Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов: Право выбора, по какой цене покупать газ, уже не за политиками, а за потребителем

Первая часть эксклюзивного интервью с директором интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова

Как высчитывается гарантированная цена на природный газ для населения на январь-апрель 2020 года, какие ее составляющие?

Я сначала проговорю концептуально, что мы предложили, что сделали, почему это важно, и почему не было таких прецедентов раньше.

Вечные дискуссии, которые происходят в нашем обществе о том, сколько должен стоить газ, часто отталкиваются от советско-социалистических принципов, например, от себестоимости. В то же время на мои неоднократные вопросы проповедникам идеи себестоимости о том, что это такое, ответить никто не может. Это переменная, когда все уже пробурено и газ идет? Это постоянная, с учетом затрат на строительство скважин? Это обрискованные постоянные, то есть не только действующая скважина, но и та скважина, которая была сухая? Ее же тоже каким-то образом нужно отбить и эти деньги вернуть акционеру, в данном случае "Нафтогазу".

Вторая методология – мы уходим от этих теоретических дискуссий и изысканий, уходим от политизации этой темы в обществе и говорим, что есть рынок, есть спрос и предложение, которые определяют цены на газ.

В 2015 году в Украине запустился рынок газа. Это был основанный на спросе и предложении рынок для промышленности, и регулируемая цена для населения. За последний год цена на рынке упала на 60%, став примерно на 30% ниже устанавливаемой Кабмином регулируемой цены по режиму PSO (public service obligations).

Но речь все равно идет об одном продукте и об одной цене, поскольку находясь в ноябре – мы покупаем декабрь, а в декабре – покупаем январь. По сути – это цена на месяц вперед, но газ, как и любой другой товар, имеет форвардные кривые. Есть спотовая цена с немедленной поставкой: сегодня газ – сегодня деньги. Дальше идет по форварду: я тебе плачу сегодня, а ты мне газ поставляешь в январе, феврале и так далее. Эти кривые, по которым можно ликвидно торговать, доходят до трех лет вперед. Это биржи NCG (Германия) и TTF (Нидерланды), где большое количество участников и большое количество ликвидности.

Меморандум с МВФ обязывает Украину отказаться от режима PSO в части ценообразования с 1 января 2020 года. Правительство подписалось под меморандум, в котором говорится, что у Кабмина больше нет права устанавливать для потребителя конечную цену, и ее определяет рынок. В свою очередь, обязательство "Нафтогаза" поставлять газ вне зависимости от того платит ли нам клиент или не платит, сохраняется до 1 мая 2020 года. То есть ценовой риск выходит полностью на рынок, в то время как кредитные параметры пока остаются регулируемые.

Теперь перейдем к гарантированной цене. У нас с 1 января остается существенный риск приостановки транзита этой зимой, когда, как всем известно, бывают холода до -20°C и выше, что естественно влияет на ценообразование. Если не хватает газа, его всегда можно докупить на споте, но из-за морозов цены могут взлететь, как например, в марте 2018 года, и на 80%. При остановке транзита вероятность, что цены подскочат достаточно большая. Это связано с тем, что в Европе будет меньше газа, соответственно, чем меньше предложение – тем потенциально выше цена.

Возвращаемся к обязательству перед МВФ работать по рыночной цене. Команда "Нафтогаза" работала четыре месяца, пытаясь найти нужный вариант. В сентябре мы смогли законтрактовать обязательные к поставке с 1 января по 1 апреля 2020 года объемы газа. На тот момент мы законтрактовали физические объемы, но не цену. Есть такие контракты, где ты берешь на себя обязательства взять "физику", а цена будет определяться рынком. В процессе обсуждений с правительством и МВФ мы и предложили вариант hedge-цены (гарантированной - ИФ), поскольку при кризисном сценарии, цена в Европе может превысить 10 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Зафиксировав физические объемы, и, понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, потому что это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас. То есть если остальные трейдеры раньше времени узнают из ваших публикаций о том, что НАК будет закупать большие объемы – у них появится дополнительная мотивация увеличить цену. Сегодня (6 декабря - ИФ) мы зафиксируем оставшиеся объемы и в понедельник-вторник объявим окончательную цену, по которой мы смогли зафиксировать поставку и потребление первого квартала. Это и есть цена, которую мы покажем нашим клиентам, в данном случае, сбытовым компаниям, и скажем тем кто не хочет рисковать и предугадывать какая цена будет в первом квартале – вот вам инструмент для ее фиксации. По дефолту потребление каждого застраховано. Но любой клиент, если он не согласен с нашей оценкой этого риска, имеет полное право нажать в личном кабинете на кнопку, и сохранить за собой право остаться в месячном продукте поставки.

