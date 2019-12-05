Можем переместить офис кластерного центра из Украины в случае безосновательного давления на наши инвестиции - гендиректор Philip Morris Ukraine

Эксклюзивное интервью с генеральным директором Philip Morris Ukraine Михалисом Александракисом.

- Насколько сократился общий объем рынка сигарет в Украине в первом полугодии 2019 года и что на это повлияло? Какие прогнозы на 2019 год и в перспективе - на 2020 год?

- Объем легального рынка сигарет последние три-четыре года сокращается в среднем на 10%. Если сравнивать 2016-й с 2019-м годом, то снижение за этот период составило около 27%. В первую очередь это происходит из-за введения высоких налогов на сигареты и, соответственно, увеличения доли нелегального рынка сигарет. Только с октября прошлого года по октябрь-2019 мы наблюдали снижение объема легального рынка сигарет на 14%.

Прогнозируем продолжение этой тенденции и в 2020 году в связи с 20%-ным повышением ставки акцизов. Легальному бизнесу, который платит все налоги и сборы, трудно конкурировать с нелегальным сектором. Если тенденция снижения объемов легального рынка и роста доли нелегального продолжиться, то в 2020 году мы можем выйти на 10%-ное снижение объемов рынка, а к 2025 году, по нашим прогнозам, его объем составит порядка 25 млрд штук, тогда как в 2016 году, к примеру, отрасль производила 73 млрд сигарет. В этом году, по нашим оценкам, отрасль произведет для внутреннего рынка примерно 52 млрд сигарет.

- Какова доля PMI на табачном рынке Украины, она у вас стабильна?

- Да, наша доля на рынке достаточно стабильна на протяжении многих лет – примерно 30%. Надеемся, что в следующем году наши позиции останутся где-то на том же уровне. Ориентироваться на долю рынка в условиях существования быстрорастущей нелегальной торговли и уменьшения объема легального рынка не показательно. Производителям, у которых большая часть продукции находится в низкоценовом сегменте рынка, особенно трудно конкурировать с нелегальным продуктом с более низкой ценой. Наша компания теряет ежегодно 10% наших объемов и производит почти на 2 млрд сигарет в год меньше. Это проблема не только для индустрии, но и для правительства - несмотря на повышение ставок налогов, поступления в бюджет не растут в ожидаемом темпе. По оценкам Kantar (компания, предоставляющая услуги в сфере маркетинговых исследований – ИФ), сумма недополученных налогов в бюджет Украины из-за нелегальной торговли сигаретами в 2019 году составит 5,1 млрд грн.

- Сколько сигарет PMI произвела в этом году в Украине?

- Наши производственные мощности в Харькове позволяют производить около 40 млрд сигарет в год. К сожалению, сейчас из-за ситуации на внутреннем рынке и проблем, с которыми мы сталкиваемся при экспорте, мы не можем раскрыть весь потенциал фабрики. Так что в 2019 году мы собираемся произвести примерно 28 млрд сигарет, что на 2-3 млрд меньше, чем в прошлом году. И если все будет продолжаться в том же духе (ситуация на рынке – ИФ), то в 2020-м и последующих годах мы будем тоже сокращать объемы производства. Чтобы этого не произошло, мы ожидаем от правительства обозначения четких и прозрачных правил игры, что позволит раскрыть потенциал индустрии и улучшить инвестиционную привлекательность Украины. Государству нужно создать конкурентный бизнес-климат для поддержки инвестиций и, что немаловажно, создать условия для привлечения новых объемов финансирования, делая ее более инвестиционно-привлекательной по сравнению с соседними странами.

Сегодня на глобальном уровне табачные компании консолидируют производство, что ведет к закрытию фабрик в странах с высокой стоимостью производства или неблагоприятными условиями для ведения бизнеса. Несмотря на непредсказуемость и недостаточную прозрачность бизнес-среды в Украине, мы продолжаем поддерживать производство и конкурировать на рынке.

- Вы сейчас рассматриваете возможность переориентации Харьковской фабрики на экспорт?

