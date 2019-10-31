Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Украине Азер Худиев: “В 2018 году товарооборот между нашими странами достиг $829 миллионов”

Эксклюзивное интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Украине Азера Худиева

- Господин Посол, какая сейчас ситуация с двусторонними экономическими отношениями Азербайджанской Республики и Украины? В 2018 году в планах было увеличение объемов взаимной торговли в 1 млрд. долларов ежегодно. Каков сегодня рост этого показателя, по Вашим оценкам?

- Азербайджан за последние годы значительно улучшил свою экономическую составляющую и экономическое взаимодействие с Украиной.

Тем не менее, сегодняшние экономические отношения и статистика по нашему мнению не соответствует потенциалу между нашими странами. Ведь до 2013 года товарооборот между нашими странами превышал $1 миллиард, а иногда доходил и до $1,5 миллиарда. Но сложные политические процессы, вооруженный конфликт на востоке страны не могли не повлиять на объемы товарооборота. По итогам 2015 года был очень большой экономический спад товарооборота между нашими странами - он составил всего $333 миллиона.

Нам удалось за три года поднять этот показатель в два с половиной раза: по итогам 2018 года товарооборот достиг отметки в $829 миллионов, увеличившись в 2,5 раза. Этот рост был особенно заметен в экспорте из Азербайджана в Украину - за этот период он вырос почти в 16 раз. В результате этого роста Украина - 11-й основной торговый партнер нашей страны.

При этом, если некогда мы были страной импортером, из Украины всегда был повышенный сегмент экспорта в Азербайджан, то за последние 3 года мы смогли этот стереотип сломать. Мы гордимся, что сейчас больше экспорта идет из нашей страны - как нефтепродуктов, так и другой продукции.

Напомню, что в июне 2018 года был открыт Торговый Дом Азербайджана. Решение об открытии Торгового Дома было принято на уровне высшего руководства двух государств. Как раз повышение товарооборота между нашими странами, продвижение бренда Made in Azerbaijan, представление единой платформы для сотрудничества между предпринимателями обеих стран. Торговый Дом получил все необходимые документы для ведения экспортно-импортных операций на территории Украины. Уже были заключены первые контракты по поставкам спиртных напитков из Азербайджана в Украину. Сейчас ведется работа по налаживанию регулярных поставок продукции пищевой промышленности, специальных строительных материалов и кабельного оборудования в Украину. Кроме того, сейчас ведется работа по открытию Торгового Дома Украины в Азербайджане, в Баку. Оба Торговых Дома наладят взаимовыгодное сотрудничество для повышения и диверсификации нашего торгового оборота.

- Традиционно Азербайджан поставляет в Украину продукцию нефтяной отрасли - более 85 % нефтеперерабатывающих заводов Украины получают нефть из Азербайджана. Какие еще направления интересуют азербайджанский бизнес?

- Наша страна сегодня активно развивается не только в нефтяном секторе. У нас много сфер где соприкосновения с Украиной, от туризма, сельского хозяйства до медицины и военно-технического сотрудничества. И мы целенаправленно развиваем другие направления, кроме нефтяного.

- Сколько сегодня азербайджанских компаний работает в Украине?

- По нашим данным, в настоящее время в Украине зарегистрировано почти 3000 юридических и физических лиц - предпринимателей, являющихся гражданами Азербайджана. Подчеркну, что эта цифра не включает в себя этнических азербайджанцев-предпринимателей, будучи гражданами вашей страны.

- В какие отрасли в Украине готовы инвестировать азербайджанские предприниматели? Кто уже успешен в Украине?

- В последние годы все больше наших инвесторов, несмотря на непростую инвестиционную среду в Украине, экономические риски, в большей степени отваживаются на участие в инфраструктурных проектах, конкурируя и часто выигрывая тендеры у западных компаний.

Есть довольно много инвестиций азербайджанских как юридических, так и физических лиц, вложенных в курортную сферу на Западной Украине - в Трускавце, Сходнице и др. Это не только рост финансовых вливаний в регион, но и улучшение качества оздоровительного, медицинского сервиса в курортной сфере.

Значительную роль в азербайджанских инвестициях в Украине играет Государственная Нефтяная Компания Азербайджана (SOCAR), которая имеет сеть автозаправочных станций как в столице, так и в регионах страны. Посредством SOCAR наше правительство уже инвестировало в экономику Украины более $200 миллионов.

