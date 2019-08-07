Теоретически ориентируемся на старт налоговой амнистии и всеобщего декларирования с 2020 года - глава Госналоговой службы

Эксклюзивное интервью главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова агентству "Интерфакс-Украина" (на языке оригинала)

Голова митної служби Максим Нефьодов розмістив фото з зустрічі в Офісі президента, де, зокрема, були й ви. Про що на ній йшлося, якими домовленостями завершилась?

Ми зустрічалися саме з питань подальшої долі податкової міліції. З першого дня на посаді заступника міністра фінансів я наполягав на демілітаризації, від'єднанні податкової міліції від податкової служби. Зараз обговорюються форми. З Олександром Данилюком (голова РНБО - ІФ), Русланом Рябошапкою (заступник глави Офісу президента - ІФ), Максимом Нефьодовим обговорили ключові питання, також у цьому процесі бере участь Мінфін, ДФС, представники від партії "Слуга народу". Хочемо вийти на консенсусне рішення ще до початку роботи Верховної Ради, щоб це був один із перших внесених на розгляд законопроектів і, відповідно, проголосованих у новому парламенті. Це питання потребує широкого кола обговорення, тому що, боротьба із економічними злочинами сьогодні – це не тільки сфера відповідальності податкової міліції, але й, скажімо, відділу "К" СБУ, ДБР, НАБУ. Тому потрібно провести чітку межу повноважень кожного з правоохоронних органів.

Це буде повернення до концепції Служби фінансових розслідувань чи щось нове?

Абсолютного чогось нового не може бути. У парламенті попереднього скликання було зареєстровано декілька законопроектів на цю тему. Є також урядовий законопроект, розроблений Мінфіном, коли його очолював Олександр Данилюк, інший – авторства Ніни Южаніної (голова Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України VIII скликання – ІФ). Між ними була концептуальна різниця, інші три законопроекти – варіації на тему. Зараз відбувається процес перезапуску правоохоронної системи, і це хороший час для реформи податкової міліції, адже уже є досвід запуску НАБУ, ДБР. До речі, Руслан Рябошапка зараз займається блоком антикорупційної політики. Дуже добре, що ми почали працювати всі разом.

Ну і від’єднання податкової міліції має узгоджуватися з реформою податкової і митної служб?

Звичайно.

Бо інакше вам доведеться її створювати...

Де-юре, постановою Кабміну визначено реформування ДФС шляхом поділу на митний і податковий напрямок, і податкова міліція переходить до моєї Служби. Але оскільки ми в процесі трансформації, і процеси відбуваються доволі швидко, я не відкидаю того, що буде певний перехідний період, коли податкова міліція буде функціонувати в межах податкової служби, але з моменту запуску Служби фінансових розслідувань (СФР) перейде до неї. Над цими аспектами ми працюємо, щоб не було правового вакууму.

Який сигнал бізнесу ви хочете подати до періоду, поки буде прийнято новий закон про СФР із чіткими строками формування нового органу?

– До моменту формування СФР податкова міліція буде діяти, буде розслідувати злочини, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом. Однак ми готуємося до демілітаризації, від’єдання правоохоронної функції від сервісної, яку повинна виконувати податкова. Варто зазначити, що і податкова міліція за останні п'ять років теж пройшла певний шлях трансформації. Це не та податкова міліція, яка була у 2013-му. І дослідження, які проводять бізнес-асоціації підтверджують: податкова міліція перестала бути серед Топ-5 правоохоронних органів, які найбільше непокоять бізнес.

Ще старий склад уряду може перекласти із ДФС на податкову обов'язки адміністрування податків? Коли це може статися? Для цього потрібно перевести третину персоналу з ДФС у нову службу, у вас наразі 400 співробітників.

-Так, ви праві. Після виконання організаційних вимог, зокрема призначення на посади 30% працівників, уряд прийме рішення про передачу повноважень від ДФС до ДПС у частині адміністрування податків. У новій податковій уже працює понад 400 співробітників, але з кожним днем їх стає все більше. Багато переведень у нас затримуються через період відпусток. Нагадаю, що Кабмін затвердив граничну чисельність ДПС у кількості 29 870 працівників, з яких 1 618 - у центральному апараті і 28 252 – у територіальних органах. По центральному апарату третину ми вже майже перевели. Залишаються територіальні органи, де потрібно перевести 9,5 тис. співробітників. В принципі, це небагато, тому що територіальні органи ДПС – це 25 структурних одиниць служби в областях, Офіс великих платників податків та інформаційно-довідковий центр. Крім того, усі головні управління ДПС в областях уже зареєструвалися як юридичні особи, тому процес із переведеннями проходитиме швидко.

