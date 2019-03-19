Качество нашего образования не успевает за технологическим развитием индустрии – гендиректор Jabil в Украине

Эксклюзивное интервью генерального директора Jabil в Украине Сергея Карцева агентству "Интерфакс-Украина".

Расскажите, когда именно началось строительство новой очереди завода? И под что именно она будет задействована?

Это хороший вопрос. Поскольку речь идет о большом проекте и значительных инвестициях. Чем больше времени закладывается на планирование, тем меньше времени необходимо на фактическое строительство. От начала грунтовых тестов до того момента когда мы уложили последний кирпичик прошло девять месяцев. А вот фаза проектирования, во время которой рассчитываются все детали и согласовываются необходимые нормы, длилась почти полтора года.

Какие компании этим занимались?

У нас есть генподрядчик, это "КЭС-УА Холдинг", отличная команда профессионалов, которая строила первую очередь завода Jabil (открытую в 2007 году - ИФ) и они же фактически строили вторую. Поскольку компания с нами работала раньше, она понимает, что именно нам необходимо. Это действительно профессионалы в своем деле.

Планируете ли вы расширить за счет новой очереди завода количество ваших клиентов?

На "Jabil Ужгород" телекоммуникационный сектор представлен в большом объеме - почти 65% всей выпускаемой на заводе продукции. В этом секторе мы себя хорошо зарекомендовали и уже являемся признанными профессионалами. Сейчас начинаем активно работать в автомобильной отрасли. Пока продукция в этом сегменте занимает около 3%. Однако в октябре прошлого года мы получили сертификат IATF Automotive для автомобильной промышленности. Мы приложили для этого усилия, поскольку хотим развивать производство комплектующих также и для автомобильной сферы. Именно эти два направления двигают весь рынок электроники.

А что вы можете сказать относительно рынка труда в Украине? Беспокоит ли вас такое понятие, как текучесть кадров?

Текучесть кадров не только для нашей индустрии, но и для Украины в целом - большой и "горячий" вопрос. Более того, он актуален не только в рамках нашей страны, но и для всей Европе. Сегодня большое количество производственных специалистов из центральной Европы по определенным причинам едут трудоустраиваться в западную Европу. А специалисты из восточной Европы едут работать в центральную Европу - такая в своем роде "миграция" кадров. Несмотря на это, на нашем предприятии текучесть кадров однозначно меньше, чем у наших конкурентов и других предприятий Украины. Причем не только на территории Закарпатья, но и в целом по сравнению с показателями на западе Украины.

Во-первых, это связано с тем, что мы достаточно активно, затрачивая много усилий и средств, инвестируем в здоровый рабочий климат на производстве, чтобы нашим людям было комфортно работать и чтобы они постоянно профессионально росли в компании. Чтобы даже если они уедут в другую страну, то, получив там интересный новый опыт работы и общения, позже все равно вернулись обратно. И знаете, мы видим, что это работает. У нас большая группа сотрудников, которые проработали некоторое время за границей, вернулись и работают в Jabil. Мы с радостью принимаем таких людей обратно в коллектив, потому что они являются уникальными носителями определенного опыта, который в Украине попросту негде получить. И в дальнейшем мы продолжаем вкладывать в развитие этих людей.

Во-вторых, стоит упомянуть также зарплатные ожидания. Трудовая миграция стимулирует рынок Украины в направлении повышения заработной платы. Это видно по всем отраслям. Например, Jabil за два последних календарных года повысил начальную зарплату нашим рабочим специальностям в два раза. Это одно из последствий трудовой миграции. Кроме того, у нас возможен гибкий рабочий график, на некоторых линиях, работая на полную ставку, в течение недели операторы могут иметь несколько свободных дней помимо выходных, что очень удобно для тех, у кого есть свое хозяйство или, например, нужно по очереди быть с ребенком. Это возможно благодаря планированию смен.

А какие специальности для вас наиболее актуальны?

Jabil - это высокотехнологичное производство, где мы внедряем эксперименты в индустрии 4.0. Поэтому, в первую очередь, нам нужны люди инженерных специальностей и базовые инженеры, инженеры, которые хотят работать в таких высокотехнологичных условиях. Это специалисты, которые умеют писать программный код и работать с тестовым оборудованием, с механикой, при этом готовы экспериментировать. По специальности это инженеры широкого профиля - не только механики или тестировщики. Мы берем на работу много молодежи, поскольку готовы вкладывать в их развитие и обучать на производстве.

Как показала практика, также нам очень нужны физики или математики - они лучше всех планируют производство. А студенты факультета международных отношений хорошо работают в цепочке поставок.

Мы непрерывно ищем новые кадры. По сути, у нас нет такого понятия, как "количество вакансий" - потому что Jabil растет.

Есть ли у вас какая-то учебная миграция в рамках Jabil? Вы возите своих людей на другие заводы группы?

Конечно, при необходимости мы отправляем сотрудников на другие предприятия Jabil. Но в целом наблюдается обратная тенденция: люди ездят учиться к нам, в Украину. Сейчас у нас на заводе три человека из Мексики, два венгра, постоянно приезжают китайцы, корейцы… И это я говорю только про руководящий состав, который я знаю лично. Они приезжают сюда, чтобы посмотреть, как можно улучшить производство в их странах.

