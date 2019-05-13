Гройсман: центристская позиция - самая правильная для государства

Эксклюзивное интервью премьер-министра Украины Владимира Гройсмана агентству "Интерфакс-Украина"

Прошли президентские выборы. О чем, по вашему мнению, свидетельствуют их результаты? Какие выводы для себя вы сделали о том, почему именно так, а не иначе?

Для меня очень важно, что выборы были действительно свободными. Второе - они показали большую активность, а это значит, что людям не безразлично их государство. И третье – я считаю, что граждане ожидают более быстрых изменений в их жизни, и этот вопрос звучит по праву. Нужно быстрее. Я это понимаю, хотя реальность немножко другая, но надо прилагать усилия, чего бы это ни стоило, чтобы в следующей каденции мы быстрее дали новое качество жизни. Я думаю, что мы очень близко подошли к таким возможностям.

По результатам выборов мы видим и региональные различия. Разные кандидаты набрали различное количество голосов на юге, востоке, западе и в центре. Что, с вашей точки зрения, может объединить страну?

Качество жизни. Качество жизни от запада до востока. Качество жизни и свобода - всё, больше ничего. Эти две вещи нужно дать. Людям нужно обеспечить безопасность внутри страны, и это возможно, мы многое сделали для этого как правительство. Людям необходимо дать хорошую медицину, сейчас мы занимаемся первым уровнем, а в следующем году перейдем на больницы второго уровня, мы там наведем порядок, и люди почувствуют, что ситуация меняется. Нужно дальше внедрять "Новую украинскую школу", доступность детских садов, хорошее профессионально-техническое образование. Что касается бизнес-климата, мы полностью перезагрузим налоговую службу, она не будет карательной. Мы постоянно меняем регуляции, что позволяет бизнесу быть более свободным. Конечно, нам нужно оживлять экономику, и мы понимаем, что для этого необходимо.

Вы уже не раз констатировали, что идете на очередные выборы в Верховную Раду. Можно ли сегодня сказать, какой будет ваша политическая сила, кто войдет в ее состав и кто может быть вашими партнерами?

В принципе, я еще два года назад говорил о том, что я буду участвовать в парламентских выборах. Для чего? Не для того, чтобы просто участвовать в выборах или получить мандат, меня это никак не мотивирует. Меня мотивирует другое. Я считаю, что благодаря принятию правильных решений и их реализации возможно кардинально менять ситуацию в стране. Для этого нужно несколько критических вещей: понимание процессов, опыт и мандат доверия, который дает возможность реализовать идеи. Понятно, что за счет присутствия в парламенте можно формировать исполнительную власть и большинство под идеи.

Чего люди хотят вообще от власти? Люди хотят стабильности, экономического роста и общего благополучия в стране. Чего люди ожидают от меня? Они ожидают, что нашей команде удастся создать условия, при которых эти вещи станут достижимыми. Что касается формата участия в выборах, то очень скоро наступит время, когда я о нем скажу. Но это должен быть очень четкий, прагматичный и действенный формат. Это должны быть люди, у которых есть новое современное мышление, соответствующий опыт и понимание, каким образом внедрять идеи в жизнь. А консультации ведутся. Есть предложения и от президента, мы также много говорим об этом с моим коллегой Арсением Яценюком. Вообще, насколько я знаю, много разных политических игроков между собой говорят. Есть те, с кем я не обсуждаю эти темы.

Например? С кем вы точно не будете готовы объединиться для похода на выборы или после, во время формирования коалиции?

Я хочу реализовать себя в жизни и сделать это могу посредством конкретных достижений. Я считаю, что нам нужно быстро решить глобально одну проблему - это изменение качества жизни украинских граждан. Где мы видим эталон этого качества? В Европе. Это означает, что европейская и евроатлантическая интеграция для меня является важным приоритетом. Поэтому всё, что не противоречит моим взглядам, в том числе моральным, допустимо, у меня нет проблемы общаться с такими людьми. Но мне никогда не будет по дороге с популистами.

Все-таки, кого будет объединять ваша команда?

У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах, кто точно так же понимает идеи реформ. И поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне громад, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, которые имеют здравые мысли и понимают, как их внедрять. Я считаю, что такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной.

Как можно охарактеризовать тех, кого вы собираете? Это "новые лица" или это "люди с опытом"?

