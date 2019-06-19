Директор "Нова Пошта": Мы активно расширяемся в селах и инвестируем в сортировочные центры

Интервью директора логистической компании "Нова Пошта" Александра Бульбы агентству "Интерфакс-Украина"

- Для начала давайте поговорим про первые итоги ХИТа (Хмельницкий инновационный терминал - ИФ). Удалось ли вам добиться поставленных целей?

- Проект ХИТ был хорошо спланирован изначально. Его строительство сопровождалось ЕБРР и аудитом международных компаний. Мы стали продуктивнее на 16% в обработке посылок за счет автоматизации сортировочной линии, а также смогли увеличить эффективность загрузки самой машины. Мы стали использовать телескопические конвейеры для погрузки посылок: теперь после сортировки они на конвейере заезжают прямо в кузов авто. Это убыстряет процесс загрузки, облегчает работу сотрудников терминала и помогает перевезти больше посылок. Соответственно, эффективность использования транспорта в Хмельницком регионе выросла на 18% и мы начали уменьшать количество выбросов СО2.

ХИТ стал даже круче Киевского инновационного терминала (КИТ - ИФ), на котором мы учились. Теперь мы можем масштабировать этот опыт на другие города-миллионники Украины.

В планах в этом году завершить львовский терминал и уже на следующий год запустить харьковский. Мы также начинаем модернизацию КИТ: установим вторую очередь новой сортировочной линии, которая сможет существенно увеличить пропускную способность терминала. Он сможет сортировать в два раза больше, чем сейчас.

Планируем также в следующем году начать строительство инновационного терминала в Днепре.

- Какая сейчас загрузка у ХИТ и у КИТа, какие объемы вы ожидаете к концу года?

- В 2018 году КИТ обработал 80,7 млн посылок, или в среднем 6,7 млн посылок в месяц. В декабре мы установили рекорд - более 400 тыс. посылок за смену. Сверхбыстрая автоматическая линия сортировки КИТ способна сканировать в среднем три посылки в секунду, или 8500 в час.

ХИТ немного меньше по площади, но там тоже установлено инновационное оборудование, способное обрабатывать 8,5 тыс. посылок в час, тогда как при помощи обычных транспортерных лент можно отсортировать порядка 3 тыс. посылок. Таким образом, мы прибавили в скорости более чем в два раза. В среднем на терминале посылка находится две минуты. В настоящее время ХИТ обслуживает прием и сортировку посылок для 71 населенного пункта в Западной Украине.

Для перевозки посылок и грузов мы используем бдф-контейнеры - единственные в Украине. В такие контейнеры загружаются не “клетки” с посылками, а непосредственно сами посылки, которые складываются на специальные полки. Аналогия с тетрисом - коробки внутри фуры раскладываются так, чтобы занять максимально эффективно все пространство внутри. При такой загрузке за один раз мы можем перевезти больше груза, он доезжает быстрее и остается невредимым.

- Новые экологические стандарты компании предусматривают уход от пенопласта, перепланировку отделений. Ранее вы упоминали, что планируете собирать б/у тару. Почему вы решили этим заняться и чего уже добились?

- Экология - не тренд, а наша социальная ответственность. Мы на постоянной основе собираем вторсырье. За 2018 год наша компания передала более 1 млн килограммов вторсырья на переработку – это 50 заполненных фур. В этом году мы ожидаем, что эта цифра увеличится. За четыре месяца мы собрали почти полмиллиона килограмм макулатуры. Это почти 4 тыс. килограмм ежедневно.

В середине апреля у нас стартовал пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в наших отделениях для всех клиентов компании. В целом в "пилоте" участвуют 10 отделений из Киева. В каждом из них установлено по три бокса. В одном у нас собирается бумага, картон, бумажный уплотнитель. Во втором – прозрачные стрейч- и пупырчатые пленки. И в третьем – пакеты, цветная стрейч-пленка. Далее сырье передается нашим подрядчикам, они его перерабатывают и делают из него новый продукт. Суммарно за месяц мы собрали почти 2 тонны сырья, около 80% всего вторсырья приходится на гофрокартон. Кстати, в отделениях, где проводится пилот, объем собранного вторсырья вырос на 48%. Далее мы планируем масштабировать этот проект по всей Украине.

