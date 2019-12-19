Ермак: после встречи в Нормандском формате фраза "усталость от Украины" уйдет из лексикона европейцев

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал о подробностях переговоров лидеров стран Нормандского формата 9 декабря в Париже и подвел итоги встречи, обозначил, как в настоящее время развиваются отношения Украины и США после событий осени 2019 года, и как украинской дипломатии улучшать имидж страны на международной арене.

Что все-таки произошло между вами и помощником президента России Владиславом Сурковым на переговорах в Париже?

Я бы вообще это не комментировал, но, прочитав выступление господина Чеснакова (директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова – ИФ), не могу не отреагировать на него.

У нас был драфт финальных положений коммюнике, которое было согласовано советниками лидеров стран Нормандского формата 3 сентября, но после той встречи прошло немало времени. И изначально была договоренность, что окончательно это коммюнике будет обсуждаться уже лидерами. Поэтому в моем понимании, как юриста, готовился документ, который в конечном итоге любой из лидеров имел право корректировать.

У нас действительно возникли вопросы по двум пунктам итогового коммюнике.

Россия, Франция, Германия хотели записать в коммюнике разведение по всей линии разграничения. Так как разведение на трех пилотных точках заняло у нас около 6 месяцев, мы подсчитали, что для разведения по всей линии разграничения нам потребуется около двадцати лет. Этого времени у нас нет, подчеркнул президент Зеленский. Поэтому мы готовы определить в Минске, с участием ОБСЕ, еще три точки c гуманитарной составляющей (где есть мост, как в Станице Луганской, переход, доступ скорой помощи, и так далее), и провести разведение. Но дальше мы должны говорить о более глобальной программе по отводу, выводу войск, что даст возможность провести одновременно местные выборы в октябре 2020 года по всей территории Украины, включая ОРДЛО.

Второй спорный пункт - это два абзаца, связанных с "особым статусом" и инкорпорацией "формулы Штайнмайера". Логика президента Зеленского заключалась в том, что эти два момента разведены между собой, при этом мы говорим о постоянном статусе, который вступает в силу на основании "формулы Штайнмайера". Это вызвало бурные дискуссии. Мы даже вынуждены были выйти из комнаты с немецким, французским и российским советниками, чтобы это обсудить.

Мы немного переформулировали, и теперь этот пункт звучит как консультативный: “Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе, и считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в соответствии с версией, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой”.

И дальше становится понятна логика: у нас есть этот закон, и вот как он вступает в силу на постоянной основе.

Поэтому я не очень хочу вникать во все эти перепалки, реагировать на заявление Чеснакова о том, что кто-то "юлит" и т.д.

Самого Чеснакова, собственно говоря, на этой встрече не было, а ссылается он на “одного из свидетелей обсуждения”. Мое мнение: господин Чеснаков отрабатывает чьи-то установки.

Судя по всему, российская сторона говорила и об изменениях в Конституцию Украины.

Мы знаем, что такая позиция есть у некоторых сил в России, которые говорят об этом. Но мы изначально сказали, что федерализации не будет ни при каких условиях и мы готовы пойти только на конституционную реформу, связанную с децентрализацией, как это и предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года. Наша позиция открытая и честная.

Вы ожидали такой позиции России на переговорах, которая, в общем, мало отличалась от заявленной ранее, или вы думали, что будут какие-то подвижки, и позиция российской стороны будет более гибкой?

Так как я глубоко в материале, то не питаю иллюзий, и твердо стою обеими ногами на земле. Но если бы было желание просто повторить позицию, встречи бы не было. О конструктивном векторе говорит уже сам факт встречи.

Я сторонник следующей позиции: если ты с кем-то ведешь разговор, то не говоришь "я хочу так, и никак иначе". Ты слышишь другую сторону. Нравится тебе то, что отвечает та сторона или не нравится, – это уже другой вопрос.

Кстати, очень важно (и все убедились в этом), что на встрече в Париже действительно была неподдельная поддержка Украины со стороны Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель.

На переговорах же у нас было четкое понимание ситуации. Мы говорили о программе минимум и программе максимум. Я считаю, что программа минимум достигнута на сто процентов. Мы ехали, чтобы договориться о прекращении огня, об обмене и разморозить процесс разговоров о движении по Минским соглашениям.

Безусловно, многое осталось сегодня несогласованным. По многим вопросам есть разные позиции, как, например, с границей. Но в целом есть тенденция движения вперед, есть зафиксированная встреча через четыре месяца. И с этим никто не спорит.

Есть какие-то моменты, которые проговариваются, но очень важно, что не было ни одного пункта, по которому было бы сказано, что это не обсуждается. У сторон разные позиции, но когда люди начинают разговаривать, - это большой прогресс.

