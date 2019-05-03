Глава миссии Украины при ЕС посол Точицкий: нужно не политизировать "Восточное партнерство", а реализовать конкретные проекты, интересные всем шести участникам

Интервью постоянного представителя Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого агентству "Интерфакс-Украина".

Европейский Союз и шесть стран партнеров – Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан и Армения – 13 мая будут отмечать десятилетие "Восточного партнерства" (ВП). Десять лет назад, 26 мая 2008 года, в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел польский министр Радослав Сикорский и его коллега из Швеции Карл Бильдт инициировали новое измерение Европейской политики соседства (ЕПС), призванное уравновесить уже существующий Средиземноморский союз. По неофициальной же версии, в то время, когда в Украине после Оранжевой революции президентом стал Виктор Ющенко, друзья Украины считали, что пришло время для реального сближения страны с Европейским сообществом. Однако для того, чтобы избежать недовольства отдельных стран-членов ЕС, и был придуман формат ЕС плюс шесть.

На следующий год в Праге состоялся учредительный саммит. А третий саммит "Восточного партнерства" прошел в 2013 году в Вильнюсе и стал началом конца президентства Виктора Януковича, который единолично принял решение не подписывать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это повлекло массовые протесты в Киеве, которые переросли в Революцию достоинства с последующим побегом В.Януковича и досрочными президентскими выборами, на которых победил Петр Порошенко.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Н.Точицкий рассказал о потенциале "Восточного партнерства" и его дополнении к Соглашению об ассоциации.

Как в ЕС будут отмечать 10-тилетие "Восточного партнерства"?

Вы помните, что не так давно состоялся телефонный разговор между президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Украины Петром Порошенко, в рамках которого Туск пригласил главу Украинского государства принять участие в мероприятиях высокого уровня. Петр Алексеевич приглашение принял. Непосредственно 13 мая президент Европейского Совета собирает глав государств и правительств шести стран-участниц на рабочий ужин. Приглашены и "отцы" "Восточного партнерства" Радослав Сикорский и Карл Бильдт. Днем же 13 состоится заседание министров иностранных дел. Украинскую сторону будет представлять Павел Климкин. И уже на следующий день с участием глав государств и правительств пройдет конференция высокого уровня.

Кроме этого, президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с руководством институций ЕС и некоторых стран-членов ЕС. Естественно, это будет хорошая возможность поблагодарить за поддержку Украины в непростое для страны время, равно как и за то, что было сделано вместе для продвижения государства на пути европейской интеграции.

А какие ожидания у украинской стороны от этих событий?

Я полагаю, что с нашей стороны нам нужно использовать этот форум для того, чтобы продемонстрировать последовательность внешней политики Украины, а это – курс на интеграцию в Европейский Союз.

Я также считаю немаловажным донести до европейской стороны необходимость преемственности политики в самом ЕС, ведь после парламентских выборов, которые пройдут в конце мая, уже через полгода, в ноябре, нас ожидает новый состав и Европейской Комиссии, новое руководство Европейского Совета и Европейской дипломатической службы. Поэтому задача – и об этом мало говорят – обеспечить преемственность. Что я имею в виду. Когда я работал генеральным консулом в США, а также постоянным представителем Украины в Совете Европы, по окончании своей каденции я оставил письмо своему приемнику, в котором уведомлял, что я сделал, что не сделал, и что я считаю важным сделать. Думаю, что каждый уходящий комиссар тоже будет оставлять досье для нового. В отношении же досье для Украины, то в нем важно учесть такие положения, как санкции, преференции, внесение изменений в Соглашение об ассоциации. На мероприятиях 13-14 мая мы должны донести это нашим европейским коллегам – президентам, вице-президентам, комиссарам, что, готовить досье по Украине для своих приемников, они должны это учесть.

Но это можно делать и в рамках двусторонних отношений. Не считаете ли Вы, что "Восточное партнерство" как отдельная политика себя уже изжило?

