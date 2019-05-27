В новом Европарламенте будет больше компромиссов, в том числе по отношению к Украине – депутат ЕП Галер

Интервью депутата Европейского парламента Михаэля Галера агентству "Интерфакс-Украина"

В странах Европейского Союза прошли выборы в Европейский парламент – орган, который впоследствии будет утверждать президента Европейской комиссии и всех европейских комиссаров. ЕП прошлого созыва (с 2014 по 2019 годы) занял активную позицию по отношению к Украине, как в рамках двусторонних отношений, ратифицировав Соглашение об ассоциации и одобрив решения по безвизовому режиму и многому другому, так и в отношении ситуации вокруг аннексии Крыма и российской агрессии, однозначно высказавшись в поддержку Украины.

Ядром принятия этих решений были группы европейских народников и социалистов-демократов, голосов которых было достаточно для положительного голосования. Радикальные силы, вроде депутатов французской праворадикальной партии Марин Ле Пен, хоть и присутствовали в парламенте, но влияния не имели. В новом парламенте, состав которого проголосовали граждане ЕС, конфигурация сил изменилась, создав новый баланс силы. Европейские народники и социалисты, потеряв значительное количество мандатов, утратили большинство. Радикальные же силы, как и ожидалось, прибавили.

Депутат Европейского парламента с 1999 года Михаэль Галер (Michael Gahler), один из влиятельных членов группы Европейских народников, в парламенте 2014-2019 был докладчиком по Украине. Именно он инициировал на выдвижение премии Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, который был незаконно осужден и содержится в тюрьме в РФ.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Галер дал свои оценки уходящему парламенту и сделал прогноз в отношении позиции нового ЕП в отношениях с Украиной.

Как вы охарактеризуете позицию Европейского парламента 2014-2019 годов в отношении Украины?

Внимание уходящего Европейского парламента к Украине было беспрецедентным. ЕП этого созыва формировался в период, когда вся Европа следила за тем, что происходило в Украине. Революция достоинства приковала к себе внимание даже тех политиков, которые обычно не интересуются ни внешней политиков в целом, ни Украиной в частности. Вооруженный конфликт, который принесла в Украину Россия, расстрел украинских военных под Иловайском – даже в то время, когда Европа ушла на летние каникулы, внимание к Украине не ослабевало. Не ушел на второй план украинский вопрос и тогда, когда Европейский парламент объективно должен был заниматься собой – формировать после выборов свои органы, структуры.

Обычно ЕП обновляется процентов на 50% - заходят новые люди, которые должны узнать друг друга, создать политические группы, комитеты, настроить рабочие инструменты взаимодействия. Сразу же после этого ЕП должен участвовать в формировании европейских институций – на ЕП лежит ответственность утверждения президента Европейской комиссии и всего состава ЕК в целом с тем, чтобы этот орган смог приступить к работе поздней осенью или в начале зимы. Даже в этот период к Украине внимание было повышенным.

Поэтому не было сюрпризом увидеть, что предложение сформировать в ЕП группу друзей для Украины, которое выдвинул депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, было встречено ошеломляющей реакцией – в группу записалось более чем 90 депутатов – а это более 10% всего парламента! На первое заседание группы пришло огромное количество людей. Это было очень необычно, но соответствовало ситуации. На Украину смотрели как на жертву российского вмешательства, а революция украинского народа была встречена европейцами с симпатией. Конечно, потом на встречи группы друзей 90 человек не приходило. Я также уверен, что, если вы спросите украинцев, которые приезжали в Брюссель, об их впечатлениях, то они бы сказали, что их встречали с большим интересом.

Такое внимание реально выше среднего и отражает важность вопроса для нас с Европейским Союзом. Это усилило важность наших отношений. Посмотрите: сейчас у нас есть и Соглашение об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, и безвизовый режим и многое другое. Я всегда люблю напоминать о слайде, который демонстрирует ответственный с европейской стороны за переговоры о выходе Великобритании из ЕС Мишель Барнье, когда он говорит о будущих отношениях с Лондоном. Он сделал график, на котором показал различные уровни отношений ЕС с третьими странами: на самом высоком уровне – членство в ЕС, на втором – три страны с соглашением о европейском экономическом пространстве, так называемые страны FTA (Free Trade Agreement) – Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, за ними идет Швейцария только потому, что не хочет присоединяться к европейскому экономическому пространству. И после них – Украина! И только потом – Турция с Таможенным союзом, и только потом страны с соглашениями о зоне свободной торговли, которые у нас есть с Канадой, Южной Кореей и Японией. Потом идет уровень отношений со странами-членами ВТО. Это всегда показывает Барнье. Если вы возьмете то, чего не хочет Великобритания, то Лондон будет на более низком уровне, чем Украина, может быть, вместе с Турцией. Это всегда так красиво показывать украинцам – они ведь не догадываются или не знают, как тесны наши политические отношения!

График: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/slide_presented_by_barnier_at_euco_15-12-2017.pdf

Внимание этого парламента к Украине было очень высоким. Все принятые в отношении Украины решения голосовались подавляющим большинством - за увеличение, углубление отношений, за Соглашение об ассоциации, за углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, за безвизовый режим и так далее – у нас всегда было монолитное большинство!

Но ведь были и те, кто голосовал против!

