Интервью

14:12 06.09.2019

Westinghouse видит возможность организации производства ядерного топлива в Украине – CEO компании

4 мин читать
Westinghouse видит возможность организации производства ядерного топлива в Украине – CEO компании

Эксклюзивное интервью CEO Westinghouse Electric Патрика Фрегмена (Patrick Fragman) агентству "Интерфакс-Украина"

- Расскажите о деталях нового меморандума между Westinghouse и "Энергоатомом"

- Меморандум, который был подписан 2 сентября, в первую очередь расширяет сотрудничество между компаниями относительно реакторов ВВЭР-440. В частности, речь идет об увеличении количества реакторов, на которые будет поставляться топливо нашей компании, а именно - на Ривненской АЭС.

- Какой период может занять процесс от запуска линии ВВЭР-440 до поставки топлива на Ривненскую АЭС?

- Я бы не хотел форсировать переговоры по контракту. Важно то, что обе стороны готовы продолжить диверсификацию поставок и для ректоров ВВЭР-440. Мы вас проинформируем, как только будет достигнуто соглашение.

- Насколько целесообразна с точки зрения рыночной конъюнктуры организация фабрикации на территории Украины ядерного топлива?

- Возможность организации такого производства в настоящее время существует. Westinghouse в настоящее время занимает открытую позицию в обсуждениях данного вопроса. Это было подтверждено и компанией-партнером в Украине – "Энергоатом". Новый меморандум касается, в том числе, и локализации производства в Украине некоторых элементов топлива. Думаю, через пару месяцев будет известно, в каком направлении двигаться дальше.

- Готов ли Westinghouse участвовать в проекте производства комплектующих для своих топливных кассет с "Атомэнергомаш" (подразделение "Энергоатома") в Южноукраинске?

- Основное, что я хочу сказать: мы хотим сотрудничать с "Атомэнергомаш". Производство компонентов, о которых идет речь, требует значительных знаний и технологий. Мы с уверенностью можем сказать, что "Атомэнергомаш" имеет соответствующую компетенцию. В настоящее время Westinghouse оценивает возможности "Атомэнергомаша" в производстве верхних и нижних сопел. Однако сотрудничество может быть расширенно в дальнейшем.

- Есть ли в настоящее время, помимо Украины, желающие приобретать ядерное топливо Westinghouse для реакторов типа ВВЭР-440, чтобы компания смогла развернуть его производство?

- Другие страны, которые, как и Украина, используют ВВЭР-440, также стремятся к диверсификации поставок. С учетом опыта нашей компании, качества и репутации многие заинтересованы в топливе Westinghouse для реакторов ВВЭР-440.

- Какие это страны? Есть ли какие-то определенные договоренности?

- Пока не хотелось бы говорить о том, что еще не подписано. Использующих реакторы ВВЭР-440 стран не так много, но все они имеют схожие интересы.

- Как вы смотрите на возможный отказ нового политического руководства от проекта по строительству "Энергомост "Украина-ЕС"?

- Мы пока не знаем официальной позиции Украины по этому поводу. Пока что, во время всех наших обсуждений с новыми государственными лицами, мы преимущественно встречали достаточно нейтральную реакцию, хотя иногда присутствовал и некий острожный оптимизм. Мы понимаем: новое правительство страны только приступает к работе, помимо "энергомоста", оценивает большое количество других проектов. Надеемся, что для новой власти его преимущества будут очевидны, и уверены, что после подробной оценки проект будет одобрен.

- Согласно приказу Минэнергоугля, с сентября должны стартовать переговоры с консорциумом компаний, победивших в конкурсе по данному проекту. Проводились ли уже какие-либо встречи?

- Некоторые встречи уже состоялись, но говорить более детально пока рано.

- Какие изменения претерпел Westinghouse после процедуры банкротства?

- Компания была реструктуризирована, в том числе и ее обязательства по контрактам в США. В настоящее время мы демонстрируем рост прибыли.

- После превышения стоимости строительства реакторов намерен ли Westinghouse в среднесрочной перспективе работать в сфере строительства новых блоков или планируете предоставлять услуги только в сфере инжиниринга, поставок и тестирования?

- На момент реструктуризации компания находилась в процессе строительства шести энергоблоков: четырех - в Китае, двух - в США. Четыре энергоблока в Китае уже построены и введены в эксплуатацию без каких-либо проблем. Один из реакторов в США будет запущен в ближайшее время. Думаю, что это демонстрирует востребованность реакторов АР1000. Мы будем продолжать строить как реакторы среднего, так и малого размера, и будем это делать это с учетом всех соответствующих рисков.

- Если говорить о Европе, как на фоне постепенного отказа от атомной энергии вы оцениваете перспективы АР1000 и САР1400?

- Там не все так однозначно. Действительно, некоторые страны отказываются от использования ядерной энергии, но в то же время другие страны – Польша или Словения – хотят войти в ядерный клуб. В Европе растет уверенность в том, что ядерная энергия может быть чистым и безопасным дополнением к возобновляемой энергетике. Реакторы среднего размера, такие как AP1000, представляют большую долю рыночного потенциала. Учитывая результаты работы уже введенных в эксплуатацию реакторов, мы уверены в серьезных перспективах АР1000.

