Советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Украине Лю Цзюнь: В будущем мы надеемся увидеть больше украинской продукции с высокой добавленной стоимостью на китайском рынке

Интервью советника по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Украине Лю Цзюня агентству "Интерфакс-Украина"

Последние несколько недель из Китая приходят тревожные новости о вспышке заболевания, вызванного новым видом коронавируса. Насколько серьезно, на Ваш взгляд, сложившаяся эпидемиологическая ситуация может повлиять на отношения Китая с торговыми партнерами, в частности, с Украиной? Возможно ли снижение товарооборота?

Ситуация с новым видом коронавируса действительно сложная, но китайское правительство предпринимает все усилия для ликвидации очагов заражения. Мы понимаем обеспокоенность других стран распространением Covid-19 и вынужденные меры, которые они должны предпринимать для обеспечения собственной эпидемиологической безопасности. Вирус – это общемировая проблема и Китай тесно сотрудничает с другими странами в предотвращении эпидемии. Что касается влияния вспышки заболевания коронавирусом, на торговые отношения Китая с другими странами, и, в частности, с Украиной, то, на мой взгляд, это не может быть существенным фактором, так как вирус не способен длительное время выживать на небиологических объектах, и большинство китайских грузов, доставляемых в вашу страну, полностью безопасны в эпидемиологическом плане. К тому же, мы значительно продвинулись в создании экспресс-тестов для выявления возбудителя и ведем работу над созданием эффективной вакцины. Выражаю надежду, что в ближайшее время вспышка данного заболевания будет локализована и эпидемиологическая ситуация нормализуется. В целом вирус практически не повлияет на темпы развития нашей экономики. Уверен, что Китай выйдет из этой ситуации с честью и станет более процветающим.

По итогам 2019 года, Китай - главный внешнеэкономический партнер Украины. Он занимает первое место, как по импорту, так и по экспорту среди всех наших торговых партнеров. Каких показателей вы ожидаете по итогам 2019 года и какие планы по экспорту/импорту на 2020 год?

За последние пять лет торговля между нашими странами развивалась быстрыми темпами и в 2019 году Китай занимает первое место по объему торгового оборота. По моему мнению, это просто продолжение логической цепочки. Я хотел бы увидеть больше украинской продукции на китайском рынке, который становится все более открытым и доступным для украинских сельскохозяйственных и продовольственных продуктов. В рамках инициативы "Один пояс – один путь" и двухсторонних китайско-украинских импортно-экспортных отношений мы занимаемся популяризацией украинской продукции, в том числе и сельскохозяйственной и промышленной продукции. Мы хотим, чтобы китайские потребители больше узнали о преимуществах украинских товаров. Что благоприятно повлияет на инвестиционный климат в вашей стране. В международной практике миссия отдела по торгово-экономическим вопросам заключается, в основном, в продвижении продукции своей страны в другую страну. А мы, наоборот, в последние годы акцент делаем именно на импорте украинской продукции в Китай. Наша главная задача – сбалансировано развивать торгово-экономическое сотрудничество. Это является одной из ключевых позиций правительства Китая.

Относительно экспорта в Украину, он тоже стремительно развивается и прежде всего за счет либерализации экономики Украины. В связи с этим вырастает спрос на китайские инвестиции, продукцию и услуги. Наши предприятия хорошо об этом осведомлены, поэтому нам не надо уговаривать заходить в Украину.

Возвращаясь к экспорту и импорту. Какие цифры вы ожидаете?

По данным Главного Таможенного Управления Китая за 2019 год объем нашего торгового оборота составляет $11,8 млрд. Это новый рекорд. Что касается перспектив, то мы уверены, что через пять лет торговый оборот между нашими странами достигнет $20 млрд в год. В первые годы моей миссии в Украине я не ожидал, что мы так быстро дойдем до $10 млрд, хотя, по данным китайской статистической службы, доля нашего торгового оборота с Украиной пока небольшая. Моей задачей является увеличить ее. У нас есть большая уверенность в будущем Украины. Откуда?