Конечно, были группы, которые были против. Вы видели, особенно в левом крыле парламента, что были политики, которые либо критиковали Украину за то, что она не нашла мир с Россией, а это анархисты, коммунисты из некоторых европейских стран и остальные левые, которые критиковали Украину за социальные условия в стране, за, как они характеризуют, олигархический капитализм. Поэтому они не голосовали "за".

Нужно признать, что и в больших группах было незначительное количество депутатов, которые хотели иметь хорошие отношения с Россией. Были и другие, кто из принципа не мог поддержать Украину, потому что они видели это как оппозицию против России.

Когда вы посмотрите на правое политическое крыло парламента, то увидите интересный феномен: там есть скептически настроенные к ЕС партии, которые разделены в своей политике по отношению к России. Например, партия Качиньского в Польше критически настроена по отношению к России, но полностью поддерживает Украину, в то время как партия Сальвини из Италии, которая критикует ЕС по тем же причинам, что и партия Качиньского, проводит кардинально противоположную по отношению к России политику. Потому и поведение во время голосования разное. Есть и те, которые озвучивают в адрес Украины аналогичную Кремлю риторику – та же мадам Ле Пен, депутаты из Греции, которые всегда вносят поправки в любое досье в парламенте, которое связано с Украиной, направленные либо на прекращение любой поддержки, либо на то, чтобы не создавать новую помощь Украине. Они обвиняют ее в тех же вещах, в которых Украину обвиняет Россия. Особую роль играли депутаты из Великобритании, которые поддерживали Brexit – они вносили поправки, которые они всегда подают к документам, связанным с Украиной, Грузией, Молдовой с мотивировкой не тратить деньги ни на какие другие страны, потому что они не хотят это финансировать. Но это – идеологическая позиция, которая не направлена против Украины как таковой.

Тем не менее, у нас было подавляющее большинство за интенсивные отношения с Украиной и в ее поддержку. Аналогичная ситуация была и в отношении проекта "Северный поток-2". Как вам известно, наш кандидат в президенты Европейской комиссии Манфред Вебер четко высказался за то, чтобы все законодательные инструменты, в том числе новые газовые директивы, были применены к этому проекту для того, чтобы он работал по правилам, которые действуют на нашем внутреннем рынке. В самом же Европарламенте в отношении "Северного потока-2" подавляющее большинство депутатов заняло критическую позицию, характеризируя его как проект, который имеет больше геополитическое значение, чем экономическое. Но вы также найдете достаточно значительную группу депутатов, в том числе среди социал-демократов и христианских демократов, которые защищают проект, отстаивая экономическую точку зрения.

Опять же, подавляющее большинство было и в вопросе поддержки незаконно арестованных, задержанных, не забывайте о премии Сахарова Сенцову.

Что мы можем ожидать от следующего парламента?

Как и ожидалось, в новом парламенте будет больше представителей экстремальных левых и экстремальных правых. Также произошло уменьшение представительства консерваторов из Великобритании, усиление присутствия политиков, которые поддерживают Brexit, но в разной конфигурации.

Да, радикалы взяли более 100 мест в парламенте. Это значит, что проевропейский демократический центр в новом парламенте будет меньшим. Для нас это будет иметь прямые последствия, которые непрямо скажутся на Украине. Поле боя для принятия наших решений, нашего законодательства станет меньшим. Поэтому мы должны будем балансировать. Это значит, что компромиссы в законодательных актах будут более комплексными, сложными. Мы должны будем пойти на большие уступки для того, чтобы было большинство при голосовании. По этой причине такие компромиссы в отношении законодательных актов, которые мы будем принимать для всего ЕС, не позволят нам быть более смелыми в плане установления более высоких стандартов для самого ЕС, и мы не сможем достигнуть более высокого уровня.

А какое отношение это имеет к Украине?

Это окажет непрямое влияние, потому что Украина хочет внедрить многие европейские стандарты, которые мы устанавливаем для себя. Поэтому более амбициозных новых правил ожидать не следует, и в таком случае Украине будет легче достичь того уровня, который ЕС установит для себя.

А как это изменит позицию ЕП в отношении поддержки Украины?

Что касается вопросов внешней политики, связанных с вооруженным конфликтом, который Россия принесла в Украину, по вопросу Крыма, политики в отношении России, санкций – мы должны посмотреть, из кого будет сформирован следующий парламент. Сейчас мы теряем ряд опытных политиков – в новом составе не будет ни Эльмара Брока, ни Ребекки Хармс. Но появятся новые - в частности, если вы посмотрите на польский список кандидатов, то там и бывшие министры иностранных дел, включая Радека Сикорского, и бывший премьер-министр Миллер. Тот факт, что они из Польши, может говорить о том, что они будут поддерживать Украину. В то же время, мы не знаем, как будут себя позиционировать депутаты, избранные от имени президента Франции Макрона. Это неизвестно. Поэтому задача для украинцев, в том числе для нового украинского президента и его команды, нового правительства и парламента, быстро установить контакты, узнать новых партнеров с европейской стороны, быстро ускорить работу и двусторонний ритм встреч и контактов. Это будет главной задачей. Но не будет ветра в спину, как это было с 2014 года. Сейчас мы входим в трудности построения нормальных отношений. Это будет труднее, чем раньше.