То це десь кінець серпня?

Ми рухаємося за графіком. Швидкість, звичайно, добре, але безперервність обслуговування платників податків понад усе. Ризикувати цим лише заради того, щоб розпочати роботу нової податкової служби, скажімо, на тиждень раніше, ми не будемо.

Хто ці 30%, яких переводите в першу чергу?

Першими переводили людей з "бек-офісу", щоб забезпечити персоналом ключові функції, адже потрібен бухгалтер, юрист, кадровик, антикорупційник, щоб перевести інших співробітників. За цією ж схемою будемо переводити працівників і в регіонах. За постановою уряду, реформа ДФС відбувається шляхом процедури поділу на податкову і митницю, для якої не вимагається застосування процедури конкурсу. Це прагматичне рішення, адже набрати 30 тисяч працівників досить складно, враховуючи нестачу кваліфікованих кадрів – відсутність довгої лави запасних із тисяч людей, готових прийти працювати на державну службу. Крім того, є деякі проблеми, пов'язані із законом України "Про державну службу", який зобов'язує проводити конкурс на будь-яку посаду у новоствореному органі виконавчої влади. Через це найм займає, щонайменше, 45 днів. Але на практиці процес перевірки триває від чотирьох до шести місяців. Тому у нас не було іншого варіанту, крім поділу. Але ми зробили фільтр на вході до центрального апарату, а також для топ-управлінців: надсилаємо запити до правоохоронних органів на предмет пред'явлення повідомлень про підозру. Трохи пізніше, на посади керівників територіальних органів ДПС будуть оголошені відкриті та прозорі конкурси.

Які плани щодо Ірпінської академії?

Наприкінці червня підписали Меморандум із Київською школою економіки, GIZ (Німецьке Товариство Міжнародного співробітництва) про співпрацю. В академії буде розроблена освітньо-професійна програма для магістрів "Фіскальне адміністрування" з урахуванням найкращих світових практик, зокрема німецького досвіду підготовки державних службовців. Випускники програми будуть працевлаштовані в ДПС та матимуть можливість отримані теоретичні знання закріпити на практиці. Випускники академії, без сумніву, на вагу золота, особливо в Києві. У регіонах робота в податковій вважається престижною, і вакансій практично немає. А ось у Києві є виклики – вакансій дуже багато, в тому числі й у центральному апараті.

Яку квоту ви хочете залишити для нових кадрів?

Ринок праці складний, виклики по кожній з категорій працівників різні. По категорії "А" у нас буде, максимум, чотири співробітники – я та три мої заступники. По цій категорії є проблема рекрутингу висококваліфікованих топ-менеджерів. Ми всі бачили, як відбувалися конкурси на керівників ДПС і Держмитслужби, хто подавався. Якщо береш людину з бізнесу – постає питання відповідної зарплати.

Категорія "Б" - це голови територіальних ГУ ДПС, департаментів. На цих позиціях потрібні висококваліфіковані кадри, адже вони формують рішення і від них залежить зміна правил гри, і саме на цих позиціях відчуваємо наразі найбільший "кадровий голод".

Категорія "В" – це інспектори, ревізори. Щодо категорії "В" у мене є план – набирати випускників, студентів. У компаніях "великої четвірки", де я працював, є правило, відповідно до якого щорічно відбувається набір молодших спеціалістів (інтернів, молодших консультантів) із чіткими, рівними для всіх перспективами кар’єрного зростання, які залежать від зрозумілих критеріїв оцінки. За таких умов втамовується "кадровий голод" та зберігається належний високий рівень персонального та колективного професіоналізму. Нам варто запозичити такий досвід. Тому наша стратегія – набирати щороку багато молодих людей. З них через три роки залишиться десь 30%. І ця третина – це і є той кадровий резерв на категорію "Б". А коли ми з Максимом Нефьодовим продемоструємо результати реформи, люди до нас будуть приходити на роботу не з матеріальною мотивацію, у нас буде шанс повернутися до нереалізованих важелів мотивації 2014-2015 років, в основі яких – престижність професії і особисте професійне зростання.

І тим не менше, Нефьодов каже, що очікує збільшення бюджетного фінансування митниці та планує долучити свою службу до реформи державного управління.