Во-первых, Украина экспортирует такие товары как железная руда, сельскохозяйственная продукция и продовольствие. В будущем мы надеемся увидеть больше украинской продукции с высокой добавленной стоимостью на китайском рынке.

Во-вторых, Украина обладает большим потенциальным рынком, а китайские предприятия обращают больше внимания на рынок, чем на ресурсы.

В-третьих, ваша страна обладает логистическими преимуществами: Украина считается "воротами в Европу" и занимает позицию хаба между Западом и Востоком. Украина обладает не только большими возможностями для освоения нашей продукции, но и возможностью реэкспорта нашей продукции в страны Западной Европы.

Инфляция в Китае в 2019 году достигла максимума, цены производителей продолжили падение, все это, как утверждают эксперты, является одним из следствий торговых войн с США. Как это может повлиять на украинский бизнес?

Вы очень профессионально обращаете внимание на подобные явления в китайской экономике. Как считает большинство китайских экспертов, рост инфляции в Китае, прежде всего, рост цен на пищевую продукцию, свинину, например – это один из ключевых факторов инфляции. Китайское правительство предпринимает меры для того, чтобы сдержать рост цен на свинину. Что касается падения цен от производителей, я считаю это краткосрочным явлениям. Оно возникло под воздействием многих факторов, не только от торгово-экономического конфликта между Китаем и Америкой, оно не может быть следствием единичного фактора. Главное в том, что в китайкой экономике идет структурная реформа, цель которой заключается в том, чтобы не попадать под влияние краткосрочных факторов.

Как это может повлиять на украинский рынок? Это скорей "плюс" или "минус" для наших отношений?

Это должно быть плюсом. Не только в Китае, а и во всем мире мы наблюдаем экономические проблемы в рамках неопределенности мировой экономики. Это происходит в связи с количественным смягчением и ослаблением спроса на внутренних рынках. Считаю, что Украина в данном экономическом периоде занимает хорошую позицию по увлечению предложения в другие страны, и обладает большими потенциальными мощностями.

Сколько китайских компаний сегодня работает в Украине?

В нашем отделе зарегистрированы более 60 предприятий. У нас есть регламент по инвестированию наших предприятий за рубежом: регистрируются те предприятия и юрлица Китая, которые, в свою очередь, создали юрлица в Украине. Таких около 70. Что касается физических лиц, то они не входят в нашу компетенцию. Наша сторона оценивает уровень китайских инвестиций в экономику Украины за период 2015-2019 годы в 300 млн долларов.

Какие отрасли экономики Украины вызывают наибольший интерес со стороны китайских компаний?

Много отраслей. Прежде всего, это энергетика, традиционная и возобновляемая, в том числе, ветровые и солнечные электростанции. Китайские предприятия также следят за развитием ТЭС (тепловых) и АЭС (атомных) электростанций. Они получили постоянные контракты и многие с интересом инвестируют в эту отрасль. Поскольку в данный момент на рынке возобновляемой энергетики доминируют частные игроки, инвестиции в этот сегмент более гибкие и быстро растущие. Что касается традиционной энергетики – это, прежде всего, госпредприятия украинской стороны. Тут возникают трудности с финансовыми вопросами, но если объявляется тендер, то наши предприятия с большим интересом участвуют.

Еще одним и интересным для нас направлением является сельское хозяйство. В данной отрасли китайские инвестиции могут быть не так концентрированы, но они занимают целую производственную цепочку, начиная от выращивания, скотоводства, заканчивая логистикой, торговлей, обработкой полей, продажей удобрений. Например, компания "Кофко Агри Ресорсиз Украина", которая входит в тройку по торговле зерном и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

В-третьих, это ІТ-сектор, информационные технологии. Доля китайских предприятий, таких как Huawei, ZTE, Lenovo, TP-Link большая. Они активно сотрудничают с клиентами, их продукция пользуется большим спросом и популярностью.

Самым большим преимуществом Украины мы считаем человеческий потенциал. Мы знаем, что Украина занимает ведущее место по аутсорсингу и разработке софта, специализированных компьютерных программ в Центральной и Восточной Европе. На данный момент основными клиентами украинских компаний являются компании из Америки и Европы. Из Китая их пока немного, но мы никогда не игнорировали, и не будем игнорировать преимущества и потенциал Украины в этом секторе. В результате уже проявляется интерес со стороны таких компаний, как Alibaba.

Еще одним направлением является логистика. Как я уже говорил, Украина – это хаб между Китаем и Евросоюзом. Поскольку Украина подписала соглашения о свободной торговле с ЕС, она имеет большой потенциал для развития логистики. Яркий пример – это развитие китайской компании COSCO на юге Украины. С 2018 года увеличилось количество регулярных рейсов из Одессы в Китай. И это скорее свидетельствует, прежде всего, о развитии логистических мощностей самой Украины. Кроме морской транспортировки действует на Украине и ж/д экспресс между Китаем и Европой, в будущем у него тоже есть большая перспектива.

Следующий сектор – это культурный туризм. Украина – страна с длительной историей, она обладает богатым ландшафтом, но в настоящее время Украину как туристическую зону в Китае знают мало. Она остается более популярной, именно для бизнеса, но и гуманитарное общение, культура, туризм является важной составляющей наших отношений.

Есть ли проблемы с оформлением виз в Украину для граждан Китая? Сколько граждан Украины посетило Китай в 2018 году, в 2019? Какова динамика? Сколько граждан Китая посетили Украину? Как Китай планирует стимулировать интерес украинцев к посещению своей страны?

В 2019 году количество людей из Китая, которые посещали Украину в целях бизнеса и туризма достигло 60 тыс. человек (это в два раза больше, чем в 2017 году). Это показывает активность и наших китайских предпринимателей, и туристов. Кстати, со стороны Украины также наблюдается аналогичная тенденция. Я думаю, что ситуация с вирусом в долгосрочной перспективе на это не повлияет и туристическая активность будет повышаться и дальше.

Хочу выразить благодарность за усилия, которые приложило украинское правительство в развитии данного направления. Если посмотреть на относительно длительный период, то с начала 90-х годов возникли большие трудности с получением виз для китайских граждан. В последние пять лет эта процедура получения для китайских бизнесменов и туристов постоянно упрощается. Сегодня китайцам легче попасть в Украину. Я хорошо помню, когда в 2015 году возобновился прямой рейс Киев-Пекин, и МИД Украины обеспечило ускоренную процедуру регистрации виз. Это один из основных стимулов для посещения Украины китайскими гражданами. Либерализация (упрощение) процедуры получения виз является необходимым условием для увеличения объемов туристов и бизнеса в Украину. Один из основных барьеров для развития туризма это то, что Украину пока мало знают в Китае, но, в целом, процедура получения виз пока что соответствует уровню общения между нашими странами. Я не занимаюсь консульской работой, но считаю, что упрощение процедуры с китайской стороны также есть.

Безусловно, для туризма и бизнеса крайне важным является логистика - прямые авиа рейсы между сторонами, к сожалению, сейчас нет прямого регулярного рейса, но мы работаем над тем, чтобы прямое авиасообщение возобновилось.

Какие факторы, по Вашему мнению, могут препятствовать китайским инвесторам в открытии новых производственных мощностей на территории Украины?

Как я уже говорил, китайское правительство всячески поддерживает деятельность своих предприятий в полном соответствии с национальном законодательством Украины. Мы также надеемся на содействие с украинской стороны в создании среды здоровой конкуренции в ведении бизнеса. Китай готов инвестировать в производство товаров украинскими предприятиями и привлечение для этого местного персонала. Мы заинтересованы, в частности в создании совместных технопарков, и работа в этом направлении уже велась в последние годы. Понимаю, что Украина сейчас находится в сложной геополитической ситуации, что иногда мешает развитию совместных проектов, но надеюсь на преодоление трудностей на этом пути.

Сейчас идет реформирование украинской таможенной системы. Испытывают ли сейчас китайские компании, экспортирующие в Украину свою продукцию, проблемы с таможней? Что-то изменилось?