Для меня это ключевой момент, потому что право выбора, по какой цене покупать, брать риски или не брать – уже не за политиками, не за популистами, а за каждым потребителем, который должен иметь право принимать то решение, которое он считает лучшим для себя.

(В процессе подготовки интервью Фаворов озвучил агентству "гарантированную" цену, которая составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов - ИФ).

А что вы порекомендуете?

Я, наверное, рекомендовал бы застраховаться, потому что есть большое количество примеров, когда цена взлетает вверх, а застраховался – и спишь спокойно. Все рады, что купили страховку тогда, когда произошло что-то плохое, а если ничего плохого не произойдет, то никто не хочет тратить деньги. Но в реальной жизни так не получается.

О каких объемах контрактования идет речь по форвардам?

Мы законтрактовали те физические объемы, которые считаем необходимыми для безопасного прохождения отопительного сезона. Одной из проблем, которую мы увидели после окончания предыдущего отопительного сезона, что нам необходимо накопить достаточное количество газа в подземных хранилищах, чтобы безболезненно пройти этот отопительный сезон. Мы не сделали ошибку, которая была допущена в 2009 году, когда не было достаточных запасов газа в ПХГ, и соответственно не было переговорных рычагов для общения с Газпромом.

Разве? По-моему, запасы были значительные, чтобы несколько месяцев продержаться и без импорта российского газа. Просто тогда никто не ожидал, что будет прерван транзит.

Не было достаточных объемов газа, с точки зрения наличия необходимого давления, чтобы поднять необходимые объемы в феврале-марте. Например, два года назад, когда в марте был брошен клич "прикрути", потребление увеличилось, газа в ПХГ оставалось мало, и не было необходимого давления, чтобы его поднимать в нужных объемах один-два дня. В 2009 году был пример того, что надежда не есть стратегия. У нас стратегия есть – мы закачали необходимое количество газа, чтобы у Украины была сильная позиция и при отсутствии транзита.

И все же вы не назвали законтрактованный объем.

Мы законтрактовали порядка 1 млрд куб. м.

Этот объем сможет пройти через западную границу, с учетом того, что не все сечение является гарантированным?

Уровень профессиональной подготовки в "Нафтогазе" меня очень порадовал. Мы разработали динамическую оптимизационную модель еще в марте этого года, которая принимает во внимание все факторы. Мы сделали модель "Монте-Карло", разные динамичные сценарии потребления, привязанные к отсутствию и наличию транзита, температурным пикам и провалам. Эту модель мы "гоняем" минимум раз в неделю, чтобы посмотреть хватает или не хватает нам газа. Сегодня мы чувствуем себя достаточно комфортно для различных сценариев прохождения отопительного сезона. Проведенная командой "Нафтогаза" работа под руководством Андрея Коболева подготовила нас к переговорам. У нас нет слабых мест, нас невозможно шантажировать.

И это несмотря на сложности: например, когда в конце прошлого года предыдущим правительством было принято решение о выплате "Нафтогазом" 90% дивидендов от чистой прибыли. И это при условии, что у нас уровень неплатежей 20%, то есть у нас вымывалось 110% оборотных средств. Нам поменяли устав, который не давал нам возможности привлечь внешнее финансирование, а Кабинет министров не давал компании разрешения выйти на рынок и привлечь деньги. Другим словом, кроме как саботаж, я назвать это не могу. Руководство Нафтогаза было поставлено в очень сложную ситуацию. С одной стороны - мы должны закачивать газ, а с другой - денег нет.

Да, я помню, как Коболев заявил о решении отсрочить полную выплату дивидендов.

