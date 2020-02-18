Зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко: Нам нужно сделать Украину привлекательной для жителей оккупированных территорий

Блиц-интервью заместителя главы парламентской фракции партии "Слуга народа", первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максима Ткаченко агентству "Интерфакс-Украина".

Вы посетили с выездным заседанием комитета Херсонскую область и прилегающую к аннексированному Крыму территорию. Какие проблемы, входящие в сферу ответственности вашего комитета, были выявлены в ходе этого заседания?

Проблем очень много. Чтобы Вы понимали, рекомендации Кабмину, отдельным министерствам, государственным службам, и местной облгосадминистрации по устранению проблем, которые комитет выявил в ходе двухдневного визита в Херсонскую область – это документ на восьми страницах.

Члены комитета посетили КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", посмотрели, как работают режимные и сервисные зоны, посетили ЦНАПы, пообщались с правозащитниками, с переселенцами и с теми, кто и сейчас живет на оккупированном полуострове. Впечатлений много и не все они однозначные.

Лично я, конечно же, сравнивал здешнюю ситуацию с нашей ситуацией на Донбассе: смотрел, какие условия на КПВВ, что можно взять на вооружение себе, а что-то подсказать из нашего опыта.

Инфраструктура того же "Чонгара" — это мечта для "Станицы Луганской". Но в ходе нашего визита выяснилось, что фактически административные услуги в ЦНАП, которые оборудованы прямо на территории КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" не предоставляются.

Также было выявлено отсутствие и на "Каланчаке", и на "Чонгаре" условий для предоставления круглосуточной медицинской помощи, что создает дополнительные риски для пересекающих КПВВ, а здесь, как и у нас на Донбассе, основной контингент все-таки пожилые люди.

Есть и общие проблемы. Остро стоит вопрос перемещения через КПВВ личных вещей, движимого имущества. Тут остаются вопросы к работникам Пограничной и Таможенной служб. И крымчанам, и жителям Донбасса продолжают отказывать в перевозке личных вещей, несмотря на то, что согласно Таможенному кодексу Украины и законодательству о защите прав ВПЛ вещи для повседневного использования могут провозиться без каких-либо ограничений по весу или стоимости, если они имеют признаки того, что они были в употреблении.

Работники Пограничной службы свои запреты также обосновывают Таможенным кодексом. Но используют для этого п.1 ст.374, согласно которому товары, общая стоимость которых превышает эквивалент 500 евро, и общий вес которых превышает 50 кг, и которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины в ручном багаже или в сопровождаемом багаже, являются объектами налогообложения таможенными сборами. А так как в большинстве случаев отказы в перемещении личных вещей люди получают в устной форме, это не дает возможность обжаловать их в судебном порядке. Кроме того, это создает возможность своевольных решений работников Таможенной службы по разрешению или запрету перемещения вещей через КПВВ, а также появляется благодатная почва для коррупции.

Еще одна проблема, которая у нас, по крайней мере, на "Станице Луганской" минимизирована, но здесь люди обращали на это внимание – задержания представителями Национальной полиции уже на выходе с КПВВ практически всех, кто идет пешком, туда или оттуда, для необоснованной проверки документов. Людей фактически допрашивают, не объясняя их права, а потом переписывают персональные данные из предъявленных документов без согласия владельцев и без объяснений на основании чего это делается и будет ли сохранена конфиденциальность полученных персональных данных. Надеюсь, министр внутренних дел обратит внимание на эту ситуацию.

Ну и конечно общие проблемы для всех переселенцев и для жителей временно оккупированных территорий и Донбасса, и Крыма это получение украинских документов. На первом месте это вопросы, связанные с паспортом гражданина Украины. Вклеить новую фотографию, получить первый паспорт, восстановить утерянный документ – все это непросто.

Но особая проблема, это прохождение идентификации личности, и не только для ВПЛ, но и для молодых крымчан и жителей Донбасса, которые в 18 лет хотят получить украинский паспорт. А как пройти эту идентификацию, когда бумажные картотеки МВД и ГМС остались на временно оккупированной территории, а процедура установления личности предполагает опрос не менее трех родственников или соседей, которые как правило так же живут на той стороне? Еще один аспект. По оценкам гуманитарных организаций, только 13,5% родившихся в Крыму после 2014 года имеют свидетельство о рождении украинского образца.

