- Гипотетически такой сценарий возможен: берется какой-то скромный бюджет на покупку денежного потока и еще какой-то бюджет на судебные споры. Но для покупателя это все равно вопрос времени и юридических издержек, потому что договор аренды крепкий. Есть заключение юристов, которые говорят, что он крепкий – не идеальный, но очень крепкий.

- Бороться за его расторжение с руки более государству, чем частному лицу?

- Я не могу дать таких оценок. Идеальная история была бы, когда зашел бы инвестор, менее чувствительный ко всем этим рискам, договорился с существующим арендатором и они вместе продали бы "Президент-отель" кому-то крупному, красивому, западному или национальному инвестору. А уже тот бы превратил его в пятизвездочную гостиницу, привлек бы топовое имя из сферы гостеприимства. Тогда бы и этот покупатель заработал, а страна и город заработали на появлении в столице пятизвездочной гостиницы с номерным фондом в 400 номеров и ярким казино, например. И все были бы в шоколаде.

- И какой вариант выбрал ваш клиент?

- Наш клиент выбрал худший вариант – ничего не делать. Ведь для того, чтобы принять решение, нужны твердые яйца, которых, похоже, нет. Мяч по-прежнему на их стороне: прошло уже полгода с того момента, как мы передали подготовленные рекомендации и выверенные стопки документов Фонду госимущества, и ничего не происходит.

- Сколько за эти полтора года Фонд заплатил вам и членам консорциума?

- Ноль заплатил. Это, кстати, отдельный разговор. Я знаю, что польский Ernst&Young, который в 2017 году был отобран советником по приватизации "Центрэнерго", судится с Фондом госимущества из-за того, что его услуги не были оплачены.

- Я тоже слышал про такой судебный иск, но не нашел этого дела в базе судебных решений.

- Они в Польше судятся, по месту своей регистрации. На самом деле, это большой репутационный урон для Фонда госимущества, как потенциального клиента для западных инвестиционных банков. В результате популисты и квазиреформаторы рассказывают, что "мы сейчас приведем лучшие западные глобальные банки", тогда как эти банки, со многими их которых я в контакте, не верят этим словам: "Мы же видим, что Ernst&Young не заплатили". Весь процесс приватизации превратился в мыльный пузырь. В итоге все громкие заявления выглядят как какой-то фарс.

- Сколько вы еще готовы терпеть по "Президент-Отелю"?

- Мы терпим уже почти два года и еще потерпим. Просто я не знаю, сколько президент готов терпеть такую ситуацию. Потому что каждый день "ничего не делания" – это точно хуже, чем просто продать как денежный поток.

У меня вопрос – кто за это отвечает? Фонд госимущества, министр или замминистра? За бездеятельность у нас есть какая-то ответственность? Чиновники напрямую ответственны за то, что ничего не происходит. И они подставляют, таким образом, президента, и всю страну.

- Что с двумя другими объектами?

- С "Краснолиманской": пять месяцев, как мы получили мандат от правительства, и все эти пять месяцев нас игнорируют директор шахты и профильное министерство – Минэкоэнерго. Мы не получили доступ ни к одному первичному документу. Хотя, получив мандат, мы приехали на шахту и договорились о плане действий, но воз и ныне там. Директор не на связи, менеджмент не на связи – никто не на связи. Я так это понимаю, что ребята продолжают сидеть и "пилить" государственные деньги. В прошлом году госшахта не добыла ни тоны угля, в то время как добыча печально известного частного предприятия ООО "Краснолиманское", которое фактически эксплуатирует мощности госпредприятия, превысила 1 млн. тонн. Наши обращения напрямую к министру энергетики и замминистру, к сожалению, тоже не дали практических результатов.

- Регулярно звучат мысли по поводу объединения "Краснолиманской" с "Центрэнерго"

- Это хорошая идея, потому что, скорее всего, может повысить стоимость и шахты "Краснолиманская" и существенно – самого "Центрэнерго". Мало того, у нас были предварительные рекомендации чиновникам соединить продажу одного с другим. Правда, потом выяснилось, что процессуально это невозможно: требуется то ли изменение закона, то ли "нормативки", на что уйдут годы. Поэтому пока что есть такое мнение, что вы, как советники, попробуйте скоординировать без дополнительных усилий со стороны правительства эти процессы приватизации и воедино соединить их по времени. Но с тех пор закончился срок действия оценки имущества "Центрэнерго", которое продавалась еще по старому закону. Якобы мандат на продажу остался, но продавать из-за просроченной оценки нельзя. И к тому же проблема с советником по приватизации польским Ernst&Young. Поэтому я не знаю, с кем там общаться и о чем.

- За "Краснолиманскую" вам тоже не платят.

- Конечно не платят.

- По этому объекту еще есть мнение, что существует проблема в сырьевой базе, которая была отдана другим, негосударственным структурам. Вы как-то изучали эту ситуацию?

- К сожалению или к счастью, мы не можем ссылаться на какие-то мнения. Мы официальные участники этого процесса, жестко регулированы законом о приватизации и другими актами. Мы можем какие-то свои предположения делать, но мы стараемся этого избегать, и все же рассчитываем официально получить все необходимые нам для исполнения мандата советника документы. Вот уже три месяца мы безуспешно пытаемся получить от МинЭкоЭнерго данные о запасах угля на "Краснолиманской".

- Прежде чем перейти к "Индару", давайте завершил по отелю и шахте. Официально заявлено, что в этом году планируется продать и "Краснолиманскую", и "Президент-Отель". Вы в это верите?

- "Президент-Отель" мы продаем уже два года, а воз и ныне там. Но если все же чиновники определятся с путем, по которому они хотят идти, мы быстро его продадим, так как с нашей стороны уже все готово. Так что если кого-то клюнет петух или еще что произойдет в мозгах чиновников, от которых это зависит, то это вопрос недель.

В "Краснолиманскую" шахту я, конечно, верю, но при условии, что поменяется менеджмент МинЭкоЭнерго, который сумеет сменить руководство шахты. Потому что за последние полгода почти ничего не изменилось. Мы наблюдаем прямой саботаж со стороны менеджмента госпредприятия, и пассивность Минэкоэнерго, которое не может или не хочет поменять этот менеджмент уже полгода. Так что либо люди должны поменяться, либо, как минимум, их отношение.

- Третий объект – "Индар", который Фонд госимущества передумал выставлять на конкурс.

- Это вообще полукриминальная история. Что такое "Индар"? – Это единственный в Украине производитель инсулина. Я заинтересовался этой историей, потому что она сложная (равно, как и все остальные). Я слышал с рынка, которые интересовались этим вопросом, что государственной компании уже мало что принадлежит из недвижимости, и она вынуждена платить за аренду, патенты тоже не принадлежат, а менеджмент просто разворовывает денежный поток. Это все началось еще при Януковиче и продолжалось до попытки приватизировать предприятие. Но в результате слово "приватизация" ни в какие ворота не лезет в случае с "Индаром". В Украине уже один такой прецедент был: это продажа Мариупольского меткомбината им. Ильича под лозунгом трудовому коллективу.

100% я утверждать не могу, но это повод разобраться полиции или другим компетентным органам в этих делах. Я готов написать заявление, или просто считайте мои слова как заявление.

- В том случае Верховная Рада приняла отдельный закон.

- Да, тогда Рада проголосовала специально, осознанно. А что произошло сейчас? Негосударственные акционеры, которые там есть с пакетом 29%, чудным образом договорились с государством и поменяли устав этого предприятия. Вроде как тогдашний глава Минздрава Ульяна Супрун подписала доверенность на такое голосование еще в 2017 году. Изменения в устав очень маленькие по размеру, но очень весомые по сути: первоочередное право на покупку компании и долей друг друга имеют акционеры и трудовой коллектив. В результате государство или "Укрмедпром", на балансе которого числятся государственные 70,7% акций, не может выставить их на продажу на открытом рынке, а может только предложить другому акционеру по какой-то оценочной цене. А что такое оценочная цена? – Дал мзду оценщику – и любую цену назначит.

Поэтому, когда говорят о том, что "Индар" идет на приватизацию либо инвесторы, являющиеся нынешними акционерами, претендуют на покупку государственного пакета – это, я считаю, шарлатанство. Это те, кто хочет "спилить" государственный актив втихую. Это вопрос отдельного расследования, кто из чиновников позволил это сделать. Если Супрун либо любой другой чиновник, то он должен ответить перед законом и, скорее всего, сесть в тюрьму. И когда Фонд госимущества, еще предыдущий его руководитель, на основании этих изменений в устав отменил результаты конкурса по отбору нас советниками, тем самым он подыграл жуликам в распиле государственной собственности. И мы сейчас оспариваем это решение в суде.

Дальше вопрос, каким образом это отматывать. Если у правительства есть желание и сила воли действительно по-честному это продать, то оно должно отмотать эту историю обратно. Если этого не произойдет, то тогда я буду вынужден назвать чиновников, которые отвечают за это дело, соучастниками вот этого распила.

- А может можно повлиять на то, чтобы оценка была рыночной?

- Самый рыночный способ – это продать в чистом рынке. Все, что будет происходить вне чистого рынка – это "левак".

- За полтора года с момента победы на конкурсе по отбору советника во сколько бы вы оценили свои затраты?

- Это точно сотни тысяч долларов. Кроме нас там же еще работают аудиторы. Есть еще договорные отношения с юристами, так что вместе наберется полмиллиона долларов примерно. Но государство за это время потеряло десятки миллионов долларов от ничего не делания и всех этих "замазанных" схем. И каждый новый день ничего не делания – это дополнительные потери.

- Как сказалась на процессе смена правительства и руководства Фонда госимущества? Вы почувствовали какие-то изменения?

- Конечно да. Если тогда саботаж приватизации саботировали высшие люди страны, то сейчас ее саботируют чинуши помельче – министры и их замы.

- Чтобы закрыть тему по приватизации, еще один вопрос по Одесскому припортовому заводу, где у вас совсем маленький пакет. Что можете сказать и возможной продаже этого предприятия?

- Это все та же история. Компания "Грант Торнтон ", которая надолго заблокировала результаты нашего конкурса по отбору советника по "Краснолиманской", блокировала и отбор советника по ОПЗ.

Вообще, мы берем проекты, в которых нам интересно, и мы понимаем, на что идем. Мы понимали проблемы по "Индару", по шахте, и мы точно догадывались о ситуации с "Президент-Отелем". Я, честно говоря, не вижу никого другого, кто бы настолько качественно сделал эту работу. Это не та история, где все сидят за красивым столом с белыми скатертями, им подают гастрономическую еду, все делают умный вид и продают объекты задорого. Это история, когда у тебя много проблем и нужно их решать. И только, когда с объектов приватизации будут удалены те, кто не дает работать, ты наконец займешься чем-то похожим на создание инвестиционного банковского продукта.

Но, к сожалению, я замечаю, что кроме нас это не нужно никаким чиновникам – ни большому, ни маленькому. Может быть президенту надо, но тогда его точно подставляют. Все объявленные президентом инициативы по приватизации не только нивелируются, но и действиями чиновников дискредитируются.

- Вы не хотите вступить в процесс реструктуризации долгов перед Фирташем, которые являются одной из ключевых проблем для ОПЗ?

- Наверное, это было бы хорошим вызовом и интересным проектом, но у нас нет на это мандата.