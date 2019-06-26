Чтобы полностью обеспечить работу таможен, максимум необходимо еще до 400 сотрудников - Власов

Интервью и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова агентству "Интерфакс-Украина" (часть IІ)



- Возвращаясь к разделению ГФС: большинство штата службы будет переведено в налоговую. Когда правительство принимало это решение, звучали разные мнения о том, что слишком малое количество остается на таможенное направление. Это сейчас влияет на работу таможен? Каково, по вашему мнению, оптимальное количество?

- Когда мы с Сергеем Верлановым занимались разделением служб по количеству людей, то было соответствующее предложение, которое поддержала министр финансов и утвердил Кабмин. На региональные таможни добавили еще около 500 сотрудников за счет региональных подразделений налоговой. Было много вакансий - они перетекли в Гостаможню. То есть, штат региональных органов таможни составит 10,8 тыс. сотрудников, центральный аппарат - 508. До объединения на таможне было 15 тыс. Но, с другой стороны, не было и таких процессов диджитализации, как сейчас. Чтобы полностью обеспечить работу таможен, нам максимум необходимо еще до 400 человек. Это чтобы зеркально продублировать количество таможенников относительно европейской стороны. Дальше - уже реформирование.

Согласно Таможенному кодексу, мы имеем право создавать специализированные таможни по оформлению тех или иных товаров. Например, есть идея оставить Энергетическую таможню и создать Автомобильную. Также есть планы по созданию Авиационной таможни, то есть это уже подразделение по виду транспорта, которое будет объединять все аэропорты. А внутри страны, где нет границ, не вижу вообще смысла в таможнях. Раньше был таможенный эксперимент, и любому главе облгосадминистрации было выгодно, чтобы таможня перевыполняла план, так как часть от этого перевыполнения шла на реконструкцию дорог. Когда я руководил Одесской таможней, то мы в 2017 году аккумулировали 2,5 млрд грн и построили более 200 км дорог. Но сейчас эксперимент не работает, так что можно объединять все внутренние таможни в одну или по региональному принципу - например, западная, центральная и так далее. Таким образом, мы сокращаем еще человек 200-300 за счет сотрудников, которые не занимаются таможенным оформлением.

Таможни за четыре месяца 2019 года 2,6 тыс. раз приостанавливали оформление товаров из-за подозрений в нарушении авторских прав, а дел возбудили только три. Бизнес жалуется, что это используют как повод для остановки.

- Одна из причин - патентный троллинг. Чтобы его "убить" как таковой, нужно принять соответствующее законодательство. Законопроекты внесены в Верховную Раду и это соответствует нашим обязательствам перед ЕС. Нормативными документами мы это регулируем, но на грани фола.

Однако поясню процедуру. ГФС ведет таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности на основании заявок правообладателей. После такой регистрации таможня делает все, чтобы не допустить перемещения через границу контрафактных товаров. Если мы выявляем признаки нарушения прав, их оформление приостанавливается и параллельно об этом информируют правообладателя. Он, в свою очередь, если отсутствуют причины считать этот товар контрафактным, в течение 10 дней направляет письменное заявление с разрешением на возобновление оформления. Таможня, кстати, и сама в течение такого же срока может возобновить оформление при отсутствии заявления собственника.

Так вот, имеем статистику. В 2018 году почти из 7,3 тыс. случаев приостановки оформления в 80% было дано согласие правообладателя, в 18% - обращений не было, что и стало основанием для возобновления таможенного оформления. Поэтому такая разница между количеством приостановок и количеством дел связана, в первую очередь, с позицией правообладателя в каждом конкретном случае.

- Когда мы встречались в прошлый раз, вы сказали, что вы исполняющий обязанности, в конкурсах участвовать не будете, но идей у вас - море. Кем вы себя видите после окончательного разделения ведомств? В кресле главы Одесской таможни?

- Сейчас я по должности начальник Одесской таможни. Необходимо решение Кабмина, чтобы снять с меня полномочия и.о. главы ГФС и главы ликвидационной комиссии. Пока этого нет, я работаю там, где работаю.

Между прочим, на уровне Одесской области удалось сделать многое такое, чего ни одна таможня раньше не делала. Например, Автохаб. Это новый сервис оформления транспортных средств, приобретенных за границей. Собственник такого автомобиля может за короткий промежуток времени выехать с территории порта на растаможенном авто с госрегистрацией любого региона.

Если говорить на языке цифр, в январе-мае 2017 года, - а Автохаб был открыт только в сентябре, - было оформлено немногим более 2 тыс. автомобилей, таможенные платежи составили 195 млн грн. В 2018 году за такой же период - уже почти 10 тыс. авто и 650 млн грн, в 2019 - 16,4 тыс., а платежи превысили 1,2 млрд грн. Плохо это? Есть за что критиковать? Я понимаю, для некоторых участников этого рынка поломалась схема ввоза, собственникам транспортных средств стало дешевле оформлять автомобили через Автохаб. Но это конкурентный рынок. Конкурируйте, а не занимайтесь дешевым пиаром.

- Насколько готов рынок к внедрению лицензирования хранения топлива?