Действительно. многие наши компании обращают внимание на реформирование таможенной и налоговой служб. Но в последнее время по данному вопросу китайские предприятия к нам не обращались. Это говорит о том, что китайский бизнес уже адаптировался к украинским реалиям и рыночным реформам. Ведение бизнеса по местному законодательству - одно из главных требований китайского правительства к предприятиям, которые инвестируются за рубежом. Кроме того, локализация. В последние годы мы наблюдаем тенденцию, что китайские предприятия ведут бизнес в Украине более рационально и цивилизованно. Мы уверены, что наши предприятия выполняют все обязательства по уплате налогов, нанимают местных сотрудников. Многие наши компании занимаются благотворительностью, часто не очень громко и не публично. Недавно я участвовал в мероприятии от Китайской торговой палаты, члены которой поддержали донорство крови для детской больницы. Для нас важно, чтобы наши предприятия полностью адаптировались в общественную жизнь Украины.

Госкорпорация ДПЗКУ в 2012 году договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд долларов, который планировалось использовать на закупки зерна для экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС). На каком этапе реализации этот проект?

Нам известно, что данное соглашение было подписано на основе взаимной выгоды. На деле это открывает доступ на китайский рынок для украинской сельскохозяйственной продукции (прежде всего это кукуруза, ячмень). На данный момент объем сотрудничества по экспорту зерна, возможно, и не достиг желаемого результата, но само открытие доступа для украинской продукции - один из основных шагов в развитии данного сотрудничества. Насчет взаимных претензий двух сторон в рамках контракта, то они, конечно, есть. Но ключевые вопросы согласуются и обсуждаются. Идет очень тесное взаимодействие.

Украина стоит на пороге открытия рынка земли, и мы видим очень много спекуляций на эту тему. Насколько китайский бизнес был бы готов инвестировать в агрокомплекс Украины, учитывая возможное открытие рынка земли?

Это мой самый любимый вопрос (смеется). Многие инвестиции от китайских предприятий уже давно поступали в агро-сектор Украины и без снятия моратория на продажу земли. В 1990-е годы я работал в Польше, позже – в Латвии, и хорошо знаю роль открытия рынка земли и реформирования в данном секторе для развития экономики и социальной сферы в отдельных странах. Насколько мне известно, мало кто в Китае вообще заинтересован в покупке украинских сельскохозяйственных земель. Нам нужно больше высококачественной продукции аграрного комплекса, и, в частности, повышения импорта зерновых из Украины. Это вовсе не означает, что нам нужна земля. Покупать землю и выращивать на ней культуры – одно дело, а импорт готовых продуктов – другое. Недавно я беседовал с представителями наших предприятий, и спросил, что их больше интересует: покупка земли или просто аренда? Они дают разные ответы, это основано на их собственных экономических расчетах. У каждого конкретного предприятия свои цели и программы развития. Поэтому я думаю, что рациональный китайский предприниматель должен, прежде всего, сделать разумный расчет.

Вы уже упоминали, что энергетика – один из приоритетов вашего сотрудничества с Украиной. На каком этапе находится реализация совместного проекта ПАО "Донбассэнерго" с Dongfang Electric International по строительству нового энергоблока на Славянской ТЭС?

Dongfang Electric International (Чэнду, провинция Сычуань) – одна из крупнейших компаний КНР в отрасли традиционной энергетики. В декабре 2018 г. был подписан инвестиционный договор между этой корпорацией и ПАО "Донбассэнерго". Соглашение предусматривает совместную реализацию проекта по строительству нового энергоблока №6 на Славянской теплоэлектростанции. Китайская сторона готова инвестировать в этот проект более 600 млн дол при условии предоставления госгарантии украинской стороной.

Я, кстати, имел возможность посетить этот объект. От поездки остались очень хорошие впечатления. ТЭС меня очень впечатлила своими масштабами. Однако, к сожалению, она находится на пороге выработки своего проектного ресурса, как и многие другие ТЭС Украины. Строительство 6-го энергоблока – это новый серьезный потенциальный совместный проект Украины и КНР. Я уверен, его реализация принесет большую выгоду и для украинского народа, и для китайских предприятий. Реконструкция энергоблока Славянской ТЭС позволит значительно снизить себестоимость производимой электроэнергии, сжигать низкосортный уголь без добавления природного газа.

