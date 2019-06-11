Проект "Киев Сити" должен стать одним из символов изменений в стране - Парцхаладзе

Эксклюзивное интервью заместителя министра регионального развития, строительства, регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе информационному агентству "Интерфакс-Украина"



- Как Вы оцениваете свою деятельность в Минрегионе? Какие основные проблемы уже решены, на ваш взгляд? Удалось все?

- Наша страна только начинает двигаться вперед. Главное, что кризис и спад позади, экономика постепенно восстанавливается. Сегодня основная проблема в том, что люди очень ждут быстрых изменений, но они не всегда возможны. Многое из того, что делается сейчас, мы начнем ощущать только через год или больше. Строительная сфера - не исключение. Проблем и задач много. Их можно поделить на три блока: дерегуляция, градостроительная политика и качественное развитие строительства, а также создание условий для повышения качества предоставления услуг – инфраструктура: строительство школ, детсадов, развитие административных и медицинских услуг.

При этом надо разделить проблемы городского населения и сельского, потому что они часто совершенно противоположные. К примеру, у нас сегодня в сельской местности 30% школ – малокомплектные и требуют оптимизации. В городах все наоборот: 50% городских школ переполненные, либо вообще отсутствуют там, где обязательно должны быть построены. Мы делали аналитику - города, в которых строительство жилья опережает строительство школ: Чернигов (-50,5%), Луцк (-50%), Ривне (-50,7%), Тернополь (-49,1%), Киев (-29%)… Еще один анализ Института образовательной аналитики показывает, где переполнены школы - в классах больше 27 учеников, действует две смены. Здесь опять лидер Ривне, Луцк, Ужгород, Ивано-Франковск, Винница. Это огромная проблема.



- Я думала, здесь лидер Киев…

- Мы тоже так думали. Но если говорить о двух сменах, то в Киеве это только в 0,4% школ. Но берем города Западной Украины, и там ужасная ситуация. Или, к примеру, Киевская область, город Вишневое застраивается очень быстро, а мест в детсадах и школах в несколько раз меньше, чем нужно, они там просто не строятся. Есть школа, которая работает в три смены, и был скандал, родители перекрывали дорогу. В первую очередь, это ответственность местных органов власти - мэров, председателей сел. Они тем или иным образом обходят действующие нормы, дают разрешения на строительство жилья и "забывают" о школах.

В Киеве и других крупных городах есть проблема точечной застройки. Вот пример – возле ЗАГСа стоят "три богатыря", а школы, которые там есть, по нормам недоступны по расстоянию. Более того, неправильно, чтобы дети ходили в школу через железнодорожные и транспортные магистрали. Рядом есть один лицей, но он переполнен. И куда водить детей?

По нормам, чтобы построить школу, нужно 1,4 га земли, а таких площадок в центре города нет. Другая проблема – отсутствие актуальной градостроительной документации и контроля соответствия ДПТ генпланам. Поэтому главные архитекторы выдают градостроительные условия и ограничения с нарушениями, прикрываясь тем, что там якобы когда-то построят школу. Жилой комплекс строится, а школа – нет. Поэтому у нас есть ряд предложений.

Во-первых, исключить в законодательстве возможность разработки ДПТ, которые не соответствуют генпланам. В случае его отсутствия ввести процедуру утверждения ДПТ органом высшего уровня. Если село или город что-то не утвердил, значит, облсовет принимает решение. Если город Киев не утвердил, значит, вопрос выносится и утверждается министерством или даже Кабмином. Это будет стимулировать органы местной власти быстрее принимать решения по генпланам.

Во-вторых, в новом ГСН мы разрешили делать встроенные в жилые дома детские садики и сейчас находимся на пороге решения, чтобы также разрешить возможность делать встроенные школы до 4-го класса включительно. Ведь города продолжают уплотняться, потребность в школах и садиках будет только увеличиваться.



- Как будет осуществляться контроль за выдачей разрешений?

- Мы хотим усилить контроль выдачи документов, ужесточить нормативно. Очень важно, чтобы социальная инфраструктура шла параллельно с существующей застройкой.