- Первоочередной причиной наличия фабрики в Украине является необходимость обеспечивать потребности внутреннего рынка. Конечно, из-за сокращения объемов легального рынка мы заинтересованы в увеличении экспорта, чтобы фабрика и все ее сотрудники продолжали и далее производить продукцию не только для Украины. Наша стратегия заключается в том, чтобы по возможности увеличить объемы экспорта. Украинская фабрика конкурирует за экспортные объемы с предприятиями в Румынии, Польше, Греции, Турции и многими другими фабриками PMI по всему миру по критериям: эффективность экспорта и себестоимость продукции.

В настоящее время наша фабрика производит продукцию на экспорт в более чем 20 стран мира, при этом ежегодно его доля колеблется на уровне 40-50% от общего объема производства фабрики.

К сожалению, из-за нестабильного бизнес-климата в стране, по нашим прогнозам, объемы экспорта в следующем году будут снижаться. Мы имеем потенциал для их увеличения, но сперва нужно быть уверенными, что госорганы не будут предъявлять нам необоснованные претензии и непредвзято оценивать наши аргументы и позицию.

Последние 2,5 года у нас проходила проверка по трансфертному ценообразованию, в ходе которой проверяющие предъявили различные, на наш взгляд, нелогичные и безосновательные, претензии о том, что наша компания занижала экспортные цены. В своем желании обвинить нас в нарушениях налоговики проигнорировали существенные различия между производством на экспорт и производством для украинского рынка. Они пытаются сравнивать нашу компанию то с мелким скандинавским производителем, где работает один единственный человек (что абсурдно), то с государственной китайской монополией (что в корне неправильно, так как государственная монополия может устанавливать цены вовсе не на рыночных принципах). Мы вступили в процесс оспаривания претензий налоговых органов, что требует много временных и финансовых затрат. Эта ситуация и этот необоснованный подход не только не поможет увеличить объем инвестиций в страну, но и ставит под угрозу уже привлеченные инвестиции.

- АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд грн дистрибьютора "Тедис Украина" и четырех табачных гигантов с фабриками в Украине, в том числе и PMI. Какая ваша позиция по этому вопросу?

- Мы получили решение АМКУ в конце октября и изучаем его. Мы убеждены, что обвинения Комитета являются безосновательными. "Филип Моррис Украина" работает исключительно в рамках закона. Компания была и остается приверженной принципам корпоративной социальной ответственности и высоким этическим стандартам ведения бизнеса. Мы уверены в своей правоте и будем защищать свои интересы и деловую репутацию теми правовыми способами, которые нам предоставляет закон.

- Вы будете отстаивать свою позицию в украинских судах? Сколько на это может уйти времени?

- Мы будем отстаивать свою позицию в украинских судах, однако не исключаем возможности выхода на международный уровень. С момента получения решения у нас есть 60 дней, когда мы можем его оспорить в суде, и это то, что мы собираемся сделать. Как в этом случае будет работать судебная система - я не знаю. Это может занять от шести месяцев до нескольких лет. Хочется верить, что наши аргументы услышат, их проанализируют и вынесут решение в соответствии с украинским законодательством. Надеюсь, однажды мы станем свидетелями того, как судебная система Украины полностью трансформируется, будет работать исключительно в правовом поле, и для нее станут характерными высокий профессионализм и независимость. Тогда ситуация будет вызывать намного больше доверия, и все больше инвестиций будет поступать в страну. Я уверен, что новое правительство и новый президент работают в этом направлении.

- Уже после подписания мирового соглашения между компаниями PMI и Украиной, предусматривающего отмену ГФС налоговых уведомлений-решений на 635,3 млн грн, была информация об обысках и изъятии документов по этом делу. Сейчас все спокойно? Этот кейс закрыт?

- Соглашение было подписано в первом полугодии, и это дело для нас закрыто. Случай с подписанием мирового соглашения - отличный пример улучшения инвестиционного климата в стране. В 2015 году мы получили разрешение на производство в рамках режима таможенной переработки и приступили к производству на экспорт. И спустя почти год, когда срок действия разрешения подходил к концу, к нам пришли с аудитом налоговые органы, поставив под сомнение разрешения, которые сами раньше и выдали. В результате был составлен акт, который потом оспаривался в судах.