- По-перше, ми з Максимом Нефьодовим та командою Міністерства фінансів тісно співпрацюємо та координуємо дії. У нас абсолютно дзеркальні плани. Ми не будемо окремо вирішувати питання, тобто і податкова, і митниця вивчають переваги приєднання до пілотного проекту зі створення директоратів у міністерствах, в межах реформи державного управління, яку, в свою чергу, підтримують наші партнери з ЄС. По-друге, працюємо над можливостями збільшити фінансування митниці та податкової у бюджеті на наступний рік. І, по-третє, обговорюємо також можливість введення надбавок працівникам митних і податкових органів за аналогією до НАБУ та ДБР. Пропрацювавши у Мінфіні, я знаю цей процес.

Яке ваше ставлення до прив'язки до зборів? Бізнес цього побоюється.

Ми маємо відходити від плану по зборах на користь обґрунтованого прогнозу доходів, що цього року вже робимо. Торік ми вперше отримали чіткий прогноз доходів. Це, до речі, був мій напрямок роботи у Мінфіні. Потім ці доходи ми "захистили" у бюджетному комітеті, прийняли виважений бюджет і почали його виконувати.

І тоді не було такого ринку ОВДП, як зараз.

Ми до цього йшли, виважений прогноз доходів бюджету не з'являється з нуля... Ми проаналізували ситуацію - це ризики по ПДВ, проблематика застосування постанови Кабміну від 21 лютого 2018 року №117 (постанова, зокрема, встановлює Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі - ІФ) та питання існування "сірого" ринку зерна. Ми подолали величезний спротив по змінах до 117-ї постанови, які набрали чинності 11 травня 2019 року. Були спроби їх зупинити в податковому комітеті, судові справи, які і досі тривають… Але ми впоралися із цими складнощами і, як наслідок, у ДФС місяць до місяця, з 15 по 15-те (наприклад, квітень-травень і травень-червень) – отримано додаткові 930 млн грн по ПДВ. Це означає, що ми відвоювали у "сірого" ринку суму ПДВ у 1 млрд грн. У червні та липні 2019 року прогнозовані надходження доходів держбюджету по ПДВ також були дотримані.

Це переважно аграрії?

Ні. Аграрії – це основна категорія одержувачів відшкодування. Надходження ж ПДВ забезпечує увесь ринок. Але загальна щорічна сума відшкодування зростає. Я бачу цю тенденцію. Ми її оцінюємо, аналізуємо: порахували, наскільки підвищився врожай і як ця дельта збільшення врожаю відобразилася на непрогнозованому відшкодуванні ПДВ. Цього року ризик додаткового відшкодування аграріям складає 3 млрд грн. І ми вже його запланували. Це теж одна з моїх задач у податковій на наступний рік – належне планування. Саме тому у структурі ДПС департамент ризиків тепер об'єднано із департаментом прогнозування доходів, який очолив Дмитро Серебрянський з Міністерства фінансів. У нас буде відмінний центр експертизи по прогнозуванню надходження доходів.

Повернімося до ОВДП. Нещодавно Мінфін розмістив облігацій на 17 млрд грн, а раніше цей інструмент був недоступний у тому числі через зависокі ставки. Тепер, коли є такі запозичення, податковій, умовно кажучи, легше стало? Адже коли є запозичення, якісь недовиконання плану по податковому блоку вже не такі болісні для бюджету...

Облігації внутрішніх державних позик України – це інструмент залучення коштів до державного бюджету в арсеналі Міністерства фінансів. Я ж "бігаю на довгі дистанції" і моє завдання – забезпечення довгострокової інституційної спроможності ДПС щодо адміністрування податкових надходжень до бюджету.

Бізнесу треба пояснити, що це краще. Бізнес скаже зараз: ви забираєте у нас кредитний ресурс в ОВДП.

Але ж це означає, що фінансові потреби бюджету забезпечені за рахунок іншого джерела надходжень, неподаткового. Тож я в цей момент можу перевести дух та просуватися в комфортному темпі, робити правильні речі, вибудовувати процеси, що потім забезпечать результат по сталому наповненню бюджету без непотрібного дискомфорту для бізнесу та небажаних перекосів у адмініструванні. Я багато літератури прочитав на тему адміністрування податків. І тема плану стоїть у кожній країні, Мінфін усюди ставить задачу по зборам. Наприклад, ідеологія ренти – це регулювати надприбутки (суперпрофіт). А їх розмір, в свою чергу, залежить від кон'юнктури ринку: ціни піднялися – є обґрунтовані економічні та фіскальні підстави збільшувати платежі.

От давайте на яскравому і актуальному прикладі: після прориву плотини Vale в Бразилії ціна руди зросла вдвічі. Але поки ви подасте законопроект, поки приймуть – ціни почнуть падати. Це має бути чий обов'язок? Уряду?

Це питання трансфертного ціноутворення. Податкові платежі з діяльності видобутку руди збираються рентою, і потім – податком на прибуток з експорту. Якщо по всьому ланцюжку створення цінності (value chain) із продажу видобутих природних ресурсів в Україні залишається, умовно, 50-70 одиниць прибутку, а закордоном – 130-150 із загальних 200, то за правилами трансфертного ціноутворення ми маємо приходити до такої компанії і казати: хлопці, у вас тут доданої вартості в Україні створюється набагато більше, ніж зазначено у вашій документації. І тут уже мистецтво їх податкових консультантів – довести, що розрахунки компанії вірні, а дані документації не викривлені.

Тобто це будуть перші кейси по ТЦО, щоб бізнес зрозумів, що це серйозно?

- Бізнесу говорять, що це серйозно вже останні 5-6 років. Ми ж будемо розвивати механізми контролю за трансфертним ціноутворенням, щоб не занижувалася база оподаткування і доходи не переміщувалися у низько оподатковувані юрисдикції.

Коли очікуєте перші результати по цих кейсах?

Восени. Коли на ДПС покладуть податкові функції, ми почнемо прискіпливо відпрацьовувати вже виявлені нами кейси. Тут для багатьох речей потрібна просто воля. Для мене цей напрямок діяльності контролюючого органу – не "терра інкогніта".

Під час об'єднання податкової і митниці лунала теза, що тоді буде легше відслідкувати зниження митної вартості. Наприклад, якщо підприємець під час ввезення товару занизив його митну вартість, то його "доженуть" податком на прибуток під час продажу.

Тут я бачу вирішальну роль новоствореної СФР. Ми ж на ІТ-рівні знайдемо аналітичні рішення. Необхідні бази для аналізу вже є – потрібно тільки бажання бачити зв’язки. В історії були випадки, коли митниця намагалася ширше дивитися на речі. Як правило, це закінчувалося плачевно для самого митника, він врешті-решт опинявся крайнім. Якщо ж правоохоронна інфраструктура почне працювати в логіці законодавства, а митник і податківець зможуть подавати свої аналітичні записки до СФР, то питання заниження митної вартості, як спосіб "оптимізації" бюджетних платежів, вирішиться.

Президент пообіцяв податкову амністію, податок на виведений капітал (хоча вже зрозуміло, що питання відкладається). Ви вже в цій підготовчій роботі? Чим реалізація цих обіцянок виллється для податкової служби і які тут можуть бути ризики?

Податкову амністію називаємо "добровільним розкриттям інформації платником податків". Це питання обговорюємо і з МВФ. У нас була технічна місія МВФ, яку запросили по трьом пунктам – податок на виведений капітал, податкова амністія та BEPs (міжнародна ініціатива про протидію розмиванню оподатковуваної бази та виводу прибутку з-під оподатковування - ІФ).

По BEPS у нас розроблений дуже хороший законопроект, кожна його частина обговорювалась з окремим відповідним департаментом Організації економічного розвитку і співробітництва. МВФ із законопроектом по BEPS теж ознайомився. Очікуємо, що восени цей законопроект буде поданий на розгляд до Верховної Ради.

Стосовно податкової амністії капіталу ведуться переговори з МВФ, передусім щодо ставки. В Україні не унікальна ситуація - і ПАР, і Латвія й інші країни її проходили. Наразі дискутуємо про знижені ставки: 9% як базова і 5% – знижена.

Скільки надходжень для бюджету дасть податкова амністія можна буде говорити лише після того, як буде зрозуміла конструкція такої податкової амністії. Без сумніву, це залежить від того, яка буде ставка оподаткування, хто може бути декларантом, з чого буде сплачуватись податок, тощо.

Але не обмежуєтеся тільки ОВДП?

Ні, умови різні і вони дискуються. Питання ОВДП теж є: може бути знижена ставка, якщо, наприклад, купуєш облігації на три роки. У ПАР був такий досвід: повертаєш гроші в країну – ставка нижча.

