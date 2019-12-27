Замглавы фракции "Слуга народа" Ткаченко: "У нас есть шанс "сдвинуть" позицию России по Донбассу"

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и первый заместитель главы комитета парламента по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал о том, как продвигается работа по стратегии реинтеграции Донбасса, что будет с новым законопроектом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и стоит ли ожидать восстановления железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями.

Президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости разработки стратегии реинтеграции Крыма и Донбасса. Ваш профильный комитет участвует в разработке такой стратегии? Какова его роль в этом процессе?

Эта работа ведется и в профильном комитете, и в нашей рабочей группе советников Секретаря СНБО, координирует все усилия в этом направлении рабочая группа по реинтеграции в Комиссии по правовым вопросам (во главе с Антоном Кориневичем - ИФ) с которой мы плотно сотрудничаем. Кроме своего видения, мы даем рекомендации и юридические наработки, а также пытаемся донести мнение наших земляков - тех кто уехал и тех, кто вынужден был остаться на неподконтрольных территориях.

Стратегия должна разрешить вопросы сложные, неоднозначные, болезненные, поэтому мы должны действовать очень деликатно и на данном этапе работы вряд ли можем обсуждать какие-то подробности.

Можно только сказать, что оптимистичные результаты встречи в "нормандском формате" сейчас придают дополнительную динамику этому процессу. Уже в начале января, после праздников, начнутся консультации между рабочими группами и группами экспертов, где будут обсуждаться конкретные положения и детали стратегии.

Так же можно сказать, что для нашей политической силы, для нашего президента, для всей Украины направление неизменно, и это будет отображено в стратегии: прекращение войны, возвращение людей и территорий.

Какие структуры принимают участие в разработке стратегии по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий?

Как я уже сказал, координатором процесса является рабочая группа по реинтеграции в Комиссии по правовым вопросам, большая часть работы проводится Офисом президента. Плюс возьмут наработки, подготовленные нашим комитетом, наработки ВСК, которая специально создана для этого Верховной Радой (временная специальная комиссия Верховной Рады по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины - ИФ), учтут наработки тех людей, которые занимаются минскими переговорами и из всего этого будет собираться общая стратегия. Кроме того, к работе над стратегией привлечен ряд экспертов, в том числе из-за рубежа.

Какие приоритетные задачи сегодня стоят перед вашим комитетом?

Вопросов много. Наш комитет был первый в плане выездных заседаний, которые состоялись на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей: в Северодонецке и Краматорске. Также мы проехали почти по всей линии разграничения, побывали на КПВВ, на передовой у военных и изучали проблематику, поскольку произошла некоторая реструктуризация нашего комитета после прошлого созыва, а соответственно - увеличилось количество предметов для ведения.

Нельзя сказать, что есть какой-то один главный вопрос, которым мы сейчас занимаемся. Это и пенсионная проблематика, и внесение изменений в правила пересечения линии разграничения. При активном участии нашего комитета были приняты изменения в постановление Кабинета министров №815, которыми мы упростили процедуру прохода пунктов пропуска на линии разграничения. Это то, чего ждали люди, потому что, наверное, каждый человек, который пересекал линию разграничения, знал о том, что есть хитро завуалированная формулировка о перечне допустимых для переноса через нее вещей. Я благодарен профильному Министерству по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц за то, что мы вместе изменили это постановление и разрешили перевоз через линию разграничения практически всего, кроме четкого перечня запрещенной продукции и предметов. За достаточно короткий период в три месяца это одна из наших самых главных заслуг.

Кроме этого, в комитете активно идет законотворческая работа, готовятся законопроекты, которые позволят облегчить положение и жителей Донбасса, и временно перемещенных лиц. Так же идет подготовка и обсуждение законопроектов в логике будущей стратегии реинтеграции.

Как идёт подготовка президентского законопроекта №2590 об изменениях в закон о гражданстве? Когда он может быть вынесен на рассмотрение в зал и когда его примут?