Huawei является передовой компанией в области разработки телекоммуникационных технологий, в частности, создания сетей мобильной связи и интернета 5-го поколения или 5G. С другой стороны, не так давно представители США обвинили Huawei в промышленном шпионаже посредством использования встроенных прослушивающих программ. Это повлияло на отношение к корпорации со стороны украинских властей, и как Huawei и ее разработки могут помочь украинскому правительству и бизнесу в развитии IT-сектора?

Huawei на украинском рынке работает уже давно и очень хорошо работает. Хотя людям компания известна, в основном, как производитель телефонов, но основной сектор ее бизнеса – это оборудование, IT-информационные технологии. Huawei ведет бизнес в Украине в полном соответствии с национальным законодательством, поэтому до сих пор никто не предъявлял каких-либо претензий по поводу информационной безопасности. Правительство Украины интенсивно работает над цифровизацией экономики и политики, и компания Huawei готова поддержать и внести свой вклад в развитие и диджитализацию вашей страны. Мы хотим, чтобы в Украине была создана справедливая среда для конкуренции, и чтобы наша компания на равных конкурировала с другими мировыми компаниями в Украине. Что касается американской позиции, то мы считаем все обвинения безосновательными и политически мотивированными.

Китай - стратегический партнер России. Для Украины сейчас близкими партнерами выступают США и ЕС, не мешает ли развитию украино-китайского партнерства усилившаяся политика блоковости в мире?

Объясню этот вопрос с точки зрения экономики. Китай решительно поддерживает тенденцию глобализации экономики. Мы считаем, что она не только является одним из ключевых инструментов для развития внешнеэкономических отношений Китая с другими странами, но и способствует развитию всего мира. Украина – стратегический партнер Китая и мы активно развиваем наше сотрудничество в экономике, политике, обществе и гуманитарном секторе. Сам факт, что Китай стал для Украины крупнейшим торговым партнером, свидетельствует о том, что геополитические факторы практически не повлияли на наши торгово-экономические отношения. Может быть, с точки зрения политики многие интерпретируют этот вопрос со некоторой предвзятостью, но, исходя из логики экономики и рынка, картина выглядит совсем по-другому.

Проект нового Шелкового пути, по сути, обходит Украину, грузы идут до Казахстана. Что нужно предпринять Украине и Китаю, чтобы проект использовал бы территорию Украины и ее возможности?

Насколько я помню, прямой Ж/Д транспортный маршрут из Китая в Украину открылся в начале 2016 года, технически он очень удобен для скоростной доставки наших товаров. Одно из китайских предприятий уже воспользовалось данным маршрутом для транспортировки газодобывающего оборудования. Но, одновременно увеличивается конкуренция с северным маршрутом, проходящим по территории России. Есть и Южный вариант морского пути через Одессу, а также еще один путь через Украину в Словакию. Для того, чтобы регулярно поддерживать эти маршруты нам нужно исходить из принципов экономической обоснованности: чем больше объемы транспортировки грузов, тем лучше для компаний наших стран.

Что, на ваш взгляд, станет стимулом для масштабных инвестиций китайского капитала в Украину?

Один из важнейших стимулов - либерализация экономики Украины. Есть пример: 70% китайских инвестиций в Украине были сделаны в последние пять лет. То есть можно сказать, что запуск процессов либерализации экономики сделает Украину более привлекательной для иностранных, в том числе китайских инвестиций. Мы уверены в хорошем будущем для экономики Украины, и я хочу подчеркнуть позитивную роль Торгово-промышленной палаты Украины в развитии экономических связей между нашими странами. ТПП с китайскими партнерами уже договорились провести масштабное мероприятие, на котором будет презентован широкий спектр нашей продукции. Надеемся, что это даст дополнительный толчок украино-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству. Концепция развития торгово-экономических отношений, о которой я упомянул в начале беседы, является фундаментом двухсторонних отношений Китая и Украины. Они поддерживаются бизнесом двух стран, поэтому я уверен, что мы обязательно сможем выйти на новый, более высокий уровень.