- Я думаю, пока не готов. Это мое субъективное мнение.

- Пока Рада отложила только штрафы. Если закон будет подписан, то вы будете просто приходить и составлять акты до 2020 года?

- Мы сейчас думаем, как правильно делать. Но ни в коем случае не хотим, чтобы бизнес пострадал.

- По поводу ограничений РФ на импорт украинского топлива: заметили ли вы диверсификацию, изменение потоков или это тот же продукт под другим кодом, с другой страной происхождения?

- Учитывая курс на ЕС и НАТО, диверсификация рынков должна была случиться уже давно. Так было по удобрениям, когда в связи с антидемпинговыми мерами субъекты хозяйствования переходили на другие рынки. В топливном секторе нужно было точно так же реагировать, прорабатывать другие рынки. Мы к этому придем, месяц-два - и переориентация будет. К тому же, это должно дать толчок для переработки на внутреннем рынке.

Пока да, мы видим уменьшение. Но Украина ввела адекватные зеркальные санкции, я думаю, это должно сработать. Но ведь мы же этого по цене не ощущаем. Кстати, дефицита же нет. То есть, запасы были сделаны большие. Мы собирали под руководством Кабмина очень много совещаний, и премьер уделяет этому большое внимание.

- Какова статистика по растаможке евроблях после окончания льготного периода? Был ли смысл парламенту отсрочить введение жестких санкций?

- Во время действия льготного периода - с 25 ноября по 22 февраля - было оформлено более 218 тыс. транспортных средств, в том числе 140 тыс. - это те автомобили, которые были ввезены либо временно, либо в режиме транзита, и находились на территории Украины с нарушением сроков вывоза.

В течение всего этого льготного периода наблюдалась тенденция по увеличению оформления транспортных средств. Первые 10 тыс. были оформлены за 30 дней, следующие 10 тыс. - уже за 10 дней. Только за 20 февраля было оформлено более 9,5 тыс. авто. После окончания льготного периода - по 23 мая - таможни оформили более 48 тыс.

Далее среднесуточные показатели такие: в марте - около 30 автомобилей, в апреле - 60-80, в мае - около 100. После того, как были пролонгированы сроки освобождения от административной ответственности, количество растаможенных автомобилей существенно упало. Например, за 18 дней июня в среднем оформлялось семь транспортных средств в день.

- А к введению более жестких санкций готовы?

- Были готовы и к 21 мая, готовы будем и 21 августа. Но я считаю, что этого не стоило делать. Но была и проблема, что не было окончательных данных, сколько "евроблях" находится в Украине.

- Налоговые и таможенные поступления в госбюджет демонстрируют проседание. Видите ли вы возможность выровнять ситуацию до конца года?

- Что касается налоговых поступлений, в этом месяце мы будем "в плюсе" за счет уплаты госкомпаниями части чистой прибыли. Это было волевое решение Кабмина. Ведь если предприятие находится в государственной собственности, то государство вправе регулировать долю отчислений чистой прибыли, но не в ущерб развития компании. Но в целом есть много объективных факторов, которые не позволяют нам выйти на установленный Минфином индикатив. Во-первых, не было адекватно учтено перераспределение по акцизному налогу. Раньше было 50% в госбюджет и 50% - в спецфонд. Сейчас в спецфонд идет 75%. Во-вторых, устойчивый курс гривни к доллару для страны позитивен, но это влияет на поступления таможенных платежей: на 6,7 млрд грн получили меньше таможенных платежей, чем изначально было заложено. Плюс ограничения со стороны РФ. Однако их доля в товарообороте постепенно снижается. Но мы фиксируем рост ежедневных отчислений по таможенным платежам. В 2019 году в среднем они составили более 1,5 млрд грн, что является очень хорошим показателем за последние годы. После запуска "Бастиона" в некоторые дни поступления превышали 2 млрд грн.

И акцент на достоверности декларирования дает свой результат. Платежи с товаров широкого потребления и промышленных увеличились на 15-20%.

По системе автоматического анализа рисковых операций - СМКОР - также видим существенную динамику. Объемы схемного налогового кредита только по таможенному направлению за последний месяц сократились более чем на 0,5 млрд грн.

- До вас доходили дискуссии относительно снятия блокады на Донбассе?

- Не доходили, но, если пригласят, я бы в них с радостью поучаствовал. Я могу отвечать только за работу спецподразделения "Фантом", которое мы тогда формировали и которое по сей день - уже как 4 года - качественно выполняет свои функции.

За это время на контрольных пунктах въезда-выезда было выявлено более 5 тыс. фактов нарушения порядка перемещения товаров и ведения хоздеятельности в зоне АТО, а сейчас ООС. По материалам ГФС открыто более 300 уголовных производств. Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму почти 900 млн грн. Пресечены попытки перемещения налички через линию разграничения: 680 тыс. долларов США, 31,5 млн российских рублей, 154 млн грн.

Вообще вопрос относительно возобновления экономических связей с оккупированными территориями Донбасса лежит в политической плоскости, требует экспертного исследования.

