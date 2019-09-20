Кристоф Ляйтль: Инвесторы смотрят, выберет ли Украина верховенство права, скажет ли "нет" коррупции

Президент Ассоциации европейских торгово-промысленных палат, которая представляет 20 миллионов компаний, Кристоф Ляйтль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал об оценке перспектив сотрудничества украинских компаний с европейскими партнерами, оценке перспектив выхода на европейские рыки и последствиях протекционизма без повышения конкурентоспособности. Кристоф Ляйтль с 2000 по 2018 гг. также возглавлял Палату экономики Австрии (Austrian Federal Economic Chamber), в настоящее время он Почетный президент Палаты.

- Каковы Ваши впечатления от встреч в Украине?

Украина является важным членом организации EUROCHAMBRES, а Украина имеет важную роль в Европейском экономическом сообществе.

В рамах нашего визита состоялась встреча австрийских компаний и их украинских партнеров, которая была организована Торговым Советником Посольства Австрии Габриеле Хазельсбергер. На этой встрече собрались большое количество компаний, у нас были также контакты с представителями медиа, с украинским телевидением. Состоялась встреча с мэром Киева Виталием Кличко, вице-премьером по европейской интеграции Дмитрием Кулебой, а также замминистром экономики.

Эти контакты были очень интересными, они свидетельствовали о новом этапе сотрудничества. Если получится реализовать то, о чем объявило новое правительство, Украина станет более привлекательной для бизнеса. Это интересно для нас всех, не только для Украины, но для всего Европейского союза.

- Как вы оцениваете нынешний потенциал Украины? Какие отрасли украинской экономики привлекательны для австрийских партнеров?

Я понимаю, что Украина является одним из важнейших агро хабов и занимает лидирующее место, в частности, в IT-секторе и металлургии. Это очень интересно, ведь мы можем говорить не только о сельском хозяйстве, безусловно очень важном секторе для Украины. В агро сектор много перспектив, но он требует модернизации, ведь на сегодня Украина занимает лидирующую позиции в агро секторе на мировом уровне в первую очередь благодаря большому количеству земли, благоприятному климату.

- Если говорить об IT-индустрии, у нас в стране по некоторым оценкам до 300 тыс. IT-специалистов. Что это значит для Украины и Европы?

У этих молодых специалистов и у Украины отличное будущее, ведь IT-специалисты и их труд сейчас востребован везде. Эти 300 тыс. специалистов могут быть основой для того, чтобы ваше молодое поколение осталось в стране и созидало бы здесь. Утечка мозгов представляет для Украины огромную опасность. Мы уже видели, как это происходит: украинцы переезжают в Польшу, поляки в Великобританию, а Великобритания уходит из ЕС (смеется).

Это не правильная дорога. Люди должны иметь перспективу в своей собственной стране. Мы должны также строить перспективы для молодежи Африки и Азии. Если у них не будет перспективы, что они будут делать? Они будут двигаться в сторону Европы. Никто не сможет удержать 20-30 миллионов людей, никакие стены на границах и никакие запреты.

Но если вернутся к перспективам Украины, могу сказать, что это не только IT, это и инфраструктура, энергоэффективность, защита окружающей среды, включая решение проблемы отходов, что очень важно сегодня, в частности, для Киева и других украинских городов.

Мы готовы делиться опытом решения этих и других проблем. Например, проблема образования в Австрии решается благодаря дуальному образованию. Это означает соединить подготовку в школе и профессиональную подготовку на предприятии: один день в неделю в школе и четыре дня на предприятии, в течение трех лет, а в конце подготовки специалисты получают сертификат о том, что являются хорошо подготовленными работниками. Нам нужны хорошие профессионалы потому что во всемирной конкуренции превосходствует качество. Высокое качество образования, производства и услуг делают нас успешными на международном рынке.

- С какими препятствиями, по Вашему мнению, Украина сталкивается на пути развития?

Нелегко давать оценки другой стране, но я могу привести пример инвесторов из Австрии, чтобы украинцы сами смогли более объективно оценить свой путь.

Австрия, например, в первой десятке стран-инвесторов в Украину, с инвестициями больше 1 миллиарда евро. Мы инвестировали в Украину в самом начале, когда мы думали, что Украина будет переживать крутой подъем, но очень скоро начались политические споры и проблемы. Те, кто уже инвестировал в Украину, остались, например, как Райффайзен, но новые инвесторы не пришли. Они говорят мне: "Посмотрим куда страна пойдет, выберет ли страна верховенство права, скажет ли "нет" коррупции, создаст ли благоприятные для бизнеса условия в налогообложении и в образовании". Новые инвесторы будут спрашивать, насколько хорошо подготовлены кадры в Украине для обслуживания оборудования или для предоставления услуг. Если Украина решит эти проблемы, у нее большие шансы в будущем. Сейчас настало время совершить конкретные поступки.