Сейчас у нас повальные нарушения со стороны архитекторов и экспертных организаций, а ГАСИ не может заставить строить школу, она утверждает проект, если есть экспертиза. Мы выдаем сертификаты проектантам, архитекторам, экспертам, но, к сожалению, если они допускают нарушения, мы их не лишаем этих сертификатов. Будем лишать статуса экспертных организаций. А потом лишать сертификатов тех, кто выдает такие проектные решения.

Раньше, до 2013 года, выдавалась лицензия организации. Компания делала проект с нарушением, после чего ее закрывали, ликвидировали. Потом мы перевели это в плоскость персональной сертификации, но и тут начинают нарушать. Была идея не трогать бизнес, но мы настолько либерализировали процессы, что началось злоупотребление и со стороны бизнеса.



- Что удалось узнать по результатам исследования о ситуации со школами в селах?

- В сельской местности такая ситуация: 47% школ нормально не обогреваются, зимой в них температура воздуха не поднимается выше 16 градусов, в 10% – нет туалетов внутри школ, 40% – вообще в ужасном состоянии – грибки, плесень, и около 90% школ абсолютно не приспособлены для детей с инвалидностью. В советское время для таких детей были только отдельные интернаты, но это дискриминация. Сейчас в рамках реформы Министерства образования каждая украинская школа должна стать инклюзивной, это касается не только процесса обучения, но конечно и инфраструктуры. Поэтому мы поменяли строительные нормы для школ и теперь обязательно все школьные помещения должны быть приспособлены для детей с инвалидностью. Мы также увеличили нормы размера классов - с 2 до 3 м на одного ученика, чтобы они были удобными для любых форм обучения. Минрегион сейчас разрабатывает типовые школы. Так как большое количество школ все еще имеют туалеты на улицах, мы разработали специальные типовые решения и для обустройства туалетов в школьных помещениях. Что касается сельских школ, как я говорил, их нужно оптимизировать, так как неэффективно содержать школы, которые находятся в плачевном состоянии и туда ходит пара десятков учеников.

Мы также реализовываем наш проект "Новий освітній простір" (НОП), основными принципами которого является энергоэффективность, безбарьерность и инклюзия, мотивирующее пространство и современное оборудование.

Пример пилотной школы НОП - в с. Путровка Киевской области. В школе училось 130 детей, а сейчас – 600. В настоящее время это опорная школа, в которую ездят 200 детей из Василькова. Качество знаний повысилось, она стала №1 по ЗНО в области. Это как красный корпус Шевченко – все хотят учиться в этом университете, но есть разница между главным корпусом и корпусом на ВДНХ. Все хотят учиться в главном.



- Желание работать лучше у учителей тоже появляется?

- Да, автоматически. Меняется настроение, рабочая атмосфера и мотивация.

У нас есть план модернизации школ в рамках НОП. В 2016 году мы начали с этой Путровской школы, в 2017-м уже было 15 школ, в 2018-м – 300, а сейчас уже около 500. Мы хотим, чтобы до 2021 года все опорные школы были сделаны по принципам НОП. И радует очень, что этот процесс практически стал вирусным. Мы никого в регионах не заставляем это делать, но мы подняли стандарт требований к школам, а люди уже сами начали делать. Детям очень важна эмоциональная часть, мотивирующее пространство, современная инфраструктура и оборудование, чтобы хотелось идти в эту школу. Тогда сокращаются прогулы, повышается интерес.



- И все же сельское население сокращается. Нужно ли вкладываться в школы, которые через несколько лет могут опустеть?

- В сельских школах очень низкий уровень образования. Иногда даже количество учителей превышает количество учащихся. Нужно поступать по зарубежному опыту и такие школы закрывать. Другими словами, нужно оптимизировать около 30% сельских школ. Но это не за месяц или год, это программа на 10 лет. Резко это взять и сделать невозможно. И это не силовым путем, а путем создания хороших школ, чтобы туда начали ездить, и старые школы сами себя изживали. Поэтому у нас сейчас и появилось понятие – опорные школы. Лучше купить современный автобус и подвозить детей – это в несколько раз дешевле и эффективнее, чем содержать старую школу. Я лично, когда жил в Грузии, в первый класс ездил за 20 км. Ближе не было школы. Но должен быть правильный формат, чтобы детский садик и начальная школа до четвертого класса включительно были в селе, а вот уже с пятого класса качественное образование должно быть в опорной школе.