Президентский законопроект уже поступил в наш комитет. Сейчас идет период, когда мы собираем и регистрируем альтернативные варианты закона от всех парламентских сил. На первом же заседании комитета в новом году, 14 января, мы рассмотрим и обсудим президентский законопроект, а также все альтернативные законопроекты, которые поступят.

И думаю, что опять же, на первой в новом году сессионной неделе Дмитрий Разумков вынесет законопроект №2590 в зал на первое чтение. В зале достаточно голосов для принятия этого закона, так что особых задержек не предвидится.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области", принятый предыдущим созывом парламента, был пролонгирован еще на один год. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что такое решение было принято на основании того, что текст нового законопроекта будет готовиться уже после второй встречи в "нормандском формате", которая должна состояться через четыре месяца. Почему именно такой формат работы был выбран?

Даже встреча 18 декабря в Минске показала, что у сторон переговоров уже есть разногласия. Российская сторона не подтверждает некоторые договоренности, которые были достигнуты на встрече в Париже. О чем это говорит? Все мы понимаем, что действия со стороны Российской Федерации очень сложно прогнозировать и быть в них уверенным.

В Париже, как мне видится, все прошло хорошо для Украины, но все-таки нужен этот период в четыре месяца, чтобы пошли изменения, и мы увидели результаты первой встречи. Например, обмен пленными, который оказался подвешенным после переговоров в Минске, и мы ждем его решение в ближайшее время, чтобы наши люди вернулись домой до конца года.

Тем не менее, подвешенные вопросы все еще остаются, поэтому какие-то резкие движения, изменения в этот закон пока делать рано, и действительно нужны эти четыре месяца - они обозначены не случайно.

Позиция Давида является позицией нашей политической силы. Она реалистичная и соответствует процессам, которые происходят в рамках переговоров.

Можете оценить действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области", ведь если ваша политическая сила собирается его менять, то вы видите в нем ряд недостатков или другие причины, почему его нужно заменить на новый. Какая причина необходимости переписать этот документ?

Данный вопрос серьезно обсуждался на заседании ВСК по выработке стратегии по реинтеграции оккупированных территорий, членом которой я являюсь. Закон не идеален - это точно. Есть спорные моменты, но тут другая логика. Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "Формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться.

Исходя этого будут уже выписываться конкретные какие-то вещи: что за чем происходит, в каких условиях и с помощью кого. Это с одной стороны, а с другой – повышаются ставки в противостоянии: у нас действует закон, мы выполнили то, что просили наши западные партнеры и РФ – теперь очередь за ними.

Народный депутат Богдан Яременко ("Слуга народа") заявлял, что новый закон об особом статусе необходимо будет согласовывать с российской стороной. В то же время на пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" в Париже стало понятно, что Владимир Зеленский и Владимир Путин имеют противоположные взгляды на внесение особого статуса для ОРДЛО в Конституцию, на проведение там местных выборов и на восстановление контроля над границей. Как тогда согласовывать документ, который может абсолютно не удовлетворять Кремль?

В Конституцию, я думаю, изменения по особому статусу для ОРДЛО вноситься не будут. Я думаю, что прямо вот "согласовывать" законопроект с Москвой, как говорит господин Яременко, никто не будет. Будут имплементированы финальные договоренности в рамках "нормандского формата" - это же не только Россия, там принимают участие все-таки четыре страны. Какие-то детали и изменения, которые не навредят Украине, будут внесены в этот новый закон. Говорить о том, чтобы все согласовывалось с РФ – нет. Разумный компромисс в любых переговорах необходим.

Яременко объяснял свою позицию тем, что раз Россия развязала эту войну и оккупировала наши территории своими войсками, то она может диктовать нам условия и с ее позицией мы должны считаться. Это была личная позиция депутата Богдана Яременко или фракции "Слуга народа"?

Формулировка точно была лично от Яременко. На самом деле, мы понимаем, что он тоже имел в виду переговоры в "нормандском формате", просто не упомянул две другие стороны - Францию и Германию. Его формулировка была преувеличением.