Это решение было государственное, потому что Коболеву было не все равно. Газовая энергетическая отрасль – это не катер, чтобы его разворачивать на пятачке. Это крейсер, когда руль надо начинать крутить за год, чтобы увидеть результат сегодня. Принятые решения доказали их целесообразность, у нас сегодня отсутствует кризис, паника, но есть сильная переговорная позиция.

Вернемся к гарантированной цене. Как я понял она формируется исключительно из законтракторванного 1 млрд куб. м? Как долго шел процесс контрактования?

Мы контрактовали эти объемы последние 3-4 недели. Они достаточно большие, и мы не хотели двинуть рынок, сейчас (6 декабря - ИФ) осталось где-то 2% от общего объема. В понедельник мы посчитаем какая у нас получилась средневзвешенная цена, и ее объявим.

Наверняка не только у меня возник вопрос, почему гарантированная цена не учитывает объемы газа, купленного НАК летом-осенью по низким ценам?

Мы покупали газ по рыночной цене на один-три месяца вперед, начиная с марта. Потребления не было, мы клали его в хранилища. С учетом взаимоотношений с МВФ и ухода от регулируемой цены, по какой цене продавать эти объемы?

Кроме того, мы на 100% принадлежим государству, значит 100% акций принадлежат народу Украины. Я отказываюсь наносить экономический урон акционерам, продавая какой-либо продукт дешевле, чем цена на основании спроса и предложения. Наша деятельность должна максимизировать прибыль для акционеров, то есть украинцев.

Многие скажут - высокая цена, многие семьи не могут ее позволить. Сейчас где-то 50% потребления требует субсидий. Другие 50% - не требуют субсидий. А теперь скажите мне, почему 100% акционеров, которым принадлежит "Нафтогаз", должны субсидировать меня или каких-то людей, живущих в Новопечерских Липках, продавая продукт государственной компании дешевле, чем точно такой же продукт стоит на рынке.

Более того, именно потому, что мы идем за рыночной ценой, НАК способен формировать до 15-18% бюджетных поступлений Украины.

А чья это вообще идея гарантированной цены?

Это наша идея. Первую ее презентацию мы сделали где-то в сентябре. Главным тезисом, с которым я неоднократно коммуницировал на всех уровнях, включая правительство и МВФ, - рыночные проблемы должны иметь рыночные решения. Рыночная проблема непредсказуемой цены при отсутствии транзита на первый квартал – рыночное решение в виде механизма хеджирования, механизма страхования. В мире всегда будут риски, особенно в нефтегазовой отрасли, вопрос как ими управлять.

Команда уделила этой идее, подготовке решения и презентациям много сил и бессонных ночей за последние три месяца. И когда господин министр говорит, что эту команду надо менять, то я не могу сказать, что это самая мотивирующая вещь, которую команда услышала в свой адрес.

Я правильно понимаю, что в декабре "Нафтогаз" прекратил импорт газа?

Октябрь, ноябрь и первые дни декабря были очень теплыми. Зимы у нас, по-хорошему, еще не было. Мы не хотим остаться "длинными" в течение первого квартала, т.е. у нас может остаться лишними 3 млрд куб. м природного газа, который может потерять в стоимости, а это замороженные деньги, на которые у нас капают проценты, за которые мы должны платить.

Наша задача – быть уверенными, что мы успешно пройдем отопительный сезон, но, с другой стороны, не оказаться с излишками газа. Мы постоянно смотрим на модель, о которой я говорил, и по необходимости принимаем решения, нужно ли нам докупать газ или нет.

Важным фактором является погода. Таких теплых температур в ноябре никто не помнит, поэтому мы приостановили импорт, но сохраняем за собой право и возможность докупить объемы внутри месяца, если увидим, что такая необходимость возникнет.

Многие говорят: ой, трейдинг это так просто – купи, продай и заработай. Нет, трейдинг – это купи, не "попади" на деньги, потому что цена провалилась, пока ты газ держишь, и не останься с замороженными деньгами. Это сложная задача, и я очень ценю профессионализм людей внутри компании, которые успешно справляются с этой задачей.

Может я и забегаю вперед, но НАК уже имеет представление, когда начнется закупка и закачка газа для подготовки к следующему отопительному сезону, с учетом риска отсутствия транзита?