Часть людей в Украине перед этой встречей опасались, что у президента Зеленского и его команды не будет четкой позиции на переговорах, что может привести к непредсказуемым и негативным для страны результатам.

У президента Зеленского в принципе всегда очень четкая позиция. Он понимает, с чем никогда не согласится. И когда человек это понимает, то всё остальное он может обсуждать. Президент был готов к любым вопросам и любым разговорам.

Ещё очень важно, что в Украине стало больше людей, которые понимают, что появился умный, сильный, молодой, амбициозный политик, который достойно ведет переговоры на самом высоком уровне. И, мне кажется, что в обществе перестали воспринимать любые переговоры по "Минску" изначально с душком "зрады", когда еще непонятно даже, чем они завершатся. Они поняли, что можно разговаривать, отстаивая интересы Украины.

Мы же понимаем, что в России, во Франции и в Германии работают устоявшиеся дипломатические машины, есть определенные методики ведения переговоров. У нас же некоторые вещи в процессе формирования, но тем не менее, разговор был абсолютно на равных.

И президент Зеленский абсолютно спокойно его вёл, планомерно, не повышая тон, даже когда где-то разговоры заходили в тупик. Поэтому моя общая оценка – это было очень достойно.

12 декабря я вернулся из Брюсселя, где два часа выступал перед послами стран - членов ЕС по безопасности. Во-первых, все глубоко в дискурсе, следят за развитием событий. Во-вторых, все начинали разговор с поздравлений и отмечали, что встреча в Париже прошла хорошо и однозначно является позитивным сигналом в вопросе урегулирования войны на Донбассе.

Завершая свое выступление перед послами, я сказал, что в последнее время часто слышал такой термин как "усталость от Украины", и пообещал, что скоро слово "усталость" уйдет из их лексикона. Потому что будет видно, как мы работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и выполняем всё, о чем говорим.

Как вы считаете, будут ли выполнены те договоренности, которые были достигнуты лидерами Нормандского формата в Париже?

Конечно, сейчас предстоит большая работа. Лидеры договорились о прекращении огня, но мы же прекрасно понимаем, что сегодня есть вопросы по механизму контроля этого процесса. И осознавая, что прекращение огня уже 20 раз было безрезультатным, мы не можем позволить себе, чтобы теперь был и 21-й раз. Если договорились об обмене, значит, мы должны этот обмен сделать.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель задалась вопросом на итоговой пресс-конференции в Париже, должны ли подписанные пять лет назад Минские соглашения "окаменеть" или их "можно вернуть к жизни". Какова сейчас наша позиция по этому вопросу?

Я считаю, что любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о настолько серьезном международном документе. Пять лет прошло с подписания "Минских соглашений", мы все говорим, что это единственная платформа, которая существует, на нее было потрачено слишком много сил, включая все наши потери, в первую очередь, человеческие, чтобы так легко от этого отказаться.

Конечно, сегодня можно критиковать каждую строчку, которая подписана. Безусловно, лично я бы не подписывал некоторых его положений.

Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация Минских соглашений, не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация, может быть. Если мы сегодня, например, говорим о безоговорочном прекращении огня, то давайте дополним, как мы это контролируем и обеспечиваем, кто за это отвечает.

Единственный момент, который мы бы точно сегодня хотели изменить, откорректировать, - это вопрос передачи Украине контроля над границей. Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию.

Выборы должны пройти согласно украинскому законодательству, которое не предусматривает проведение выборов при наличии иностранных военных частей на территориях, где проводятся выборы. Также оно не предусматривает проведение выборов в условиях, когда на территории присутствуют незаконные вооруженные формирования. Выборы невозможны и в том случае, если граница не находится под полным контролем украинского правительства.

Будет ли разрабатываться новый закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, который многие уже привыкли называть об "особом статусе"?

Нет смысла. Он есть, он принят. Мы помним, как принимался этот закон, с каким трудом. Пока наш план заключается в том, что мы его продлили на год, и готовы, если всё будет двигаться нормально, инкорпорировать туда "формулу Штайнмайера". А дальше привести его к нормальному состоянию, соответствующему тому, каким этот закон должен быть.

Плюс, мы рассчитываем, что будет принято наше предложение по изменению формата представительства жителей Донбасса в ТКГ. Мы считаем, что этот формат должен быть расширен, и к работе ТКГ в Минске должен быть привлечен более широкий круг представителей, включая жителей территорий, подконтрольных украинскому правительству, а также переселенцев, на данный момент вынужденно не проживающих на территории Донбасса. С нашей стороны будут предложены люди, пользующиеся высоким моральным авторитетом на территории Донбасса.

