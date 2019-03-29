Приобретенный "Метинвестом" "Юнистил" намерен в 2019г нарастить производство вдвое - гендиректор

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" генерального директора завода по выпуску холоднокатаного оцинкованного проката "Юнистил" (Кривой Рог) Сергея Мирошниченко.

Сергей Мирошниченко закончил Национальную Металлургическую Академию Украины в г. Днепр. После учебы он вышел на работу на «Запорожсталь», где за 18 лет прошел путь от травильщика травильного отделения цеха холодного проката до главного специалиста комбината по прокатному производству. В 2018 году Сергей был назначен Директором – управляющим санацией ООО «Юнистил», а в 2019 – Генеральным директором ООО «Юнистил».

- Предприятие "Юнистил" в 2018 году вошло в группу "Метинвест". Известно, что компания давно сотрудничала с крупнейшим горно-металлургическим холдингом Украины, в чем это выражалось? И как изменилась ситуация после приобретения предприятия группой "Метинвест"?

- Юридически "Юнистил" вошел в группу "Метинвест" во второй половине 2018 года, но перед этим группа уже работала с "Юнистилом" в 2017 году по давальческой схеме. Для этого "Метинвест-СМЦ" предоставлял заводу заготовку – холоднокатаные рулоны производства "Запорожстали" и комбината Ильича – а "Юнистил" оцинковывал этот прокат. Такая схема работала в течение всего 2017 года и в начале 2018-го. Это позволило убедиться, что линия работоспособна.

Во второй половине 2018 года была завершена сделка по приобретению "Метинвестом" данного актива. Это привело к позитивным изменениям в деятельности предприятия. В первую очередь, была проведена ревизия оборудования, работы по восстановлению линии. После этого мы занялись улучшением работы узлов, которые влияют на потребительские свойства проката. Это, в первую очередь, воздушные ножи, которые формируют толщину и качество покрытия оцинкованной стали, башня сушки флюса, которая обеспечивает качественную подготовку поверхностей и способствует улучшению адгезии цинка, а также агрегаты, которые работают уже с готовой поверхностью: дрессировочный стан, травильная машина и ванна пассивации. Эти меры привели к существенному улучшению качества выпускаемой продукции. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать над совершенствованием качества и уровня клиентского сервиса.

Продукция "Юнистил" соответствует отечественным и международным стандартам качества. Предприятие выпускает оцинкованную листовую сталь с широким диапазоном толщин: 0,3-2 мм с толщиной покрытия 80, 100, 140 и 275 г/м кв. В 2019 году предприятие планирует освоить производство оцинкованного проката конструкционного назначения марок S250GD – S350GD толщиной 1,5–2 мм, востребованных в аграрном секторе и ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции – ИФ). Также прорабатывается возможность производства проката с "нулевым узором кристаллизации", в том числе под покраску.

Ну и штат предприятия расширился: в 2017 году на предприятии работало 150 человек, а в 2018-м было трудоустроено уже около 250 человек.

- Какое оборудование установлено на заводе? Сообщалось, что завод оснащен оборудованием компании Dongbu Machinary Co., LTD (Южная Корея).

- На предприятии установлена современная линия горячего оцинкования производства южнокорейской "Dongbu Machinery Company" проектной мощностью около 100 тыс. тонн в год.

- Ранее сообщалось, что "Метинвест" заинтересован также в покупке предприятия "Модуль Украина" в Переяслав-Хмельницком, которое делает полимерное покрытие рулонов "Метинвеста" по давальческой схеме. Есть ли продвижение в переговорном процессе по покупке?

- Действительно, "Метинвест-СМЦ" сотрудничал с "Модуль Украина", однако с 2019 года он больше не продает продукцию этого предприятия.

- "Запорожсталь" освоила в 2018 году выпуск рулонного проката марки DX51D под потребности "Юнистил". Какие еще виды проката вы приобретаете у "Запорожстали", других предприятий?

- Основными поставщиками холоднокатаного проката для оцинкования являются комбинаты "Запорожсталь" и ММК им. Ильича. В настоящее время на технологической линии "Юнистил" освоено производство оцинкованной продукции марки DХ51D по евростандарту и аналогов, предназначенной для холодного профилирования. В 2019 году планируется освоение конструкционного оцинкованного проката марок S220GD-S350GD, предназначенного для изготовления профилей и элементов ЛСТК.