- В марте этого года США и Индия подтвердили планы строительства 6 АЭС на территории последней. Есть ли уже какие-либо предварительные договоренности по срокам и виду кооперации?

- Пока могу сказать только то, что обсуждение проектов продолжается. Westinghouse существенно вовлечена в процесс, мы ищем возможности не только для строительства реакторов в Индии, но и для сотрудничества с местными компаниями.

- Какие изменения в деятельности компании видите как новый руководитель Westinghouse?

- Недавно мы запустили новую операционную модель компании, при которой бизнес соответствует запросам наших рынков. В настоящее время для нас Америка, Европа, Африка, Ближний Восток и Азия являются основными рынками. Мы уверены: благодаря новой операционной модели наша компания будет ближе к своим клиентам, будет более активно присутствовать на рынках, предлагая более широкий спектр услуг.

Теги: #интервью #фрегмен #westinghouse
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 06.09.2019
Westinghouse ожидает официальной позиции нового правительства по проекту "Энергомост "Украина-ЕС"

Westinghouse ожидает официальной позиции нового правительства по проекту "Энергомост "Украина-ЕС"

18:41 02.09.2019
Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение энергетической безопасности Украины

Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение энергетической безопасности Украины

14:33 27.08.2019
Планируем за 5 лет израсходовать 500 млрд грн на ремонт главных дорог Украины – глава "Укравтодора"

Планируем за 5 лет израсходовать 500 млрд грн на ремонт главных дорог Украины – глава "Укравтодора"

20:24 23.08.2019
Комитет Рады по соцполитике до 1 января 2020 года разработает и внесет новый Трудовой кодекс – претендент на пост главы комитета Третьякова

Комитет Рады по соцполитике до 1 января 2020 года разработает и внесет новый Трудовой кодекс – претендент на пост главы комитета Третьякова

15:18 20.08.2019
"Задержка в поставке лекарств возникла в 2014-2015 годах из-за провала госзакупок" – фонд "Таблеточки"

"Задержка в поставке лекарств возникла в 2014-2015 годах из-за провала госзакупок" – фонд "Таблеточки"

13:55 16.08.2019
Национальная служба здоровья будет самым крупным закупщиком и цена, которую мы предложим, будет гораздо ниже, чем та, которую клиники ставят в розницу - глава НСЗУ

Национальная служба здоровья будет самым крупным закупщиком и цена, которую мы предложим, будет гораздо ниже, чем та, которую клиники ставят в розницу - глава НСЗУ

12:01 15.08.2019
После назначения нового министра иностранных дел Украины обновление посольского корпуса продолжится - госсекретарь МИД

После назначения нового министра иностранных дел Украины обновление посольского корпуса продолжится - госсекретарь МИД

09:00 30.07.2019
Замглавы Офиса президента Тимошенко: Люди на неподконтрольном Украине Донбассе должны увидеть, что страна меняется. И это может ускорить процесс реинтеграции

Замглавы Офиса президента Тимошенко: Люди на неподконтрольном Украине Донбассе должны увидеть, что страна меняется. И это может ускорить процесс реинтеграции

13:09 18.07.2019
Гройсман: Важно, чтобы парламент и правительство были проукраинскими

Гройсман: Важно, чтобы парламент и правительство были проукраинскими

10:37 18.07.2019
Гройсман: Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах

Гройсман: Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

IFOM показал, что врач в Украине знает лишь треть от необходимого - экс-замминистра здравоохранения Линчевский

Гриневич: В образовании нельзя принимать волюнтаристские решение

​​​​​​​Претендент на пост главы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Гетманцев: Мы планируем убрать все коррупционные льготы

Комитет Рады по соцполитике до 1 января 2020 года разработает и внесет новый Трудовой кодекс – претендент на пост главы комитета Третьякова

Без принятых протоколов и стандартов медпомощи невозможно корректно рассчитать стоимость и установить тарифы – Радуцкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава НАГС Ващенко: Проект перезагрузки госслужбы разрабатывался при нашем участии

IFOM показал, что врач в Украине знает лишь треть от необходимого - экс-замминистра здравоохранения Линчевский

Гриневич: В образовании нельзя принимать волюнтаристские решение

Управляющий партнер юридической фирмы INTEGRITES: "Первые аукционы состоятся в 2020 году, и только тогда мы поймем, как они повлияют на цену"

​​​​​​​Претендент на пост главы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Гетманцев: Мы планируем убрать все коррупционные льготы

Зеркаль: Освобождение политзаключенных – это то, чего сейчас ожидают от Москвы

У меня нет оптимизма, что этот состав НКЦБФР повернется лицом к рынку -- глава инвестгруппы "ТАСК"

Мы проводим такой аудит сети медучреждений, который никому и не снился - председатель НСЗУ Олег Петренко

Гусев: Херсонщина должна стать пилотным регионом для реформ и инициатив команды президента Зеленского

Теоретически ориентируемся на старт налоговой амнистии и всеобщего декларирования с 2020 года - глава Госналоговой службы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА