Мы очень щепетильно относимся ко всем финансовым услугам, которые оказываются или появляются на рынке - Рожкова

Вторая часть эксклюзивного интервью первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой.

Возвращаясь к перспективам страхового рынка, какие приоритетные виды страхования вы видите?

- Положа руку на сердце, скажу, что все. Потому что рынок очень мелкий с точки зрения отдельных видов страхования. Основные услуги сформировались на нем спонтанно -- из-за развития банковского рынка, но глобально они не развиваются. Мне кажется, очень важными являются и добровольное медицинское страхование, и страхование от несчастных случаев. Не менее важно и страхование имущества от разных рисков. Сегодня нужно донести до людей, что у них появляется дополнительный инструмент чувствовать себя увереннее в случае непредвиденных обстоятельств.

Важным является и страхование урожая, особенно для маленьких предприятий. Крупные холдинги решают вопросы и с залогами, и с банковским кредитованием. Для маленьких предприятий, не имеющих большого количества оборотных средств, работающих на арендованных комбайнах и погашающих кредит средствами от полученного урожая, страхование будет важно. Продукция АПК для Украины – основная статья экспорта и одна из суперперспективных отраслей, особенно, если рынок земли будет либерализован. Это тот вид страхования, с которым надо работать, учитывая западный опыт. На фоне того, что мы движемся к снижению инфляции, к снижению учетной ставки, а значит к снижению стоимости ресурса, сегодня страхование для заемщика - это дополнительный инструмент получить кредитный ресурс, а для банка это гарантия, снижение кредитного риска. Как я сказала, выиграют все.

- Как вы оцениваете существующие требования к страховым резервам и к чему готовиться?

- Мы знаем, что есть искусственные механизмы, которые используются страховым рынком. Часть услуг оказывает банковский сектор своим страховым партнерам по соблюдению на бумаге требований к резервам. Мое полное видение этой ситуации будет после получения от Нацкомфинуслуг полного доступа к аналитике. Пока же мы делаем точечные выводы, исходя из публичной информации, которую видим. Но и здесь мы дадим время привести резервы к требованиям.

Мне кажется, что это не только в интересах регулятора. Мы видим своей задачей не просто регулирование ради регулирования, а регулирование ради роста и развития этого рынка, у которого колоссальный потенциал. Компании, которые хотят работать, развиваться, в том числе продавая качественную услугу и принося своему бенефициарному собственнику добавленную стоимость в виде возрастания капитала и т.д., не смогут это сделать без качественных резервов.

- Вы не опасаетесь, что клиенты, поверив в надежность контроля над небанковским сектором со стороны Нацбанка, получив некачественную услугу, выйдут с протестами под Нацбанк. Может необходимо ускорить создание Гарантийного фонда?

- Гарантийный фонд не может быть создан, потому что его надо сначала сформировать за счет средств участников. Действующий Фонд гарантирования вкладов (физических лиц – ИФ) не может выполнять эти функции, ведь банки не должны платить за ошибки и непрофессионализм, например, страховых компаний. Мы обсуждаем вопросы по созданию нового фонда, но реальность такова, что это будет не ранее, чем к нам перейдут функции надзора. Сейчас мы закрепим это концептуально, потом надо буде закрепить законодательно условия членства в этом фонде, подразумевающие прозрачную структуру собственности, соответствие требованиям регулятора на момент вхождения в фонд и т.д.

Пока мы создали у себя подразделение по работе с потребителями финансовых услуг, и его главная задача -- собирать все жалобы и претензии, чтобы понимать глубину проблемы. Я надеюсь, что что-то подобное есть в комиссии, чтобы понимать, где могут быть реальные риски. С принятием закона о "сплите" мы посмотрим на всю информацию в Комиссии (ранее она раскрывала нам ее дозировано), может, предложим какие-то шаги.

