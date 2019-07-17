Помощник Зеленского Ермак: Президент в ближайшее время удивит самых пессимистически настроенных скептиков

Эксклюзивное интервью помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о его визите в США и подготовке предстоящего визита главы государства, перспективах развития украинско-американских отношений и его функциях в качестве помощника президента.

Несколько дней назад у вас был насыщенный визит в США, куда также ездил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Расскажите о деталях визита и встречах, которые у вас были?

Визит был двухдневным. У меня был ряд встреч, в том числе совместные встречи с Александром Данилюком. Одной из них была встреча в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, министром энергетики США Риком Перри, специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом.

Обсуждался ряд ключевых вопросов, касающихся отношений между нашими странами, а также детали будущего визита. Вы знаете, что мы получили официальное приглашение, и сейчас идет работа по подготовке этого масштабного официального визита.

Хотелось бы отдельно отметить акцент на поддержку Украины по всем направлениям. Была высказана заинтересованность в построении отношений с президентом Зеленским, переданы поздравления и ожидания. В США внимательно следят за действиями президента, его шаги находятся в центре внимания, в том числе, поездки по стране, общение с различными чиновниками.

Отдельно хотелось бы выделить встречу с Куртом Волкером. Это как раз происходило накануне нашей поездки с заместителем главы Офиса президента Вадимом Пристайко в Париж на встречу "нормандской четверки".

Второй день был посвящен встречам в Конгрессе. Я общался и с республиканцами, и с демократами. Основной целью этих переговоров было обсуждение законопроекта, направленного против "Северного потока-2".

В целом, скажу, что президент Зеленский является для США очень заметной фигурой, его визита ждут с огромным интересом. Видят, что он молодой энергичный, нацелен на борьбу с коррупцией и искренне хочет изменений в стране.

У меня сложилось твёрдое убеждение, что в США верят Зеленскому, а ведь американцев убедить очень непросто. Мне кажется, открытость и искренность президента, желание, в первую очередь, оставаться человеком очень импонируют американцам. Наши партнёры рассчитывают, что отношения с Украиной выйдут на новый качественный уровень, об этом говорилось на всех встречах. В США также находят отклик мирные инициативы президента Зеленского.

Также у меня были встречи с представителями украинской диаспоры, которая традиционно очень активна. Многие из них были на инаугурации. Они тоже ждут президента в гости.

Отдельно хочу отметить, что я приехал в США с новостью о решении президента Зеленского о смене посла Украины в США, что должно стать важным шагом к выведению отношений между нашими странами на новый уровень.

Когда ориентировочно может состояться визит Зеленского в США?

Как раз сейчас идёт обсуждение максимально удобных дат, ведь планирование визита должно учитывать не только графики президентов, но и огромный интерес к президенту Зеленскому, как я уже говорил, со стороны руководителей Конгресса, американского бизнеса и так далее.

Во время вашего общения в США обсуждался ли вопрос возможности расширения "нормандского формата" с привлечением, в частности, американской стороны? Ведь недавно в своем видеообращении к Президенту РФ Путину Президент Зеленский предложил, как вариант, привлечь к переговорам стран "нормандского формата" подписантов Будапештского меморандума США и Великобританию.

В обращении президента Зеленского, безусловно, был призыв, который еще раз демонстрирует, что мы за прозрачность и открытость, в том числе, в переговорах по прекращению войны на Донбассе. Если это перейдет в рамки каких-то официальных предложений, тогда мы будем это обсуждать. Пока у нас есть Трехсторонняя контактная группа в Минске и "нормандский формат", в которых официально США не участвуют.

При этом я абсолютно поддерживаю позицию нашего президента о расширении круга возможных участников. А их участие может быть разным. Мы готовы к экспертизе нашей позиции любыми международными партнерами и организациями, ведь открытость всегда дает возможность отстаивать свою позицию.

Несколько дней назад временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Минобороны США, который будет рассматриваться. Обсуждали ли вы этот вопрос в США?

Могу сказать следующее: во время нашей встречи в Белом доме мы с секретарем СНБО Александром Данилюком обсуждали перспективы нашего сотрудничества с США, в том числе, и в военной сфере. Не готов говорить о деталях, но подтверждаю факт разговора на эту тему.

Позиция США по "Северному потоку-2" удовлетворяет Украину?

Безусловно, мы поддерживаем все шаги наших партнёров, укрепляющие энергетическую безопасность Украины.

Чего вы ожидаете от смены посла Украины в США?

Я полностью поддерживаю это решение. Украинско-американские отношения должны отражать и учитывать позицию президента Зеленского. Украина должна стать для США стать взаимовыгодным стратегическим партнёром. В этом залог нашего успеха, и у нас для этого есть все возможности, политическая воля и огромное желание. Естественно, что это всё предполагает другого человека на месте посла Украины в США.

Есть ли уже какие-то кандидатуры?

Мы работаем над этим. Президент очень внимательно относится к выбору кандидатур. Он не принимает хаотических решений. Президент по всем ключевым назначениям предпочитает, помимо полученной информации, провести личную встречу, понять для себя, что это за человек, уровень его профессионализма, мотивации.

Но есть мнение, что президент живет в "футляре", его коммуникацию тщательно контролируют…

Я вам могу сказать следующее: окончив Институт международных отношений КНУ им. Т.Шевченко, будучи профессиональным юристом, я лично знаю в нашей стране очень многих политиков, и всю свою жизнь я отказывался от предложений идти во власть. И только моя безоговорочная вера Зеленскому и в президента Зеленского является моей личной мотивацией посвятить пять лет своей жизни этой работе. Хорошо зная президента, могу Вам сказать, что он – сильный, умный, харизматичный лидер, всегда самостоятельно принимающий решения. И уверен, что уже в самое ближайшее время он приятно удивит даже самых пессимистически настроенных скептиков.

Какая сфера ваших полномочий, и за какие направления вы отвечаете в Офисе президента?

У меня, как и у первого помощника президента Сергея Шефира, прямое подчинение президенту. Мы – те люди, которые осуществляют функции, непосредственно делегируемые президентом.

Например, одним из направлений моей работы является сфера международных отношений: урегулирование ситуации на Донбассе, участие в переговорном процессе в рамках "Нормандского формата", региональная политика, вопросы энергетической безопасности, гуманитарная сфера.

В принципе, я всегда там, где президенту нужна моя помощь. Сейчас, например, это вопрос подготовки его визита в США.

Мой бэкграунд предполагает разнообразие задач. Я – юрист-международник по профессии и поэтому прекрасно понимаю проблематику, как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе, связанную с экономикой, безопасностью и рядом других направлений.