Например, во время нашего недавнего официального визита в Таллинн мы встретили парня из Луганска, он известный айтишник. Он готов вернуться в родной город, как только прекратятся военные действия. Его знают в Луганске, он создал большое количество рабочих мест, но он не смог там остаться, когда началась война. И сейчас, имея возможность жить в Европе, он хочет вернуться в Луганск.

И в этом случае мы снимаем вопрос об отсутствии диалога с жителями Донбасса.

Удастся ли ввести этих людей в ТКГ?

Я очень надеюсь. Мне кажется, это очень справедливая формула. Она соответствует здравому смыслу. И мы готовы выполнять условия Минских соглашений, проводя соответствующие согласования с этими людьми.

Согласится ли на это Россия?

Скажем так, мы это озвучили. Какого-то категорического отрицательного ответа мы не услышали. Как и положительного, правда, тоже. Я думаю, что мы это будем обсуждать на уровне ТКГ. Честно говоря, мне кажется, что эта идея может стать поворотной в диалоге.

Можно ли сказать, что вопрос о возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов по всей территории Украины, включая ОРДЛО, прояснится на следующей встрече Нормандской четверки?

Думаю, да. Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время.

Также, у нас 426 км линии соприкосновения. То есть, это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины - это было бы очень символично.

Какое у вас в целом впечатление от общения с европейскими и американскими партнерами, как они сегодня смотрят на Украину?

Однозначно имеет место полная и абсолютная поддержка Украины в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Но вы затронули правильную тему, самое важное сейчас в международных отношениях – это смена навязанного Украине, как стране, имиджа. То, что нам сегодня нужно кардинально его менять, это сто процентов. Это я почувствовал за время общения с европейским и американским политическим истеблишментом.

А что в международном имидже Украины нужно менять прежде всего?

Позиционирование. Мы сегодня выглядим страной, которая не всегда принимает во внимание интересы тех, у кого она просит помощи. Но это неправильно. Нужно слышать и понимать их. Никто не хочет иметь дел со слабым партнером, который только берет, и ничего не дает взамен. Нам нужно стать сильным партнером, с которым выгодно иметь дело.

Второе – не надо ждать, что нам расскажут, что нужно делать реформы, мы это сами понимаем. Нам не должны рассказывать, что нужно пропылесосить и убрать у себя в квартире. Мы должны делать это сами.

Третье – мы должны быть более активными в продвижении своих интересов. Наши послы должны отслеживать происходящее в своих странах, и, увидев возможности для Украины (я имею в виду открытие производств, привлечение инвестиций, и так далее), должны без промедления их использовать.

Четвертое – у нас должна быть культурная экспансия: кино, книги, музыка, их активное продвижение. Сейчас интерес колоссальный, Украиной все очень интересуются, только вовремя подавай необходимую информацию.

Пятое: правильный PR, таргетированный на международную аудиторию. Взять ту же Грузию, которая в свое время запустила промо-ролики на CNN, активно рекламируя себя как туристическое направление, а также рассказывая о значении Грузии как страны с древнейшей культурой и историей.

И шестое, самое главное – это внутренняя вера в то, о чем ты говоришь. Нужно заряжать иностранцев позитивной энергией. Многие наши дипломаты эту энергию потеряли. Они говорят и сами не чувствуют того, о чем говорят. Это большая проблема.

Поэтому пусть меня сегодня критикуют, но я за то, что нужна новая свежая кровь. Нужны молодые люди, которые рассказывают об Украине с горящими глазами. Мир к этому готов.

На нашей встрече в Брюсселе 12 декабря послы почти всех 28 стран задавали очень предметные вопросы, демонстрирующие что они в курсе дел. Они отслеживают интервью президента Зеленского и украинских политиков, интерес сумасшедший. Это дорогого стоит.

Сегодня талантливое кино об Украине может получить "Оскар", талантливая украинская музыка, литература, обязательно будут замечены. Такого не было никогда.

Это даже круче, чем было при Оранжевой революции! Еще раз упустить это нельзя, и мы не упустим.

Еще одна очень важная тема – украинско-американские отношения. Можно ли ожидать официального визита президента Зеленского в США в следующем году?

Сегодня, исходя из получаемой мною информации, в американском обществе есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию. Мы ощущаем такое отношение со стороны представителей обеих партий.

Понятно, что каждый день в медийном пространстве США происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому. Происходящее можно поделить на всё, что было до нас, и всё, что происходит после того, как пришли мы. И вот то, что происходит после, - достойно.

На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США.

Какая еще планируется в ближайшее время активность президента на международной арене, визиты в какие страны?

В планах визит в Великобританию. Потом я думаю, будет также обращено внимание на Восток.

Когда будет анонсированная ротация послов в ключевых странах?

Ротация будет. Знаю, что готовятся списки, президент их рассматривает. Мое личное мнение: сегодня нужно брать совершенно нестандартных людей, не из системы.