Когда мы видим проблемы на банковском секторе, мы приглашаем банк, садимся и разговариваем. Если есть проблема и ее можно решить, но для этого нужно время, то мы договариваемся и банк ее решает. Если проблема решению не подлежит, тогда мы ищем другие пути, которые дадут минимальные потери и государству, и кредиторам, и собственникам. У нас есть примеры на банковском рынке, когда банки добровольно сдали лицензию. Механизмы есть - было бы желание. Но условие – рассчитаться с кредиторами, по-другому нельзя.

Пока, что я могу сказать потребителям финансовых услуг: будьте предельно внимательны при выборе того или иного контрагента, будь то страховая компания или финансовая. Необходимо внимательно читать договор. Я не знаю ситуацию, когда его необходимо немедленно подписать, его надо взять, изучить, проконсультироваться.

- Нацбанк заявил, что в своих подходах к надзору за небанковскими финучреждениями будет делить компании на те, которые привлекают средства физлиц и которые их не привлекают. Но есть компании, которые дают экспресс-кредиты в 1 тыс. грн, но заемщик из-за высоких процентов и штрафов потом может иметь больше проблем, чем если бы он эту 1 тыс. грн одолжил сам.

- Что касается компаний, которые предлагают дать займы за 5 минут, то они действительно часто не раскрывают всю информацию. У нас, кстати, некоторые банки этим грешат, особенно когда на одной карте и кредитный, и дебетовый лимит, и клиент не всегда может разобраться. Мы знаем об этих проблемах и готовы уже сегодня говорить с рынком о том, что они должны подправить у себя. Мы не говорим об изменении рынка глобально, не говорим об изменении лицензионных условий. Мы говорим, что это манипуляция конечным потребителем и маркер рыночного поведения и защиты прав потребителя. Мы уже наработали подходы в решении вопроса. На сегодняшний день это и наша внешняя коммуникация, и рекомендации, и описание ситуации. Если простым языком, то людям необходимо изучить все особенности такого кредитования (ведь за сложноподчиненными предложениями мелким шрифтом и тремя звездочками на пятой странице, сложно что-то распознать). В этом мы видим нашу задачу.

- Через 9 месяцев НБУ войдет в состав координационного совета Моторного бюро, и если Нацкомфинуслуг не утвердит изменения в устав объединения, то кордсовет будет ваш. Как вы считаете, нужно что-то менять в этом направлении?

- Вы знаете, общаясь с рынком, со страховыми кампаниями, мы слышим полярные мнения. Думаю, что свое видение мы сформируем, проведя с ними консультации как потенциальный их регулятор. Нам понадобится глубже поработать со страховщиками и с комиссией. Мы слышали от многих страховых компаний, что там не совсем прозрачно и правильно принимаются решения, однобоко представляются интересы. Мы знаем эту проблему. Задача все та же - максимально сделать так, что бы при наступлении страховых случаев выплаты производились своевременно без всяких манипуляций. Чтобы не было ситуаций, когда некачественное управление в компании, в том числе резервами, влекло за собой негативные последствия для всей отрасли и всего рынка.

- Лизинговый рынок. Он тесно связан с банковским, некоторые банки имеют свои лизинговые компании. Каково отношение НБУ к этому бизнесу?

- По состоянию на 1 июля этого года объемы действующих лизинговых договоров составляют 27 млрд грн. Что мы видим в банковском секторе? Банки отказываются сейчас от этого бизнеса, закрывают свои лизинговые компании, фактически забирая эти договора себе в баланс. Одной из причин является разное регулирование, разные требования, так что регуляторный арбитраж не всегда целесообразен.

Но мы рассматриваем и лизинг, и факторинг, как очень важное направление с колоссальным потенциалом, особенно для малого бизнеса, который нуждается в средствах. Банк же просит больше документации и информации и еще каких-то вещей, и малому бизнесу сложно удовлетворить этим требованиям.

Это наша золотая мечта, когда мы увидим, что лизинговые и факторинговые компании покрыли существенную потребность малого бизнеса в оборотных средствах, в том числе для приобретения основных фондов. Мы не видим проблем с точки зрения нашего регулирования, поскольку эти компании работают за счет собственных средств или кредитных, но не привлеченных на добровольной основе. Здесь, скорее, надо либерализовать подход, одновременно защитив права потребителя. Чтобы не получилось так, что не заплатил последний платеж и потерял все.

