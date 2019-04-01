Интервью

14:04 01.04.2019

Б.Колесников: Бойко помог Порошенко выйти во второй тур выборов

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Б.Колесников: Бойко помог Порошенко выйти во второй тур выборов

Интервью главы политсовета партии «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова агентству "Интерфакс-Украина".

Как оцениваете результат, который получил на президентских выборах кандидат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул?

Я считаю, что его результат стал следствием того, что Бойко (кандидат в президенты Юрий Бойко - ИФ) за ручку привел Порошенко во второй тур. Он умышленно, по просьбе власти, 9 ноября расколол оппозицию, не дал провести съезд "Оппозиционного блока" и убежал в "Платформу" (политическая сила "Оппозиционная платформа – За жизнь" - ИФ).

Прямым подтверждением того, что Бойко помог нынешнему президенту выйти во второй тур, является полет в Москву по прямому маршруту Киев-Москва, что невозможно без личного разрешения президента. И сами смехотворные переговоры о цене на газ за 10 дней до конца отопительного сезона являются прямой поддержкой Петра Порошенко.

Это и стало результатом того, что у Бойко стало больше голосов, у Вилкула – меньше.

Потому прохождение Порошенко во второй тур – это прямая заслуга Юрия Анатольевича Бойко. Все остальное – это сказки венского леса.

О чем, на Ваш взгляд, свидетельствует высокий результат на выборах кандидата Владимира Зеленского?

У Порошенко и Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – ИФ) вместе меньше голосов, чем у одного Зеленского. Я бы не стал рассматривать Владимира Зеленского отдельно.

84% украинцев не доверяют власти.

Другие кандидаты, как бы они не назывались, публично власть не поддерживали. Какими-то ходами Бойко и Левочкин (народный депутат Сергей Левочкин - ИФ) поддерживали, но публично – точно нет.

Поэтому результат власти – это 16%. Можно с 16% быть властью? Невозможно. Ни один западный политик с таким результатом не пошел бы даже на первый тур.

А высокий результат Зеленского – это прямой протест против той ситуации, которая произошла с нашей страной за последние 5 лет

Каков Ваш прогноз на второй тур?

Последние выборы были полномасштабными в 2010 году, а не в 2014-м. Виктор Янукович в первом туре получил 35%, Юлия Тимошенко – 25%. Тимошенко, действующий премьер, смогла отыграть 7%, и оппозиция победила.

Здесь отыграть нереалистично.

Исходя из результатов Вилкула на президентских выборах, какая стратегия "Оппозиционного блока" на парламентскую кампанию?

""Оппозиционный блок" – партия мира и развития". Буквально в названии заложен смысл. Мы оценим обстановку, сделаем правильные выводы. Мы знаем путь к победе и обязательно ее добьемся.

 

 

Теги: #интервью #колесников
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