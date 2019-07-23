Дипломат Веселовский: Задача №1 для внешней политики Украины - завершение войны на Донбассе на наших условиях

Эксклюзивное блиц-интервью дипломата, представителя Украины в Евросоюзе (2008-2010), заместителя министра иностранных дел (2005-2008) Андрея Веселовского агентству "Интерфакс-Украина"

Какие приоритеты внешней политики вы видите сейчас для Украины, после смены руководства страны?

То, о чем заявлял президент и вся его команда, как задача №1 - это возвращение наших земель и завершение войны на наших условиях. Это главная тема, первоочередная, и все будет делаться для этого. В то же время, внешняя политика за пределами вопроса урегулирования конфликта никуда не делась. Без всяких сомнений здесь есть свои приоритеты – мы их знаем из того, что объявил президент – это ЕС, Североатлантический Альянс и США как самая мощная поддержка Украины извне.

Также необходимо искать новые подходы и новые ресурсы для выхода на новые рынки, потому что, учитывая войну, агрессию, экономические потери, мы не могли смотреть шире. Теперь наше экономическое состояние улучшилось, настроения населения более оптимистичные, сейчас у нас появилась лучшая инфраструктура и лучшая технологическая подготовка для выхода на рынки Азии, Ближнего Востока и Средиземноморья. Я думаю, что это первоочередные ориентиры. У нас уже есть достаточное присутствие в Китае, Японии, Корее, Индии, Индонезии, Юго-Восточной Азии. Мы также имеем достаточное присутствие своего агрокомплекса в Северной Африке. Но необходимо переходить на технологическую продукцию и идти в эти страны с технологическими продуктами, потому что экспортировать сырье, что до этого момента у нас хорошо получалось делать, не выгодно – нужно давать конечный продукт. Нам, чтобы выйти на этот конечный продукт, нужна синергия МИД, которое прощупывает ситуацию, договаривается об обмене мнениями, людьми и идеями, а также Минэкономики и его части, покрывающей внешнюю торговлю, которое бы распространяло эти мнения, идеи и предложения среди нашего делового мира. На втором этапе МИД должен помогать этому деловому миру и при необходимости защищать его юридически.

Какие шаги необходимо предпринять, что обеспечить реализацию этой идеи?

Чтобы все это произошло, необходимо сделать реформу МИД и внешних сношений в целом. Необходимо, чтобы МИД не контактировало со своими партнерами в целом, а контактировало согласно очерченному плану, то есть по отношению к каждой стране, региону, международной организации должен быть свой план действий. Это называется государственная политика, которая прорабатывается МИД совместно с другими правительственными центрами власти и потом утверждается на перспективный период, скажем, на период президентства, работы правительства – 4-5 лет. И тогда бюджет для МИД выделяется на каждую такую линию, а не в целом. Соответственно потом легко и отследить результат или его отсутствие, оказать помощь, если нужно.

Президент уволил послов в нескольких странах. И пока на замену им никого не нашли…

Нельзя сказать, что их не нашли. Может, их нашли. Мы этого не знаем. К примеру, если их нашли, то необходимо получить агреман. Этот процесс может длиться месяцами. После этого только мы можем объявить этого посла.

Но при этом визит президента будет проходить без назначенного посла…

У нас в Киеве сейчас тоже временный поверенный в делах – экс-посол Тейлор. Почему от Украины не может быть временного поверенного? Может, на тот период, пока будет получен агреман и будет согласована кандидатура нового посла. В этих указах Зеленского нет никакого трагизма – это абсолютно нормальный жест, который показал, что хозяин в доме и он заботится о внешней политике. Посмотрите, кого отозвали – один был назначен в 2010-м, другой в 2011-м, а кто-то в 2007-м, - это, простите, какой-то рабовладельческий строй. Посол не может находиться более четырех-пяти лет, поскольку он перестает представлять свое государство. Он проникается мыслями и интересами того, другого, помимо собственной воли, поскольку уже долгое время живет в другом окружении. Поэтому ротации послов - это не выдумки, это необходимость. Действительно, это нужно было делать. Отозвали тех, кто либо уже очень давно был, либо по тем или иным причинам продемонстрировал свой непрофессионализм.

Визит в США мог затягиваться из-за посла Чалого?

Ничего подобного. Посол в США для Украины важен, но посол Украины для США не важен. Все важные вопросы с Украиной как государством США решают через своего посла здесь. Наш дипломат там передает сигналы, которые мы хотим донести, но решения американцы, как и другие государства, принимают после информации от их посольства.

Какие ключевые темы должен поднять Зеленский на встрече с Трампом?

Я не могу об этом говорить, но первая позиция, на мой взгляд, – это война. Войну необходимо заканчивать – Украина должна вернуть себе людей, территории и доступ к границе.

А предложение разговора с привлечением премьера Великобритании и президента США… Думаете, это единичный случай или предложение расширить "нормандский формат"?

Не хотел бы это комментировать, но приятно, что россияне на это купились.

А они купились?

Конечно. Они же сразу начали переспрашивать нервно: "А вы с ними уже договаривались?". Приятно.

Есть мнения, что решение расширить зону упрощенного порядка получения гражданства РФ на весь Донбасс спровоцировал разговор Путина и Зеленского…

Я думаю, это не связано. Думаю, та практика, когда они приняли решение о предоставлении паспортов, показала, что людей, которых они хотели бы видеть в своих гражданах, очень мало, то есть либо честные, умные люди не хотят впутываться в эту грязь, либо у них там такие люди, что даже россияне не хотят к себе брать. Но мы знаем, что в первые недели войны большое количество людей из Донецкой и Луганской областей из-за страха или из-за близости границы уехали в Россию и сейчас там остаются. И для них это реальная проблема, поскольку их украинское гражданство, несмотря на то, что признается, но за него "бьют". Они там зачумленные на уровне людей. Поэтому для многих, особенно для их детей, это как возможный выход. Но я не сомневаюсь, что когда мы свою игру выиграем, многие из них подумают дважды и вернутся домой в Украину.

По вашему мнению, Украина должна ввести национальные санкции против организаторов и исполнителей паспортизации?

Да, конечно. Но это должно делаться на правовой основе к тем людям, которые вмешались в законодательство Украины и, несмотря на требования украинского законодательства, действуют во вред Украине, а не в качестве мести. Такие действия России являются сознательными и вредят отношениям между нашими народами, а также препятствуют какой-либо нормализации. Такие действия должны быть наказаны.