Это "настоящие лица", это люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.

А какова идеологическая основа вашей будущей политической силы?

Центристская. Я все-таки считаю, что центр для меня наиболее понятен, и я думаю, что он более правильный для самого государства.

Вы просчитываете для себя вариант досрочных выборов, или считаете, что это невозможно?

Есть много вопросов, которые зависят не от нас, на которые мы не влияем. Право на досрочный роспуск парламента есть только у президента, а воспользуется ли он им, мы не знаем. Я смотрю на период между президентскими и парламентскими выборами как на время, за которое можно принять еще некоторые важные решения с точки зрения макроэкономической стабильности и финансового роста. Есть системные вещи. Я считаю, что нужно менять закон о выборах на систему с открытыми списками. Я уверен, что это правильно, но нужно определить, успеваем ли мы его принять и реализовать, чтобы не было хаоса в ходе избирательной кампании. Ведь ключевой вопрос - чтобы выборы были демократичными и свободными.

Что касается досрочных выборов. Я считаю, что нужно формировать и хранить определенные каноны. Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл переносить их на конец июля? Или что-то существенно изменится? Мне сложно давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. А сейчас я такой целесообразности не вижу, и некоторые юристы говорят, что это и юридически не совсем правильно. Но это вопрос парламента и президента.

А что с финансированием досрочных выборов, проблем не будет?

Мы выполним закон. На мой взгляд, очередные выборы – это нормально, а досрочные выборы должны иметь основания и юридическое решение парламента и президента. И в варианте досрочных, и очередных выборов примерно одинаковый период времени мое правительство будет работать. Но досрочные выборы стабильности не добавляют.

Вы планируете уходить с поста на период предвыборной кампании? Если нет, то не видите ли вы в этом конфликт интересов?

Мы проанализируем, и я буду действовать так, как определено законом. Кампания кампанией, но государство – это гораздо важнее. Я лучше буду меньше участвовать в предвыборной кампании и делать всё для того, чтобы в стране была стабильность, чем наоборот. Я буду находить здоровый баланс, но главное, чтобы не было нарушений закона, и я это четко понимаю.

Такое же отношение будет и к другим членам правительства?

Безусловно. Хочу подчеркнуть, что каждый член правительства, тем более – это коалиционное правительство, вправе определять свое политическое будущее. Единственное, что для меня будет абсолютно четко, - не путать государственное с политическим. Если это будет каким-то образом влиять на дестабилизацию работы правительства или что-то другое, то такой министр должен взять производственный отпуск и работать в политике.

Сегодня вы видите такие угрозы?

Нет, не вижу. Вы знаете, я часто встречаюсь с министрами, и мы говорим об этом. Я заявил о своей позиции, которая заключается в том, что правительство работает дальше и должно выполнять свои функции, потому что есть много задач, которые нужно решать.

Возможно ли эффективное сотрудничество правительства с парламентом в течение следующих нескольких месяцев, с учетом скорых выборов?

Мне пророчили, когда я занял пост премьера, что я больше трех месяцев не удержусь, не смогу наладить контакт с парламентом. Но в принципе, удалось наладить этот контакт и принять необходимые решения. Конечно, есть много решений, которые нужно было принять, но до сих пор Верховная Рада по разным причинам не сделала это. Но в целом, я считаю, что этот парламент жизнеспособен, кто бы там что ни говорил. Дальше всё будет зависеть от политических консультаций.

Вы готовы снова возглавить правительство после парламентских выборов и формирования новой коалиции?

У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будет достойно представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство. Главное, чтобы была сильная и сплоченная коалиция, потому что эффективность правительства зависит от того, насколько оно может опираться на парламентское большинство.

После инаугурации вы должны уже активно сотрудничать с действующим президентом. Вы готовы к такому уровню сотрудничества?

Я считаю, что все ветви власти должны иметь конструктивное взаимодействие. Не может любая политическая целесообразность доминировать над интересами государства, это моя принципиальная позиция. Я думаю, что нужно дать всем ветвям власти полностью реализовать свои возможности. Взаимодействие - это здоровое состояние, а противостояние - это не хорошо для самого государства, потому что может тормозить многие процессы. То есть все разумные идеи, с какой бы ветви власти они не выходили, я всегда воспринимал и поддерживал.

Вы недавно встречались с избранным президентом. Концептуально общий язык уже найден?