Президент внес в парламент изменения в Конституцию Украины о децентрализации. Некоторые политические силы считают, что изменения разрушат европейскую децентрализацию из-за чрезвычайных, по их словам, полномочиях префектов, другие, что этот законопроект станет основой для закрепления особого статуса Донбасса в Конституции, поскольку в нем есть норма, позволяющая менять статус общин и территорий простым большинством, а не конституционным. Что вы скажете по этому поводу?

Децентрализация – важнейшая из реформ, она хорошо воспринимается украинцами, особенно теми, кто уже несколько лет живет в объединенных громадах и видит все плюсы от этого. Мы продолжаем и обязательно завершим эту реформу. Законопроект президента на это и направлен.

Что касается полномочий префектов, как и других положений законопроекта, то они полностью соответствуют европейским представлениям о местном самоуправлении.

Глава МИД Вадим Пристайко после "нормандской встречи" говорил о возможности восстановления железнодорожного сообщения, транспортного, в том числе, с ОРДЛО после открытия новых пунктов пропуска. Как вы относитесь к такой идее? Является ли она частным мнением министра или же разговоры о таком шаге действительно ведутся в команде президента Зеленского?

Этот вопрос на уровне комитета мы не обсуждали, но эта идея уже давно витает в воздухе. Несколько депутатов местных советов в Луганской области еще полгода назад выдвигали идею организовать пересечение линии разграничения с помощью поездов. Мне кажется, что в этом заявлении Пристайко, в первую очередь, озвучена личная позиция Пристайко. Является ли это позицией Офиса президента, сказать не могу.

Появление железнодорожного сообщения через линию разграничения – это было бы хорошо, люди этого ждут и просят. Насколько это реально - вот в чем вопрос. В Луганской области нет ни одного автомобильного пункта пропуска, до конца не понятна судьба пункта в Золотом, ведь вроде бы войска развели, тишина соблюдается, но пока какого-то движения нет. Новый КПВВ в Луганской области – автомобильный или железнодорожный, очень нужен. Он просто необходим, чтобы облегчить ситуацию с пересечением линии разграничения для жителей региона.

Я надеялся, что на последних переговорах в Минске этот вопрос тоже поднимут, но пока он стоит на месте. Также Трехсторонняя контактная группа должна была решить два самых важных вопроса: обмен пленными и три новые точки разведения войск, которые потенциально смогут стать пунктами пропуска, но пока ситуация остается подвешенной. Будем ждать решения этих проблем.

Вы, как заместитель главы комитета по деоккупации и заместитель председателя фракции "Слуга народа", поддерживаете восстановление железнодорожного сообщения с ОРДЛО?

Я считаю, что если это облегчит положение жителей Донбасса, то это необходимо.

Возможно ли в таком случае говорить о перспективе восстановления пассажирского железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, а также о восстановлении поставок воды на оккупированный полуостров по каналу "Днепр-Крым"?

Вы сильно забегаете вперед. Движение на этом пути должно быть поэтапным и осторожным. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с этим заявлением Пристайко, и будет ли вообще. Так что сейчас делать какие-либо прогнозы по этому вопросу - пока дело бесперспективное.

Одним из пунктов Минских протоколов является амнистия. В парламенте и в вашем комитете на всяческих круглых столах и конференциях эта тема уже звучит, а наработки положений для будущих законопроектов ведутся?

В фокусе круглых столов и конференциях, о которых вы говорите, вопросы не только амнистии - это комплексный вопрос переходного правосудия. Мы действительно сейчас уделяем большое внимание этому вопросу. Кроме обсуждений с коллегами, идет процесс изучения опыта различных стран, переживших военные конфликты. Я лично проводил встречи с экспертами из Швейцарии, Франции, Германии, которые участвовали в процессах мирного урегулирования в конфликтах в странах Южной Америки, Африки, Азии, в европейских странах. Кое-что из этого опыта, из отработанных на практике механизмов примирения, в которых важное место занимает и переходное правосудие, и амнистия, мы наверняка возьмем себе на вооружение. Группа наших юридических экспертов уже начала работу по этому треку.