Баканов: В переговорах по освобождению украинцев мы продемонстрировали, что жизнь человека бесценна

Блиц-интервью главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова агентству "Интерфакс-Украина"



Олег Сенцов написал письмо, что не готов к освобождению любой ценой. Почему все-таки пошли на этот обмен?

Смотрите, позиция гражданина Олега Сенцова мне понятна. Он – герой. И именно такие поступки воспитывают патриотизм у наших детей. Позиция государства Украина тоже понятна: наивысшей ценностью является человек и еще раз человек. Подчеркиваю, что Украина как государство, во-первых, демонстрирует всему миру, что спасает своих граждан по примеру самых сильных демократий мира – США и Израиля. Вспомните, как в подобных ситуациях действует государство Израиль. В 2006 году за освобождение капрала Гилада Шалита Израиль, не колеблясь, отдал 1035 боевиков. Ведь жизнь гражданина бесценна.

Во-вторых, решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. Кстати, как и отсутствие прямого авиакоридора из Москвы.



Как Вы оцениваете возможную реакцию голландской стороны?

Давайте не будем комментировать допущения. Повторю, затягивать процесс обмена мы не имели морального права перед нашими гражданами.



Был ли Цемах допрошен после задержания?

Конечно, правоохранители имели возможность провести все необходимые процедуры. Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею разглашать. Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны.



Был ли привлечен Виктор Медведчук к процессу обмена?

Нет, все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой.