Интервью еврокомиссара Варгеи: У Украины есть огромная возможность создать сильную и устойчивую рыночную экономику

Эксклюзивное интервью Европейского комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи агентству "Интерфакс-Украина".

- Какие у вас впечатления от вашего первого визита в Украину в качестве еврокомиссара по вопросам соседства и расширения, и какие сигналы вы хотели привезти в нашу страну?

- Прежде всего, вчера (11 февраля – ИФ) у меня был действительно хороший день, достаточно насыщенный. Мне удалось встретиться со значительной частью ключевых игроков тут. И встречи были действительно позитивными. Я очень доволен встречами, которые у меня были.

Я думаю, что у нас есть два главных сигнала. Первый: эта Еврокомиссия, как геополитическая Еврокомиссия, будет оставаться на стороне Украины, и мы продолжим поддерживать Украину, ее территориальную целостность, ее суверенитет, и не существует никакого компромисса в выполнении Минского процесса.

Я действительно хотел бы приветствовать колоссальную работу президента Украины Зеленского в попытках разблокировать весь процесс. Я думаю, что он совершил очень храбрый поступок и заслуживает похвалы за это. Потому что, я считаю, что работа, которую он делает в этом направлении, очень важна. Я действительно хвалю его за это, и мы продолжим помогать ему. Я увижусь с ним позже сегодня (12 февраля – ИФ) и я, конечно, предложу нашу поддержку в этом.

Второй важный новый сигнал от новой Еврокомиссии заключается в том, что мы считаем экономическое сотрудничество и экономическое развитие Украины высоким приоритетом.

Это две одновременные цели. Одна не должна быть достигнута за счет другой, не поймите меня неправильно.

Но что я вижу - это касается страны не так давно вступившей в ЕС, я принимал участие в подготовке к ее вступлению – это то, что большим вызовом и частью ее уязвимости является то, что она все еще нуждается в создании сильной и стойкой экономики, на которую она сможет положиться.

Мы готовы помочь, и я думаю, что правительство также открыто к работе с нами над этим.

Сферы должны касаться сообщения, так чтобы мы могли ускорить рост торговли с нами. Это также проложит путь к более быстрой интеграции украинской экономики в европейскую. Это означает прямые заграничные инвестиции, это означает бизнес-среду. Конечно, бизнес-среда нуждается в верховенстве права, уменьшении и искоренении коррупции. Без этого никакой инвестор не придет и не поддержит страну своими деньгами. И это также означает инвестирование в будущее, в образование, климат и энергетические цели, возобновляемую энергию, энегроэффективность. Во всех этих сферах мы более чем рады ускориться, если Украина готова к этому. И сигналы, которые я получил вчера, были действительно позитивными.

- В декабре Совет ЕС продлил секторальные экономические санкции против РФ на шесть месяцев. В июне на год были продлены санкции ЕС в связи с оккупацией Крыма. Насколько эффективны, на ваш взгляд, существующие санкции? Рассматривается ли возможность усиления санкций?

- Как вы знаете, решение по санкциям принимают страны-члены. Санкции – это никогда не было о создании возможностей для бизнеса, а о том, чтобы поддержать Украину и быть солидарными с ней.

Что касается эффективности. То, что я вижу - это что очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: что если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это принципиальная черта, страны-члены поддерживают эту линию. И конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. Вот почему так важно, что президент полностью сейчас вовлечен в то, чтобы помочь разблокировать этот процесс. Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны.

- В отчете об исполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной отмечается, что в прошлом году "Украина достигла важного и впечатляющего прогресса в реформах". Каких, по вашему мнению, еще реформ не хватает в Украине, чтобы Украина приблизилась к ЕС? И какие ваши личные прогнозы, когда Украина сможет стать членом ЕС?

- Я завидую вашей свободе в задавании вопросов, но у меня нет такой же свободы в ответах на них (смеется - ИФ).

