Интервью

15:11 07.09.2019

Баканов: В переговорах по освобождению украинцев мы продемонстрировали, что жизнь человека бесценна

2 мин читать
Баканов: В переговорах по освобождению украинцев мы продемонстрировали, что жизнь человека бесценна

Блиц-интервью главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова агентству "Интерфакс-Украина"


Олег Сенцов написал письмо, что не готов к освобождению любой ценой. Почему все-таки пошли на этот обмен?

Смотрите, позиция гражданина Олега Сенцова мне понятна. Он – герой. И именно такие поступки воспитывают патриотизм у наших детей. Позиция государства Украина тоже понятна: наивысшей ценностью является человек и еще раз человек. Подчеркиваю, что Украина как государство, во-первых, демонстрирует всему миру, что спасает своих граждан по примеру самых сильных демократий мира – США и Израиля. Вспомните, как в подобных ситуациях действует государство Израиль. В 2006 году за освобождение капрала Гилада Шалита Израиль, не колеблясь, отдал 1035 боевиков. Ведь жизнь гражданина бесценна.

Во-вторых, решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. Кстати, как и отсутствие прямого авиакоридора из Москвы.


Как Вы оцениваете возможную реакцию голландской стороны?

Давайте не будем комментировать допущения. Повторю, затягивать процесс обмена мы не имели морального права перед нашими гражданами.


Был ли Цемах допрошен после задержания?

Конечно, правоохранители имели возможность провести все необходимые процедуры. Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею разглашать. Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны.


Был ли привлечен Виктор Медведчук к процессу обмена?

Нет, все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой.

Теги: #сбу #баканов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:22 07.09.2019
Поездки Медведчука в РФ были его собственной инициативой – глава СБУ

Поездки Медведчука в РФ были его собственной инициативой – глава СБУ

14:21 07.09.2019
Глава СБУ: отсутствие Цемаха в списке на обмен означало бы прекращение переговоров с РФ

Глава СБУ: отсутствие Цемаха в списке на обмен означало бы прекращение переговоров с РФ

11:08 07.09.2019
Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ - адвокат

Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ - адвокат

18:18 06.09.2019
На Луганщине СБУ разоблачила на взятках чиновника Госгеокадастра

На Луганщине СБУ разоблачила на взятках чиновника Госгеокадастра

17:40 05.09.2019
Сенаторы США обсудили реформы сектора обороны с секретарем СНБО, главой СБУ и министром обороны Украины

Сенаторы США обсудили реформы сектора обороны с секретарем СНБО, главой СБУ и министром обороны Украины

16:46 04.09.2019
СБУ блокировала механизм финансирования "ДНР" через аптечные сети в Киеве и Днепре

СБУ блокировала механизм финансирования "ДНР" через аптечные сети в Киеве и Днепре

15:01 04.09.2019
СБУ предложит свое видение возможной ликвидации экономического подразделения и управления "К" в Службе

СБУ предложит свое видение возможной ликвидации экономического подразделения и управления "К" в Службе

10:42 04.09.2019
Гончарук ожидает от СБУ вслед за МВД ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

Гончарук ожидает от СБУ вслед за МВД ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

09:27 04.09.2019
СБУ вновь побывала на "ArcelorMittal Кривой Рог", осматривала объекты коксохимического производства

СБУ вновь побывала на "ArcelorMittal Кривой Рог", осматривала объекты коксохимического производства

19:56 03.09.2019
СБУ осматривает объекты цехов ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках расследования дела об экоциде

СБУ осматривает объекты цехов ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках расследования дела об экоциде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

IFOM показал, что врач в Украине знает лишь треть от необходимого - экс-замминистра здравоохранения Линчевский

Гриневич: В образовании нельзя принимать волюнтаристские решение

​​​​​​​Претендент на пост главы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Гетманцев: Мы планируем убрать все коррупционные льготы

Комитет Рады по соцполитике до 1 января 2020 года разработает и внесет новый Трудовой кодекс – претендент на пост главы комитета Третьякова

Без принятых протоколов и стандартов медпомощи невозможно корректно рассчитать стоимость и установить тарифы – Радуцкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава НАГС Ващенко: Проект перезагрузки госслужбы разрабатывался при нашем участии

Westinghouse видит возможность организации производства ядерного топлива в Украине – CEO компании

IFOM показал, что врач в Украине знает лишь треть от необходимого - экс-замминистра здравоохранения Линчевский

Гриневич: В образовании нельзя принимать волюнтаристские решение

Управляющий партнер юридической фирмы INTEGRITES: "Первые аукционы состоятся в 2020 году, и только тогда мы поймем, как они повлияют на цену"

Планируем за 5 лет израсходовать 500 млрд грн на ремонт главных дорог Украины – глава "Укравтодора"

​​​​​​​Претендент на пост главы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Гетманцев: Мы планируем убрать все коррупционные льготы

Комитет Рады по соцполитике до 1 января 2020 года разработает и внесет новый Трудовой кодекс – претендент на пост главы комитета Третьякова

Зеркаль: Освобождение политзаключенных – это то, чего сейчас ожидают от Москвы

У меня нет оптимизма, что этот состав НКЦБФР повернется лицом к рынку -- глава инвестгруппы "ТАСК"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА