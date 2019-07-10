Глава группы Альфа-Банк Украина Свитек: Украина сейчас напоминает Чехию в 90-х: тут такие же большие перспективы

Интервью генерального менеджера совета банковской группы Альфа-Банка, председателя правления Укрсоцбанка Ивана Свитека агентству "Интерфакс-Украина"

(часть 2)

- Раньше вы говорили, что присоединение Укрсоцбанка добавило вам много в нише малого и среднего бизнеса. Насколько вы видите в этом секторе источник роста для банков?

- Мы действительно видим большой потенциал в этом сегменте, украинцы очень предприимчивые. Поэтому сейчас много инвестируем в продукты для предпринимателей. Мы запустили "ОК, Альфа!" – онлайн-банкинг с мобильным приложением. В планах – новая сервисная модель работы с этим сегментом и много других фишек упрощающих жизнь МСБ (малый и средний бизнес). Наша цель – стать лидером в этом сегменте. Поэтому создаем целую эко-систему сервисов: отчеты в налоговую, набор персонала, снабжаем шаблонами договоров. Все для того, чтобы предприниматель мог свои силы направить исключительно на развитие своего бизнеса.

- А какая сейчас доля кредитов МСБ в общем объеме корпоративного кредитного портфеля?

- Отмечу, что у нас активов в МСБ до недавнего времени практически не было. Мы не занимались кредитованием МСБ, начали буквально в последний год. Но уже сейчас выдаем около 100-200 займов в месяц, и очень быстро растем. При этом мы готовы на сделки с такими маленькими чеками, как 200, 300, 400 тыс. грн.

В Украине около 1 млн клиентов в микробизнесе и МСБ. У нас уже около 5% – 50 тысяч. Но мы хотим больше.

- Нужен ли вам дополнительный капитал для реализации всех этих планов?

- Мы не видим серьезной потребности в докапитализации. Тот уровень кредитного риска, который группа получает от Укрсоцбанка, будет покрыт без внесения дополнительного капитала со стороны акционеров. Мы сейчас уже генерим собственный капитал.

- Какие другие источники фондирования вы используете?

- Привлекаем ресурсы и у физлиц, и у юрлиц, в том числе у МСБ. Все ключевые сегменты могут и являются для нас источниками фондирования.

- Насколько интересен вам такой источник фондирования как внешние займы или облигации?

- Еврооблигации пока не вариант. Хотя Украина хорошо разместилась на EUR1 млрд, осуществила выпуск на $500 млн "Укрзализниця" и готовится "Нафтогаз". Если все пойдет хорошо, то через полтора-два года может появиться более широкий спрос. При таких условиях мы готовы будем идти на внешний рынок.

- А на внутреннем рынке?

- На нем тяжело конкурировать, потому, что ставки Нацбанка и Минфина по ОВГЗ настолько высокие, что дешевле брать капитал из других источников. Банку не нужны настолько дорогие ресурсы, чтобы кредитовать экономику.

На сегодня в обращении находится один выпуск корпоративных облигаций Альфа-Банка с погашением в 2023 году, его объем – 300 млн грн. На сейчас мы видим, что этого выпуска рынку достаточно.

Если говорить о банке как андеррайтере, то мы постоянно анализируем все возможности рынка и с готовностью возьмемся за выпуск и размещение бондов достойного корпоративного клиента. Однако здесь главной проблемой остается судебная система Украины и незащищенность инвесторов.

- О конкуренции на рынке новых продуктов. Активно развивается Монобанк, ПриватБанк анонсировал перезапуск "Приват24". С другой стороны на 2020 год намечен запуск новой криптовалюты Libra от Facebook. Что предпринимает Альфа-банк, чтобы не проиграть технологическую гонку на рынке?

- У нас много уже реализованных продуктов, наработок и идей. Мы только в рознице в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine каждые две недели делаем новый релиз, предлагая пользователям новые фишки.

Конечно, мы хотим быть в авангарде цифровой революции и уже сегодня понимаем ее масштаб. Согласно данным НБУ, 33% платежей осуществляются через интернет. Недавно Mastercard Digitalization Trust Servey 2019 показал, что 87% респондентов рассматривают смартфон как альтернативу платежной карте. Поэтому, мы где-то реагируем на потребности клиентов, а где-то формируем эту потребность. Я уже говорил, что за полтора года мы удвоили базу онлайн-клиентов, а это около 40% нашей общей клиентской базы.

Мы также активно идем в открытые инновации вместе с платформой RE:ACTOR. За время работы с ними мы проанализировали больше 100 решений технологических компаний из 20 стран мира. Сегодня 13 проектов находятся на различных стадиях реализации: от тестирования до успешной промышленной реализации. Это проекты по направлениям fintech, legaltech, HR-tech, роботизация процессов. Первым успешным опытом сотрудничества с RE:ACTOR стал запуск онлайн-банкинга для предпринимателей "ОК, Альфа!", которым сегодня пользуется более 20 тыс. клиентов.

Мы приносим инновации и в продуктовую линейку. Так, запустили, на мой взгляд, лучшую программу лояльности на рынке – Cash’U Club. Сегодня в ней 823 тыс. клиентов накапливают баллы, а 10% их конвертируют в деньги на свои платежные карты. Плюс программа стимулирует использование карт через POS-терминалы и интернет. Прирост транзакций участников программы впечатляет: если обычный клиент делает 12 транзакций в месяц, то клиент, который принял участие в программе лояльности, – около 30 транзакций в месяц!