Это была такая ознакомительная встреча. У меня она оставила абсолютно нормальные впечатления. А дальше мы посмотрим, как будет развиваться взаимодействие.

Одна из идей новой команды, которая обсуждается, - это налоговая амнистия и всеобщее декларирование. У вас в свое время тоже были обсуждения по этому поводу.

В европейских странах есть общее декларирование. Все остальное нужно немножко подробно обсудить, понять саму механику идеи и технику. В общих чертах это может восприниматься, но надо понять, что именно предлагается под этими названиями. То есть что предлагается амнистировать, каков предыдущий объем, какая ставка налогообложения, каков расчетный экономический эффект, какие другие плюсы и минусы той или иной модели.

Перейдем к другим вопросам. Нефтепродуктовый кризис. Временное приостановление поставки нефти уже привело к росту цен на украинских АЗС. Каков план правительства на случай прекращения этих поставок после 1 июня? В каком состоянии работа по альтернативным каналам поставки нефтепродуктов и угля?

Есть традиционные каналы поставок, и понятно, что они используются, но когда происходит история непрогнозируемая, то рынок переориентируется. Мы работаем со всеми участниками рынка, с производителями, импортерами, со всеми, для того, чтобы минимизировать любое негативное воздействие. Но подчеркиваю, что диверсификация и энергетическая независимость для нас имеет ключевое значение. Мы правильно движемся и по атомной энергетике, и по газу, и по энергетике в целом. Понятно, что всегда хочется быстрее, и это важный вопрос, который сейчас стоит перед Национальной компанией "Нафтогаз Украины". По светлым нефтепродуктам мы вообще не видим проблем. По дизельному топливу, по газу есть вопросы, с которыми мы сегодня работаем и минимизируем любое негативное воздействие.

А по углю? Если тоже будет эмбарго?

Такая же позиция. По энергетическому углю я вообще не вижу проблем, а по коксующемуся работаем.

Сейчас идет дискуссия по соглашению о разделе продукции (СРП). Одни говорят, что это не лучший способ привлечения инвестиций, а другие говорят, что наоборот. Ваше отношение к этому.

Весь мир работает по СРП, и мы брали лучший международный опыт и работали с нашими международными партнерами на отработку именно таких соглашений. Я считаю, что это абсолютно прозрачно. Сейчас будет проходить конкурс, все могут участвовать. Мы знаем, что американцы хотят присоединиться, возможно, европейцы. Самое главное - чтобы была конкуренция.

В каком состоянии сейчас анбандлинг и привлечение иностранного партнера к управлению украинской ГТС?

Что касается дальнейшей деятельности газотранспортной системы, анбандлингу и добычи газа - это персональная ответственность НАК "Нафтогаз Украины" и председателя правления Коболева. Он имеет сегодня мандат, чтобы эффективно провести всю эту работу, увеличить добычу газа, обеспечить совместно с международными партнерами функционирование газотранспортной системы. Более того, все правительственные акты, которые были нужны, приняты еще в 2016 году. Поэтому сейчас мы это включили в контракт как требование, поэтому все это будет оценкой деятельности правления и председателя.

Верите, что это будет до 1 января?

Я верю, что это абсолютно возможно, если этим профессионально заниматься.

Господин Шевчович сказал, что ожидается возобновление трехсторонних газовых переговоров. Украинскую делегацию там возглавляет Павел Климкин...

Правильно, делегацию возглавляет министр иностранных дел, также туда входят представители других министерств, в частности Минэнерго, и "Нафтогаза" – их уполномочило правительство.

Смена главы МИД не будет препятствием для продолжения переговоров?

Павел Анатольевич пока уполномочен правительством заниматься этим вопросом.

По цене на газ. По оценкам экспертов цены на газ отреагируют с 6-9 месячным лагом на повышение цен на нефть, поэтому рыночная цена снова станет выше цены по спецобязательствам (PSO). Что будет делать правительство в таких условиях?

Давайте не будем делать таких плохих прогнозов. Я все-таки считаю, что цены будут на низшей границе, чем 8,55 тыс. грн, и "Нафтогаз" это должен обеспечить.

С 1 июля должна запуститься еще одна реформа - рынок электроэнергии. Но некоторые эксперты утверждают, что рынок к этому не готов, и сейчас это приведет к значительному удорожанию электроэнергии для населения. Правительство будет предлагать, возможно, отсрочку?