- Украина проходит сложное время, на Востоке страны по-прежнему тлеет военный конфликт. Как наличие военного конфликта в нашей стране влияет на деловые отношения? Может ли бизнес способствовать прекращению этого конфликта?

Экономика может соединить людей, создать доверия и внести вклад в стабильность и мир. Но экономика нуждается в стабильной политической ситуации, поэтому мы бы хотели, чтобы этот конфликт прекратился. Но мы прекрасно понимаем, что невозможно его прекратить за один день. Происходит обмен пленными, что очень хороший символ. Символ готовности сделать шаг навстречу друг другу. Потенциальные инвесторы очень внимательно следят за процессами. Если будет продолжаться диалог, то бизнес может внести свой вклад, соединить людей и этим содействовать политике. В долгосрочной перспективе я вижу ассоциацию свободной торговли от Лиссабона до Владивостока, включая безусловно Украину. Экономика может сблизить людей, я уверен, что политика пойдет следом.

- В Украине новый президент, новое правительство, новый парламент. Сдерживает ли смена власти экономические процессы и инвестиции?

У нас в Европейском Союзе также новая комиссия и новый парламент.

Это означает новый старт, сейчас и для вас, и для нас очень благоприятный период ускорить инвестиции.

Я думаю, что потенциальные инвесторы придут, как только поймут, что борьба с коррупцией, верховенство права, благоприятное для бизнеса налогообложение, уже осуществлено в Украине, поймут, что это не только предвыборные обещания, но и политическая реальность.

- Вы сторонник либеральной экономики, свободной торговли или за так называемый здоровый протекционизм?

Протекционизм ведет к бедности. Богатство и процветание основаны на свободной торговле. Америка подняла флаг свободной торговли со времен Второй мировой войны, и это дало миру сотрудничество и процветание. Теперь они опустили флаг и начинают вести экономические войны.

Безусловно, некоторые аргументы протекционизма верны, в первую очередь, что Китай не так открыт и честен, как следовало бы. Но торговые войны нелегко выиграть, они наносят ущерб не только Китаю и США, но и другим странам. Этот конфликт всех нас косвенно затронул. Нам нужна свободная торговля. После двух десятилетий переговоров у нас теперь есть соглашение о свободной торговле с Японией, Сингапуром, Канадой, возобновлено соглашение с Мексикой, со странами Mercosur (общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой).

Мы должны строить стратегию с Африкой, и строить, как я уже говорил, трансконтинентальную стратегию свободной экономической торговли. Если мы хотим выжить в глобальной конкуренции как европейцы, мы должны сотрудничать с вами. И Украина должна включатся в этот процесс, так как она является безусловной частью Европы.

Китай - вызов для всего мира, вызов для всех нас. Если Китай готов работать честно, то - добро пожаловать. Но мы, европейцы, должны проснуться и сделать то, что должны - объединить наши силы. Граждане Украины - часть европейской культуры, истории. Вместе мы сможем создать инновации для новых продуктов и услуг и стать конкурентнее.

- Какие еще проблемы в политике и экономике вы видите? Некоторые макроэкономисты заявляют, что мы находимся на пороге нового периода глобальных экономических войн и накануне следующего финансового кризиса.

Прежде всего, предприниматели всегда должны быть оптимистами. Кто боится в этом мире, тот уже проиграл. Это не значит не видеть риски, есть риски в экономических войнах, в финансовом секторе, но нужен глобальный диалог, чтобы избежать этих рисков. Экономика сегодня - это сеть. Политики, которые думают, что, предпринимая действия, они победят, а остальные проиграют, проиграют сами. США очень скоро почувствуют последствия войны с Китаем, когда Китай введет контр-тарифы. Время одиночного позиционирования прошло, нравится это кому-то или нет, но все мы живем в мульти-полярном мире.

Считаю, что главный вызов для человечества - климатический! Такие международные институты, как G7 или G20, должны определить некоторые рамки, в том числе в финансовой сфере и в сфере грозящего климатического кризиса. Мы сможем бороться с изменением климата только на глобальном уровне. Ни одна страна не может сделать это одна. В целях реализации Парижского соглашения нужно на уровне G20 обсудить шаги и контрольные механизмы. Хочу подчеркнуть: мы не говорим о мировом правительстве, мы говорим о всемирном диалоге, взаимопонимании и соглашениях по некоторым темам, чтобы продвинуть мир вперед.

Финансовая система является международной, и спекуляции являются ее частью. У меня есть опасение по этому поводу. Необходимо чтобы все платили налоги. Не может быть так, что маленькие игроки должны платить налоги, а большие уходить в безналоговые острова. Это не честная конкуренция. Я за свободную, но всегда за честную конкуренцию. Сегодня мы должны построить глобальные условия чтобы достичь справедливости.

- Некоторые украинские предприниматели оценивают соглашение о свободной торговле с ЕС не совсем позитивно потому, что Украина, по их мнению, открыла свой рынок для европейских продуктов питания, напитков, других товаров, но наш бизнес не может конкурировать, например, с производителями вина Италии, Франции без какой-либо господдержки наших виноделов. С их точки зрения, государство должно оказывать достаточную поддержку некоторым отраслям экономики, чтобы защитить рынок и украинского производителя.