Направляя людей на ту или иную практику за границу, нужно понимать конечную цель. Если просто отправить специалиста для того, чтобы он мог, как профессионал, увидеть больше - тогда у нас на заводе для этого больше возможностей. Украинский завод входит в тройку заводов-лидеров группы Jabil, на которых реализуется система машинного обучения, которая впоследствии будет адаптирована для прочих производств компании в других странах. Так что к нам на обучение действительно ездят чаще, чем ездим мы.

Что вы можете сказать относительно качества образовательного процесса в Украине? Разделяете ли вы мнение больших IT-компаний о том, что в Украине все очень плохо с образованием, с ВУЗами?

Образование - это базовая вещь, которая впоследствии двигает развитие целых индустрий и государств. Точку зрения о недостаточном качестве украинского образования я и разделял, и не разделяю.

Почему не разделяю? Мы - уникальная страна. Такого количества операторов на телефонных линиях с высшим образованием, как в Украине, к сожалению, больше нет нигде в мире. Около 20% наших сотрудников, которые заняты в рабочих специальностях, имеют высшее образование. Такого вы больше нигде не встретите. Ни на американских заводах Jabil, ни на китайских, ни на мексиканских.

Однако вторая сторона этой медали - то, что качество нашего образования не успевает за технологическим развитием индустрии в целом. Это факт, с которым не поспоришь. Потому, что система образования - большой монстр, а технологическое развитие сегодня идет вперед огромными темпами. Поэтому вопрос стоит скорее не в констатации факта недостаточного уровня образования, а в том, что мы можем с этим сделать?

Со своей стороны, компания Jabil в Украине тесно сотрудничает с университетами, помогая им развивать свои программы по обучению. К сожалению, не могу называть эти университеты, но их не так уж и мало. Эти университеты готовы адаптировать свою учебную программу под условия быстрого индустриального развития, под уже действующие практические стандарты.

Вы разрабатываете эти учебные программы своими силами?

Совместно с университетами, конечно же. С вузами у нас есть контрактные и партнерские отношения. Т.е. деканаты этих факультетов, деканы, профессоры, преподаватели вместе с нашими специалистами составляют определенный комплекс требований, тестовых заданий, практических работ для того, чтобы правильно квалифицировать необходимые знания и практические умения в рамках учебной программы.

Мы убедились в том, что правильный подход - брать хороших сильных студентов-выпускников и обучать, развивать их далее профессионально и личностно в компании. Это эффективнее, чем искать на рынке готовых кандидатов. Например, раз в год мы делаем день открытых дверей Jabil Manufacturing Day, когда мы, за счет компании, приглашаем со всей Украины студентов-инженеров и показываем производство, знакомим с нашими людьми и предлагаем пройти тесты. Те, кто прошли тест, получают предложение по трудоустройству.

Давайте вернемся к производству. Какие у вас планы относительно украинского завода на ближайшие 3-5 лет?

Планов несколько. Первый - это стать лучшей технологически развитой компанией в Украине, в том числе с точки зрения подготовки инициатив индустрии 4.0. Мы все прекрасно понимаем, что новые подходы - это не просто роботизация. Это целая концепция производства, которая является новой не только для нас, но и глобально для всех мировых производителей. Мы хотим стать пилотом и экспериментировать не только для того, чтобы было интересно нашим людям и нашим работникам, а чтобы они получали уникальные знания.

У нас на заводе уже год идет проект по межмашинному взаимодействию искусственных интеллектов. Мы смогли экспериментально доказать, что машины между собой могут вести активную коммуникацию, активное взаимодействие и сами друг друга контролировать. Причем не только контролировать, а менять настройки в зависимости от ситуации. Сейчас мы планируем этот эксперимент тиражировать на большее количество роботизированных машин. Вот это та перспектива и планы, которые мы сейчас намерены внедрять на предприятии Jabil в Ужгороде.

А по дальнейшим инвестициям? Есть ли у вас какое-то видение на ближайшие 3-5 лет?

Конечно, у нас есть стратегия, и есть видение, как ее реализовать. Но, к сожалению, эта информация конфиденциальная. С точки зрения того, чем я могу поделиться - мы видим, что у нас уже не хватает объема нашего офисного пространства для того, чтобы комфортно расширять штат наших инженеров. Поэтому следующим шагом мы рассматриваем расширение офисных помещений.

А что касательно цепочки поставок? Открытие аэропорта “Ужгород” как-то повлияет на ваши транспортные цепочки или нет?

Очень хотелось бы, чтобы не повлияло. Объясню, почему: такая категория как авиаперевозки - самая дорогая категория отгрузок, поэтому процентный показатель таких перевозок в цепочке поставок свидетельствует о том, насколько профессионально работают ваши планировщики (т.е. чем ниже процент, тем лучше). По объему авиапоставок вы всегда можете оценить, насколько предсказуемо и правильно у вас на производстве работает механизм доставки материалов.