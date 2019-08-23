Комитет Рады по соцполитике до 1 января 2020 года разработает и внесет новый Трудовой кодекс – претендент на пост главы комитета Третьякова

Блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина" претендента на должность руководителя комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой



Какие задачи стоят перед будущим комитетом? Над какими законопроектами работаете, какие первые законопроекты подадите на рассмотрение Верховной Рады?

В первую очередь комитет будет рассматривать законопроекты, которые остались в наследство от предыдущей Рады, один из этих законопроектов - Трудовой кодекс, работу над которым мы уже начали.

У меня было много встреч с работодателями, профсоюзами, Государственной службой занятости, заместителями министра социальной политики. С Министерством финансов и Офисом президента на эту тему говорила. И большинство представителей этих структур склоняются к тому, что Трудовой кодекс, который в первом чтении приняла Верховная Рада, необходимо во втором чтении отклонить и начать работу заново и создать модерновый Трудовой кодекс. И эту работу нужно сделать до 1 января следующего года.

Ведь у нас сегодня действует советский КЗОТ, поэтому одна из первых работ - это большая реформа, новый Трудовой кодекс.

Одновременно идет работа над законопроектом, который относится к ведению комитета финансов, налоговой и таможенной политики - это законопроект, который является ключевым для пенсионной реформы второго уровня. Он подразумевает регулирование финансовых структур, участвующих в накоплении средств украинцев. И государство должно сделать все, чтобы не было злоупотреблений и мошенничества в этой сфере.

С другой стороны, мы должны предпринять все усилия, чтобы неосторожность менеджмента, наблюдательного совета или владельца финансовых структур не приводила к исчезновению пенсионных активов. Необходимо предусмотреть какой-то гарантированный уровень на случай даже маленького процента какой-то неосторожности или финансовых кризисов.

Слова "какой-то" и "какая-то" означают, что механизм еще точно не определен и его обсуждают.

Речь идет о законопроекте о "сплит" №2413-а ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций из государственного регулирования рынков финансовых услуг" - ИФ), который был принят в первом чтении предыдущим созывом Верховной Рады, но дело до второго чтения и принятия в целом так и не дошло.

И этот законопроект у нас в шорт-листе, в числе первоочередных. По этому поводу мы уже встречались и с Даниилом Гетьманцевым (претендент на должность руководителя комитета по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики - ИФ), и с регуляторами - председателем Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимуром Хромаевым, с командой Национального банка во главе с Яковом Смолием. На днях у меня была встреча с представителями ЕС, которые помогают усилить регуляторы так, чтобы у нас не было мошенничества в этом секторе.

Еще один законопроект я буду вносить лично - об уголовной ответственности за экономические преступления в финансовом секторе. Это касается так называемых компаний, публичного интереса, тех, кто работает в ритейле и на рынке сбережений украинцев. Считаю, что за мошенничество уголовную ответственность должны нести не только исполнительная дирекция, но и наблюдательные советы таких структур, а, может, даже акционеры.

Например, подписали члены набсовета отчетность финансового учреждения, которая свидетельствует о якобы благополучной ситуации, а на самом деле - там выведение каких-то финансовых потоков. И в таком случае, члены наблюдательного совета, подписавшие фальшивую отчетность, а не только исполнительная дирекция, должны нести уголовную ответственность.

Это второй по важности законопроект после закона о "сплит", который не дает возможность допустить в финансовый сектор мошенников. Эти два законопроекта являются предисловием к законопроекту о запуске второго уровня пенсионного обеспечения, который тоже готовится. Он будет внесен до 31 декабря этого года. Однако это не означает, что пенсионная система заработает 31 декабря.

Почему сейчас мы ждем и не определяемся с датой? Потому что должен быть назначен Кабинет министров. Этот законопроект нельзя вносить без согласования с исполнительными органами.

В этом вопросе, кроме Министерства соцполитики, завязано очень много исполнительных структур - это и регуляторы, и Министерство финансов, и казначейство, и другие альтернативные казначейству структуры. Гипотетически это может быть и национальный депозитарий, и система счетов в Национальном банке, и новая система в казначействе, разработанная в департаменте ликвидности, которая работает с физическими лицами и юридическими лицами тоже. Там, кроме принципиальных вещей - сколько и кто должен платить, существуют еще технические вещи, которые разрабатываются в центральных органах исполнительной власти, и вносить их без согласования с ними сегодня нельзя. Поэтому сразу же после вступления в полномочия нового Кабинета министров начнутся эти консультации.



В Верховной Раде девятого созыва не будет комитета по делам ветеранов, а его функции передаются вашему профильному комитету. Расскажите об этом участке работы.

У нас есть необходимость оптимизировать работу с ветеранами. И законопроект о ветеранах в проекте есть, мы уже даже начали его подготовку и будем продолжать над ним работать.

Действие закона о ветеранах будет распространяться на всех ветеранов, включая ветеранов афганской войны, Чернобыля. Задача сделать так, чтобы человек необходимую помощь от государства получал адресно, поскольку его здоровью нанесен ущерб. Эту задачу можно решить вместе с Министерством здравоохранения.

А таким "узким горлышком", через которое человек попадает в социальную программу, должна стать структура реформированной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). В настоящее время МСЭК - это тоже советский пережиток, от которого надо избавляться.

В Министерстве здравоохранения сегодня существует механизм перевода трехуровневой системы инвалидности на 8-миуровневую, которая отображает реальный ущерб здоровью.

В Украине сегодня считается нетрудоспособным инвалид первой, второй и третьей групп, в то время как в европейских странах эти люди считаются трудоспособными. Нам нужно избавляться от подобных вещей и понимать, что человек с инвалидностью инклюзивно должен быть устроен в общество. Ведь чаще всего он может и хочет работать и быть полезным. Общество просто не всегда создает ему условия, это касается и работодателей, в том числе. К работодателям мы тоже имеем массу вопросов по трудоустройству людей с инвалидностью. И в эту сферу тоже надо вносить изменения, это в планах на будущее.

Одновременно с этим надо решить, какая структура будет наиболее эффективной в структуре Кабмина для оказания адресной помощи ветеранам. Делать ветеранов зависимыми от политики нельзя. Они должны получать необходимый комплекс льгот, социальных пакетов независимо от того, какие политические силы приходят к власти.

Так что нас ждет серьезный пресс работы. То, что не было сделано в предыдущие годы, надо будет сделать очень быстро. Мне кажется, что мы научились правильно разрабатывать какие-то системы, правильно писать какие-то концепции, но у нас в 80-90% случаев отсутствовал менеджерский задор и менеджерский прессинг, чтобы все эти системы внедрять.

Я бы вообще переименовала госслужбу в паблик службу, в службу для общества, чтобы уже на вербальном уровне было понятно, что ведомство служит не государству и не государю, а обществу, для его блага.