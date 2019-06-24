Существует большой потенциал для продолжения двустороннего роста торговли - торговый атташе США

Интервью торгового атташе США Мартина Классенса агентству "Интерфакс-Украина" (подается на украинском языке)

Хоча експорт з України в США у минулому році виріс на 34,2%, а імпорт – на 17,3%, негативне торгівельне сальдо для України знову погіршилося – з $1,7 млрд до $1,85 млрд (за даними українського Держстату). Як, на Ваш погляд, Україні зламати цю тенденцію? Які сектори мають більший потенціал для подальшого розвитку торгівлі між нашими країнами? Яким є прогноз торгівельного обороту між нашими країнами на найближчі роки?

Зростання двосторонньої торгівлі між США і Україною є справжньою історією успіху. Торгівля зростала двозначними цифрами, і компанії в обох країнах продають все більше і створюють робочі місця. Існує великий потенціал для продовження двостороннього зростання торгівлі, враховуючи потенціал України і як експортера, і як ринку. Експорт українських послуг, таких як ІТ-послуги, доповнюють традиційно потужні сектори сільського господарства та промислових товарів.

Прямі іноземні інвестиції з США в Україну, згідно з даними українського Держстату, скорочуються, як мінімум, з 2010 року (у 2013 році відбулося невелике їх зростання на $10 млн). За цей час вони впали в 2,6 рази – до $489 млн. Чим це викликано? Що стримує американські інвестиції?

Фактори, що стримують зростання американських інвестицй в Україну, такі ж, як і для інших іноземних та українських інвесторів. Труднощі із бізнес-кліматом обмежують інвестиції, особливо проблеми з корупцією та слабкою судовою системою. Проблеми інфраструктури України також стримують інвестиції.

Коли саме може відбутися цьогорічна зустріч Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій? Які питання на часі?

Щорічну зустріч Ради з питань торгівлі та інвестицій планується провести восени цього року. Рада є корисним форумом для збору всіх відповідних міністерств і відомств наших урядів для обговорення шляхів збільшення двосторонньої торгівлі та інвестицій. Під час минулорічного засідання Рада обговорила такі питання, як технічні бар’єри в торгівлі, дотримання прав інтелектуальної власності, а також важливість прозорого та передбачуваного правового й регуляторного середовища. Порядок денний цьогорічного засідання ще не встановлений, але, ймовірно, буде включати подібні питання.

Як Ви оцінюєте прогрес Україні у покращенні своїх показників у Special 301 report, у тому числі шанси на вихід з Priority Watch List, та ймовірність застосування до країни торгівельних санкцій з боку США за порушення прав інтелектуальної власності? Як ви оцінюєте реформи у сфері інтелектуальної власності та реалізацію нового законодавства, прийнятого торік? Чи вбачаєте ви ще можливість поновлення дії щодо неї в Генералізованій системі преференцій США для України?

Сполучені Штати вже давно займаються питаннями захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Офіс Торговельного представника США випускає щорічний звіт про дотримання ПІВ, Спеціальний звіт 301, який містить інформацію про стан справ у цій царині для низки країн, включаючи Україну. Останній звіт Спеціальний звіт 301 відзначив сфери, в яких Україна досягла певного прогресу у захисті ПІВ. Сполучені Штати, однак, досі мають занепокоєння з приводу розповсюдженого піратського використання інтелектуальної власності, наприклад, фільмів і музики, продовження використання урядом неліцензійного програмного забезпечення та режиму колективного управління ПІВ в Україні. У 2018 році Рада ухвалила новий закон про організації колективного управління, який, не будучи досконалим, усе ж створив рамки, за якими правовласники можуть отримати належну і адекватну компенсацію за свої творчі роботи. Ми здійснюємо моніторинг виконання цього законодавства та його ефективності у зменшенні кількості шахрайських організацій колективного управління в Україні і забезпечення таким чином належного розподілу роялті.

Які поради або застереження інвесторам та бізнесменам надає офіційний Вашингтон у зв‘язку із воєнним конфліктом на Сході та анексією Криму?

Ті з нас, хто живе в Україні, знають, що конфлікт на Сході локалізований і не впливає на подорожі чи бізнес у більшій частині України. Поради подорожуючим від Державного департаменту надають американцям, включаючи інвесторів, інформацію про ризики подорожей в зоні конфлікту. Крім того, урядові санкції США забороняють американцям вести бізнес з компаніями в Криму, а також з деякими компаніями та приватними особами в зоні конфлікту.

Як ви оцінюєте відповідність введених українських та американських санкцій щодо Росії? Які додаткові обмеження можуть бути введені?

Сполучені Штати чітко вказали на те, що не буде жодного полегшення санкцій, що стосуються східної України, поки Росія не виконає своїх зобов’язань за Мінськими угодами, а санкції, пов’язані з Кримом, не будуть зняті, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримським півостровом. Ми також даємо зрозуміти, що двері до діалогу відкриті, якщо Росія вирішить зробити реальні кроки по конструктивного шляху. На сьогоднішній день ми не бачимо змін у поведінці російського уряду, і ми будемо продовжувати підвищувати кошт для Росії, поки не припиниться її безрозсудна поведінка. Важливо, що ми запровадили санкції у партнерстві з Україною, Європейським Союзом та іншими партнерами-однодумцями.