Закон о рынке электроэнергии был наработан вместе с нашими международными партнерами. Он принят парламентом и предусматривает введение рынка электроэнергии с 1 июля в соответствии со всеми международными стандартами. Поэтому сейчас во исполнение закона Минэнерго нарабатывает нормативную базу для его внедрения.

Для меня же очень важно, чтобы любые новации не привели к повышению цен на электроэнергию для людей.

Будет ли продлен эксперимент по монетизации субсидий?

Это не эксперимент. В прошлом году мы начали монетизацию субсидий между производителями услуг, то есть сделали реестр субсидиантов и запустили первый оборот между производителями. Второе из того, что мы реализовали, - это начали с 1 января монетизировать субсидию всем, кто получал ее впервые. И по нашему плану мы должны были закончить оформление монетизации 15 октября, до начала отопительного сезона. Когда мы увидели, что с января начинаем делать монетизацию, но не успеваем подготовить систему к следующему отопительному сезону, так как в летний период не назначается субсидия, мы решили ускориться. Эту идею очень положительно оценил президент. Но это нельзя завершать. Далее у нас на очереди - монетизировать все льготы.

А кризиса неплатежей не боитесь?

По разным данным, 15-25% в зависимости от региона, нет плохой статистики. Хотя паникеры пытаются это накручивать. Но это деньги людей и не надо за них решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить часть этих денег себе.

Суды первой инстанции признали незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи с бывшими его владельцами. Есть вероятность, что апелляционные инстанции подтвердят эти решения, и они вступят в силу. Параллельно господин Коломойский и его партнеры требуют от правительства $5,4 млрд в Стокгольмском арбитраже как миноритарии "Укрнафты". Насколько серьезно вы оцениваете эти риски?

Я не хочу комментировать судебные дела, потому что мои слова всегда могут быть использованы против государства. Но у меня нет сомнения в законности принятия всех решений украинским правительством. Все решения, касающиеся национализации ПриватБанка, были приняты в результате решения Национального банка Украины, который признал этот банк неплатежеспособным, и Совета национальной безопасности и обороны. И после того, как банк был признан неплатежеспособным, первое, о чем подумало правительство, - это о 20 миллионах людей, которые являются клиентами этого банка. Было два варианта: это национализация или ликвидация. Вы сами понимаете, что ликвидация - это бросить всех людей на произвол судьбы. Кто мог на это пойти? Сейчас Нацбанк оспаривает это, и Минфин будет оспаривать, и наша позиция неизменна. Сегодня банк в хорошем состоянии, и вкладчики чувствуют себя комфортно. Это значит, что мы и в дальнейшем будем защищать вкладчиков. Во-вторых, мы его докапитализировали на 155 млрд грн. Это те средства, которые принадлежат государству и находятся в капитале самого банка. Поэтому я заинтересован в сохранении этих денежных ресурсов до копейки. Также я надеюсь на справедливость судебной системы. Вот три базовых позиции.

В мае плановый пересмотр нашей программы с МВФ. Как правительство будет встречать миссию Фонда?

Будут технические согласования. Будет их анонсирование, когда они приезжают, и все об этом будут знать.

Что с приватизацией? Я понимаю, что там опять суды, но есть "Центрэнерго", есть "Президент отель", хоть что-то.

Вы знаете, что "Центрэнерго" мы попытались продавать, но Фонд госимущества отменил торги. А все, что касается других объектов, полностью соответствует нашей логике. Мы уже готовы снова выставлять "Центрэнерго" и сейчас опираемся на мнение советников, в какой период это лучше сделать. И отель, кажется, тоже уже почти готов. А все остальное заблокировано судами, это действительно проблема.

Незаконное обогащение - это вопрос не к вам, а к парламенту?

Да, этот вопрос к парламенту и к фракциям. Но смотрите: мы создали НАБУ, мы пережили люстрации, электронные декларации чиновников, создали Антикоррупционный суд и было наказание за незаконное обогащение. Зачем это разрушать? Мы уже все это создали и зафиксировали, теперь с этим нужно жить. Я за то, чтобы ее (уголовную ответственность за незаконное обогащение – ИФ) вернули. Вот каким образом, чтобы потом снова норма не была разрушена, - необходимо найти правильные юридические формулировки и поставить на этом точку.