Подписание и выполнение мирового соглашения, которые осуществлялись в строгом соответствии с нормами украинского и международного права, на мой взгляд, было приемлемым решением как для компаний "Филип Моррис", так и для государства.

- По какой схеме сегодня работает дистрибуция PMI: какой процент прямых контрактов, сколько идет через "Тедис Украина"? Будет ли для вас проблемой переориентация на других дистрибуторов согласно решению АМКУ?

- Компания не осуществляет самостоятельной дистрибуции своей продукции в точки продаж. Наша модель бизнеса предполагает сотрудничество с крупными дистрибьюторами. Сейчас основным нашим дистрибьютором является компания "Тедис Украина" – на нее в среднем приходиться примерно 70% продаж. Остальные 30% осуществляются через других прямых клиентов, в основном через национальные розничные сети.

Мы готовы сотрудничать с другими крупными дистрибьюторами, которые характеризуются высоким качеством предоставляемого сервиса, финансовой стабильностью, прогнозируемостью долгосрочного сотрудничества и осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

- Собираетесь ли вы изменить свою модель дистрибуции после рекомендаций АМКУ?

- Последние рекомендации АМКУ не меняют нашу действующую бизнес-модель – она предполагает сотрудничество с дистрибьюторами. Мы всегда были и остаемся открытыми к сотрудничеству. Уменьшение количества дистрибьюторов на рынке и, как некоторые называют, "монопольное положение "Тедиса" сегодня - это результат поглощения этой компанией других дистрибьюторов, осуществленной путем концентрации и рядом действий, одобренных в свое время Антимонопольным комитетом Украины.

- Какая модель дистрибуции, по вашему мнению, была бы самой оптимальной для Украины? Как вы относитесь к государственной монополии на реализацию? Есть ли планы по вхождению в состав акционеров дистрибьюторской компании в Украине по аналогии "Мегаполиса"?

- Как я уже отметил, сегодня наша модель бизнеса в Украине предполагает сотрудничество в основном с крупными дистрибьюторами. Но потенциального мы готовы рассматривать и другие эффективные модели дистрибуции, если будет предоставлена соответствующая поддержка со стороны государства для создания стабильных, прозрачных и предсказуемых условий на рынке.

После трех лет работы в Украине я могу утверждать, что правительству следует ужесточить контроль над оборотом табачных изделий на рынке. Количество звеньев сбора налогов в цепочке поставки продукции должно быть сокращено, ведь чем их больше, тем сложнее их контролировать. Необходимо избавиться от "пробелов" в законодательстве, позволяющих применять различные схемы уклонения от налогообложения. Например, 5%-ный акцизный налог на розничную реализацию табачных изделий почти в половине случаев не уплачивается конечным реализатором сигарет. Существуют также схемы неуплаты НДС и т.д.

- У табачных компаний была встреча по законопроектам №1210 и №1049. По каким позициям вы достигли соглашения?

- Да, у нас была отдельная встреча с премьером, где мы обсуждали законопроект №1049 о торговых наценках. Мы верим, что премьер-министр разделяет нашу позицию - этот закон должен быть изменен, табачная правка должна быть отменена.

Правка была внесена с нарушением регламента Верховной Рады и никаким образом не касается сути законопроекта об имплементации единого счета для уплаты налогов. Как отмечали инициаторы правки, ее суть – нивелировать монополию на рынке дистрибуции сигарет. Однако после ее детального анализа оказывается, что норма предусматривает увеличение торговой наценки для оптовых и розничных торговцев в два раза. Это приведет к тому, что, по нашим расчетам, курильщики будут вынуждены дополнительно заплатить в среднем 7 грн с каждой пачки сигарет или суммарно 15 млрд грн в 2020 году, что мы считаем не только несправедливым для них, но и обременительным для индустрии.

На встрече с премьером мы также обсуждали законопроект №1210. Мы объяснили свою позицию о том, что индустрия меняется и больше не такая, какой ее привыкли видеть последние 150 лет. Она динамично движется в направлении внедрения инновационных технологий употребления никотина.

Законопроектом №1210 предлагается уравнить ставки налога на табакосодержащие продукты для эклектического нагревания (продукты со сниженным риском, с сигаретными ставками). Это означает четырехкратное увеличение налога на такие продукты. Иными словами, цена на пачку табакосодержащих стиков Heets для Iqos потенциально должна увеличиться с 50 до 70 грн за ночь.

Эта политика будет несправедливой по отношению к 500 тыс. украинцев, которые, по нашим расчетам, решили перейти на альтернативу сигаретам. Повышение налога станет стимулом вернуться к курению сигарет, так как потребители попросту не смогут позволить себе продукты со сниженным риском.

Кроме того, такая политика не принимает во внимание дальнейшее развитие индустрии. Например, уже завтра могут появиться в продаже жевательная резинка с никотином или никотиновый спрей.

Мы слышим аргумент от некоторых представителей правительства, что налоговые ставки должны быть одинаковыми на табакосодержащие продукты для нагревания и на сигареты. Правительство должно понять: люди, которые сегодня используют IQOS, бросили курить сигареты - и это факт. Так же, как и люди, которые сегодня перешли на электроавтомобили, когда-то использовали обычные машины на бензине; и так же, как люди, которые сегодня используют биодизель, ранее использовали обычный дизель. Но при этом электромобили и биодизель подлежат более низкому налогообложению.

Позиция PMI очень четкая: самый лучший выбор для совершеннолетних курильщиков - прекратить употребление табака и любых никотиносодержащих продуктов.

- British American Tobacco с 2020 года переносит офис регионального центра из Киева в Бухарест. Вы думали о подобном шаге?

- У нас сейчас таких планов нет, но это во многом зависит от дальнейших действий правительства. Мы ведем борьбу за наш бизнес на этом рынке. Речь идет о борьбе с административным давлением, о ведении бизнеса в неопределенной и непрозрачной среде. Сегодня "Филип Моррис Украина" несет ответственность за ситуацию на рынке в Украине, Грузии, Армении, Молдове. Вынужден сказать, что мы можем переместить офис кластерного центра из Украины в случае безосновательного давления на наши инвестиции в стране. Но, как я и раньше говорил, мы здесь для того, чтоб продолжать развивать наш бизнес.

- Как сейчас в Украине выглядит пропорция рынка по сегментам, как она изменилась?

- В Украине премиальный сегмент достаточно стабилен, он близок к 14%. Я здесь три года, и мы более чем вдвое повысили цену пачки за этот период. Это связано с высокими темпами роста ставок акцизного налога. Я никогда не видел ничего подобного в моей карьере. Мы удвоили цены на продукты в стране, но я не думаю, что за последние три года покупательная способность украинцев удвоилась. Я хотел бы в это верить, но, к сожалению, это не тот случай. Чем больше правительство повышает налоги, тем больше оно создает стимулов для людей переходить на более дешевые или нелегальные сигареты, так как покупатели не могут позволить себе резко дорожающие продукты. Поэтому средний сегмент в Украине сокращается. Если в 2013 году он составлял около 20%, то сейчас он близок к 13-14%. Низкоценовой сегмент увеличивается за счет среднего сегмента, таким образом, он сейчас оценивается в 70% (а если принять во внимание незаконную торговлю, то даже больше) против 60-62% еще в 2013 году. Когда резко повышаются налоги, растет нелегальная торговля. И это происходит повсюду в мире. Например, в Великобритании, когда были увеличены налоги, рост незаконной торговли составил 27%. В Греции, моей родине, произошло то же самое. После увеличения налогов ввиду мер жесткой экономии, которая была у нас последние 10 лет, люди, у которых не было денег, начали покупать сигареты на нелегальном рынке. Таким образом, очень важно чтобы правительство нашло правильный баланс между повышением налогов и сдерживанием роста нелегальной торговли.

- Во сколько вы оцениваете нелегальный рынок сигарет в Украине? Какую динамику прогнозируете в ближайшем будущем?

- За три года моей работы нелегальный рынок сигарет в Украине, по данным Kantar, вырос с 1,1% до 7%. Существуют схемы минимизации налогообложения, которые используют некоторые компании на рынке. Надеюсь, что новое правительство и президент предпримут меры для решения этих проблем. Если текущая тенденция сохранится, то, по нашим, подсчетам, к 2025 году объем легального рынка составит 25 млрд сигарет, а нелегального - 26 млрд, превысив легальный. Это станет катастрофой как для добросовестных участников рынка, так и для государственного бюджета.

- Одним из механизмов борьбы с нелегальным рынком правительство называет электронную акцизную марку. Вы поддерживаете эту инициативу?

- В глобальном смысле диджитализация - это мера борьбы с коррупцией, и мы видим это на примере множества стран по всему миру. На мой взгляд, это превосходная инициатива, но и ее необходимо реализовать правильно. Министерство финансов Украины создало рабочую группу, которая разрабатывает законопроект по этому вопросу. К сожалению, представителей индустрии не пригласили для участия в рабочей группе, но недавно мы увидели позитивные изменения в их подходе.

Существуют системы, которые успешно используются в других странах. В этом отношении дальше всех шагнул Евросоюз, который на законодательном уровне определил критерии, стандарты и требования к системам отслеживания табачных изделий. При этом в цифровых системах разных странах могут быть незначительные отличия, но они совместимы между собой и позволяют оперативно отслеживать движение каждой отдельной пачки по всей цепи поставок от момента производства до самой маленькой розничной точки.

- В Украине отсутствует регулирование новых продуктов в табачной отрасли. В каком виде необходимо его внедрять? Как этот процесс происходил у стран-соседей?

- Продукты со сниженным уровнем вреда - это будущее индустрии. PMI представила миру такие продукты шесть лет назад, а сегодня по этому пути следуют уже многие другие компании. Всемирная таможенная организация решила к 2022 году объединить всю подобную продукцию в одну категорию и рассматривать ее как инновационные продукты. В разных странах подход к регулированию этих продуктов разный. Например, в Великобритании министерство здравоохранения рассматривает никотиносодержащие продукты со сниженным уровнем вреда как одну из самых важных инициатив, которая позволит сократить число курильщиков на 25% к 2025 году. Министерство здравоохранения нашей страны также пытается стимулировать людей бросать курить, но не рассматривает какие-либо варианты решения проблемы для тех, кто не может или не хочет бросить курить. В этом контексте нам важно сделать именно то, что мы обсуждали на встрече с премьер-министром. Нужно собраться всем вместе, сформировать рабочую группу, определить продукты, которые только будут выводиться на рынок или уже присутствуют на нем, обсудить механизмы их регулирования и налогообложения. Однозначно нельзя рассматривать их в категории сигарет по одной простой причине - это не сигареты. Они не горят и не выделяют дым.

- Какова динамика распространения альтернатив традиционному курению на украинском рынке, каков прогноз?

- По нашим приблизительным оценкам, сегодня более 500 тыс. совершеннолетних курильщиков в Украине переключились на IQOS. Примерно 275 тыс. человек в стране используют электронные сигареты. Согласно нашим данным, общий объем доступных в стране инновационных никотиносодержащих продуктов со сниженным уровнем вреда по сравнению с куренем сигарет приближается к 7-8%. Я надеюсь, что через три года доля рынка инновационных продуктов может составить около 15%.

- Сколько фабрик PMI производят табакосодержащие стики HEETS для IQOS? Собираетесь ли вы перепрофилировать фабрики на HEETS в Украине или любой другой стране?

- Сегодня у нас есть пять фабрик по всему миру, которые производят стики Heets. Есть и такие, которые производят как обычные сигареты, так и Heets. Например, мы перепрофилировали фабрику в Греции. Греческая фабрика теперь выпускает только Heets. Фабрика в Румынии - и сигареты, и стики. Мы считаем, что на сегодня мы уже обеспечены мощностями по стикам на последующие три-четыре года, однако в перспективе фабрики будут производить либо только Heets, либо обычные сигареты и стики. Эти планы касаются и Украины. При создании благоприятного стабильного инвестиционного климата в стране, в том числе рационального регулирования и налогообложения продуктов со сниженным риском, мы будем готовы рассмотреть возможности перепрофилирования производства в Украине.