Что касается реформ, для нас ключевым является продолжение роботы над сферой верховенства права, свободой СМИ. Свобода прессы – это то, за чем мы внимательно наблюдаем. Также очень важно осуществить все реформы, необходимые для бизнес-среды, чтобы иметь возможность укрепить экономику. Свобода судов, конечно, ключевая в этом вопросе. Мы также очень внимательно следим за имплементацией судебной реформы. Также важно продолжать очень сильную политику против коррупции и повысить уровень борьбы с коррупцией. И что касается банковского сектора: реформа банковского законодательства должна будет иметь место. Это также вопрос доверия - обеспечить это.

Есть много других сфер, где Украина все еще должна провести реформы, в том числе в секторе экономики.

А что касается последнего вопроса – он сложный, не думаю, что смогу ответить на него. Это всегда выбор страны – хочет ли она стать членом ЕС. Дальше это будет выбор существующих стран-членов – принимать ли ее. Но я вижу сейчас, что согласно существующей рамочной программе Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA - ИФ) у вас есть огромная возможность создать и консолидировать реформы, создать сильную и устойчивую рыночную экономику. Без этого говорить о членстве слишком рано. А Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли уже очень приближает вас к ЕС. Так что давайте сперва посмотрим, как она будет воплощаться.

- В Украине есть временно оккупированные территории на востоке страны. Насколько это большая помеха на пути к европейской интеграции Украины? Может ли, по вашему мнению, Украина стать членом ЕС, пока на ее территории существует конфликт?

- Как я сказал, есть возможность для имплементации Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Оккупированные территории не являются сами по себе препятствием для продолжения и усиления отношений ЕС и Украины. Потому я и здесь. И конечно, мы продолжим настаивать на необходимости восстановить контроль Украины над оккупированными территориями. И мы хотим, чтобы Россия отдала Украине назад эти территории. Я считаю эти темы отдельными. Я не считаю это (наличие временно оккупированных территорий – ИФ)препятствием на пути к усилению наших отношений с Украиной.

- Есть ли у вас планы помочь Украине, привести новых инвесторов на территории на востоке Украины, расположенные вблизи оккупированных территорий? Насколько я знаю, Германия, другие страны дают нам помощь на разных уровнях. Есть ли у вас подобные планы?

- Мы должны будем рассматривать это вместе с украинским правительством. Потому что это они создают стратегию экономического развития в этой стране. Так что это не мы должны расставлять для них приоритеты. Но если они считают, что эти регионы представляют интерес для прямого иностранного инвестирования, тогда мы открыто рассмотрим это.

- Как сделать так, чтобы европейские компании делали больше инвестиций в нашу страну? Что мешает бизнесу ЕС делать инвестиции в нашу страну?

- Я бы сказал, что верховенство права и стабильность правовой системы являются ключевыми. Это базовый критерий, на который смотрят наши компании. Второе – это торговые возможности из страны и внутри нее, и все условия для торговли, связанные с этим. Мы договорились с премьер-министром (Украины Алексеем Гончаруком – ИФ) вчера, что мы приложим все возможные усилия, чтобы уже упростить торговлю – что касается таможенного сотрудничества, дорожного и железнодорожного сообщения, других административных тем, таких как, например, принятие промышленных стандартов. Мы ускорим работу, чтобы сделать возможности торговли реальными и осязаемыми очень быстро. Это то, на что обращают внимание инвесторы.

И, конечно же, инвесторы смотрят на доступную рабочую силу. Но я думаю, в этом Украина все еще очень сильна. Я бы сказал, что это три главных столпа наших суждений. Нам надо очень тяжело работать над всеми тремя направлениями и создать условия для них (инвесторов – ИФ), чтобы они могли приезжать сюда и инвестировать.

- Есть ли какие-нибудь препятствия предоставлению Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС, кроме утверждения новой программы сотрудничества с МВФ?

- С нашей стороны мы считаем, что 12 политических мер, которые мы запросили от Украины, были выполнены. Однако вам также надо знать, что, конечно, наше одобрение обусловлено одобрением МВФ. И я вижу, что работа по этому направлению продолжается. Есть два вопроса, и по обеим еще должна быть проделана работа. Как я сказал, для нас закон о банках – это то, что должно быть. И мы также внимательно следим за земельной реформой. Это также приоритет для нас, как и для МВФ. Я обсудил это с премьер-министром и также обсужу с президентом.