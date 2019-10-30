Нужно сохранять бизнес-разнообразие в финансовой экосистеме страны - гендиректор МТСБУ Шевченко

Эксклюзивное интервью с генеральным директором Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Владимиром Шевченко



- Самый обсуждаемый вопрос на страховом рынке – это переход его под надзор Нацбанка. Насколько ожидаемо для вас это событие, и какая модель регулирования рынка является наиболее эффективной?

- Для меня "сплит" был полностью ожидаемым. Можно было предполагать, что его примут еще в прошлой каденции Верховной Рады. Было большое давление со стороны Международного валютного фонда, все это видели, было много публикаций в СМИ.

В мире существует большое количество моделей регулирования, и нет единой, которая считалась бы идеально эффективной. Среди страховщиков-членов Бюро были и сторонники НБУ как регулятора, и сторонники модели "Твин Пикс", и те, кто считал существующую модель (Нацкомфинуслуг как регулятор - ИФ) вполне работающей.

Важна не только модель надзора, но и как именно он будет реализовываться, какие принципы будут заложены в основу регуляторной политики. Поэтому эффективность той или иной модели можно проверить только на опыте.



- Ваш совет новому регулятору - на что следует обратить внимание?

- Главное – нужно установить разные требования к разным по размерам страховым компаниям. Тогда на рынке будет достигнута гармония. Есть и мировой, и европейский опыт, как именно это делается. В Германии, например, где работает более 500 страховых компаний, к одним компаниям в полной мере применяются нормы новой Директивы по платежеспособности Solvency II, к другим - нет, и все они спокойно и ответственно работают на рынке. Они разделены на группы, к каждой компании применяются свои регуляторные подходы.

У нас можно сделать аналогично, сохраняя бизнес-разнообразие в финансовой экосистеме страны. Нужно установить разные критерии к разным по объемам премий или размеру капитала компаниям, например ограничения по работе с клиентами-физлицами, по работе с обязательными видами страхования, на страхование крупных промышленных и экологических рисков. И поверьте, каждая страховая компания сама найдет свою нишу.

Я считаю, что более высокие требования должны быть к компаниям, которые осуществляют обязательные виды страхования, страхуют ядерные или авиационно-космические риски, финансово-кредитные риски. Остальным, в частности региональным компаниям, которые будут заниматься узкопрофильным страхованием (страховать грузы, различное личное и торговое имущество и т.п.) не нужны очень большие требования по капитализации. К надзору необходимо подойти дифференцированно, нужны разные критерии для разных страховых компаний

Второй совет – необходимо поддержать принятие нового закона об ОСАГО. НБУ планирует системную модернизацию законодательства в финансовой сфере, одним из элементов которой есть и ОСАГО. Рабочая группа при комитете Верховного совета Украины уже начала готовить новый текст законопроекта.



- Как отразится смена регулятора на его деятельности и отразится ли вообще?

- Мы не ждем никакой революции, так как НБУ четко заявил, что переход надзора будет постепенным, с консультациями с участниками рынка. Уверен, что будут выработаны совместные планы по оптимизации работы рынка ОСАГО. Моторное Бюро всегда было активным участником диалога с регулятором. Поэтому рассчитываем, что так же, как это произошло с Нацкомфинпослуг, мы выстроим эффективное взаимодействие с НБУ, потому что мы в деталях понимаем, какие вызовы стоят перед рынком и какими способами их надо решать.

Рассчитываем на позитивные изменения, которые помогут лоббировать принятие закона об ОСАГО, и усовершенствование системы защиты прав потребителей. И мы готовы брать на себя больше функций саморегулирования в области защиты прав страхователей, реально помогая государству развивать этот сегмент.



- Возможно ли сокращение членов МТСБУ с июля 2020 года или раньше?

- Возможно, что некоторые компании откажутся от лицензий в связи со вступлением в силу новых требований по достаточности капитала, но это не связано со сменой регулятора, так как эти требования установлены Нацкомфинуслуг. Компании уходили и уходят с рынка, на смену им приходят новые. Это естественный ход бизнеса. Проблема существует только с тем, что при недостаточности активов у вышедшего из Бюро страховщика МТСБУ не может сразу задействовать свои гарантийные возможности, чтобы расплатиться с пострадавшими. Остро нужны изменения в законе, которые расширят гарантийные функции Бюро в части выплат за компании, которые ушли с рынка. МТСБУ сможет платить за них, не дожидаясь завершения процедуры банкротства или ликвидации страховщика. Мы не первый год четко озвучиваем свою позицию: ситуация с выплатами за такие компании несправедлива, создает социальное напряжение. У Бюро есть ресурсы и возможности обеспечить выплаты всем, кому они положены по обязательствам ушедших страховщиков. Дело только за изменениями в законодательстве.



- Как вы считаете, каким должно быть корпоративное управление Бюро?