- Помимо школ вы еще и занялись основательно реформой первичной медицинской помощи в сельской местности…

- Мы занимаемся только строительной частью – созданием современной инфраструктуры. Сейчас ведется строительство 517 сельских амбулаторий, и мы планируем увеличивать количество. Уже построено около 100 объектов. Полагаю, до конца года все остальные будут построены.

Зачем нужна новая инфраструктура? В действующих амбулаториях в 84% случаев нет даже туалетов и воды. Мы же сейчас строим светлые открытые амбулатории: атмосфера, современный подход, без очередей, детская площадка и т.д.

Кроме того, есть идея создания единого Центра безопасности в громадах, который объединит пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию. Уже разработан проект, и хотим разработать сеть таких Центров безопасности. Они будут предоставлять всю необходимую помощь в течение 20 минут.



- Украина в последние годы существенно поднялась в рейтинге Doing Business. Главную роль в этом сыграли упрощения в строительном секторе… Но некоторые игроки считают, что сейчас "у нас слишком легко получить разрешение, соответственно, строить взялись все подряд".

- Да, общественность настаивает на ужесточении. Думаю, здесь нужен здравый баланс.

За два года мы поднялись в рейтинге Doing Business по получению разрешений на строительство на 30 место со 140 места. Если бы мы убрали паевое участие, то были бы вообще в десятке. У нас реально очень крутая процедура получения разрешений на строительство. Когда-то это было 55 процедур, а сейчас пять. Раньше было полтора года, сейчас – 60 дней. По мировым меркам мы сделали революционный прорыв. Но паевое участие тянет нас вниз - в этом сборе высокие коррупционные риски. Был разработан законопроект, аннулирующий этот сбор, который Минрегион также поддерживал. Но депутаты не проголосовали за него, аргументируя это тем, что тогда нечем будет наполнять местные бюджеты. Хотя после реформы децентрализации бюджеты городов выросли почти в шесть раз - с 50 млрд грн до 300 млрд грн. Правительство также отдало много полномочий местным органам власти, и они должны обязывать застройщиков строить школы и детсады. Пусть даже частные, неважно, но школа должна быть. К слову, если будет появляться все больше частных школ, то они создадут серьезную конкуренцию государственным. В государственных школах все равно есть фонды и за все платится.



- Так будет ли, все-таки, отменено паевое участие для застройщиков?

- Мы, однозначно, сторонники убрать паевое участие. За прошлый год государству должно было поступить 3,5 млрд грн. Поступило около 1 млрд, и только 1% пошел по целевому назначению. То есть, паевое участие не работает. Оно было создано после Советского союза для подведения коммуникаций и строительства социальной инфраструктуры. Коммуникации сегодня все частные, государство их не финансирует. Застройщик и так за свои деньги это делает. А второе – деньги, которые идут от паевого участия на счет спецфонда, не расходуются по назначению.



- Учитывая смену власти, какие шансы ввести изменения по ужесточению правил игры на стройрынке?

- Сейчас в системе госархстройконтроля очень много проблем. Поэтому мы начали активную работу по реформированию деятельности ГАСИ. Это то, что очень важно сделать, чтобы внедрить действительно эффективный и прозрачный контроль на рынке. Потому что от этого зависит безопасность и комфорт людей. Уже разработали концепцию такого реформирования и план ее реализации. Ее основа - запуск электронного кабинета застройщика - нового и эффективного, чтобы с его помощью можно было быстро и удобно получать различные разрешительные документы. Это не просто упростит процедурно получение разрешений в строительстве, а сведет на нет коррупцию, влияние чиновников на принятие решений. Кроме этого, очень важно провести аудит и оптимизировать деятельность самой ГАСИ, ввести действенный механизм привлечения к ответственности должностных лиц в случае нарушения градостроительного законодательства, ужесточить контроль над деятельностью экспертных организаций, сделать всю информацию публичной и открытой для каждого, чтобы не возникало вопросов. Тогда это будет эффективно. Работаем над этим вместе с профильными экспертами и профессионалами, активно участвует общественность. Мы каждую неделю проводим совещания рабочей группы. Вопросов много - все их нужно урегулировать. И мы это сделаем.