Свежий релиз в этой программе – возможность покупать участие в розыгрышах за счет накопленных баллов. Я уже три таких "лотерейных билета" купил.

- А конкуренция с такими проектами, как заявленная на минувшей неделе новая криптовалюта Libra?

- Пока нас в криптовалюте я не вижу. Libra – интересный проект, безусловно, он привлек больших игроков. Но то, что есть сейчас на рынке криптовалют, это не так интересно, пусть даже цена биткоина после провала сейчас снова поднялась до $10 тыс.

Я сегодня смотрел сайт CoinBase, на котором есть список всех криптовалют. Там их уже сотни.

- На ваш взгляд, в ближайшие несколько лет население продолжит пользоваться банковскими услугами, и комиссионные от вас никуда не уйдут?

- Да, пока я так считаю. Основная проблема криптовалют в том, что они не отвечают на главную потребность клиентов: чтобы их актив не терял ценность, и чтобы по нему можно было получать дополнительную прибыль.

- Зато они дают большую защиту от отслеживания операций, от всех этих банковских требований про KYC (знай своего клиента) и, возможно, позволяют уклоняться от налогов.

- Когда это становится массовым инструментом, государство не будет стоять в стороне.

- Вероятно, поэтому официальные власти встретили новость о Libra, судя по их первым комментариям, довольно настороженно.

- В момент, когда это станет рабочим инструментом, скорее всего, будет уже жестко зарегулировано.

- Последние несколько вопросов. По банковской группе. Недавно Нацбанк заявил, что будет активнее вмешиваться в работу небанковского рынка, так как видит там потенциал роста, но и одновременно возможности отдельных игроков уходить от более жесткого банковского регулирования. Каковы ваши планы в небанковском секторе? Недавно прошла информация Антимонопольного комитета о присоединении к "Альфа-Лизинг Украина" лизинговой компании "Ленд-лиз".

- У нас есть банковская группа, в которую помимо Альфа-Банка входят лизинговая компания, страховая. В Укрсоцбанке, кстати, пока осталось большое количество сотрудников, которые работают в инкассации, которая пятая на рынке. У меня есть планы сделать ее отдельной компанией, хотя пока это нереализуемо, поскольку по требованию законодательства инкассацией должен заниматься именно банк.

- Укрсоцбанк – пятый на рынке инкассации?

- Да. Когда-то мы рассматривали вариант закрытия этого бизнеса, но решили его развивать. Поэтому инвестировали, купили новые автомобили. При этом ушли из слабых регионов, сконцентрировавшись на перспективных и сильных. Как результат, мы смогли вывести бизнес инкассации из убытков в течение года, и продолжаем его развивать.

Похожая ситуация с эквайрингом. У нас есть много таких перспективных бизнесов в рамках банковской группы.

- А что за сделка в лизинге, которую согласовал Антимонопольный комитет? Это будет одна большая компания?

- Да, у нас большие амбиции и в этом направлении. Компания АВН Ukraine (акционер Альфа-Банка) была миноритарным участником Универсальной лизинговой компании "Ленд-лиз", которой по лицензии были предоставлены права на торговый знак "Альфа-Лизинг" (работала под ним с 2014 года).

Запланированное присоединение позволит АВН Ukraine на базе входящих в группу компаний "Альфа-Лизинг Украина" и "Ленд-лиз" создать сильного игрока украинского рынка лизинговых услуг.

- А какие у "Альфы" сейчас позиции на лизинговом рынке?

- Мы в ТОП-10. Только за прошлый год мы удвоили объемы и продолжаем быстро расти. Сейчас фокусируемся на агросекторе: закупаем много сельскохозяйственной техники. В этом году планируем опять удвоить портфель.

При этом у нас еще есть отдельный лизинговый отдел внутри самого банка для "корпоратов". Конечно, в лизинговой компании средний чек намного меньше: обычно предприниматель покупает две-три машины.

- Я о картинах еще хотел спросить в вашем кабинете в новом офисе. Это картины банка?

- Нет, это картины из моей личной коллекции. Я люблю живопись. Это Виктор Зарецкий, украинский художник из поколения шестидесятников.

- Их сложно будет вывезти из Украины, вам придется здесь осесть вместе с ними.

- Я думаю, их невозможно вывезти, так как им уже более 50 лет. Я считаю, что украинские художники недооценены, ими просто никто не занимается.

- То есть вы в Украину надолго?

- Да. Мне Украина сейчас напоминает Чехию в 90-х. Я считаю, тут такие же большие перспективы, и у нас все получится.

- А вид из нового офиса прямо на костел. Он к чему-то обязывает? Сложно, наверное, думать только о прибыли в таком кабинете? Иногда хочется подумать о вечном?

- Да, о вечном. И о хорошем. Мы один из немногочисленных банков в Украине с большими амбициями и реальными возможностями построить в Украине совершенно новое финансовое учреждение. Госбанкам стало даже сложнее, у банков из крупных иностранных банковских групп есть свои ограничения, а у нас нет сдерживающих факторов, и есть огромное желание воплотить амбиции в реальность.