- Как отработал завод 2018 год по сравнению с предыдущим годом, предыдущими периодами – по выпуску продукции, по прибыльности-убыточности? Какие планы у компании по выпуску продукции? Что мешает увеличению объемов производства? Есть ли планы наращивания объемов выпуска?

- В 2017 году "Юнистил" реализовал 14,8 тыс. тонн продукции, преимущественно на внутренний рынок. В 2018 году объем продаж составил уже около 35 тыс. тонн, которые были поставлены клиентам на рынке Украины, Европы и СНГ. На 2019 год у нас не менее амбициозные планы – мы хотим удвоить производство. Сначала мы были ограничены производственными характеристиками самой линии: проводилась модернизация, ремонтные работы. Дополнительный набор и обучение персонала также служили сдерживающим фактором. Теперь мы готовы работать на полную мощность.

Однако существенное расширение продаж на рынке Украины невозможно из-за постоянно растущего «демпингового» импорта из Китая и РФ. Поэтому сейчас идет работа по поиску оптимальных, наиболее маржинальных рынков, на которые мы будем продавать свой продукт, тем более, у "Юнистила" есть особенности, которые его отличают от других производителей оцинковки. Увеличение продаж на этот год обусловлено как раз расширением рынка сбыта, и это отразится, мы надеемся, на производственной программе. По итогам года рассчитываем произвести 80 тыс. тонн.

- Какие инвестиционные проекты рассматриваются в настоящее время, какие реализуются? Где привлекаются средства?

- Инвестиционная программа "Юнистила" нацелена на повышение эффективности работы линии оцинкования, расширение ее технологических возможностей и выпускаемого сортамента. "Юнистил" сейчас по сути является производственным подразделением группы "Метинвест", поэтому инвестиционная работа и привлечение средств являются централизованными.

- Куда в основном реализуется продукция "Юнистил"?

- В 2018 году большая часть продукции была реализована на внутреннем рынке Украины. 20% продукции было экспортировано в страны Европы: Великобританию, Италию, Польшу и другие. Наша продукция используется в промышленном и гражданском строительстве.

- Какие предпринимаются действия по защите украинского рынка от недобросовестных поставщиков, которые здесь демпингуют?

- Как известно, ММК им. Ильича подал заявление об инициации антидемпингового расследования. В 2018 году МЭРТ и межведомственная комиссия рассмотрели заявление и факты заявителя и приняли решение об открытии расследования. Наша позиция очень проста: на фоне волны роста импорта, который поступал в Украину по демпинговым ценам, отечественным производителям был нанесен ущерб, и данная практика должна быть прекращена. Более того, на фоне введения защитных мер в Европе, США, Канаде, Турции и некоторых других странах мы ожидаем существенный рост импорта из КНР и РФ, что еще больше ухудшит положение отечественной отрасли оцинкования.

Особо хочется отметить ситуацию с китайским оцинкованным прокатом – помимо самого факта демпинга, остро стоит вопрос качества: материал поступает в Украину с толщиной цинкового покрытия 20-40 г/м2, что не соответствует никаким стандартам и требованиям и в целом существенно подрывает имидж оцинкованного металла на рынке. Срок службы такого проката – не более 3-5 лет. Конечный потребитель постоянно сталкивается с фактами фальсификации со стороны недобросовестных трейдеров и переработчиков, покупая низкокачественный китайский материал под видом отечественного.

- На ваш взгляд, почему внутренний рынок потребления металлопродукции так медленно растет? Что нужно для его развития?

- В Украине рост потребления металлопродукции в 2017 и 2018 годах составлял 5%, что сопоставимо с уровнем роста мирового потребления в целом и превышает рост на рынке Европы. Соответственно, рынок растет умеренными темпами, а для более интенсивного роста потребления необходимы инвестиции в реальный сектор экономики.

- Ваш прогноз по рынку металлопроката на текущий год и последующие периоды?

- В 2019 году мы прогнозируем умеренный рост продаж в Украине, в соответствии с рынком – на уровне 4-5% по сравнению с прошлым годом. Если говорить о ценовой ситуации, мы прогнозируем, что цены 2018 года будут сохраняться и в 2019 году.