В Украине также работают строительные компании Азербайджана, которыми мы гордимся, - кроме инвестиций в Украину, наши специалисты строят качественные дома и сооружения, благоустраивают территории. В Украине наш стройсектор представлен, например, международной азербайджанской компанией Caspian Service. Компания не так давно зашла на украинский рынок, проинвестировав для начала $7 миллионов, но думаю, в скором времени будет участвовать в более крупных проектах, в т.ч. инфраструктурных, на сотни миллионов инвестиций.

Еще один пример - азербайджанская компания Alke Industrial, которая реанимировала в Сумах старый неработающий сахарный завод, один из крупнейших в регионе. Первая очередь инвестиций составила около $7 миллионов. Сейчас на предприятии трудится несколько сот украинцев.

У азербайджанского бизнеса есть большой интерес к развитию промышленного сектора Украины. Сейчас начались переговоры о строительстве в Украине крупного проекта - завода по производству композитных труб для оросительной системы южной части Украины. Пользуясь случаем, хотел бы призвать наших коллег, партнеров отнестись к этому и подобным проектам, в которые Азербайджан готов инвестировать крупные финансы, как можно серьезнее. Для проектов такого уровня необходимо привлекать дипломатический корпус, ведь Посольство в данном случае выступает гарантом еще на стадии переговоров, что компании-участники с нашей стороны - добросовестные, имеют достаточный опыт и квалификацию, востребованы на мировых рынках.

Еще одно направление украинской промышленности, в котором заинтересованы наши компании - это создание совместных машиностроительных и вагоностроительных производств. Как вы знаете, в нашем регионе Азербайджан является большим логистическим хабом. Мы уже в рамках экономической программы “Один пояс - Один Путь” совместно с Китаем осуществили 38 проектов - это транспортные развязки, железнодорожные пути.

На Каспии у нас построен и успешно функционирует один из мощнейших и модернизированных логистических портов региона.

В рамках международных транспортно-логистических проектов "Север-Юг" и “Юг-Запад” мы хотели бы привлечь Украину, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение в плане мировой транспортной системы и логистики.

Мы также заинтересованы в украинском энергетическом рынке, готовы принять участие в его модернизации. Мы намерены усилить нашу деятельность в направлении расширения и развития сотрудничества в энергетической сфере. Будем добиваться подписания долгосрочных контрактов на поставку азербайджанских энергоносителей на украинский рынок. Надеемся, что в следующем году нам удастся сформировать еще большее число совместных азербайджано-украинских бизнес-компаний.

Но для этого Украина должна создать благоприятные условия и долгосрочные контракты для поставок с нашей стороны. В конечном итоге, успех Украины будет зависеть и от стабильности и сбалансированности энергетического и инвестиционного законодательства.

- Позволят ли наши монополисты зайти на энергетический рынок иностранным компаниям...

- Я думаю, в скором времени все наладится, нужна политическая воля.

И следует учитывать, что речь идет все же о бизнес-интересах, рыночных отношениях.

Например, в Швейцарии у SOCAR около 200 заправочных станций, мы обеспечиваем авиакеросином все аэропорты. Если швейцарцы, австрийцы, итальянцы, другие европейские партнеры пустили нас на свой рынок, почему Украина должна отказываться от качественного продукта и сервиса? Ваша страна также движется к Европе, ей понадобится опыт работы по евростандартам, а мы уже имеем успешный опыт и готовы всячески содействовать, при этом стоимость услуг наших компаний заметно комфортней и приемлемей, нежели европейских.

Мы сегодня готовы к модернизации украинского энергетического рынка, мы также готовы модернизировать инфраструктурные проекты. Азербайджаном за последние 10 лет накоплен огромный опыт, в том числе в международных проектах.

- Были ли попытки азербайджанского бизнеса зайти в портовый сектор Украины?

- Были, конечно, но в итоге всегда возникали различного рода преграды.

Здесь важно отметить: сегодня азербайджанские компании вышли на другой уровень ведения бизнеса, участие в махинациях и “схемах” любого рода неприемлемо. Поскольку мы работаем с крупными международными западными и азиатскими компаниями, международными финансовыми институтами, риск из-за коррупционных схем потерять международный рынок и репутацию очень высок. Должна быть полная транспарентность.

- Испытывают ли сейчас ваши компании, экспортирующие в Украину свою продукцию, товары проблемы с таможней? Как раз идет реформирование, что-то изменилось?

- Раньше к нам часто поступали жалобы и сигналы по таким вопросам, но должен сказать, что в последнее время жалоб стало меньше со стороны наших компаний.

