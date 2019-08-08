Гусев: Херсонщина должна стать пилотным регионом для реформ и инициатив команды президента Зеленского

Интервью Главы Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева агентству "Интерфакс-Украина" (подается на языке оригинала)

Над чим ви зараз працюєте в першу чергу?

Взагалі, я попросив президента, щоб Херсонщина стала пілотним регіоном для тих трансформацій та ініціатив, які команда президента Зеленського буде пропонувати чи то рівні парламенту, чи на рівні нового уряду.

Наразі ми відбираємо команду заступників голови ОДА та керівників районних державних адміністрацій через абсолютно нову, прозору, професійну платформу Lift. Я вже презентував керівництву Офісу президента перших 10 кандидатів на посади 4 заступників голови ОДА та керівників 18 райадміністрацій. Вони відібрані через кілька етапів: через психологічне інтерв'ю, тести, проходження поліграфу.

Ми, до речі, зараз обговорюємо, якою має адміністративна реформа в нашій області після створення усіх об'єднаних територіальних громад.

Також вже тиждень у нас працює система комунікації с керівництвом регіону під назвою "Губербот". Люди активно звертаються, отримують зворотній зв'язок і надають свої пропозиції щодо того, на що саме варто звернути увагу. За два тижні перебування на посаді я проїхав вже більше 10 районів області, спілкувався з людьми. І зараз ми вже маємо певне бачення основних проблем і тих пропозицій, які люди висловлюють під час такої прямої комунікації. Розуміємо їх очікування, зокрема, від роботи нової команди ОДА.

Серед пріоритетів, які я озвучував під час візиту президента України в Херсонську область 13 липня, безумовно, розвиток сільського господарства з акцентом на те, що це має бути не сировинний регіон, а такий, де здійснюється переробка. Ми зустрічалися з переробниками, я відвідував такі підприємства як "Чумак" и "Агрофьюжн", дивився, яким чином організована переробка, і що саме ми можемо зробити для збільшення інвестицій в Херсонську область.

Окреме важливе питання – це розвиток зрошення в нашій області. Адже вона є регіоном критичного землеробства, і без зрошення ми фактично впремося в те, що богарне землеробство не призводитиме до розвитку регіону. А розширення площ зрошення якраз дозволить нам стрімко зростати. Ми можемо стати лідером з виробництва продуктів харчування не лише для України. Адже відомо, що найсмачніші помідори та кавуни ростуть під сонцем Херсонщини.

Також важливим напрямком є розвиток туризму. При нагоді запрошую всіх відвідувати Скадовськ, Генічеськ, Залізний порт, поїхати в Асканію-Нову, шато Трубецького.

Можете детальніше розповісти про тих людей, які обіймуть посади в керівництві ОДА та районах області?

Ми набираємо дрім-тім, і це буде найкраща команда. Це люди з різних регіонів, які повірили в те, що зараз є вікно можливостей, і їх знання, навички можуть бути корисними, щоб в рамках команди президента змінювати конкретну область і робити конкретні трансформації. Вже було подано більше 500 заявок, вони продовжують надходити. І ще не всі вакансії заповнені, тому у кого є бажання долучитися, будь ласка, подавайте.

Як ви збираєтеся залучати інвестиції, зокрема, у виробництво та переробку продуктів харчування?

31 липня в мене були перемовини з одним з великих переробників, який працює на ринок України і на закордонні ринки. У них вже є одне виробництво на території Херсонської області і вони будуть розширювати виробництво, будувати ще один завод. Ми, як команда ОДА, будемо всіляко сприяти приходу інвесторів, які створюватимуть робочі місця та платитимуть податки в регіоні.

Як плануєте розвивати та покращувати Херсонський аеропорт?

Міжнародний аеропорт "Херсон" минулого року перевіз 150 тис. пасажирів. Ми плануємо збільшити пасажиропотік цього року. 30 липня ми поновили переговори з компанією Ryanair, яка підтвердила готовність літати з аеропорту Херсона. Сьогодні аеропорт здійснює регулярні рейси до Стамбулу, Києва. Незабаром відкриється регулярний рейс у Єгипет.

Ми плідно співпрацюємо з ЄБРР та розробником програмного забезпечення для комплексного управління діяльністю підприємств IFS, які допомагають нам побудувати концепцію розвитку аеропорту. Маємо розуміння того, що нам треба робити першочергово. Аеропорт Херсона – це повітряні ворота Півдня України, які мають розвиватися.

Аеропорт буде якось розширюватися?

Так, ми теж над цім працюємо, щоб термінал аеропорту був модернізований. Є певні ідеї. Працюємо з депутатами обласної ради, щоб у бюджеті були передбачені певні кошти. Також обговорюємо ідею можливої концесії з ЄБРР.

Ви встигнете виконати поставлене президентом завдання до кінця року повністю облаштувати КПВВ "Чонгар" і "Каланчак"?

Ми хочемо, щоб люди, перетинаючи адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом, приїжджали не просто в Херсонську область, не просто в Україну, а в Європу, з відповідним сервісом та інфраструктурою. Це нелегко, але ми до цього будемо прагнути.