Я полагаю, что конференция высокого уровня и заседание министров иностранных дел предоставит хорошую возможность для всех шести стран откровенно поговорить с "отцами" и действующими политиками о "Восточном партнерстве": чего нам удалось достичь, и как мы видим будущее ВП. Откровенно сказать, нужно оно нам или нет, и если нужно, то как сочетать троих, у которых четкие европейские амбиции – Украину, Молдову и Грузию, с Соглашениями об ассоциации, с другими тремя, у которых другие приоритеты? Как сберечь этот формат, чтобы всем было выгодно и интересно? А главное, чтобы выгоду от участия в ВП почувствовали люди, молодежь стран-партнеров.

Да, формат трех (стран-участниц "Восточного партнерства" – ИФ) более продвинут. Так, 21 мая в Киеве пройдет второе неформальное заседание в формате ЕС+3 по вопросам экономики, где наши министры встретятся с европейским комиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем. Да, это формат глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли, но при этом это страны "Восточного партнерства".

Поэтому важно, что эти форматы есть. Сикорский и Бильдт думали стратегически, они думали про пояс безопасности в хорошем понимании. Ведь если есть серьезный торговый партнер, то уменьшаются риски нестабильности. Это позитивный элемент влияния: если ты хочешь со мной торговать, ты должен достигнуть моего уровня стандартов. А этого нельзя сделать, если среда неконкурентоспособная. Я рассматриваю ВП как стратегию, чтобы, как минимум, обеспечить диалог шести и ЕС.

Я уверен в том, что "Восточное партнерство" нужно сохранить. Просто нужно определить несколько, а не пару десятков, направлений с перспективой на 3-5 лет, которые будут интересны всем. Это легко!

Яркий пример такого проекта, который лежит на поверхности – это транспортные коридоры, с которым мы носимся уже несколько лет. Давайте сделаем коридор из Антверпена до Гданьска, от Гданьска по земле до Одессы, из Одессы по Черному морю до Батуми, от Батуми до Баку и дальше. И мы можем затронуть Беларусь, чтобы через Ковель они шли до Одессы. Это то, что нас объединяет! Экономия только от Гданьска до Одессы – 10-12 часов! Вы себе не представляете, что это с точки зрения бизнеса перевозчиков.

И что это означает?

Это тысячи экономии на одной фуре, и миллионы, а то и миллиарды вообще в транспортных перевозках. Но тут же задействованы не только дороги, тут должна быть создана не только инфраструктура.

Но это же и Таможенный союз…

Абсолютно верно! Вот мы и перешли к другой инициативы президента Порошенко в отношении Таможенного союза. И тогда продукт с одной и той же маркировкой будет проходить через все границы, и не будет так, что на одной границе заходят опилки, а на другой – качественная древесина. Это должно быть в контексте "Восточного партнерства". А цифровая экономика? Ведь это не только роуминг. Роуминг – это красиво, это еще один безвиз. Но когда мы говорим о цифре, мы говорим об обмене информацией, данными о продукции. Ведь есть же какая-то причина тому, что в отношении торговли с Бельгией украинская сторона предоставляет одни данные, а бельгийское министерство экономики – другие. Поэтому дороги, цифровая экономика, энергетика, энергетическая безопасность – для нас это важно.

Все это хорошо, но какое отношение это имеет к "Восточному партнерству"?

Потому что это аккуратно вкладывается в приоритеты ВП-2020! Мы всегда рассматривали "Восточное партнерство" как дополнение к нашим евроинтеграционным процессам. Кроме реализации совместных проектов, есть и опыт, которым можно делиться не только с участниками ВП, но и европейскими коллегами. Как ни странно бы это звучало, но даже Эстонию, самую продвинутую в плане цифры страну ЕС, интересует опыт нашего ProZorro!

Возвращаясь к 13 мая, все-таки, каковы ожидания украинской стороны?

Мы ждем серьезного откровенного разговора о том, как нас видят. Да, у нас троих большие амбиции, но не хотим и не будем отказываться от формата шести. Просто диалог ради диалога уже не интересен никому. Мое четкое убеждение заключается в том, что для того, чтобы это было интересно для всех шести, нужно найти то, что интересно всем. Все. Точка. Не политизировать "Восточное партнерство", а найти конкретные проекты и работать над их выполнением. И это реально.