- Насколько азербайджанский бизнес готов инвестировать в агрокомплекс Украины, учитывая возможное открытие рынка земли?

- Наша страна сейчас активно развивает сельскохозяйственный сектор, и конечно же, мы заинтересованы в сотрудничестве в этой области. У Вашей страны большой опыт в агропромышленности, еще с советских времен. Если у нас только-только формируются соответствующие институты по разработке агротехнологий, технологий переработки сельхозпродукции, то у вас они имеют давние большие традиции. Кроме того, мы заинтересованы в агрорынке Украины для поставки современных качественных удобрений по более приемлемой для фермеров и крупных аграриев цене, чем существующая на рынке сегодня.

- Что, на ваш взгляд, станет стимулом для масштабных инвестиций в Украину?

- Сейчас мы ждем завершения реформ, принятия соответствующих законов, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды и защиту прав инвесторов. Это сложная и непростая задача для каждого правительства. Плюс, необходима стабильность в стране - это главный фактор привлечения инвестиций.

Самое главное – это мир и стабильность. Сегодня мир становится все более непредсказуемым, во многих его частях возрастают риски, угрозы, кровавые конфликты, непримиримые противостояния приобретают острый характер, и этому не видно конца. В этих сложных условиях государства используют различные стратегии, направленные на защиту национальных интересов. Азербайджан, в частности, как полноправный член Движения неприсоединения, проводит взвешенный и независимый внешнеполитический курс, направленный на развитие отношений сотрудничества со всеми государствами.

- Недавно азербайджанский оператор инвестировал, по некоторым данным в покупку Vodafone Украина порядка $1 млрд. Какова позиция этого оператора в Азербайджане?

- Отрадно отметить, что Антимонопольный комитет Украины принял решение разрешить азербайджанской компании Bakcell приобрести более 50% акций Preludium B.V., что позволит ей стать опосредованным владельцем мобильного оператора Vodafone Украина.

Bakcell – это первая компания в Азербайджане, начавшая с 1994 года предоставлять услуги мобильной связи. Сегодня сеть Bakcell, состоящая из более 8000 базовых станций охватывает 93% территории и 99% населения страны. Являясь лидером в области инноваций и одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики Азербайджана, Bakcell предоставляет широкий спектр высококачественных современных телекоммуникационных услуг более чем 3 миллионам абонентов.

- А как с инвестиционным климатом в Азербайджане? Насколько комфортно к вам заходить иностранным инвесторам?

- В этом году наша страна значительно улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business Группы Всемирного Банка. Мы заняли 25-е место среди 190 государств (в 2018 г. Азербайджан занимал 57-е место), а в СНГ мы на первом месте.

Наша страна на 2-м месте по индикатору “Защита миноритарных прав инвесторов”, на 9-ом месте по индикатору “Регистрации предприятий”, на 17-ом - “Регистрация собственности”, и на 22-ом месте - “Получение кредитов”, на 28-м - “Налогообложение”. В текущем отчете подчеркивается, что Азербайджан вошел в список стран с самыми заметными улучшениями. Страна осуществила рекордное количество реформ - 8 направленных на упрощение ведения бизнеса в 2017-2018 г.г., среди 10 экономик, которые продемонстрировали значительное улучшение.

В том числе мы упростили процесс получения разрешений на строительство, подключение к электросетям (благодаря центрам ASAN Kommunal), регистрацию права собственности, получение кредитов, налогообложение, международную торговлю. Провели реформы на рынке труда. Некоторые из наших реформ включают институциональные изменения. Азербайджан создал “единое окно” для выдачи разрешений на строительство, что сокращает время получения разрешительных документов на 80 дней. В комплексе все эти реформы улучшают инвестиционную среду и позволят получить хорошие экономические дивиденды.

Охотно верим в то, что в ближайшее время и ведущие украинские компании также с большим рвением и оптимизмом будут выходить на рынок Азербайджана.

- Как армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт влияет на всестороннее развитие Азербайджана? Эта тема актуальна и для Украины...

За годы независимости сбалансированная внешняя политика, прагматичное использование нефтегазовых ресурсов и социально ориентированная внутренняя политика превратили Азербайджан в современное стабильное государство, пользующееся заслуженным уважением во всем мире. Однако доставшийся в наследство от бывшего Советского Союза армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, урегулирование которого является важнейшим приоритетом внешней политики Азербайджана, все еще ждет своего окончательного и справедливого решения.

