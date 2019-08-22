У меня нет оптимизма, что этот состав НКЦБФР повернется лицом к рынку -- глава инвестгруппы "ТАСК"

Эксклюзивное интервью главы инвестиционной группы "ТАСК" Сергея Бродовича агентству "Интерфакс-Украина"

- НКЦБФР в середине мая приостановила лицензию торговца ценными бумагами "ТАСК-Брокер" из-за неуплаты компанией штрафа в 170 тыс. грн, наложенного в конце прошлого года. Недавно апелляционный суд подтвердил решение Окружного админсуда Киева об отмене такой санкции регулятора, хотя, насколько я знаю, судебный вердикт еще не выполнен, и НКЦБФР намерена подавать кассацию. Во сколько вы оцениваете ущерб от таких действий регулятора?

- Глобально такие действия Комиссии практически убили рынок акций в государственном масштабе, поэтому тяжело определить ущерб государства.

В нашем конкретном случае тоже тяжело определить ущерб. Например, за восемь месяцев мы осуществили 42 юридических действия в трех судах, состоим в длительной переписке с НКЦБФР, Государственной регуляторной службой, нами отправлены жалобы президенту Украины, в парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и депутатам, в Американскую торговую палату. Кстати, это тоже ущерб, нанесенный государству, учитывая перегруженность судов, например.

Нашей компании остановлена лицензия уже три месяца, и так как это исключительный вид деятельности, компания фактически парализована и не имеет возможности зарабатывать. В том числе и осуществлять деятельность на бирже.

- После выигранных судов против Комиссии будете ли добиваться денежной компенсации?

- Мы выиграли суд у НКЦБФР по наложению штрафа на нашу компанию, и решение вступило в законную силу. На основании решения суда Комиссия обязана отменить постановление об остановке лицензии ТАСК-брокеру. После восстановления лицензии мы изучим возможность компенсации ущерба. Это зависит также от реакции президента Украины на нашу жалобу.

- "ТАСК-брокер" пострадал из-за обвинения в манипулировании на рынке. Что, на ваш взгляд, нужно изменить в законодательном и нормативном обеспечении в этой сфере, а также в непосредственном применении мер воздействия Комиссией?

- Украинское законодательство по недопущению манипулирования на фондовом рынке, мягко выражаясь, несовершенное. Фактически соответствующие нормы закона о госрегулировании рынка ценных бумаг были списаны с аналогичных норм российского законодательства образца 2009 года, которые были кардинально изменены еще до принятия в 2011 году действующих и поныне норм нашего закона. Неоднозначные нормы, не конкретизированные регулятором, дают благоприятную почву для субъективных оценок и коррупционных действий. Об этом, кстати, предупреждали в научно-экспертном и юридическом управлениях парламента до принятия закона. В условиях практически убитого рынка акций любые действия с ними на бирже можно трактовать как манипулирование рынком. Идеально было бы полностью переписать эту статью закона. На данном этапе, возможно, выходом было бы внесение Комиссией изменений в свои подзаконные документы с конкретизацией критериев манипулирования, не допускающих разночтений.

И самое главное, у Комиссии должен быть диалог с участниками рынка. Пока я вижу только репрессивный монолог.

- Как вы, в целом, оцениваете итоги работы нынешнего состава НКЦБФР: основные достижения и просчеты?

- Разочарование. Регулятор не выполнил основных своих задач – формирование и реализация единой госполитики по развитию рынка ценных бумаг, координации госорганов по вопросам фондового рынка, защите прав инвесторов.

К негативным итогам можно также отнести пассивность Комиссии в вопросах squeeze-out по грабительским ценам, остановке обращения акций "Мотор-Сич", переводу в приватные АО и уходу с организованного рынка многих "голубых фишек".

Среди достижений – зачистка рынка от технических бумаг. Хотя главный просчет – концентрация внимания на выявлении правонарушений у участников рынка, а не на создании условий для активизации инвестиций в экономику страны через инструменты фондового рынка.

- Как изменился рынок ценных бумаг за это время? Какими бы основными показателями вы описали динамику его развития?

- Недавно (глава НКЦБФР) Тимур Хромаев сказал, что лицо украинского фондового рынка – это рынок ОВГЗ. При этом рынок акций практически мертв. Привлечение дополнительных средств, особенно извне, для финансирования дефицита бюджета – конечно же, плюс. Но в долгосрочной перспективе в Украине должен быть рынок для инвестиций не только в долги государства, но и в реальную экономику, в структуры, устойчиво дающие прибавочную стоимость, генерирующие прибыль. Это особенно важно в свете запуска накопительной составляющей пенсионной системы. Это огромные средства и незаменимый ресурс для экономики. Если же фондовая часть пенсионных активов будет в государственных ЦБ, – это модифицированное государственное финансирование пенсионной системы. Можно сделать ставку на популяризируемые сейчас Комиссией иностранные ценные бумаги для ПФ, но правильно ли это с точки зрения развития украинской экономики? Огромный финансовый ресурс может уйти за рубеж.

- Какие бы показатели KPI вы предложили для членов НКЦБФР?

