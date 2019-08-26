​​​​​​​Претендент на пост главы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Гетманцев: Мы планируем убрать все коррупционные льготы

Эксклюзивное интервью претендента на должность главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева агентству "Интерфакс-Украина"

Какими будут ваши приоритеты как главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики? Есть некие опасения, скорее со стороны финансистов, что какие-то вопросы будут более приоритетными...

Я с 2000 года в налогах, тесно соприкасался с таможней. Темы налоговой и таможни мне ближе на уровне моей профессиональной экспертизы, чем тема банков и особенно небанковских финансовых учреждений. Однако это не говорит о том, что мы будем заниматься какими-то вопросами больше в ущерб других. Это категорически неприемлемо. В нашей фракции и непосредственно в комитете будет достаточно специалистов в сфере финансовых отношений, способных на уровне экспертов рассматривать вопросы и готовить решения. Все те проблемы, которые стоят перед отраслями, мы должны решать. Более того – мы четко понимаем взаимосвязь публичных финансов разных сфер, разных отношений – банковских, налоговых, бюджетных. Вы знаете, у нас даже была идея сделать единый комитет с бюджетным, но мы от нее отказались. В первую очередь, потому что бюджетный комитет субъектен в бюджетных отношениях и предложенная нами конструкция была бы слишком громоздкой, чтобы быть эффективной.

Какими будут ваши первые шаги в комитете? Какие законопроекты планируете подать на рассмотрение первыми?

У нас есть много наработок, уже около 30 законопроектов, в том числе ранее зарегистрированные и прошедшие первое чтение. Среди налоговых законопроектов в первый же день хотим зарегистрировать ряд инициатив. Во-первых, декриминализация: мы декриминализуем статью 205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство - ИФ) и поднимаем нижнюю планку привлечения по 212-й статье (уклонение от налогов - ИФ). Этим значительно упрощаем и смягчаем ответственность предпринимателей за налоговые преступления. Второе – законопроект о едином счете (законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов №7034 Кабмин зарегистрировал в 2017 году - ИФ). В том виде, в котором он был зарегистрирован, он нас не устроил. Мы его отработали и внесем на рассмотрение. Третье – анти-BEPS. Это законопроект, который Минфин разработал осенью, а теперь значительно доработан нами совместно с нашими международными кредиторами – МВФ и с бизнесом, который также дал свои замечания. Мы его должны проголосовать настолько быстро, насколько позволит нам это регламент.

Потому что как раз есть дедлайн по срокам, согласно нашим обязательствам, данным МВФ?

Мы эти обязательства уже несколько раз не выполняли. Не только и не столько в обязательствах дело. Это нам нужно. Нам самим. Мы должны прекратить уклонение от налогообложения со стороны олигархата и крупного бизнеса с использованием низконалоговых юрисдикций. Это в наших интересах. Потом – законопроект о присоединении к Многостороннему соглашению MCAA. Там два соглашения: Сountry by Сountry Report и CRS. Речь идет об автоматическом обмене налоговой информацией. Правда, такой проект закона должен подать новый Кабинет министров, так как это вопросы ратификации, но все уже готово. Мы ожидаем Кабмин, который внесет этот законопроект. Нужно соблюсти процедуру.

Одним из первых будет также законопроект о реформе ответственности за налоговые правонарушения. Такая глобальная штука. Это наша разработка. Мы вводим вину в состав налогового правонарушения. То есть когда только за виновное деяние можно привлечь к ответственности. Для нас это принципиальный вопрос. Сейчас у нас действуют формальные составы. Мы не исключаем полностью формальные составы, но самые существенные правонарушения должны быть виновными.

А кто устанавливает вину?

Вина устанавливается сначала налоговой в процессе привлечения налогоплательщика к ответственности. А если налогоплательщик считает, что в его действиях нет вины - идет в суд. Суд при отсутствии вины освобождает от ответственности. Не по всем составам – только по тем, где установлены большие штрафные санкции или неуплата налогов (например, 123, 126 статьи Налогового кодекса). Параллельно вводим ответственность государства – штрафы в пользу налогоплательщика.

Сейчас уже элементы этого есть, но как сделать этот механизм работающим?

