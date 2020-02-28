ИТ-индустрия в Украине растет в пять раз быстрее общемировых темпов - глава Microsoft в Украине

О том, как глобальные корпорации взаимодействуют с государственным сектором, как развиваются облачные технологии и что может дать Украине цифровизация в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал генеральный директор "Microsoft Украина" Ян Питер де Йонг (Jan Peter De Jong)

На каких задачах сегодня сфокусирован Microsoft в Украине?

Сегодня компания "Microsoft Украина" помогает каждому успешно пройти цифровую трансформацию. Как бизнесу, так и государственным учреждениям. Наша цифровая трансформация помогает сотрудникам стать более эффективными, оптимизирует их процессы, улучшает отношения с клиентами, упрощает взаимодействие между правительством и гражданами, стимулирует создание новых инновационных продуктов и услуг. Облако - это важный инструмент в процессе трансформации. Могу сказать, что оно очень востребовано на нашем рынке.

В украинском офисе работает около 70 человек. В том числе специалисты, которые обладают опытом в разработке и внедрении облачных решений для международных компаний. Мы привносим этот опыт в Украину. Наша международная экспертиза доступна каждому бизнесу и правительству. Партнеры Microsoft обладают огромным опытом в проведении цифровой трансформации. Совместно с клиентами они разрабатывают оптимальные решения и снижают потенциальные риски, связанные с внедрением новых инструментов.

Наши партнеры - это ИТ-компании с сильной экспертизой в сервисах, продуктах и технологиях Microsoft, подтвержденной соответствующей сертификацией. Они внедряют и адаптируют облачные решения корпорации под потребности компаний, учитывая особенности конкретных индустрий, и специфических бизнес-процессов. Разрабатывают собственные решения на облачных платформах Microsoft, которые совместно с нами предлагают клиентам, инициируют и поддерживают программы адаптации и управления изменениями при внедрении новых продуктов и сервисов. Microsoft много инвестирует в обучение сотрудников украинских партнеров. Обучение проводят как специалисты украинского офиса, так и специалисты из Европы и США.

Microsoft уделяет много внимания образованию и поддержке молодых талантов и стремится, чтобы наши технологии были доступны каждому учебному заведению, каждому учителю и каждому ученику. С технологией искусственного интеллекта от Microsoft мы можем помочь преподавателям улучшить свои учебные методики, а учащимся - повысить успеваемость и получать более высокие оценки.

И, конечно, мы помогаем развитию стартапов в стране. Microsoft работает с рядом акселераторов, инкубаторов и проектов венчурного инвестирования, а также с другими организациями, ведущими деятельность в этом направлении, чтобы обеспечить поддержку стартапов. А также организовывает много конкурсов. Месяц назад мы приглашали команды студентов и учителей принять участие в одном из таких конкурсов. Семь команд из Украины прошли отборочный этап!

Как поменялся за последнее время уровень взаимодействия "Microsoft Украина" и государства?

Мы сотрудничаем с украинским правительством, но пока не на таком высоком уровне, как хотелось бы. Я верю, что государство движется в правильном направлении. Принятие закона об облачных услугах (законопроект 2655 - ИФ) - важный шаг для развития страны.

Возьмем, к примеру, соседнюю Польшу. С переходом в облако у граждан появилась удобная онлайн-платформа для подачи налоговых деклараций. Теперь они могут заполнять декларации, не выходя из дома, а служащим налоговой, в свою очередь, не приходится иметь дело с ворохом конвертов и бумаг. Возможности искусственного интеллекта позволяют эффективно анализировать данные и выявлять в них все странности и нестыковки! Такая система сокращает количество ошибок в декларациях и снижает вероятность мошенничества. А государству не приходится платить за обслуживание дата-центров, которые простаивают большую часть времени в связи с сезонностью подачи деклараций. Эта схема финансово выгодна и для Украины.

Наши системы позволяют сократить расходы из государственного бюджета, как это случилось в Великобритании, когда мы объединили 1700 правительственных сайтов по предоставлению услуг населению в единую платформу. За два года ей воспользовались более миллиарда человек, а государство сэкономило 60 миллионов фунтов налогоплательщиков, отказавшись от содержания отдельных сайтов.

Единая государственная цифровая платформа удобна всем: и гражданам, и бизнесу, и самим чиновникам. Она позволяет оптимизировать множество процессов, делая их прозрачными и доступными для оценки эффективности. Использование технологий облачных вычислений экономит средства государственного бюджета, ускоряет внедрение новых инновационных технологий в повседневную деятельность органов государственного управления и предоставляет комфортный сервис для граждан и бизнеса.

Доверие, безопасность и конфиденциальность имеют первостепенное значение при наличии огромного количества личных данных граждан в облаке. Microsoft лидирует в этой области и инвестирует миллиарды долларов в обеспечение безопасности и конфиденциальности с единственной целью - чтобы ваши данные и личная информация оставались в сохранности.

Государство Украины часто обращается к нашим специалистам за консультацией. Например, на протяжении нескольких лет мы консультировали Министерство экономики Украины по теме формирования эффективных процедур, которые помогли бы государственным органам снизить киберриски.

Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность Украины?

Украина - страна с большим потенциалом. Я это вижу и именно поэтому я, голландец, переехал сюда, чтобы возглавить украинский офис.

В стране много высококвалифицированных ИТ-специалистов. Возможно, поэтому ИТ-индустрия в Украине - одна из наиболее прогрессивных отраслей, которая динамично развивается и гарантирует рост экономики не только в далекой перспективе, но и сегодня. Темп роста индустрии составляет 25% ежегодно на фоне 4-6% мировых темпов. Благодаря таким показателям можно прогнозировать рост инвестиционной привлекательности страны.

Я бы выделил возможности цифровой трансформации для таких сфер как агропромышленность, IT-индустрия и производство.

Видите ли вы какие-то положительные тенденции на ИТ-рынке Украины?

Конечно! Я в первую очередь это замечаю. Рынок активно развивается, украинские инженеры, разработчики из года в год наращивают экспертизу. Мы работаем более чем с 1200 ИТ-компаниями, многие из которых создают собственные впечатляющие инновационные решения на нашей облачной платформе с использованием наших инструментов.

Доля рынка IT в Украине растет, но, чтобы она росла активнее, необходимы две вещи: упростить процессы ведения бизнеса и удерживать таланты с высочайшим уровнем профессионализма в стране.

В октябре прошлого года "Microsoft Украина" и Харьковский горсовет заключили меморандум о сотрудничестве. Расскажите об этом подробнее. Зачем это компании? Планируете ли сотрудничать с другими регионами? С Киевом?

Я замечаю, что компании и государственные структуры активнее используют наши продукты и сервисы в крупных городах. И это ускоряет их развитие. В регионах эти показатели значительно меньше. Но мы стремимся, чтобы преимущества наших технологий были доступны во всех регионах страны. Подписанный в Харькове меморандум о сотрудничестве - это своеобразный старт в реализации наших намерений по трансформации муниципальных служб. Мы решили обучать директоров харьковских школ пользоваться инструментами Office 365 для повышения их уровня образования. Чтобы ускорить развитие Украины, мы должны стремиться объединить подобные проекты, например, одновременно реализовывая их во Львове, Харькове, Днепре или Мариуполе.

Мы готовы предоставить международную экспертизу каждому региону. Мы для того здесь и находимся, чтобы помогать, обучать и внедрять новейшие технологии, чтобы переход в цифровой формат проходил комфортно и эффективно.

Ранее "Microsoft Украина" активно поддерживала образовательные проекты в регионах. Планируете ли вы в дальнейшем участвовать в подобных проектах?

Мы и сейчас это делаем. Образование - одна из ключевых областей для Microsoft. Мы верим, что с применением новых технологий обучение становится эффективнее. Сегодня в школах используют облако для обмена материалами, общаются в Teams. А учителя для создания еще более увлекательного учебного процесса используют элементы геймификации, такие как игровой проект Minecraft: Education Edition.

В рамках программы Microsoft Student Partner студенты организовывают хакатоны, лекции, создают решения на базе наших продуктов и получают менторскую поддержку со стороны специалистов Microsoft.