Тобто МВФ готовий сприйняти цю ідею?

Ми працюємо над цим разом із командою президента, Мінфіном. МВФ запропонував нам своє бачення, що це можливо. Коли буде готовий проект, звичайно, це стане предметом дискусії нової програми. Це все – осінь. Питання не можна відкладати ще на рік. Важливо при цьому поєднати всезагальне декларування і податкову амністію. Теоретично орієнтуємося на старт з 2020 року.

"Пілот" по реєстраторам розрахункових операцій: коли вже можна буде використовувати замість РРО звичайний смартфон?

Офіційний делайн – до кінця року. Але коли запрацює Верховна Рада, думаю, ми внесемо зміни в закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і це буде вже не "пілот".

Зараз обрані моделі тестуються на реальному бізнесі, але такі чеки не фіскалізуються – це незаконно. В "пілоті" беруть участь вісім новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для РРО. У шести моделях реалізація фіскальних функцій здійснюється за допомогою електронного підпису з використанням захищених носіїв особистих ключів. Дві інших – це "модифікована" технологія НБУ. До речі, одна із моделей – система е-Receipt, розроблена ДФС. Вона дозволить продавцю, використовуючи персональний комп’ютер, планшет чи смартфон, реєструвати розрахункові операції та передавати звітну інформацію (розрахункові чеки) до ДФС. Будь-який суб’єкт господарювання, який виявив зацікавленість щодо участі в "пілоті" як користувач може застосовувати систему e-Receipt. Участь у тестуванні системи наразі беруть більше 200 суб’єктів господарювання. За результатами тестування Мінфін прийме рішення щодо тих новітніх моделей, які будуть рекомендовані до промислової експлуатації.

У вас є плани відносно спрощеної системи оподаткування?

По "спрощенцям" планів немає. Ці підприємці – ядро країни, одна з ключових економічних сил держави – близько 2 млн. Класичні самозайняті особи. Я почав би їх так і називати "підприємцями", а не "спрощенцями".

Обговорюються зміни до оподаткування ІТ, зокрема, звільнення галузі від оподаткування на деякий час.

Ця історія ширша, ніж просто зняти частину оподаткування з ІТ. Цим питанням зараз займається офіс президента, було декілька зустрічей з ІТ-бізнесом. Історія об'єднує в себе і профосвіту, і потенційно міграційний фактор – залучення в свою країну програмістів з інших країн. Про повернення тих, хто поїхав не йдеться – сама індустрія визнає, що поїхали люди рівня Google. Це питання ВВП, валютної виручки, інновацій... І цю історію зараз держава разом з індустрією буде збалансовувати. Я думаю, буде окремий проект. Я дивлюся на це з точки зору України в цілому дуже оптимістично. Цю індустрію не зрушив ні валютний курс у 2008-му і 2013-му. IT-працівники довели, що можуть працювати в умовах політичної невизначеності, вони масово не виїхали з України. IT – це один із тих секторів, які можуть згенерувати додаткове зростання ВВП – ті 7% у 2021 році, про які говорить президент. І тут треба робити кардинальні речі. Простим еволюційним шляхом ми цього не досягнемо, живемо в реаліях 2,5-3,5% зростання.

Є ще така технічна проблема – з каністрами, яка виникла через вимогу ліцензування палива.

Були прийняті зміни до Податкового кодексу, які кардинально змінили адміністрування акцизу на спирт і паливо. ДФС, Мінфін, Державна регуляторна служба доклали титанічних зусиль, щоб ця система запрацювала. Це приклад ґрунтовної радикальної реформи за один день. У законі є багато хорошого, зокрема, держава отримала інформацію про обіг пального і спирту. Проте, вважаю, неправильним запроваджувати такі масштабні зміни не поетапно і одночасно. Обсяг того тягаря, який на себе взяв бізнес на цьому етапі не є пропорціним тій меті, яка переслідуються цим законом. Над пропорційностю ми, власне, зараз і працюємо. Ми готуємо пакет законів для вирішення на законодавому рівні: це і самоштарфи по незареєстрованих податкових накладних при реалізації на неплатника ПДВ, і деякі питання адміністрування податків, і BEPS, і єдиний рахунок для сплати податків за аналогією, як ми зробили це на митниці. Над цими проектами ми довго працювали, зміни будуть впроваджуватися поступово, тому на нас чекає дуже активна у законотворчому плані осінь.