Факторинг (не коллекторский бизнес, а именно факторинг), у нас вообще представлен мало, хотя услуга очень востребована, особенно мелкими предпринимателями, у которых нет большой торговой и маркетинговой составляющей и достаточных оборотных средств. В этой ситуации им может помочь реальный фактор, который выкупает с небольшим дисконтом эту продукцию, и уже ожидает погашение этих средств от ее продажи. В первое время мы не собираемся вводить каких-то дополнительных требований к представителям этого финансового бизнеса, скорее хотим посмотреть, как сделать так, чтобы провести там определенную либерализацию и сделать доступ на этот рынок и правила игры на нем проще.

- На страховом рынке работают четыре страховых объединения. Ваши планы работы с ними и отношение к идее создания СРО?

- Это должен решить сам рынок. Мы не видим в ассоциации инструмент лоббирования каких-то конкретных интересов или каких-то конкретных компаний. Ассоциация должна собирать проблематику всего рынка или конкретного его направления. Так мы работаем с ассоциацией банков. Например, на 2019 год были намечены три направления, по которым нам надо работать. Одно касается банковского регулирования, второе -- это возобновление кредитования, особенно, малого и среднего бизнеса, и третье - корпоративное управление.

Когда я пришла в Национальный банк, то было несколько банковских ассоциации, и мы работаем со всеми. Мы приглашаем всех на программные совещания или по отдельному проблемному вопросу, по которому нужно найти решение, но дальше уровень нашего сотрудничества зависит от того, насколько ассоциация активно себя ведет, насколько она готова отрабатывать вопрос и приходить с какой-то аргументацией и предложениями, ведь мы же вместе строим рынок.

- То есть, вы не ставите задачи загнать всех в одну ассоциацию по одному виду деятельности? Например, на фондовом рынке законодательство содержит такие требования, такая же норма есть законопроекте о кредитных союзах.

- У нас такой задачи нет. Еще раз - рынок сам определится. Поскольку бюджеты ассоциаций формируются участниками рынка, то мы видим, что чем результативней ассоциация, тем больше в ней участников. Как только ассоциация не активна и не результативна -- участники из нее уходят, ведь деньги их.

- Насколько вы будете активны в расширении периметра регулирования, ведь будут возникать новые направления на рынке?

- Мы очень щепетильно относимся ко всем услугам, которые оказываются или появляются на украинском рынке, поскольку от качества их предоставления, удовлетворенности конечных потребителей зависит глобальное доверие к финансовому рынку. То, с чем мы столкнулись сейчас, -- это огромное количество жалоб на небанковские финансовые компании, которые выдают кредиты. Ведь клиенты не понимают тонкости рынка, им все равно небанковская или банковская структура. Есть выданный кредит, есть нарушенные, по мнению заявителя, права, и поэтому весь финансовый рынок - это плохо. А значит это плохо не только для человека, который берет кредит, но и для человека, который понесет депозит или хочет получить другую услугу на этом рынке. Поэтому я противник того, чтобы при появлении новых видов услуг делать вид, как будто их не существует.

Какова мировая практика? Регуляторы говорят, что мы не устанавливаем пруденциальных требований к капиталу, но требования к бизнес-поведению и защите прав потребителей должны быть. Сейчас мы просто попытаемся провести инвентаризацию на рынке: что есть реально, какие компании выдают просто потребкредиты, а какие продают финансирование проектов. Это не значит, что это плохо или надо закрыть, необходимо просто все привести к каким-то правилам. И все должны осознано понимать, что делают.

И, конечно, финансовая грамотность – вторая сторона финансовой инклюзии и правил на рынке. С этим тоже будем работать, с учетом законодательно закрепленного мандата, который дает нам возможность выстраивать последовательную государственную политику по повышению финансовой грамотности.

I часть интервью