Деструктивная политика армянских властей, поддерживаемая радикально-националистическими слоями общества и диаспорой, является главной преградой на этом пути. Все эти годы армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт был и продолжает оставаться серьезной угрозой миру и безопасности во всем регионе и препятствует полноценному сотрудничеству стран Южного Кавказа.

Справка:

Государственная Нефтяная Компания Азербайджана (SOCAR) - создана Указом Президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея 13 сентября 1992 г. Сегодня бренд представлен компаниями в 15 странах мира. Ведет деятельность в Грузии, Турции, Румынии, Австрии, Швейцарии, Казахстане, Великобритании, Иране, германии, Украине.

В 5 странах - Азербайджан, Швейцария, Румыния, Грузия, Украина - развивает сеть автозаправочных станций под брендом SOCAR класса люкс.

В Украине представлена дочерней SOCAR Energy Ukraine. Начала свою деятельность в 2009 году. В 2010 году компания приступила к развитию собственной сети автозаправочных комплексов премиум-класса. Сейчас открыто 60 заправочных станций, в компании работают свыше 1800 сотрудников.

За время работы в Украине компания проинвестировала более $5 миллионов в развитие социально-культурных проектов в Украине.

Генеральный директор SOCAR Energy Ukraine - Эльчин Мамедов.

Bakcell — телекоммуникационная компания, лидер в области инноваций и один из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики Азербайджана. Bakcell является крупнейшей, лучшей по качеству и самой быстрой в Азербайджане. Компания является частью NEQSOL Holding, представляющий с собой диверсифицированную группу компаний, действующих в различных отраслях и странах. Основными направлениями деятельности являются нефтегазовая, телекоммуникационная, высокотехнологичная и строительная отрасли. Географический охват, в которой компании в составе группы осуществляют операции и предоставляют услуги, включает такие страны, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш.

В 2014 году компания Bakcell открыла инкубационный центр AppLab, один из первых стартап-инкубаторов в Азербайджане, что позволило местным стартапам, а также разработчикам аппаратного и программного обеспечения получить существенную поддержку от компании. В 2018 году компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. В рамках этого соглашения, Bakcell и INNOLAND осуществляют совместную программу инкубации для местных стартапов.

Председатель Совета Директоров Bakcell - Лотар Хайнрих Андреас Паоли

Главный исполнительный директор - Райнер Ратгебер

Caspian Service - Строительная компания Caspian Service была основана в 2001 году, став у основания возрождения строительной индустрии в Азербайджане. В активе компании - 71 проект в Азербайджане, 6 - в Казахстане, 2 - в Грузии,1 - в Польше, 8 - в Украине. За время существования на рынке недвижимости, компания Caspian Service построила и ввела в эксплуатацию свыше 1 млн. 200 тыс. м2 площадей.

Номинации фирмы:

2011 г. - Премия «European Quality Award»,

2012 г. - Премия «Azeri Business Award-2012»,

2013г. - «Европейский Гран При за Качество», Приз IQS «International Quality Summit», Премия «Caspian Energy Integration Award 2013».

В Украину компания вышла в 2014 году. В 2018 году компания в качестве девелопера начала реализацию жилого комплекса BASA City под Киевом. Проект BASA City награжден специальной наградой в номинации Проект будущего премии в сфере недвижимости EEA Real Estate Forum & Project Awards 2018.

Генеральный директор компании Caspian Service в Украине - Чингиз Кишиев.

ALKE İnşaat və Sənaye - AKELIK GROUP - строительная компания, специализирующаяся на возведении крупных инфраструктурных объектов. Представлена в 9 странах мира, а и.ч. через свои местные отделения реализует проекты в Узбекистане, Таджикистане и Грузии. Активно работает в Украине. В 2016 инвестировала в “Октябрьский сахарный завод” и масштабный проект по модернизации производственных мощностей на Сумщине.

В числе реализованных проектов в Украине: капитальный ремонт путепроводов г. Белой Церкови и Киеве, строительство торгового центра НОВУС в Киеве, реконструкцию тепловых сетей в Житомире. Компания ведет термомодернизацию 84-х зданий бюджетных учреждений (школы, детсады) в г. Днипро.

Одно из активных направлений работы компании - инвестиции. Приоритетные страны - Украина, Грузия, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан и Таджикистан.

В 2018 компания провела ребрендинг, теперь представлена как AKELIK GROUP.

Председатель AKELIK GROUP - Сулейман Бабаев.