На данный момент только 200 статья Налогового кодекса предполагает пеню за несвоевременное возмещение НДС. Единственная.

Да, но нерабочая.

Я статистику вам сейчас не озвучу, но есть судебные решения по ней, так что нельзя назвать ее нерабочей. Может, за какой-то период просто выплат нет, но решения судов по возмещению есть. Есть наработанная практика. Что касается наших предложений, то мы предлагаем пеню за любую просрочку со стороны государства и штрафы за конкретные правонарушения. Мы также меняем правовую природу пени – она становится компенсаторной. То есть она из меры ответственности переходит в другую плоскость. Но это юридические нюансы. Там довольно большой законопроект. В частности, мы предусмотрели смягчающие обстоятельства для ответственности налогоплательщика (отягощающих там нет).

Следующий законопроект предлагает изменения в администрировании налогов. Вводим Минфин как вторую инстанцию в процедуре административного обжалования. Мы вычищаем все, что за последние 3-4 года накопилось в процедуре администрирования – ляпы, несоответствие другим законам, законодательные тупики. Это довольно кропотливая и непростая юридическая работа. Но, кроме того, мы предусматриваем и меры по улучшению администрирования. Например, возьмем 58 статью Налогового кодекса о налоговых уведомлениях-решениях. Мы добавляем туда мотивировочную часть. Сейчас ее нет: мы на самом деле может только догадываться, почему налоговый орган принял такое уведомление-решение, почему доначислил недоимку или привлек к ответственности. Мы полагаем, что ГНС должна обосновать свое решение, как это делают суды. Кроме того, должны быть открытые деперсонифицированные данные по этим решениям в реестре налоговых уведомлений-решений, как мы полагаем. Но это уже второй шаг.

То есть Минфин мы обжалуем в Минфине?

Нет, решение налоговой, которое принимается на уровне области, сейчас обжалуется только в ГНС. Предполагается, что второй ступенью будет Минфин. При министерстве будет создан апелляционный совет.

То есть не только обобщающие налоговые консультации, но еще и этот механизм появится у Минфина?

Да. Следующие налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кэшбэк". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями.

Это предложения Минфина, которые мы поддерживаем. Для рисковых отраслей это планируется ввести с 1 января, а для остальных – еще через год.

Рисковых – это каких?

Я не хочу сейчас озвучивать. Все в свое время. Дальше по законопроектам – унификация отчетности ЕСВ и НДФЛ. Служба финансовых расследований. Уже есть проект.

С ЕСВ и НДФЛ - это будет как-то с Гоструда взаимосвязано?

Я бы вообще, если говорить об инспекции Гоструда, эти штрафы существенно уменьшил. Эти безумные штрафы никто не платит. Они даже отчитываются не по взысканию штрафов, а по их доначислению. Я бы остановился на 8-10 тыс. грн - это тоже болезненно, но не заставляет закрывать фирму и открывать новую или давать взятку инспектору. Безумные штрафы не работают и стимулируют коррупцию. Вы же знаете, что при инспекции по труду создана организация, которая за деньги, за месячный платеж берет "под крышу" предпринимателей и не проверяет их?

Дальше. Обязательно одним из первых решений будет перенесение вступления в силу штрафов по новой системе администрирования акциза на топливо с 1 октября на 1 января. За этот период мы должны существенно откорректировать систему администрирования этого акциза. Мы не успеваем сделать это буквально в первых законопроектах, поэтому переносим штрафы. В сентябре мы уже должны выйти с бизнесом на согласованный вариант законопроекта.

Еще мы планируем убрать коррупционные льготы, вообще все коррупционные льготы. Льготы, которые предоставлялись ранее ввиду "особого" отношения между бизнесом и властью. В различных отраслях, но я сейчас не буду называть, каких именно. При этом мы не против льготирования. Но оно должно быть разумным, обоснованным и обеспечиваться взятыми на себя бизнесом обязательствами по увеличению объемов производства, рабочими местами и т.д.

Для примера - это именно налоговые льготы, это не бюджетное финансирование?