Что бы вы предложили нашему правительству, чтобы мы не отходили бы от соглашения о свободной торговле, но и украинский бизнес мог бы конкурировать с другими странами?

Во-первых, в Украине очень вкусное вино, я наслаждался им во время моего пребывания. По качеству оно могло бы конкурировать со всеми винами мира. Да и Ваши продукты питания очень вкусные.

Во-вторых, в ЕС невозможно предоставлять постоянные субсидии, и это не должно быть возможно в других странах. Модернизация производства вина адресно субсидируется ЕС, поэтому модернизация для получения лучшего качества может субсидироваться и в Украине, нигде не прописано, что такая поддержка запрещена. Это нормально, чтобы помочь провести модернизацию и помочь получить лучшее качество, но не должно быть субсидий для регулярного производства вина.

Вам нужна организация для сбыта. Я вижу в аэропортах всего мира, не в Киеве, но в других аэропортах я вижу вина из Южной Африки, Чили, Франции, Италии, но почему-то не из Украины. Это означает, что сеть сбыта должна быть организована иначе, более профессионально с точки зрения поддержки национального производителя, возможно стоит делать это под эгидой Минэкономики или специализированной государственной организации.

- Давайте переключимся на австрийско-украинские отношения: есть ли сейчас какие-либо компании, которые рассматривают возможность выхода на украинский рынок?

Как я говорил ранее, Австрия входит в ТОП-10 инвесторов с более чем 1 млрд. евро. Это большое доверие Австрии к Украине. У нас есть исторические связи с Украиной. Мы гордимся этим.

Чтобы привлечь дополнительных инвесторов, вы должны сделать то, о чем говорил в начале: изменения в ключевых для бизнеса сферах. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее потенциальные инвесторы заинтересуются вашей страной. Есть огромный потенциал. Инвесторы должны быть уверены в том, что их инвестициям не угрожают неопределенные условия окружающей среды.

Австрийские компании уже имеют здесь около 250 дочерних компаний, среди них около 25 производственных, никто не хочет терять эти инвестиции, наоборот, создайте условия, бизнес будет только наращивать инвестиции.

- Еще одной проблемой украинской экономики является ее структура, Украина в основном экспортирует сырье (зерно, металл), а не готовый продукт. Как австрийские и другие международные партнеры могут помочь в создании перерабатывающих предприятий для производства, и в том числе экспорта, продукта с высокой добавленной стоимостью?

Украинцы сами должны осознать необходимость создания переработки и производства. У Украины перед глазами есть пример, он может быть для многих неприятный, но это факт: Россия экспортировала в основном сырье, в результате действия санкций Россия была вынуждена диверсифицировать структуру экономики и теперь экспортирует продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Как я уже сказал: создайте благоприятную для бизнеса среду, покажите инвесторам, что у вас много сырья, что вы хотите войти в цепочку создания добавочной стоимости, что у вас есть возможности сделать это и извлечь из этого выгоду. Украина должна показать инвесторам готовность принять и защитить их.

Кроме того, очень важно на постоянной основе показывать международным рынкам возможности Украины. Это, мне кажется, задача украинских бизнес-сообществ и Торгово-промышленной палаты Украины. Украина должна предлагать возможности своих регионов и возможности своих секторов экономики для партнеров через организацию презентаций, круглых столов, конференций, форумов зарубежом. Если Украина заинтересована представить себя, мы и как австрийская палата, и как Ассоциация Европейских Палат поможем. Это означает, что вы должны не только делать декларации и стратегические документы, но и конкретные действия на пути завязывания бизнес интересов предпринимателей.

- Какие лично у Вас планы касательно Украины?

Я бываю в Украине, и я уверен, что это мой не последний визит.

Я хотел бы отметить, что я создал фонд и каждый год около тысячи молодых людей из всех европейских стран, в том числе и из Украины, имеют возможность собираться на координируемые фондом мероприятия. В рамках фонда в Австрии каждую неделю 30-40 молодых людей собираются вместе, чтобы обсудить будущее, вызовы в политике, экономике, провести вместе время занимаясь спортом. Молодежи надоели войны, стены, протекционизм. Молодые люди хотят строить общее справедливое будущее, давайте им помогать.

Справка о торговле между Украиной и Австрией от посольства Австрии в Украине.

Оборот торговли между Австрией и Украиной после кризисных 2014-2016 гг. показывает рост и в 2018 г. составил 1,17 мрд. Евро. В первом полугодие 2019 г. он вырос на 18,2 % по сравнению с первым полугодием 2018 г.

Австрия экспортирует в Украину: машины, оборудование, фармацевтические изделия, бумагу и картон, семена, электрические машины, и многих других товаров. Украина экспортирует в Австрию руды, спортивное снаряжение, фруктовые и овощные соки, замороженные овощи, электрические машины.