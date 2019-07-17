Интервью

11:29 17.07.2019

Предправления "ОПОРЫ" Айвазовская: Подсчет голосов по мажоритарным округам будет непростым и длительным, надеемся обеспечить законность приема протоколов

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Предправления "ОПОРЫ" Айвазовская: Подсчет голосов по мажоритарным округам будет непростым и длительным, надеемся обеспечить законность приема протоколов

Блиц-интервью председателя правления Гражданской сети  "ОПОРА" Ольги Айвазовской для агентства "Интерфакс-Украина"  (подаётся на языке оригинала)

Як ви плануєте моніторити голосування в день парламентських виборів? Який формат роботи "ОПОРИ" на цих виборах?

З початку кампанії у нас працює 200 довготермінових спостерігачів та в день виборів буде долучено 2000 короткотермінових. Ми проводитимемо паралельний підрахунок голосів по пропорційній частині виборчої системи та в понеділок оприлюднимо точні результати. Також спостерігачі працюватимуть у всіх окружних виборчих комісіях і спостереження не обмежується відслідковуванням голосування та підрахунку на дільницях, а і продовжуватиметься в приміщеннях ОВК (окружна виборча комісія – ІФ). Кожен зі спостерігачів протягом дня виборів надсилатиме до 8 звітів в закодованому вигляді, на основі чого ми зможемо стверджувати репрезентативно для всієї країни, чи відкрились вчасно дільниці, які порушення були зафіксовані, чи чесно відбувся підрахунок голосів.

Також автономно в день виборів працює наша мережа громадських омбудсменів з захисту виборчих прав, які відвідують закриті заклади, тюрми, спеціальні виборчі дільниці, що також важливо.

Чи плануєте проводити паралельний підрахунок голосів?

Так, будемо, але, на жаль, виключно за пропорційною частиною виборчої системи. Для ППГ по мажоритарці вибірка та наша методика не працює, а закрити майже 30 тыс. дільниць не зможуть навіть спостерігачі від партій та кандидатів. Це частково компенсує моніторинг в окружних виборчих комісіях.

Відверто кажучи, підрахунок по мажоритарці буде непростим та тривалим і ми сподіваємось, принаймні забезпечити законність прийому протоколів та непереписування їх "на коліні" в приміщеннях ОВК.

Яким чином маєте намір контролювати підрахунок голосів по мажоритарних округах? Де плануєте отримувати інформацію по одномандатних виборчих округах?

В межах загальнонаціональної вибірки ми будемо мати інформацію, наскільки підрахунок по мажоритарці був проведений з більшою чи меншою чисельністю порушень. Це ключове для нас.

Які мажоритарні округи ви вважаєте найбільш проблемними? Чи буде до них більш пильна увага "ОПОРИ"?

Найбільш проблемними можуть бути округи в прифронтових районах Донецької області. Як вже засвідчили оголошені підозри в Закарпатській області щодо підкупу. Найбільш маніпулятивними і ті в Дніпропетровській області, де під десяток двійників кандидатів на округ.

Втім, щодо дня голосування, то ми не робимо прогнозів, а працюємо з фактичними даними. В цих та інших регіонах працюють наші довготермінові спостерігачі, а найбільш впливовими є ті порушення, які відбуваються до дня голосування, а не в день виборів.

Як "ОПОРА" працюватиме в день голосування і в ніч після виборів? Як часто будете  оновлювати інформацію на сайті?

Протягом дня голосування у нас постійно оновлюється стрічка нових і ми продукуємо до 150 повідомлень, а також будемо давати 3 зрізи про порушення та якісну складову виборів. Крім того, ми проводимо паралельний підрахунок явки і оприлюднюватимемо його тричі протягом дня.

Чи планує "ОПОРА" координуватися з іншими громадськими організаціями та/або правоохоронцями?

Ми не координуємось з українськими спостережними організаціями, так як не всі вони є політично нейтральними, а також маємо іншу методологію роботи.

Втім, відкриті до інформації, а також співпрацюємо з дипломатами та міжнародними спостерігачами від поважних та репутаційно чистих інституцій.

Щодо правоохоронців, то ми мали з ними тривалу історію співпраці: від критики, до партнерства та їх навчання. Загалом "ОПОРА" провела навчання у всіх регіонах України керівного складу та відповідальних зі складу патрульної поліції і слідчих, а також розробила посібники, а яких є алгоритм дії правоохоронців для кожного поліцейського в приміщенні для голосування.

Майже чверть повідомлень про порушення поліції протягом виборів надавала та документувала "ОПОРА". Сподіваємось, що поліція, як і на президентських виборах, якісно виконуватиме свої функції щодо громадського порядку, попередження та реагування на порушення.

Теги: #интервью #опора #айвазовская
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