Президент Зеленский уже акцентировал свое внимание на этой проблеме, что придаст дополнительный вес обращению нашего комитета к Кабинету министров и профильным министерствам еще более упростить процедуру установления личности для жителей оккупированных территорий.

Есть ли у украинской власти и у комитета Верховной Рады по правам человека, первым заместителем председателя которого Вы являетесь, информация о том, как на данный момент обстоят дела с защитой прав человека в оккупированном Крыму?

С февраля 2014 года на территории Крыма нарушаются права и свободы человека, это фиксируют общественные организации и та же прокуратура Автономной республики Крым. Конечно, против агрессора выдвинуты санкции, международная общественность оказывает определенное давление.

Но нужно признать, что украинская власть оказалась не готова ответить на вызовы, связанные с аннексией Крыма, и до сих пор не имеет эффективной государственной политики, направленной на защиту конституционных прав граждан Украины, которые остались на временно оккупированной территории или были вынуждены выехать с полуострова. Более того, в законодательстве Украины есть положения, которые нарушают и ограничивают права жителей временно оккупированных территорий и ВПЛ из Крыма. Речь идет об ограниченном доступе к административным и банковским услугам, ограничениях в реализации имущественных прав, правах на социальную защиту. Что касается законодательства, мы намерены в ближайшее время устранить эти "пробелы", а по остальным проблемам мы даем правительству наши рекомендации, и их нужно реализовывать, потому что практики Европейского суда прав человека предполагают, что государство должно нести ответственность за своих граждан, даже если они находятся в оккупации.

Кстати, Министерство по делам временно оккупированных территорий инициирует создание Национального центра документирования фактов нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях Украины. Думаю, что в этом центре будут не только фиксировать, но и бороться с фактами нарушения прав граждан Украины.

Вам удалось пообщаться с крымчанами в пунктах пропуска? Как Вы оцениваете настроение граждан на КПВВ с оккупированным полуостровом?

Честно говоря, людей было мало. Я даже подумал, что пограничники специально не запускают людей на пропускной пункт, чтобы они с нами не встретились. Но оказалось, что просто мы были в такое время – в затишье. На этих КПВВ наполняемость людьми зависит от расписания поездов и, соответственно, "маршруток". Люди, кстати, жаловались, что регулярное транспортное сообщение между КПВВ и городами и поселками Херсонской области организовано слабо. А те, кто пересекал админграницу на автомобиле, жаловались на разбитые дороги.

Общее настроение людей можно описать так – усталость. Хотя здесь нет огромных очередей как в Станице, но для пожилых людей путешествие не самое простое и не самое дешевое.

Ваш комитет располагает данными о миграции граждан Украины с оккупированного полуострова на "материк"?

Точной картины по миграции в Украине не знает никто. Можно только догадываться. Все цифры очень приблизительные. По информации пограничников, в декабре 2019 года через три КПВВ: "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка" перешли 129 тысяч человек, а за весь прошлый год порядка 2,2 миллиона человек. Для сравнения - у нас в "Станице Луганской" в 2019 году через КПВВ прошли 3 миллиона 650 тысяч человек.

А ВПЛ из Крыма, официально зарегистрированных в материковой Украине, порядка 40 тысяч человек. Это при общем числе временно перемещенных лиц в 1,4 млн человек. Причем по данным МинВетВОТ (Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины - ИФ) 21% ВПЛ вернулись на временно оккупированные территории на место своего проживания.

Чтобы говорить о миграции населения из Крыма на территорию материковой Украины нам нужно много и хорошо поработать. Нам нужно сделать Украину привлекательной для жителей оккупированных территорий, и начать можно с малого. Стать немного "френдли". Гражданин Украины должен чувствовать, что его государство о нем заботится.

Вот поэтому мы предложили сделать несколько простых вещей, которые граждане, проживающие "на той стороне", наверняка оценят. Мы просим облегчить пересечение КПВВ, упростить процедуру получения украинских документов, обеспечить всех желающих получить украинское образование и среднее, и высшее, улучшить систему обслуживания в ЦНАПах и увеличить количество таких центров, добавить туда услуги нотариусов и банков. Мы предлагаем, наконец, отменить норму про ответственность за несвоевременное получение паспортов гражданина Украины жителями Крыма и Севастополя.

И в этом контексте в скором времени будет опубликован План мероприятий по реализации Стратегии информационной реинтеграции Автономной республики Крым и города Севастополя. И это начало серьезной, системной работы с населением Крыма и Донбасса для возращения их ментально, как говорил президент Зеленский.