- Сейчас для вас это, скорее, расходы или все-таки небольшие доходы?

- Вторсырье нельзя просто взять и выбросить. Мы должны отдавать его специализированным компаниям на переработку. Мы не расцениваем это как доходы, потому что в масштабах "Новой Пошты" мы больше тратим на то, чтобы это отсортировать. Но это наши обязательства перед гражданами Украины, чтобы вся эта упаковка была правильно утилизирована.

- Вы упоминали о том, что эко-инициативы "Нова Пошта" были отмечены грантом ЕБРР?

- В рамках программы FINTECC ежегодно выделяется грант от ЕБРР на реализацию лучших проектов в сфере экологического развития бизнеса. Мы приняли в ней участие и получили грант в размере 8% от стоимости оборудования для нашего проекта перехода на автоматизированную сортировку и загрузку посылок через телескопические конвейеры.

- А что с планами открытия инновационного сортировочного терминала во Львове?

- В сентябре состоится его официальное открытие, где мы презентуем, какие процессы во Львове поменялись для того, чтобы улучшить скорость и надежность доставки.

- Какой обхват территории будет у нового львовского терминала?

- Львов будет обслуживать близлежащие западные территории. Это Ужгород, Луцк, Ривне, Мукачево, Тернополь, Ивано-Франковск и ряд других центров.

- Если вспомнить о планах по развитию почтоматов, какие изменения они претерпели за последние полгода?

- Мы однозначно пойдем в почтоматы, потому что это позволяет быть ближе к нашему клиенту. Мы хотим запустить максимально качественный продукт. Сейчас работаем над этим. В этом году мы делаем акцент на развитии нашей сети в небольших городах и селах. С начала года мы открыли более 700 отделений, в том числе 573 отделения в новых населенных пунктах в сельской местности. Нам важно, чтобы у каждого жителя нашей страны была возможность получить и отправить посылку не только по Украине, но и в/из других стран.

- Насколько я знаю, вы достаточно серьезно работаете с франчайзингом. Какая доля отделений открывается в этом сегменте?

- В последнее время мы открываем больше отделений партнерской сети. Это связано с тем, что мы идем в регионы и села. Сейчас в нашей сети 1,5 тыс. наших отделений и более 1,8 тыс. партнерских. Только в этом году открылось более 600 партнерских отделений.

- А в дальнейшем вы планируете поглощение таких отделений? Выкупаете их?

- Нет. Это наши партнеры и мы заинтересованы в развитии их потенциала. Мы вкладываемся в то, чтобы помочь им вырасти, предоставляем технологии, помогаем настроить бизнес-процессы и логистику. Мы работаем в паре, за что я могу только поблагодарить наших партнеров. Наш фокус - развитие бизнес-отношений.

- И последний вопрос - о фулфилменте. Как развивается эта услуга?

- Сейчас с нами работают крупные клиенты с большим количеством отправлений. Мы смотрим, как упростить эту услугу, чтобы ее можно было предоставить также малому и среднему бизнесу. Это вопрос децентрализации, и сейчас мы изучаем и анализируем рынок для создания качественного продукта. Пока делаем упор на то, что ядро нашего бизнеса - это логистика и доставка. Улучшение сервиса в показателях NPS по последним подсчетам дошло до 78%, а значит, большинство клиентов готово нас рекомендовать. И это связано как раз с нашей стратегией фокусирования на качественной доставке. Мы делаем то, что представляет наибольшую ценность для клиента - соединяем продавца с покупателем. И делаем это хорошо. Доказательством этого является подписанный в конце 2018 года контракт с IKEA на пять лет. Мы будет предоставлять им логистические услуги, в том числе хранение и комплектацию заказов.