- Лучший показатель – деньги. Сколько привлечено дополнительных средств в экономику Украины. Сколько дополнительно открыто счетов в ценных бумагах. Насколько возросли в среднем инвестиции по каждому счету. Какой медиальный (не средневзвешенный!) инвестиционный доход инвесторов-граждан Украины.

- Как вы видите разрешение конфликта между Комиссией и участниками рынка, три ключевых СРО которых подписали совместное письмо с критикой регулятора?

- Все зависит от Комиссии. Нужен переход от монолога членов НКЦБФР к диалогу с участниками рынка и дискуссии по проблемным вопросам. Пока такой дискуссии нет, и у меня нет оптимизма, что этот состав Комиссии повернется лицом к рынку.

- А если бы вам предложили стать членом НКЦБФР, что бы сделали на этом месте?

- Вопрос из серии как улучшить инвестиционный климат страны. Во-первых, главное – защита частной собственности. Последние два года на рынке присутствует такое явление, как squeeze-out. Фактически, это узаконенный грабеж. У инвесторов в принудительном порядке списывают со счетов акции в пользу других акционеров, часто по цене далекой от цены приобретения. Не в пользу даже государства, а в пользу других акционеров. Это фундаментальный вопрос. Но НКЦБФР от этого вопроса абстрагировалась. Без защиты миноритариев говорить о развитии рынка капитала нет смысла.

Во-вторых, в настоящее время инструменты фондового рынка для привлечения инвестиций громоздки, дорогостоящие и требуют длительных временных затрат для реализации. Что фактически ставит крест на их использовании для привлечения инвестиций.

- Инвестгруппа ТАСК являетесь крупным акционером ПФТС. Какие ожидания у Вас от этой инвестиции в ближайшие годы?

- Вопрос на вопрос: как будет развиваться фондовый рынок в Украине? Лично мое мнение - развитие биржи напрямую связано с развитием рынка акций и корпоративных облигаций. Государственные облигации - отдельная тема.

- И все же, какие направления развития вы считаете перспективными для ПФТС, какие инвестиции ей необходимы для развития?

- В будущем – развитие товарного и срочного рынков, стать провайдером программного обеспечения для фондовых бирж и торговых систем. Пока для этих целей достаточно собственных денежных средств.

- Ваше отношения к планам объединения фондовых бирж, насколько они реалистичны?

- Я не вижу проблем в существовании нескольких бирж. Считаю, что добросовестная конкуренция на рынке – это хорошо, а монополизм – это плохо. Хотя проблем в объединении бирж тоже не вижу, как и подвижек в этом вопросе. Думаю, что рынок сам все расставит по местам.

- НКЦБФР предлагает отказаться от деления бирж на фондовые и товарные и регулировать их одинаково. Как вы оцениваете такие планы?

- Пока отрицательно. Фондовые и товарные биржи регулируются разными органами. Одна из наших компаний – "СКАТ-Трейд" – работает на Украинской энергетической бирже (УЭБ), в секции торговли природным газом. На том рынке мы чувствуем себя намного комфортнее, чем на фондовом.

- Каких изменений ожидаете в ближайшее время от Нацдепозитария и Расчетного центра?

- Уменьшения тарифов до уровней, приемлемых для нынешнего состояния фондового рынка Украины. В настоящее время тарифы выше, чем в США.

- В завершение о планах группы ТАСК. Какие основные направления ее работы сегодня? Как реагируете на кризис на фондовом рынке?

- Торговец ценными бумагами и компания по управлению активами реагируют отрицательно, судятся с Комиссией и пытаются поднять проблемные вопросы в том числе в СМИ.

Посмотрим на конфигурацию власти осенью, тогда и определимся с планами. Многие наши партнеры также заняли выжидательную позицию.

- Но будущее у рынка управления активами в Украине, в том числе пенсионными, видите?

- При правильном подходе считаю этот рынок очень перспективным. Но для фондового рынка, как и для страны в целом, для начала необходимо реанимировать рынок капитала!

- Новые направления, в том числе газовый рынок, рынок электроэнергии. Ваша оценка их перспектив, планы группы на этих рынках?

- Мы сосредоточились на газовом рынке. По сравнению с фондовым, он гораздо объемнее, более прогнозируем. Имеет сильные сезонные колебания цены газа, что интересно для инвесторов. Планировали создать фонд для привлечения денег для покупки в летний период природного газа и последующей реализации газа в отопительный сезон. Но, повторюсь, инструменты фондового рынка сегодня громоздки, дорогостоящи и не позволяют быстро реагировать на изменение ситуации. Поэтому с каждым инвестором разрабатываем индивидуальную стратегию инвестирования.

Параллельно подписали договора с импортерами природного газа и совершили тестовые поставки импортного газа. Работаем с конечными потребителями. На этом рынке есть свои проблемы, но здесь чувствуется жизнь и есть деньги.

- "СКАТ-Трейд" один из участников проекта УЭБ с эскроу-счетами в Ощадбанке. Как идет его развитие?

- Проект протестирован, но пока нет посуточных торгов. Но уже видно, что трейдерам в рамках этого проекта необходимо дополнительно открывать счета и делать другие дополнительные телодвижения. Тем более, сейчас "Нафтогаз трейдинг" активно начал продавать газ на УЭБе. Проще купить у государственной структуры.