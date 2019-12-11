Руководитель МЗУ Арсен Жумадилов: Моя личная принципиальная позиция - нулевая толерантность к коррупции

Эксклюзивное интервью главы госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсена Жумадилова агентству "Интерфакс-Украина" (часть I)

ГП "Медицинские закупки Украины" - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий. Агентство зарегистрировано 25 октября 2018 года. Его деятельность обеспечивается при поддержке донорских организаций, в частности Глобального фонда через грант Центра общественного здоровья, проектов USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для Украины" (SAFEMed).

В конце января 2019 года МЗУ провело первые тендеры. Этими тендерами стали тендеры на закупку медпрепаратов в рамках программ Глобального фонда, в частности, на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов.

Предполагалось, что МЗУ получит статус центральной закупочной организации и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков.

(подается на языке оригинала)

- Чому для МЗУ важливий статус центральної закупівельної організації в сфері охорони здоров’я?

- Статус ЦЗО дозволяє нам надавати закупівельну послугу суб’єктам публічного права, тобто тим, хто підпадає під закон про публічної закупівлі, без проведення з їхнього боку власне закупівлі нашої послуги. Тобто вони зможуть скористатися нашою допомогою, не проводячи відповідні закупівельні процедури на ProZorro, вони зможуть звертатися до нас напряму. Це дуже важливо в медичній сфері.

- Чому саме в медичній сфері?

- В медичній сфері останні п’ять років відбувся процес децентралізації. Це визначний і корисний для держави та суспільства процес. Проте в централізації була значна перевага саме в аспекті закупівель – це економія масштабу, економія на значному закупівельному обсязі. Коли в тебе великий обсяг замовлення, то ти маєш переговорну силу, можеш домовлятися з постачальниками на вигідних для тебе умовах – це низька ціна, умови доставки, повернення товару тощо. Ми працюватимемо за двома напрямами: закупівлі по державних програмах для МОЗу та закупівлі, за якими можуть звернутися місцеві органи чи окремі суб’єкти господарської діяльності (у даному разі – клініки).

Якщо ми говоримо про ЦЗО, то ми говоримо про наше підприємство як надавача послуг для будь-яких замовників, для будь-яких клієнтів як у сфері бюджетній, так і в сфері приватній. Тут ми маємо працювати з ринком, надаючи наші послуги. Від цієї діяльності ми отримуємо дохід, оплачуємо наші витрати та формуємо наш прибуток. І саме тому МЗУ - державне підприємство, а не державна установа.

Якщо говоримо про нас як про організацію, котра виконує державну програму із закупівель лікарських засобів та медичних виробів, то це абсолютно інша логіка. У даному випадку ми виконуємо державну програму. Це не історія про ринок, не історія про надання послуг. Це історія про виконання повноважень, делегованих державою. Ми як одержувач державно-бюджетних коштів отримуємо кошти від головного розпорядника МОЗу та виконуємо функції, визначені ним.

- Ви підпорядковуєтесь МОЗу?

- Ми не є структурним підрозділом МОЗу, але МОЗ є тим уповноваженим органом, до сферы якого належить наша організація. Якщо в ДП "Медзакупівлі України" буде створено наглядову раду, то відбудеться розмежування контрольно-наглядових функцій. Деякі функції залишаться за МОЗом, деякі буде передано новоствореній наглядовій раді. Наразі питання створення наглядової ради є відкритим і перебуває на розгляді міністерства.

- Які послуги ви можете надавати регіональним замовникам?

- Як ЦЗО ми діємо через кілька інструментів, що є доступними, згідно з чинним законодавством. Це рамкові угоди та електронні каталоги за принципом Prozorro-market. Це інтернет-магазин товарів, у тому числі медичного призначення, який ми адмініструємо разом із ProZorro, де замовники можуть замовляти собі необхідні товари на допорогові суми.

- Ці товари вже вони будуть тут, в Україні, вами закуплені? Чи як?

- Це будуть товари постачальників, не наші. Це не наш склад. Ми будемо діяти в якості того, хто, по-перше, кваліфікує постачальника, який планує пропонувати свої товари на ProZorro-market. По-друге, ми перевіряємо відповідність товару, запропонованого постачальником, вимогам, визначеним для відповідного товару. Ми кваліфікуємо постачальника і ми кваліфікуємо товарну пропозицію. Тож після потрапляння товару на ProZorro-market локальний замовник отримує змогу замовити товар, будучи переконания у кваліфікації постачальника та якості товару. Цінову пропозицію постачальники формують самостійно в межах граничної вартості, яку ми виставляємо по кожному профілю.