Конкурсы TechPill, Imagine Cup, The Next AI Guardians дают возможность учителям, преподавателям и студентам реализовать свой потенциал с помощью технологий Microsoft, получать ценные призы и участвовать в международных образовательных событиях.

Ваши коллеги заявляли, что в рамках стратегии цифровой трансформации Microsoft меняет подходы в работе со стартапами, не могли бы Вы рассказать об этом немного больше?

Мы ценим стартапы, потому что это - будущее страны, и у нас есть специальная программа для их поддержки. Мы можем помочь им расширить свой бизнес: предоставить доступ к техническим ресурсам, бесплатному облаку, дать возможность продавать продукты вместе с торговым персоналом Microsoft и через партнерский канал. Все это позволяет стартапам быстрее привести компании к успеху. На сайте Microsoft for startups детально описано, кто и на каких условия может подавать свой проект.

Украине есть чем гордиться. В рамках программы поддержки стартапов мы предоставили 1200 стартапам предоплату за использование облачной платформы Azure на общую сумму 40 млн долларов, тем самым поддерживая развитие молодых компаний и создание новых конкурентоспособных продуктов. Мы стремимся и дальше развивать нашу программу поддержки.

Microsoft проводит множество международных конкурсов для стартапов. В 2019 году украинский стартап UKU Cardio Vision занял первое место в ежегодном конкурсе Microsoft AI Idea Challenge. Команда разработчиков получила от Microsoft компьютер и предоплату в размере 10 тыс. долларов США за облачную платформу Azure. CardioVision упрощает и ускоряет процесс анализа сканов компьютерной томографии (КТ). Он определяет уровень стеноза коронарной артерии сердца в MPR изображениях (полученных с КТ), с помощью методов машинного обучения и глубоких нейронных сетей. Полученная оценка вероятности присутствия заболевания у пациента позволяет идентифицировать критические стадии, которые подлежат быстрому лечению и этим являются приоритетными.

Как вы оцениваете рост облачного рынка в Украине? Каковы ваши прогнозы?

2019 год был очень успешным для корпорации, глобальный рост выручки составил 14% (общая выручка корпорации за 2019 год составила $125,8 млрд - ИФ). Аналогичные темпы роста мы наблюдаем и в Украине. За этот год у нас было много клиентов и много проектов, и я верю, что со временем этот рост будет только выше. К сожалению, в Украине нет исследований, которые бы отражали реальную ситуацию рынка облачных технологий.

Я часто слышу замешательство, когда люди в Украине обсуждают облако. Понятия облачные сервисы и хостинг/колокейшн часто смешивают. Облако - это мощный сервис, который отличается большой гибкостью в использовании. Меньше пользуетесь - меньше платите. Кроме того, облако обладает широким функционалом, который доступен, если ваши рабочие процессы находятся в этом облаке. И речь не только о средствах аналитики и машинного обучения, но и специализированных отраслевых приложениях. Это похоже на навигационное приложение в вашем телефоне, невозможно создать настолько функциональное приложение самостоятельно.

В Украине уже много компаний, которые понимают преимущества облака Azure. Они перенесли свою работу в облако и получают выгоду от масштабируемости, высокого уровня безопасности и конфиденциальности, а также необходимого дополнительного функционала. Эти возможности помогают им оставаться конкурентноспособными на международном рынке.

После того, как правительство разрешит использование "облаков" в государственном секторе, Украина как страна будет в состоянии извлечь из этого выгоду. И это даст возможность перейти к цифровому правительству, которое сможет обеспечить высокий уровень защиты данных.

Согласно глобальному отчету корпорации, в 2019 году доход от продуктов коммерческого облака, включая Office 365, Azure, Dynamics 365 и другие коммерческие облачные услуги, составил 38,1 млрд долларов, что на 43% выше по сравнению с показателями 2018 года. Выручка облачных сервисов увеличилась на 6,8 млрд долларов. При этом рост доходов от Azure увеличился на 72%. Выручка Office 365 и Dynamics 365 увеличилась на 5,3 млрд долларов и составила 15%. Могу сказать, что рост выручки в Украине аналогичен глобальным показателям.