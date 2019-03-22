"ПРООН не просто помогает закупать лекарства, но и поддерживает реформы" - замдиректора ПРООН в Украине

Эксклюзивное интервью заместителя директора Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) в Украине Блерты Челы

- Как оцениваете ситуацию с закупками лекарственных препаратов за средства госбюджета, в частности, по направлению онкологии?

- Лекарства по программе онкологии ПРООН закупает с 2016 года, когда с соответствующей просьбой к нам обратилось Министерство здравоохранения Украины (далее - Минздрав). Ранее в этом направлении существовали определенные вызовы, сейчас мы видим улучшение ситуации и с закупкой препаратов, и с лечением онкологических заболеваний. В том числе, это произошло благодаря привлечению нашей организации, что придало процессу закупок большей прозрачности и открытости. По рейтингу Aid Transparency Index, ПРООН считается одной из наиболее прозрачных организаций. Благодаря таким качествам нам удалось выйти на международные рынки, разрушить коррупционные схемы, ранее существовавшие в системе закупок лекарств. Нужно понимать: международные рынки, где закупается большая часть препаратов для лечения онкологии, ранее были закрыты для Украины из-за недобросовестных посредников. Но нам удалось изменить ситуацию и осуществить закупки лекарств на международных рынках, причем с очень значительной экономией.

Благодаря нашей возможности работать напрямую с международными и локальными производителями всего за три года (2016-2018 гг.) мы смогли сэкономить около $66 млн, в том числе $33 млн - на лекарства по онкологии. Только в 2018 году экономия составила $25 млн. Это не просто сухие цифры - это деньги, которые раньше оседали в карманах посредников и коррупционеров и которые сейчас могут быть использованы для того, чтобы закупать больше лекарств. Например, некоторые онкологические препараты мы закупаем в пять раз дешевле, чем они продаются на европейском рынке.

- За счет чего достигается такое снижение цены?

- Есть несколько причин. Во-первых, мы вышли на международный рынок. И благодаря тому, что мы это сделали прозрачно, все больше и больше компаний подает свои заявки на торги, а значит, цены снижаются.

Также у нас есть возможность выходить напрямую на мировых производителей лекарств. Наши процедуры всегда открытые, прозрачные и доступны онлайн. Любая компания, которая имеет право производить лекарства и представлять их на рынке, может принять участие в торгах.

Мы проводим тренинги для наших поставщиков, обучаем их тому, как проводить закупки, и все больше компаний выражает заинтересованность принимать участие в тендерах.

Есть еще важный фактор, который позволяет существенно снизить цену: закупая лекарства, мы заключаем долгосрочные контракты.

- Сколько долгосрочных контрактов на поставку лекарств вы заключили?

- За два года ПРООН в Украине заключила долгосрочные контракты приблизительно на 230 медикаментов по 27 госпрограммам. Это не только онкология, это и другие программы. И тут мы говорим о самых лучших ценах. Мы рассматриваем, насколько цена является конкурентной не только в Украине, но и на международном уровне.

Средний срок контрактов составляет до трех лет. Если быть точнее, мы заключаем контракт на один год с возможностью его пролонгации до трех лет в зависимости от анализа трендов рыночной среды. При этом мы продолжаем исследования актуальных ценовых предложений на рынке. Использование механизма долгосрочных контрактов дает возможность закупать и поставлять лекарства более эффективно и быстро.

- Как определяется цена в долгосрочных контрактах?

- В контракте прописана достаточно низкая цена на момент его подписания. Но мы постоянно мониторим рынок и имеем возможность переобъявить закупку в случае изменения рыночной ситуации. ПРООН имеет опыт работы в 170 странах и на территориях мира, поэтому знаем, как проводить такой мониторинг эффективно.

- До вас закупки по программе онкологии в 2015 году проводило британское закупочное агентство Crown Agents. Как оцениваете работу ваших предшественников?

- Хочу отметить, что перед Crown Agents стояли определенные вызовы, которые они преодолевали. Затем закупки лекарств по онкологии были переданы ПРООН и, по моему мнению, мы эффективно справляемся с этой задачей. Сумма экономии $33 млн говорит сама за себя. И мы понимаем: нашему успеху во многом способствовали наш опыт и наша репутация прозрачной организации. Мы как организация, входящая в структуру ООН, отличаемся от компаний, мы не занимаемся бизнесом. Наши отношения с правительствами, общественными организациями и другими институтами построены на принципах партнерства. ПРООН не просто помогает закупать лекарства, а поддерживает реформы, которые стоят на повестке дня. Мы активно работаем с пациентскими организациями и представителями гражданского общества, помогаем им развиваться и улучшать необходимые навыки, проводя тренинговые программы, во время которых делимся знаниями, передаем инструментарий и методики.

- Вернемся к закупкам лекарств по программе лечения онкологии. Вся ли программа закупок за бюджет 2018 года выполнена, когда начнутся закупки за бюджет 2019 года?

- Программу закупок за бюджет 2017 года мы поставили на 92%, за бюджет 2018 года – на 50%, все идет практически по графику.

Относительно закупок за бюджет 2019 года мы направили Минздраву наше предложение и ожидаем подписания договора.

- Когда будут поставлены те 8%, которые остались по программе закупок за бюджет 2017 года? Или эти средства будут перераспределяться на другие направления?

- Прежде всего, хочу уточнить: все, что изначально запросил Минздрав, было доставлено вовремя. Сейчас мы говорим о доставках за счет полученной экономии, из которых осталось 8%. По согласованию с Минздравом препараты, закупленные за эти сэкономленные средства, будут поставлены до середины июня. Такая задержка связана с дефицитами некоторых активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) для производства на мировом рынке.

- Т.е., вы будете ждать, пока появятся эти АФИ?

- Контракты с производителями уже заключены. Поэтому ожидаем поставки в соответствии со сроками, указанными в соглашениях.

- Когда будут поставлены все препараты, закупленные за бюджет 2018 года?

- Согласно нашим договорам с Минздравом, закупки были рассчитаны на два этапа. По первой части договора закупки и поставки проведены. А дополнительные соглашения соответственно реализуются позже. Я думаю, что по этой части соглашения препараты будут поставлены до конца года.

- Часто при бюджетных закупках есть проблема отслеживания остатков препаратов. Как вы отслеживаете наличие препаратов в клиниках и на складах?

- ПРООН закупает лекарства быстро и эффективно. Поскольку наши усилия направлены на максимальное удовлетворение потребностей пациентов, мы реализуем также ряд дополнительных инициатив. В частности, мы провели мониторинг доставки, наличия и использования медпрепаратов на местах и выступили партнером создания сайта "Є ЛІКИ", где пациент может увидеть наличие препаратов в клиниках. Кроме того, мы поддерживаем создание электронной системы управления запасами лекарств, которая позволит увидеть, что происходит на складах. Мы уже объявили конкурс на разработку соответствующего программного обеспечения и ожидаем подписания контракта в скором времени. ПРООН провела многочисленные консультации с потенциальными участниками конкурса, с привлечением иностранных компаний и экспертов. Мы хотим, чтобы это было самое лучшее, самое современное программное обеспечение, которое сможет решить проблемы учета лекарственных средств, закупленных за средства госбюджета.

- Сейчас в Украине уже создано национальное закупочное агентство – госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Как вы оцениваете процесс его создания?

- Мы были привлечены к работе над созданием этой структуры. МЗУ уже начало проводить закупки, используя деньги Глобального фонда. Мне сложно сказать, сколько времени займет полное становление такого агентства, но я бы хотела подтвердить, что все наши наработки по закупкам лекарств, наш обширный опыт находятся в их распоряжении. Мы будем поддерживать Минздрав и МЗУ до тех пор, пока не увидим, что украинское национальное закупочное агентство может работать самостоятельно. Тогда мы будем считать, что наша миссия выполнена.

- Сейчас многие процессы замерли из-за политических рисков. Есть ли риски, что что-то изменится в международных закупках в связи с выборами?

- Я знаю, что многие реформы действительно замерли из-за политических событий, но если речь идет о закупке лекарств, то этот процесс должен идти беспрерывно – ведь речь о жизни и здоровье людей. Я не думаю, что украинцы и украинская власть могут позволить сорвать закупки лекарств. Я считаю, что кто бы ни пришел к власти, он будет считать это важным направлением и сделает все, чтобы потребности украинцев в лекарствах были удовлетворены.