- Недобросовестных застройщиков станет меньше?

- Станет меньше недобросовестных чиновников, которые разрешают хаотичную застройку. На самом деле политику ведут местные органы власти. Выдают градостроительные условия с нарушениями строительных норм. Не контролируют соответствие детальных планов генеральным планам населенных пунктов. Не актуализируют градостроительную документацию - большинство городов областного значения и другие населенные пункты имеют устаревшие генпланы.

В новых строительных нормах мы ввели много новых и революционных для Украины требований – это и "голубые линии", которые ограничивают этажность, и "зеленые линии", ограничивающие зеленые рекреационные территории, где нельзя строить, четкое регулирование плотности жилой застройки и предельного процента застройки земельного участка и многое другое. Это все должно отражаться в генеральных планах населенных пунктов. И это совершенно другой цивилизованный подход к строительству. Например, введение "голубых линий" не означает полный запрет высотного строительства. Должен быть введен зонинг – четкое определение этажности на разных территориях города.

К слову, еще с 2003 года у меня есть идея создать на месте "Телички" так называемый "Киев Сити", наподобие города небоскребов за окружной в Париже. Перенести туда 1 млн кв. м административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а освободившиеся помещения в центре Киева продать, к примеру, под отели, культурные центры, возможно, жилье. Что получится? В центре города станет более комфортно, будет намного меньше пробок по дороге на работу и с работы, будет резкий толчок развитию туризма. Город должен быть заказчиком - земля городская. Таким образом, можно решить проблему равномерной загрузки левого и правого берегов. Такой "Киев Сити" даже стал бы символом города. Там около 100 га, можно много чего сделать. К примеру, в Москве аналогичный бизнес-центр – 20 га, а у нас тут - 100 га.

Кроме того, Киев сидит не тем боком к речке. Река - одна из самых сильных сторон города и нужно использовать ее на 100%. Рекреация, отдых, променады. К реке надо выходить гулять, а у нас выходят на Крещатик.

Я считаю, это национальный масштабный проект, за который и правительство, и город должны взяться.



- Вы готовы взять его под контроль?

- Да, я с удовольствием готов взяться за это. Я предлагал этот проект трем мэрам, но все было "не на часі". Концепция есть, анализ есть, сколько помещений… Для разработки этого проекта я привозил выпускников Гарварда – это была их дипломная работа. Государство на этом только заработает.



- Кстати, вопрос переезда президентской администрации с Банковой поднимал глава государства Владимир Зеленский. Вы будете предлагать ему эту идею?

- Обязательно предложим. Я считаю, что это должен быть один из символов изменений в стране.

Взять даже наше помещение министерства. Здесь люди либо сидят на головах друг у друга, либо очень неграмотно используется пространство. Я сижу как в тюрьме, когда кабинет закрыт, а был бы прозрачный оупенспейс, видно было бы людей, у всех и настроение улучшалось бы. Это в тысячу раз более эффективно, открыто, создает деловое настроение, и на 30-40% увеличивает плотность загрузки людей.

У меня в задумке есть еще один проект – сделать полностью рекреационной территорией Труханов остров. Это как Центральный парк на 100 га в Нью-Йорке - он включает по периметру шестиметровую дорогу для лошадей, потом для велосипедистов, потом для людей с инвалидностью специальные дорожки, затем беговая и пешеходная зона. Это полоса по периметру шириной в 20 м, и получается очень удобно.

У нас есть Днепр, Десна - можно водные виды спорта сделать, можно луна-парк, можно зоопарк сюда перенести. Тут мосты, метро есть, канатную дорогу запустить, а по периметру запустить поезд, как в Диснейленде. И все будут приезжать сюда, а не на Крещатик. Этой моей задумке уже 15 лет. Но ничего, мы терпеливые. Это все не министерские задачи, это вопрос к городу. Это видение, как можно делать масштабные проекты, привлекать колоссальные деньги, инвестиции, создавать рабочие места и более эффективно развивать города.