Електронні каталоги зараз працюють у режимі пілота вже кілька місяців.

- Зараз медичні закупівлі проводять міжнародні організації. Ви будете переймати їх досвід чи вони передавали вам свої наробки?

- Я скажу вам навіть більше: процес передачі досвіду вже триває, він - на етапі підбиття підсумків. Разом з з міжнародними організаціями відпрацювали значний обсяг інформації, котра знадобиться в нашій діяльності. Це два типи інформації. Перший - знання ринку: які є постачальники, які є товари ринку, що з патентами, скільки постачальників по певній позиції, резиденти, нерезиденти, ціноутворення тощо. Другий блок знань, щодо яких ми цікавились у спеціалізованих організацій, це політики та процедури, запроваджені цими організаціями для забезпечення відповідності стандартам, запобігання корупції та комплаєнсу, високі стандарти менеджменту та виробничих процесів. Це була серія зустрічей зі спеціалізованими організаціями протягом вересня-жовтня цього року. Саме зараз ми підбиваємо підсумки цього процесу і коли отримаємо статус одержувача бюджетних коштів, то, думаю, зі спеціалізованими організаціями про це трохи більше розповімо.

- Прокоментуйте, будь ласка, такий момент. Наприклад, закупівельне агентство Crown Agents. Зрозуміло, що вони, скажімо, сидячи в Лондоні, значно менше підпадають під вплив українських корупціонерів, ніж українське держане підприємство МЗУ. Як ви можете гарантувати, що ваші закупівлі будуть прозорими та антикорупційними?

- По-перше, це моя особиста принципова позиція: нульова толерантність до корупції. За своє професійне життя як у корпоративному секторі, так і в державному секторі, я не взяв жодної копійки неправомірної вигоди. І не збираюся зиінювати своє ставлення до цього питання, це абсолютно принципово.

По-друге, яким чином це ставлення транслювати на всю нашу діяльність?! Дуже просто. Нами було розроблено антикорупційну програму, що охоплює майже всі випадки та ситуації, які потрібно врегулювати, щоб ми як підприємство були повністю захищені від усього того, що може спонукати або, тим більше, призвести до корупційних діянь. Ця антикорупційна програма вже розроблена. Наразі кожен співробітник з нею ознайомлюється і незабаром вона буде опублікована. У нас буде щорічний аудит і щорічна перевірка корупційних ризиків для виявлення слабких місць і відповідного реагування.

- Які зарплати ваших працівників?

- Зарплати у нас ринкові, високі як для державного сектору…

- Що означає високі? Можна ж порівняти заплату вашого співробітника, який займається закупівлею, із зарплатою, умовно кажучи, співробітника ЮНІСЕФ чи UNDP?

- Мені особисто невідомі зарплати в ЮНІСЕФ. Наскільки я знаю, у нас вона нижча. При цьому наші зарплати є середніми по локальному ринку. Якщо будемо порівнювати себе з міжнародними організаціями, то ми, звісно, не дотягуємо. Але ми орієнтуємось на те, щоб ті, хто тут працює, мали комфортні умови. І для нас важливо, щоб у наших співробітників була, крім фінансового стимулу, мотивація працювати на державу, на суспільство, на громадян. І ця мотивація має утримувати від розчарування, що в міжнародній організації зарплати вищі. Адже в міжнародної організації мандат - працювати на ті завдання, що перед ними ставляться в їхніх центральних офісах. У нас є свій мандат: ми є організацією у сфері охорони здоров’я, ми працюємо над тим, щоб створити прозору антикорупційну та ефективну систему закупівель.

- Тобто, у вас працюють ентузіасти?

- Для того, щоб працювати ефективно й чесно в закупівлях, коли ми говоримо про мільярди, людина має мати певну мораль та бажання служіння народові, країні, державі. І це важливо, я в це вірю.

- Яким чином ви виявляєте цю якість у своїх співробітників, у людей, яких берете на роботу?

- Кожен співробітник, якого, ми беремо на роботу, проходить якщо і коротке, але вже ж таки інтерв’ю зі мною. При цьому я дивлюсь не тільки на його навички, котрі можна протестувати, а й на знання ринку в цифрах. Я звертаю увагу на його цінності. У тому, що людина говорить, й те, як вона це говорить, має відчуватися, що людині небайдуже і що це є щирим її відчуттям. І саме таких людей ми беремо й будемо брати на роботу.