- Блок корпоративного управления должен быть прописан в разрабатываемом сейчас проекте закона. Наши предложения в этом вопросе были закреплены еще в самом первом законопроекте, который не был принят. Принципы корпоративного управления МТСБУ были неоднократно утверждены на общих собраниях членов Бюро. Суть этой корпоративной модели такова: управление МТСБУ – за страховщиками, надзор за фондами – за регулятором. Эта модель позволяет сберечь все ценное, что было достигнуто за последние годы в корпоративном управлении Бюро, когда страховщики почувствовали свою ответственность за качество работы рынка, решения стали приниматься прозрачно, открыто, коллегиально, были выстроены процедуры и бизнес-процессы взаимодействия президиума, дирекции, общего собрания, регулятора. Корпоративное управление Бюро стало на порядок эффективнее, и именно это важно сберечь в будущем.



- Что необходимо сделать на рынке ОСАГО, чтобы он стал если не европейским, то хотя бы приближенным к таковому?

- Нужно сначала четко понять, что такое "европейский рынок", и что не все, чего хотелось бы страхователям, это "по-европейски". Так нелюбимая многими пострадавшими, например, норма о выплате в течение 90 дней с момента ДТП - вполне европейская, зафиксирована в законах многих европейских стран. При этом мы решили, что в новом законе "Об ОСАГО" должны быть прописаны сроки каждого этапа процесса урегулирования, чтобы права страхователей были лучше защищены, а страховщик точно знал каждый шаг по своим обязательствам перед клиентом.

У нас в стране другой рынок, очень отличающийся от Европы с точки зрения возрастной и модельной структуры автопарка, размера страховых премий и т.п. Поэтому сразу оказаться в Европе мы просто не сможем по экономическим причинам. Европейский рынок – это также и другие требования к самим автовладельцам, а не только к страховщикам: наличие полиса у каждого водителя, строгий контроль за этим, регрессы к виновникам ДТП, не имевшим полиса и пр.

Главное, что нам необходимо сейчас, - новый закон без устаревших требований вроде выплаты с износом, переход на свободное ценообразование, постепенное повышение лимитов, возможность выплачивать, как в Европе, реальные суммы за ущерб жизни и здоровью вместо уголовного преследования по несмертельным ДТП и пр.



- Какой уровень выплат у нас и в Европе?

- Наш меньше, но мы приближаемся к европейскому. Если говорить о частоте событий, то у нас, по последним данным, 1,65%, у них - 2,4-7,5%. Уровень выплат по ОСАГО за рубежом составляет около 70%, снижаясь в последнее время после нескольких лет, когда уровень выплат и затрат на заключение договоров и урегулирование страховых событий (combined ratio) превышал 100%, у нас средний по рынку уровень выплат по прошлому году составил около 50%.



- Есть нарекания, что страховщики затягивают с выплатами и даже отказывают в выплате. Как можно, помимо обращения в суд, добиться, чтобы страховщик честно выполнял взятые обязательства?

- У Моторного бюро нет функции контроля за выплатами страховых компаний, мы не регулятор. Наша задача - работа с потребителем, с жалобами на страховщиков. Чтобы облегчить жизнь пострадавшему в ДТП, есть идея создать на базе Моторного бюро омбудсмена по рассмотрению жалоб по ОСАГО. Сделать эту услугу для потерпевшего бесплатной, тем самым предоставив ему возможность решить проблему оперативно, без обращения в суд и судебных издержек. Так как Моторное бюро обладает функциями саморегулирующейся организации, то можно принять на общем собрании, что решение омбудсмена будет обязательным к исполнению для всех членов Бюро. Это существенно разгрузит суды мелкими имущественными спорами и даст позитивный эффект в повышении доверия потребителя к страхованию.



- Для этого необходимо принятие закона или можно закрепить создание омбудсмена по ОСАГО вашими нормативными актами?

- Это можно сделать и решением Моторного бюро. А в новом законе можно усилить и легитимизировать эту норму.



- Удовлетворены ли вы работой МТСБУ или что-то необходимо изменить для более эффективной работы?

- Моторное бюро сегодня работает эффективно и прозрачно, обеспечивая единые "правила игры" для всех страховых компаний-членов Бюро. Нам нужно двигаться в направлении диджитализации, усиливая подразделения IT, чтобы генерировать для рынка новые эффективные бизнес-модели. Мы к этому идем.

Нам следует поменять идеологию мониторинга работы страховщиков, нужно перейти к модели оценки рисков страховых компаний.



- Может ли МТСБУ отказаться от фондов защиты потерпевших?

- Нам необходимо выполнять основную функцию, которая есть у аналогичных структур в других странах - это выплата за незастрахованных виновников ДТП и за банкротов, то есть защита прав потребителей. Это можно сделать, изменив существующий принцип накопления фондов и перейти на их формирование на ежегодной основе. Подобные решения есть во многих европейских странах, например в Польше. Фонд формируется на следующий год на основании данных по выплатам за предыдущий период и прогнозов, например, по росту количества автотранспорта и частоты убытков. Калькулируется бюджет, который делится между страховщиками, осуществляющими ОСАГО. В течение месяца они должны внести необходимые средства, а если этого не было сделано, могут быть применены санкции, штрафы и отзыв лицензии. В случае, когда за год средства фонда не были полностью израсходованы, то остаток учитывается на следующий год. Если средств не хватило, то делается перерасчет и страховщики должны доперечислить средства.

С усилением надзорной функции регулятора фонды постепенно должны утратить функцию "связывания" средств на случай возможной неплатежеспособности страховщика. При нормальном регулировании и надзоре у компаний всегда должно быть достаточно средств для выплат страховых возмещений, и поэтому незачем деньги для таких выплат хранить в общих фондах.



- Проблема страхового рынка в целом и ОСАГО в частности - все еще низкое доверие клиентов. Что необходимо сделать, чтобы страховщикам верили?

- Главная проблема ОСАГО - не недоверие потребителей, а низкий уровень жизни в стране, из-за которого годовой платеж в 20 евро при общем лимите выплаты в случае аварии с несколькими пострадавшими, в 1 млн грн. и больше воспринимается как "дорого". Плюс на доверие клиентов влияет отсутствие нового закона об ОСАГО, так как большинство пунктов, которыми недовольны автовладельцы, - это устаревшие нормы закона 17-летней давности, вроде выплаты с износом или отсутствие гарантий полной выплаты за неплатежеспособную компанию, ушедшую с рынка. Так что новый закон - первоочередной вопрос. Пока мы активно занимаемся разъяснительной работой, чтобы страхователям были понятны их права и обязанности.

Кроме того, идет постоянное улучшение клиентского обслуживания, повышается уровень защиты страхователей в ОСАГО. Электронный полис дал возможность клиенту заключать договор буквально сидя в любимом кресле. Внесенные соответствующие изменения в нормативные документы позволили полиции проверять наличие полиса по базе данных МТСБУ. Урегулирование ДТП с помощью европротокола позволяет быстро оформить ДТП и оперативно получить выплату. Будущее за такими цифровыми платформами, которые будут облегчать человеку процесс урегулирования. Мы понимаем, как это сделать, и в этом направлении будем двигаться.



- Вы стояли у истоков страхового рынка Украины и создания Моторного бюро. Как оцениваете их работу по пятибалльной шкале, например к началу 2019 года? Ожидания оправдались?

- Да, ожидания оправдались на пять балов - как по всему страховому рынку Украины, так и по ОСАГО. Если рассказывать всю историю становления рынка, то в одно интервью это не поместится. Мы начинали в начале 90-х, можно сказать, с нуля. Не было ни законов, ни нормативных актов, была только идея и группа энтузиастов, желающих создать новое, нужное людям. И могу с уверенностью сказать: у нас получилось.

Особенно хороший рывок ОСАГО сделало за последние пять-шесть лет, став ключевым рынком. Были приняты необходимые законы, нормативные акты, налажен контроль Бюро над работой страховщиков. Все наши ожидания оправдались, сейчас мы имеем боле 7,5 млн. договоров ОСАГО, и большинство автовладельцев заключают их осознанно, понимая, что это необходимо и правильно делать.

Выстроены отношения с компаниями, даже в вопросе их ухода с рынка, который мы пытаемся урегулировать как на своем уровне (выплаты путем возврата гарантийного взноса страховщика, оставшегося в фондах Бюро), так и законодательно, предлагая разрешить Бюро быстрее платить за банкротов и компании, прекратившие работу. Надеюсь, что в начале этой каденции Верховной Рады нам удастся убедить, что наш закон нужно принимать в первую очередь, ведь это очень важно для большого количества людей.

Важным, по моему мнению, является не только то, как мы сами оцениваем свою работу, но и то, как оценивают ее страховщики и пострадавшие. Рынок считает, что в Бюро впервые за длительный период исчезли все лазейки для коррупции и нецелевого использования средств фондов. Бюро стало независимым от отдельных политических фигур, стали прозрачными процессы принятия решений, управления фондами и их доходностью, перешли от слов к делу в части внедрения инноваций.

Что касается потребителей ОСАГО, то в июле мы провели опрос пострадавших, получавших выплаты из фондов Бюро, - всего более 300 человек. Попросили их оценить качество урегулирования и сервиса по 10-балльной шкале. Средняя оценка получилась 8,5 балла. Работой Бюро опрошенные довольны практически на 100%. Основные жалобы, которые были высказаны, касаются выплаты с износом, НДС и т.д., то есть всех тех законодательных моментов, которые нуждаются в изменении.

Самое главное сейчас - не почивать на лаврах того, что уже достигнуто, а строить будущее рынка. У нас есть возможности обеспечить в ОСАГО европейские стандарты защиты для пострадавших, свести к минимуму поводы для жалоб на страховщиков и повысить доверие к страхованию. Мы понимаем, как добиться системной диджитализации отрасли. Как сделать ОСАГО удобным для современного человека. Над всем этим идет работа, и уверен: через несколько лет мы тоже сможем сказать, что наши планы реализованы, ожидания украинских автовладельцев от ОСАГО оправдались, и вся страна стала работать уже по европейским стандартам отношения к человеку, защите его жизни, здоровья и имущества.