- Как вы планируете решать вопрос с проблемными стройками?

- Минрегион разработал законопроект, направленный на защиту прав физических лиц-инвесторов и решение проблем с долгостроями. У него две цели – чтобы в будущем не появлялись новые проблемные строительства, а также борьба с существующими недостроями. К примеру, среди проблемных вопросов, которые этот документ должен решить - двойные продажи квартир. Для этого нужно ввести регистрацию квартир на этапе получения разрешения на строительство объекта. Таким образом, когда инвестор идет к нотариусу и фиксирует договор, то уже исключается возможность незаконной продажи одной и той же квартиры два или более раз. Нужно законодательно закрепить механизмы для защиты прав людей, чьи средства привлекаются в строительство жилья – создать действенный контроль процесса инвестирования в недвижимость.



- Сколько сейчас, по вашим данным, долгостроев в Украине?

- Количество жилых долгостроев существенно сократилось. До 2014 года было около 800, сейчас осталось 128, для остальных нашлись инвесторы.



- Кстати, застройщики очень позитивно приняли недавние изменения, предусматривающие сокращение процедуры присвоения адресов объектам… Они будут применяться исключительно для новых объектов, или также для уже строящихся?

- По новому единому порядку получить адрес объекта строительства и недвижимого имущества можно будет всего за пять дней. До этого предоставлением почтовых адресов объектам строительства занимались органы местной власти по собственному усмотрению. Конечно, это способствовало коррупционным злоупотреблениям с их стороны. Теперь почтовые адреса будут предоставляться автоматически до начала строительства вместе с градостроительными условиями и ограничениями либо стройпаспортом. Да, это действует для новых объектов.

К слову, в будущих планах есть разработка совместно с Минюстом процедуры присвоения индексов по лондонскому принципу, по которым работает весь мир. Таким образом, мы избежим ошибок, когда, к примеру, письма или посылка приходят не туда, потому что есть две улицы с названием, например, Садовая в двух разных селах с одинаковым названием - Красное. Это революционный подход, но смена системы займет много времени и затрат.



- Планируете решать давно назревший вопрос с устаревшим жильем?

- Конечно. Этот вопрос нужно решать, так как с каждым годом ситуация усугубляется и устаревшего жилья становится все больше. Сегодня в Украине примерно 1 млрд кв. м жилого фонда. Из него уже около 70-80% - устаревшее жилье. В 2006 году был принят закон о реконструкции, но он не работает, по многим причинам. Одна из основных – это необходимость получения согласия от 100% всех жильцов в доме на разрешение проводить реконструкцию. Фактически это невозможно. Что мы сделали? Изучили опыт других стран. Например, Польши, Чехии, Германии. Выписали весь список проблемных вопросов, из-за которых закон, по сути, сейчас не работает и которые нужно решить. На основе этого разработали новый законопроект. Прописали, что согласие на проведение реконструкции должны давать не те, кто прописан в квартире, а непосредственно собственники квартир. Что также нужно учитывать другие нежилые помещения в доме и в целом в квартале. А процент согласия на проведения реконструкции должен быть не менее 75%. Кроме этого, в отличие от действующего закона прописали, что реконструировать ветхое жилье можно любой этажности, не только пятиэтажные "хрущевки". Для Украины это актуально. Есть, к примеру, "чешки" и другое устаревшее жилье, которое тоже нуждается в обновлении. Устаревшее жилье имеет разную степень изношенности, какие-то дома требуют реконструкции, какие-то - сноса. Законопроект предусматривает и тот, и тот вариант, и прописывает механизм, как это должно происходить. Сейчас темпы жилого строительства в стране значительно увеличились. Только за первый квартал этого года объемы введенного в эксплуатацию жилья выросли на 32%. Но вместе с тем, жилья все равно недостаточно. По статистике, на одного украинца приходится всего 24 кв. м жилья. В Беларуси, например, этот же показатель составляет 50 кв. м, в странах Европы, на которые мы ориентируемся – более 50 кв. м. Поэтому жилье строить нужно. Главное - качественно.