В чем-то это можно сравнить с вождением автомобиля. Ты одновременно должен смотреть вдаль, в поиске своего поворота, что и является следующим отопительным сезоном, а также смотришь, что перед тобой, чтобы никто на дорогу не выбежал. Это и есть коммерческая функция внутри "Нафтогаза". Это сложный вопрос, который требует как тактических, так и стратегических решений. Вопрос подготовки к следующему отопительному сезону станет более релевантен где-то в феврале. То, чего мы хотим избежать – это закупки газа по высоким ценам. Сейчас большая нервозность – будет транзит, не будет, будет Северный поток-2, не будет, приплывет ли LNG. Эти вопросы взаимосвязаны. Если мы начнем паниковать и скупать, то останемся с дорогим газом, который потом продадим с убытками. Также нельзя быть недостаточно внимательным, чтобы не остаться без газа. Это Сцилла и Харибда, между которыми мы находимся.

Летом вы сделали прогноз, что даже сели Газпром не подпишет контракт, и не будет осуществлять транзит в январе-феврале, то ближе к марту-апрелю он будет вынужден воспользоваться нашей ГТС. Ваше мнение не поменялось?

Решения, принимаемые Газпром и руководством РФ, очень сложно прогнозировать. Можно оперировать коммерческими принципами, которые понятны, и для коммерческой компании они очевидные. Европа – это очень важный и ключевой рынок сбыта газа для Газпрома. Очень прибыльный рынок. Если Газпром не поставляет необходимых объемов, то там появится другой поставщик:. LNG из Катара, из США, а также из Саудовской Аравии, которая строит терминал, займет эту нишу. Если РФ, преследуя свои политические цели, решит прострелить себе ногу и потерять этот рынок, то это их выбор. На сегодня мы четко понимаем, что альтернативы в первой половине 2020 года, или когда они хотят закончить Северный поток-2, для увеличения поставок газа в Европу украинской ГТС нет. Мы видим, что последний месяц поставки через ГТС Украины идут под завязку. Но это решения более политические, чем коммерческие. Слава богу, моя зона ответственности, больше относится к коммерции.

Как происходит процесс передачи имущества и газа новому оператору ГТС Украины?

Процесс передачи активов, согласно решению Кабинета министров, идет. Есть два вида имущества, собственно имущество "Укртрансгаза" и государственное имущество – непосредственно труба. Минфин уже определил органы управления государственным имуществом, необходимые документы подписаны, инвентаризация закончилась, определен порядок передачи. Имущество УТГ передается в уставной капитал оператора ГТС и будет отделено вместе с бизнесом по транспортировке. Более 10 тыс. сотрудников, деятельность которых влияет непосредственно на транспортировку газа, уже переведены в новый оператор, переданы IT-системы. Нет никаких причин ожидать, что с 1 января независимый оператор не начнет функционировать.

ПХГ пока остаются в управлении НАК. Какая-то стратегия по ним уже есть?

У Украины самые большие мощности по хранению газа. Чем они важны? Производство газа в мире идет равномерно в течение года. Плюс-минус одни и те же объемы, включая США и страны ближнего востока. А потребление – является сезонным. То есть в первом и четвертом кварталах пики потребления, а летом – просадка. Самый прибыльный рынок для поставок газа – это Азия в лице Японии, Южной Кореи и Китая. Поэтому большинство производителей нацелены поставлять газ туда. Однако у азиатских стран нет больших хранилищ. Летнее мировое производство газа надо где-то хранить, и у Украины огромный потенциал для коммерциализации своих хранилищ. Мы видим востребованность этой услуги. Независимые европейские трейдеры уже держат здесь достаточно большие объемы, которые они закачали летом и будут выкачивать зимой.

Однозначно, все предпосылки сделать этот бизнес успешным есть. Стратегия прорабатывается, набсовет у нас через неделю, и, если он ее утвердит, я смогу более глубоко ее обсуждать. Предпосылки для того, чтобы купить летом излишки ресурса, когда профицит, а соответственно – цены ниже, подержать его и продать зимой – есть. Это востребовано рынком.

В мире трейдинга с этого все и начиналось. Конечно, не с газа, а с кукурузы и другой агропродукции, но идея та же самая.