- Начиная с весны прошлого года, таможни предоставили рассрочку НДС на импортное оборудование для своего производства на EUR 10 млн. Ожидания были большими. Как вы оцениваете эффективность этого механизма?

- Давайте начнем с цифр. За весь период действия нормы предоставлены рассрочки на ввоз оборудования более чем на EUR 10 млн и почти $1,4 млн. Оно касалось оборудования для предприятий легкой промышленности, пищевой, металлообрабатывающей, для строительной и медицинской сферы.

Основное условие предоставления такой рассрочки – она предоставляется для закупки оборудования, которое не производится в Украине. Я считаю, что эти цифры говорят о том, что многое у нас уже производится, и это огромный плюс. В основном речь идет о точечных проектах, требующих технологий, которые Украина не производит. Сейчас бизнес, модернизируя производство, фокусируется на оборудовании украинского производителя. Зачем переплачивать за европейское или китайское оборудование, если здесь обслуживание и дешевле, и быстрее? Но в целом это положительная история. Ведь пусть и за маленькой цифрой, но стоят новые рабочие места, рост экономики. Поэтому позитив, однозначно, есть.

- Президент высказывает идеи налоговой амнистии. Как это можно сделать сейчас?

- Чтобы сделать амнистию, нужно ввести всеобщее декларирование. У каждого должна быть культура декларирования. А потом ввести "нулевое" декларирование. Это будет правильно.

- Ну, вопрос же в том, сработает ли промежуточная модель, когда кто-то подает декларации, а кто-то нет?

- Нет, нужно вводить это всем и одновременно. В дальнейшем уже налоговикам легче будет - заработают непрямые методы, доступ к банковской тайне, например. С другой стороны, объемы задекларированных физлицами доходов растут, количество миллионеров - тоже. Миллиардеры есть. То есть культура уплаты налогов все-таки появляется. Я вам так скажу: у нас по статистике, 98,5% плательщиков - физических и юридических лиц - платят налоги в Украине добровольно.

- Недавно Кировоградский окружной административный суд признал противоправным требование уплаты ЕСВ физическим лицом-предпринимателем, которое не осуществляло предпринимательской деятельности.

- Есть прямая норма закона: вне зависимости от того, получал ли субъект от предпринимательской деятельности прибыль или нет, он обязан уплатить ЕСВ. Но дело было в другом. Уже нет той проблемы, которая была раньше - в базах были недочеты, например, там оставались умершие лица.

- Бизнес давно высказывает пожелание открытия базы таможенной стоимости. Вот, например, по итогам недавней встречи с вами Европейская бизнес ассоциация отметила, что ряд ее компаний сталкивается с проблемами завышения таможенной стоимости.

- Это право бизнеса – подать, а наша обязанность – проверить. Если мы видим в документах нестыковку, обязаны запросить необходимый пакет документов. Сейчас, как я уже сказал, 98,5% платят налоги добровольно. Когда будет 99,9%, вопросов с таможенной стоимостью не будет. А пока это не так, мы будем диджитализировать все процессы, работать с нашими европейскими коллегами в плане предоставления предварительной информации, с основными партнерами - Китаем и Турцией, чтобы наладить обмен информацией. В том числе и по таможенной стоимости.

- Летом с таможенными переходами не будет проблем в связи с сезоном отпусков?

- Во-первых, мы соединили таможенные базы с пограничными. Это экономит 30% времени оформления одного человека. Во-вторых, планируем ввести электронный талон, хотя это и долгосрочный проект. Суть его такова: при въезде вся информация передается на карточку, что также снижает время на оформление примерно на 20%. Вот вам цифры по Одессе: микроавтобус оформляли за 15 минут, а когда объединили базы с пограничниками - стало за три.

- Но сейчас жалоб больше, скорее, на польскую сторону, словацкую…

- Перед нашим департаментом организации таможенного контроля поставлена задача вычислить временные промежутки по каждому пункту пропуска. Где сможем, будем менять ситуацию административными методами, где-то увеличивать численность таможенников. Вопрос и в инфраструктуре - на западной границе нужны новые пункты пропуска. Те, которые были построены под Олимпиаду-80, функционально уже устарели. И, кстати, по моему глубокому убеждению, с баланса ГФС их нужно передать на баланс территориальных органов.

Кроме того, к 1 сентября планируем запустить новую паромную переправу через Дунай "Орловка-Исакча". Это будет круглосуточный, современный, технологичный, международный пункт пропуска для паромного, морского и речного грузо-пассажирского сообщения с постоянным режимом функционирования. Дело в том, что этот пункт пропуска находится в самом узком месте Дуная. Расстояние между украинским и румынским берегами - не более 900 м. Планируем, что на линии будут постоянно работать два парома: один украинского оператора, второй – румынского. Его ежедневная пропускная способность должна составить около 200 единиц грузового автомобильного транспорта, 500 - легкового, пассажиропоток - 1500 человек. Его плюс огромен - через Дунай и ты уже в Румынии, экономия времени - налицо. Сейчас только можно объехать 200 км. Наша территория готова практически на 100%. Румынская сторона создает временную технологическую схему. 27 июня состоится встреча по этому вопросу представителей ГФС с румынами.