Мы говорим о коррупционных льготах. Например, на некоторые энергоносители. Бюджетные дотации – предмет ведения бюджетного комитета. Однако там абсолютно тождественный подход. Все коррупционные дотации крупному бизнесу снять. И это только первые шаги. Все эти инициативы мы примем на протяжении самого короткого срока, который нам позволяет регламент. Кроме того, у нас есть законопроекты второй очереди. Например, налоговая амнистия, реформа налогообложения доходов, "налог на Google" и многое другое…

По таможенному направлению список "первых" законопроектов так же велик?

По таможне. Первым делом - законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения. Следующее – усовершенствование таможенного пост-аудита. Внесение изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности в ходе перемещения товаров через таможенную границу Украины.

Вы имеете в виду, что это позволит убрать шантаж путем приостановки товаров?

Да, уберем эти коллизии.

Кстати, как вы относитесь к идее вновь криминализировать контрабанду?

Я не вижу смысла в этом, хотя мы можем это обсуждать. Для противодействия контрабанде нужно работать с таможней. Мы говорим, что у нас воруют на таможне, поэтому давайте что-то создадим, ужесточим, предусмотрим механизм, который… А почему просто не начать с того, чтобы не воровать? Мы же пофамильно знаем, кто за каждой схемой стоит. Кстати, контрабанда - это о наркотиках, оружии и тому подобное, так что правильный термин в данном случае – "серый" импорт. Кто стоит за ним? Это же четыре - пять семей в Украине. Все знают, как они работают, обеспечивая интеграцию с разными правоохранительными органами. Это просто необходимо прекратить. А инстуциональные изменения также необходимы, и, конечно, мы будем их делать, но без этого главного первого шага все остальное не имеет смысла.

Чего ожидать в банковской сфере?

Существенного изменения законодательства о финансовом мониторинге. Мы, с одной стороны, ужесточаем ответственность за нарушение правил финансового мониторинга, а с другой - облегчаем бизнесу работу в этой сфере. Увеличиваем нижнюю планку со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн, с другой стороны - уменьшаем количество критериев операций, подлежащих обязательному финмону. Сейчас их 17, мы делаем четыре. Это существенное облегчение, но если уж речь идет о разглашении информации о том, что лицо подверглось финансовому мониторингу, о разблокировке замороженных в связи с финмоном активов - это уголовная ответственность. Достаточно жесткие санкции и жесткая процедура проверки.

Наши обязательства по BEPS позволяют так сильно понизить количество критериев?

Да. Это согласовано. Еще один законопроект – "Сплит" (законопроект №2413 предусматривает, в частности, передачу функций Нацкомфинуслуг в Нацбанк и НКЦБФР - ИФ). Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому, что Международный валютный фонд согласен, это вторично. А потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно неэффективна. Это признают все.

Кстати, мы должны кардинально поменять нашу позицию в переговорах с МВФ. Мы должны последовательно отстаивать наши интересы. По многим вопросам с МВФ мы нашли понимание, например, по налоговой амнистии. Этот вопрос не будет среди первых, но здесь мы с МВФ дискутировали и пришли к общей точке. Точно так же будем находить понимание и по другим вопросам, отстаивая наши национальные интересы. Но в вопросе "Сплита" мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения. И предложенная реформа нам кажется очень удачным вариантом.

Там будет сразу учтено решение Конституционного суда относительно проблемы с национальными комиссиями?

Мы убираем Нацкомфинуслуг, но оставляем НКЦБФР. Но этот закон за собой повлечет перепринятие законов во всей сфере финансовых услуг. Потом еще под этот закон мы должны принять для каждой сферы свой закон. А потом - подзаконные акты. Поэтому "Сплит" в своей реализации будет занимать около года. Мы хотим установить срок до 1 июля, но еще обсуждаем дату.

Вместе со "Сплитом" шел еще законопроект о защите прав потребителей.

Да, его тоже планируем одним из первых. Это перечень тех законопроектов, которые мы хотим внести в парламент и проголосовать настолько быстро, насколько это позволяет регламент. По ним уже нет у нас дискуссии. Дискуссия в обществе по ним длилась годами, ее продолжать уже неприлично.

Кому будет подотчетна СФР?