Сьогодні відбувається етап проектування та проходження проекту через відповідні експертизи. Замовником цього проекту є державне підприємство Міністерства інфраструктури "Укрінтеравтосервіс", ми постійно з ними спілкуємося.

Оголошеній термін запуску режимної зони 15 листопада є абсолютно реальним. Зі свого боку, Херсонська ОДА здійснює всі необхідні кроки, щоб максимально зменшити підготовчий термін і процес будівництва запустився.

Також варто сказати, що за останні два тижні я відвідав КПВВ "Чонгар" і "Каланчак", і ми обговорили з прикордонниками, що нам необхідно вже почати підготовку до того, щоб під час спорудження нових пунктів в'їзду/виїзду люди не страждали і для них були забезпечені всі умови проходження в цей перехідний період. Більше того, ми відкрили медичні пункти і аптеки на "Чонгарі" і "Каланчаку", і люди можуть отримати відповідні послуги прямо на території діючих КПВВ.

В яких умовах зараз живуть на території Херсонської області переселенці з Криму та які в них є проблеми? Як ви плануєте покращити їх ситуацію?

Українці, чи вони є кримськими татарами, чи етнічними українцями, які переїхали з Криму на територію Херсонської області, є нашими рідними українцями. І вони мають відчувати себе як вдома. Ми вже домовилися з представником президента у АРК, говорили з деякими громадськими організаціями та кримськими татарами, що восени цього року, орієнтовно у жовтні, проведемо фестиваль "КримФест" у Херсоні.

Там буде і культурна складова, і сподіваюся, що в рамках цього фестивалю ми зробимо або круглий стіл, або конференцію, де обговоримо проблеми та перспективи деокупації Криму. Також я очікую, що кримські татари для нас підготують свою культурну програму. Вже сформований оргкомітет, він засідає, є ідеї, і сподіваюся, що "КримФест" стане знаковим для України фестивалем.

Ви спочатку були у виборчому списку партії "Слуга народу", потім вас призначили головою Херсонської ОДА. Ви плануєте п'ять років каденції президента Зеленського працювати на цій посаді чи у вас є більш амбіційні плани?

Дійсно, я був запрошений до команди президента Зеленського і був озвучений як 41-й номер у списку партії "Слуга народу". Після цього у мене відбувалася зустріч з президентом, де він чітко окреслив, що бачить мене головою облдержадміністрації, і я на цю пропозицію погодився.

Для мене Херсонщина – рідний край. Тут я зростав, звідси моя дружина, тут похований мій батько, живе моя мати. Тому для мене приїхати і очолити Херсонську ОДА – це можливість послужити своїй рідній землі і зробити багато корисного для тутешніх людей.

Скільки часу я буду працювати на цій посаді та які мої подальші плани, поки що важко сказати. На сьогоднішній день я маю багато планів по трансформації процесів у ОДА, реалізації різноманітних проектів у регіоні. Моя найбільша амбіція сьогодні, щоб Херсонська область через 3, 4, 5 років стала найкращим регіоном України, де люди хотіли б жити, відпочивати та куди хотіли б інвестувати.

Зараз обговорюється питання можливих дострокових місцевих виборів. Як ви вважаєте, чи потрібні дострокові вибори? І наскільки взагалі важливо перезавантажити місцеву владу в регіонах?

Результат дострокових парламентських виборів чітко вказує на те, що люди очікують змін. І вони це говорять зараз на зустрічах. Тому я вважаю, що дострокові місцеві вибори завершать цикл перезавантаження влади, яке почалося з президентських виборах і продовжилося на дострокових парламентських. Це відкриє можливість для нових людей брати більше відповідальності на місцях, ставати новими лідерами сіл, селищ, міст.

Ці вибори будуть достроковими?

Це залежатиме від тих рішень, які будуть приймати Верховна Рада і президент України.

31 липня була річниця нападу в Херсоні на відому активісту Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті, що сколихнула всю Україну. Вам також закидали певний зв'язок з людьми, яких підозрюють у організації цього злочину. Ви можете це прокоментувати та взагалі розповісти про свою позицію по цій справі? І чи вірите ви, що в ній все-таки буде поставлена крапка?

Я, на жаль, не був особисто знайомий з Катериною Гандзюк. З перших днів, рік тому, я заявляв, що всі причетні до цього страшного злочину, який дійсно сколихнув не лише Україну, а і міжнародне співтовариство, мають понести покарання. І ніяких сумнівів у цьому немає.

З перших днів, коли обговорювалося моє можливе призначення, і коли мене звинувачували в тому, що я на той момент очолював громадську організацію "Міжнародне об’єднання "Земляцтво Херсонщини", до якого входили, за посадами, голова Херсонської обласної ради (Владислав Мангер – ІФ) та тодішній голова Херсонської ОДА (Андрій Гордєєв – ІФ), які є фігурантами цієї справи, я заявляв про те, що жодних недоторканих бути не може. Хто б не був причетний до цієї справи – має бути покараний.

Ви знаєте, що сьогодні все слідство та справи передані в Київ. Я зі свого боку, зокрема, спілкуючись з батьком Катерини Гандзюк, сказав про те, що зроблю все можливе, щоб сприяти та прискорити розслідування. Ця справа має бути доведена до кінця, і не лише організатори і виконавці, а і замовники мають бути покарані.