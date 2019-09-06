Westinghouse видит возможность организации производства ядерного топлива в Украине – CEO компании

Эксклюзивное интервью CEO Westinghouse Electric Патрика Фрегмена (Patrick Fragman) агентству "Интерфакс-Украина"

- Расскажите о деталях нового меморандума между Westinghouse и "Энергоатомом"

- Меморандум, который был подписан 2 сентября, в первую очередь расширяет сотрудничество между компаниями относительно реакторов ВВЭР-440. В частности, речь идет об увеличении количества реакторов, на которые будет поставляться топливо нашей компании, а именно - на Ривненской АЭС.

- Какой период может занять процесс от запуска линии ВВЭР-440 до поставки топлива на Ривненскую АЭС?

- Я бы не хотел форсировать переговоры по контракту. Важно то, что обе стороны готовы продолжить диверсификацию поставок и для ректоров ВВЭР-440. Мы вас проинформируем, как только будет достигнуто соглашение.

- Насколько целесообразна с точки зрения рыночной конъюнктуры организация фабрикации на территории Украины ядерного топлива?

- Возможность организации такого производства в настоящее время существует. Westinghouse в настоящее время занимает открытую позицию в обсуждениях данного вопроса. Это было подтверждено и компанией-партнером в Украине – "Энергоатом". Новый меморандум касается, в том числе, и локализации производства в Украине некоторых элементов топлива. Думаю, через пару месяцев будет известно, в каком направлении двигаться дальше.

- Готов ли Westinghouse участвовать в проекте производства комплектующих для своих топливных кассет с "Атомэнергомаш" (подразделение "Энергоатома") в Южноукраинске?

- Основное, что я хочу сказать: мы хотим сотрудничать с "Атомэнергомаш". Производство компонентов, о которых идет речь, требует значительных знаний и технологий. Мы с уверенностью можем сказать, что "Атомэнергомаш" имеет соответствующую компетенцию. В настоящее время Westinghouse оценивает возможности "Атомэнергомаша" в производстве верхних и нижних сопел. Однако сотрудничество может быть расширенно в дальнейшем.

- Есть ли в настоящее время, помимо Украины, желающие приобретать ядерное топливо Westinghouse для реакторов типа ВВЭР-440, чтобы компания смогла развернуть его производство?

- Другие страны, которые, как и Украина, используют ВВЭР-440, также стремятся к диверсификации поставок. С учетом опыта нашей компании, качества и репутации многие заинтересованы в топливе Westinghouse для реакторов ВВЭР-440.

- Какие это страны? Есть ли какие-то определенные договоренности?

- Пока не хотелось бы говорить о том, что еще не подписано. Использующих реакторы ВВЭР-440 стран не так много, но все они имеют схожие интересы.

- Как вы смотрите на возможный отказ нового политического руководства от проекта по строительству "Энергомост "Украина-ЕС"?

- Мы пока не знаем официальной позиции Украины по этому поводу. Пока что, во время всех наших обсуждений с новыми государственными лицами, мы преимущественно встречали достаточно нейтральную реакцию, хотя иногда присутствовал и некий острожный оптимизм. Мы понимаем: новое правительство страны только приступает к работе, помимо "энергомоста", оценивает большое количество других проектов. Надеемся, что для новой власти его преимущества будут очевидны, и уверены, что после подробной оценки проект будет одобрен.

- Согласно приказу Минэнергоугля, с сентября должны стартовать переговоры с консорциумом компаний, победивших в конкурсе по данному проекту. Проводились ли уже какие-либо встречи?

- Некоторые встречи уже состоялись, но говорить более детально пока рано.

- Какие изменения претерпел Westinghouse после процедуры банкротства?

- Компания была реструктуризирована, в том числе и ее обязательства по контрактам в США. В настоящее время мы демонстрируем рост прибыли.

- После превышения стоимости строительства реакторов намерен ли Westinghouse в среднесрочной перспективе работать в сфере строительства новых блоков или планируете предоставлять услуги только в сфере инжиниринга, поставок и тестирования?

- На момент реструктуризации компания находилась в процессе строительства шести энергоблоков: четырех - в Китае, двух - в США. Четыре энергоблока в Китае уже построены и введены в эксплуатацию без каких-либо проблем. Один из реакторов в США будет запущен в ближайшее время. Думаю, что это демонстрирует востребованность реакторов АР1000. Мы будем продолжать строить как реакторы среднего, так и малого размера, и будем это делать это с учетом всех соответствующих рисков.

- Если говорить о Европе, как на фоне постепенного отказа от атомной энергии вы оцениваете перспективы АР1000 и САР1400?

- Там не все так однозначно. Действительно, некоторые страны отказываются от использования ядерной энергии, но в то же время другие страны – Польша или Словения – хотят войти в ядерный клуб. В Европе растет уверенность в том, что ядерная энергия может быть чистым и безопасным дополнением к возобновляемой энергетике. Реакторы среднего размера, такие как AP1000, представляют большую долю рыночного потенциала. Учитывая результаты работы уже введенных в эксплуатацию реакторов, мы уверены в серьезных перспективах АР1000.

- В марте этого года США и Индия подтвердили планы строительства 6 АЭС на территории последней. Есть ли уже какие-либо предварительные договоренности по срокам и виду кооперации?

- Пока могу сказать только то, что обсуждение проектов продолжается. Westinghouse существенно вовлечена в процесс, мы ищем возможности не только для строительства реакторов в Индии, но и для сотрудничества с местными компаниями.

- Какие изменения в деятельности компании видите как новый руководитель Westinghouse?

- Недавно мы запустили новую операционную модель компании, при которой бизнес соответствует запросам наших рынков. В настоящее время для нас Америка, Европа, Африка, Ближний Восток и Азия являются основными рынками. Мы уверены: благодаря новой операционной модели наша компания будет ближе к своим клиентам, будет более активно присутствовать на рынках, предлагая более широкий спектр услуг.