У меня пока нет ответа на этот вопрос, сегодня (23 августа - ИФ) предстоит встреча по этому поводу. Мы против того, чтобы она была в структуре президента, чтобы он назначал и увольнял главу службы. Это антиконституционно. Поэтому это, скорее всего, министр финансов.

А по подследственности дискуссии тоже еще идут?

По подследственности все уже сделано: СФР расследует все преступления в сфере публичных финансов. Имеются в виду отношения, где есть государственно-правовой элемент. Также мы относим сюда статьи, которые нет смысла оставлять где-то вне службы только из-за отсутствия государственно-правового элемента. Например, статья по подделке и мошенничеству с негосударственными ценными бумагами. Если уже мы относим сюда статью по государственным ценным бумагам, то "за компанию" и по негосударственным тоже.

В структуре службы будут люди в погонах?

Да, там будут свои звания, ранги, оклады. Они будут иметь статус госслужащего, но с особенностями - по образцу ГБР.

Допускается перевод людей в СФР из налоговой милиции?

Нет, налоговая милиция ликвидируется - и точка. Набор будет новый, но они смогут поучаствовать в нем на общих основаниях.

Модель СФР и НБФБ сильно отличались по штату. Каков он в вашей модели?

Да, они сильно отличались. Поэтому в нашем законопроекте есть норма, что предельную численность будет определять Кабинет министров.

И вы верите, что это все можно сделать за три месяца, как ранее утверждали в интервью?

Я считаю, что это зависит от первого лица, которое будет руководить. Если это лидер, то он сможет все организовать. Да, может быть, три месяца - это оптимистический прогноз, но полгода - это максимум, необходимый для запуска этого органа на полную. Если у человека есть цель, дедлайн, который грозит определенными последствиями, то никаких препятствий у него нет. Было бы желание. А искать причины, почему не получается, и растягивать "удовольствие" на полтора года – то тогда зачем ты, такой "золотой", нужен?

Мы на пороге активизации бюджетного процесса, который всегда связан с попытками найти какие-то новые источники дохода…

Я вам уже об источниках дохода довольно много сказал.

А у вас есть оценка, как этот пакет проектов закона повлияет на доходы бюджета?

Я не могу назвать цифру, потому что, например, часть льгот еще обсуждается. Конкретные цифры мы узнаем, когда будет готов проект бюджета. Над чем сейчас работаем - чтобы подать его до 15 сентября. Мы очень верим, что Кабмин справится. Этот год, конечно, получается скомканным, но в последующем мы хотим соблюдать установленные законодательством сроки - до 1 июля вносить изменения в Налоговый кодекс на следующий год, до 15 сентября подавать проект бюджета… Как это прописано в регламенте и ст.4 Налогового кодекса Украины.

Все же есть дискуссия и по ренте на добычу руды, угля. Экологические налоги. Вы это имеете в виду, говоря об "обрезании" льгот?

В том числе. Мы с вами знаем, как это решалось в прошлом году и ранее. По договоренности, по коррупционным договоренностям. Мы это хотим исключить. Чтобы оно ушло как явление. Поэтому на данный момент готовим свои предложения по оптимизации льгот и ставок. Это не один элемент, есть еще дотации, которые не относятся к ведению нашего комитета. Но мы тоже заинтересованы, чтобы они были эффективными, чтобы их не получали и так небедные люди.

Мы не против дотаций и льгот, но чтобы в коня был корм. Если из-за льгот для авиастроения бюджет недополучает где-то 1 млрд грн в год, а сколько у нас самолетов выпущено? Ни одного.

Мы не против льгот, но компании, которые их берут, должны брать на себя ответственность: или я эти льготы возвращаю "живыми деньгами", или я даю такой-то прирост объемов производства по этой отрасли. Или не берут эту льготу вовсе. Но брать льготу, чтобы выплатить задолженность по зарплате, которая возникла за счет неграмотности, неумения переориентироваться на другие рынки? Мы понимаем фактор России. Но мы не понимаем, почему государство должно это все организовывать. Участие принимать - да, финансировать - возможно, но люди должны сами договариваться, переориентироваться, организовать проекты. А мы должны всячески этому содействовать: лоббировать на других рынках, снимать барьеры для входа на другие рынки. Но движущая сила - это бизнес. А если предприятие лежит и им просто нужно платить зарплаты, я не понимаю эту льготу. И дотацию эту тоже не понимаю. Или если предприятие хорошо развивается - зачем его еще дотировать?

У нас есть ряд отраслей, которые уже довольно хорошо себя чувствуют. А в поддержке нуждаются недостаточно развитые по разным причинам отрасли. Если у бизнеса есть желание и потенциал - мы его должны поддерживать на государственном уровне. А если предприятие уже достигло определенного уровня продаж и стало почти монополистом на рынке, мы наоборот - должны содействовать развитию его конкурентов. Тогда как его всячески облагать налогом по полной ставке, без каких-либо дотаций. Такая логика подходов к налогообложению мне кажется обоснованной.

А такие инструменты, как Экспортно-кредитное агентство?

Обязательно. Я считаю, это очень важно. Оно было неэффективно - на него мало выделялось средств. Опять-таки, все происходило с коррупционным рефреном. Но сам факт кредитования экспорта - крайне важный вопрос. Я бы выступал за то, чтобы доводить нашим посольствам в иностранных государствах таргеты по продвижению украинского бизнеса. Причем делать это без стеснения. И требовать с них выполнения.

Как относитесь к идее налоговых льгот или вообще снятия налогообложения с ІТ?

Сейчас об этом идет широкая дискуссия в Офисе президента. Ребята дадут свое видение, мы поддержим. Но полного освобождения не будет.

Был еще законопроект об индустриальных парках.

Индустриальные парки - да, почему нет? Сейчас не обсуждаем ни одного проекта индустриального парка. Будут проекты - будем обсуждать предметно. Это нормальная "фишка", которая может работать.

Модель посемейного налогообложения и всеобщего декларирования выглядит как-то сложно и громоздко с точки зрения администрирования. Пока сложно представить, как это будет администрироваться.

В США все подают декларации, почему это громоздко? Причем их кодекс по income tax больше нашего даже не в десятки, а в сотни раз. Крайне зарегулированные отношения. Тем не менее, все граждане подают декларации. После 65 лет только освобождаются от этой обязанности, и то - при некоторых условиях. Я убежден в том, что подавать декларацию для налогоплательщика выгоднее, чем облагаться налогами в том режиме, который сегодня есть. Это математика. Если налогоплательщик учтет все свои возможные вычеты и отобразит их в декларации, он будет платить меньше.

Побаиваются лишнего общения с госорганами.

Это наша такая славянская стратегия, часть культуры - подальше от государства. Мы относимся к нему как к хозяину, завоевателю. Вся наша история - это нескончаемая череда подавления. Американская система государства (в том числе права и налогообложения) строилась снизу - люди о чем-то договаривались, вырабатывали нормы, которые потом приобретали общеобязательный характер. То есть налоги как бы "росли" снизу. А у нас приходил новый завоеватель, накладывал свою дань… Из-за этого мы с государством существуем как будто в параллельных мирах, которые, по мнению обывателя, лучше бы не пересекались никогда. Цель украинца - меньше с государством соприкасаться вообще. Возникает вопрос – зачем тогда государство? Ты платишь за него, оно потребляет твое имущество, чтобы ты не хотел с ним связываться? Абсурд! В современных отношениях таким подходом мы вредим себе. Вы знаете, сколько государство забирало с вашей зарплаты в прошлом месяце? Почем оно вам стоило? Конкретную цифру знаете? И я не знаю. Мы не знаем, почем нам стоит государство. А это огромнейшие деньги. Пятая часть доходов - это то, почем вам обходятся все чиновники - люди, которые считают себя независимыми и властными над вами.

Но вы не осознаете, что фактически все эти чиновники - это ваш инструмент, что он существует на ваши деньги. При подаче декларации это осознание приобретает конкретные формы - цифры. Меняется формат взаимоотношений государства и гражданина. И этот наш исконный славянский патернализм рушится такими простыми вещами. Мы становимся взрослее и более подготовленными к современному миру. При этом хорошие стороны нашей культуры не разрушаются, а плохое уступает место новым традициям. Мое мнение - что всеобщее декларирование крайне важный шаг. Это, кроме того, что он позволяет банально сэкономить.

По времени оно разводится с амнистией капитала?

Конечно. Всеобщим декларированием и посемейным налогообложением должна заканчиваться реформа налогообложения. Налоговая амнистия - это первый акт, декларирование и посемейное налогообложение - последний. Между первым и последним будут некоторые изменения в налогообложении. Те же вычеты введем, чтобы их можно было использовать при декларировании.

Суть налоговой амнистии проста. У вас есть сумма "белых" денег, с которых вы уже заплатили налог. Но есть еще и другие средства, например, вы получали зарплату "в конверте". При определенных условиях использование этих средств затруднено. Их вы хотите задекларировать. Тогда размещаете их в банке и платите 5%. Общая ставка - 5%, а 9% - для неденежных активов.

Валютные средства можно будет декларировать валютой?

Можно будет, да.

При каких конкретно условиях возможен налог на выведенный капитал (НнВК)?

Мы считаем, что НнВК обязательно нужно вводить, но его содержание нужно продискутировать с бизнесом. Есть целый ряд вопросов, на которые мы должны получить ответы, обсудив их с обществом и бизнесом. НнВК должен вводиться для всех видов бизнеса или не для всех? Предлагается, например, освободить банки. Почему? Они что, рыжие? Операторы лотерей должны платить НнВК или нет? А экспортеры зерна?

Второй вопрос - компенсаторы. Считаю прошлогоднее предложения Минфина компенсировать 70 млрд грн за счет сокращения программ на образование аморальным. Мы должны найти другие компенсаторы. Например, в разрезе прекращения коррупционных практик. У нас целые отрасли в тени: от спирта до янтаря и "игорки", импорта, нефтепродуктов. Это дополнительные доходы бюджета, я считаю, намного больше 70 млрд грн. Стоит ли эти деньги направлять на НнВК или направить на дороги, скажем? Или на образовательную, медицинскую реформу? Это предмет общественной дискуссии.

Третье - нужно изучить опыт стран, которые уже ввели такой налог. Почему Грузия сейчас существенно изменяет введенный ранее НнВК, почему его отменила Македония? А когда Эстония вышла на суммы поступления в бюджет, как до реформы - через два-три года или 11-12 лет? Изучив их опыт, мы сможем избежать чужих ошибок при введении этого налога.

Четвертый вопрос - давайте рассмотрим, а действительно ли он уменьшает налоговый контроль. Считается, что это бесспорный тезис. А я бы с этим не согласился. Потому что если есть перечень платежей, освобожденных от уплаты налога, то как их квалифицировать - это вопрос для творчества инспектора, который приходит на проверку. Вопрос таких злоупотреблений должен решаться на уровне министра финансов и главы Государственной налоговой службы. Это их личное обязательство, чтобы инспектор не шел с задачей взыскать столько-то или как можно больше. Мы же сейчас даже не о коррупции говорим, а о планах налоговой. Когда уберем такой подход, когда в его kpi будет входить не сумма собранных налогов, а в том числе количество удовлетворенных против него жалоб, мы решим этот вопрос без изменения налоговой системы. Если нет, то креатив у налоговой всегда найдется. Сколько уже было примеров, что коррупционные схемы закрывали в законах, а они "вылазили" потом с другой стороны. Голь на выдумки хитра. Наша инспекция хоть и не голь, но хитра.

И наконец-то нужно с бизнесом поговорить: в какой форме он хочет этот налог. Мы вместе с Разумковым (руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков - ИФ) встречались с Украинским советом бизнеса, Европейской бизнес ассоциацией и Американской торговой палатой. Я встречался со многими другими. Что можно констатировать - как минимум, нет единства. Как максимум - есть разные мнения. Давайте всех послушаем, обсудим и примем решение.

Таков наш план: это нужно детально обсудить и прийти к консолидированному мнению. В любом случае, что я считаю абсолютно положительным для бизнеса, - это решить вопрос реинвестирования без налогообложения, который НнВК решает. Это вопрос ускоренных норм амортизации для бизнеса. Это мы поддерживаем, готовы провести это положение через МВФ, как, кстати, льготы по уплате НДС на импорт оборудования для собственного производства, если это оборудование не производится в Украине.