Интервью

17:45 04.11.2019

Александр Ярославский: «Вопрос Донецка решится только в Донецке»

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Александр Ярославский: «Вопрос Донецка решится только в Донецке»

Эксклюзивное интервью владельца и президента группы DCH Александра Ярославского информационному агентству «Интерфакс-Украина».

- Сейчас много говорят о восстановлении Донбасса и участии в этом украинского и иностранного бизнеса. Как вы себе представляете свой возможный вклад в этот процесс?

- Я долго думал и готов вложить $100 млн, чтобы построить новый аэропорт в Донецке. Я в этом понимаю, DCH имеет опыт и строительства, и эксплуатации аэропортов. И я готов участвовать в восстановлении Донбасса таким конкретным инвестиционным проектом в рамках известной конструкции государственно-частного партнерства. Я бизнесмен и привык говорить о конкретных вещах.

- Мы понимаем, что это может быть только после завершения процесса реинтеграции Донбасса и решения всех вопросов с безопасностью в регионе.

- Я строитель. Когда мне скажут: «пожалуйста, приходи строй», я приду. Кстати, $100 млн. - это больше, чем в Днепре, где я собираюсь вложить в аэровокзальный комплекс $70 млн при прогнозном пассажиропотоке 4 млн человек в год.

- На инвестиционном форуме «Re: Think. Invest in Ukraine» в Мариуполе вы обсуждали эту идею с президентом Владимиром Зеленским. Что он вам сказал?

- Что главное сейчас – сначала добраться до Донецка, до "донецкой ситуации". Президент предложил еще рассмотреть строительство или реконструкцию аэропорта в Мариуполе. Это для меня новая тема, но почему нет, скажем так.

Что касается донецкой ситуации, то я убежден, что вопрос Донецка решится только в Донецке. В новом аэропорте Донецка! Я готов его построить, готов специально сделать там конференц-центр для встреч на высшем уровне. Чего сидеть? Надо двигаться, действовать. Каждый в своей плоскости. У меня экономика, у государственных деятелей – политика. Если каждый будет делать свою часть работы, все у нас получится.

- Строительство аэропорта в Днепре обсуждали?

- Я сказал президенту, что благодаря его непосредственному участию дело сдвинулось с "мертвой точки". В бюджете уже есть 1,2 млрд грн на взлетно-посадочную полосу, а терминальный комплекс за мной. Здесь не будет никаких задержек, потому что это мои частные инвестиции.

- Как вы оцените работу Харьковского тракторного завода, ситуацию в металлургическом секторе? Планируете ли возвращаться в банковский сектор?

- ХТЗ работает, металлургия работает. Может, с учетом конъюнктуры рынка металлургия чуть хуже, чем хотелось бы, но работает. А на территории возле ХТЗ я намерен создать большой многоотраслевой технопарк с множеством кластеров, вложив в этот проект за 10-12 лет до $1 млрд. Там, в том числе, можно будет разместить от 6 до 10 тыс. IT-специалистов. В банковский сектор возвращаться планирую, но планы пока открывать не буду, чтобы "не спугнуть".

- Что вас интересует в контексте анонсированной властью будущей масштабной приватизации?

- Интересен "Элекротяжмаш", "Харьковоблэнерго".

- А что насчет возвращения в футбол? Эта тема для вас не закрыта?

- Сейчас пока сосредоточен на регби. Харьковский "Олимп" 15 лет подряд чемпион Украины. Сборная Украины по регби – это на 80% харьковский "Олимп", и ее тренирует наставник нашего клуба. Если не футбол, то регби, если не регби, то волейбол.

А футбол не закрытая тема, занимаемся. Если получится вернуть бренд обанкротившегося "Металлиста". Процедура банкротства идет, но ей мешают различные околофутбольные люди, скажем так. Инфраструктуру построил я в свое время, вынужден был от нее как бы "уйти", а сейчас ей пользуются, "пилят", поэтому банкротство невыгодно тем, кто крутится вокруг этого.

- В "Металлисте 1925" вы никак не участвуете?

- Я не знаю такого "Металлиста", я знаю один "Металлист", который 7-кратный бронзовый призер и серебряный призер чемпионата Украины.

 

Теги: #интервью #ярославский
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