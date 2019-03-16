Посол Юдди Криснанди: "Важно расширять прямые деловые контакты между Индонезией и Украиной"

Эксклюзивное интервью с Чрезвычайным и полномочным послом Индонезии Юдди Криснанди агентству "Интерфакс-Украина"

- В последние годы отношения между Индонезией и Украиной развиваются динамично. Как Вы оцениваете уровень использования потенциала украино-индонезийского сотрудничества в экономической и политической сферах? В каких сферах этот потенциал реализуется наиболее эффективно?

- Между двумя странами существует механизм диалога. В частности, именно Совместная индонезийско-украинская комиссия и Совместный консультативный форум могут и впредь активно использоваться в качестве площадки для двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой и технической сферах.

Обе платформы хорошо реализованы, их встречи регулярно проводятся как в Индонезии, так и в Украине. Кроме того, необходимо приложить усилия для более активного участия во встречах всех заинтересованных сторон, с тем чтобы все результаты обсуждений и соглашений, выработанных в ходе таких совещаний, могли быть реализованы должным образом.

- Согласно нашей статистике, Индонезия еще не входит в число 20 крупнейших импортеров/экспортеров Украины. Каковы показатели торговли между двумя странами, зарегистрированные Агентством статистики Вашей страны? Ожидается ли увеличение товарооборота между странами? В каких отраслях экономики Вы видите потенциал для роста?

- Общая стоимость двусторонней торговли в 2018 году составила $864,46 млн, $835,84 млн и $872,63 млн в 2017 году и в 2016 году соответственно. Ожидается, что объем двусторонней торговли в следующем году превысит $1 млрд.

Основными продуктами экспорта Индонезии в Украину является пальмовое масло и производные от него продукты, в то время как Украина отправляет в основном пшеницу и произведенную из нее продукцию в Индонезию. Это является свидетельством, что сотрудничество в области сельского хозяйства может стать стимулом для расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя странами.

За последние пять лет Украина стала вторым по величине торговым партнером Индонезии в Центральной и Восточной Европе после России. В отличие от этого, Индонезия является одним из крупнейших торговых партнеров Украины в регионе ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

- Пальмовое масло составляет наибольшую долю в индонезийском экспорте. Многие украинцы считают пальмовое масло вредным для здоровья продуктом. Можете ли Вы разрушить этот миф?

- Индонезия является крупнейшим экспортером пальмового масла в мире. В 2017 году Индонезия обеспечила 81,6% спроса Украины на пальмовое масло. Пальмовое масло в основном используется для приготовления пищи и добавляется во многие готовые к употреблению продукты. Это масло также содержится во многих непищевых продуктах, таких как зубная паста, мыло и косметика. Кроме того, его можно использовать для производства биодизельного топлива, которое служит альтернативным источником энергии.

Пальмовое масло является флагманским товаром Индонезии. Это чрезвычайно универсальный, высокоурожайный и конкурентоспособный продукт. Однако в последнее десятилетие пальмовое масло Индонезии сталкивается с различными проблемами. Одной из самых больших вызовов является негативная кампания против пальмового масла, продвигаемая другими производителями растительного масла. Эта кампания становится все более интенсивной, структурированной, систематической и массовой, с участием международных и местных неправительственных организаций, вовлеченных в борьбу с пальмовым маслом, с использованием средств массовой информации и социальных сетей. Негативная кампания не только затрагивает экологическую проблему, но и распространяется на экономические, социальные и особенно вопросы здравоохранения, которые влияют на общественное мнение во всем мире, в том числе и в Украине.

Нездоровая репутация пальмового масла безосновательна. Научно доказано, что пальмовое масло содержит три основных типа жира в пропорциях, аналогичных тем, которые присутствуют в организме человека, а именно: пальмитиновая кислота, олеиновая кислота (Омега-9) и линолевая кислота (Омега-6). А мононенасыщенные вещества, содержащиеся в пальмовом масле, помогают снизить "плохой" холестерин ЛПНП. Пальмовое масло также содержит необходимые витамины А и Е (каротиноиды и токотриенолы). Фактически, пальмовое масло связано с несколькими преимуществами для здоровья, включая защиту функций мозга, снижение факторов риска сердечных заболеваний и улучшение статуса витамина А.

Мы считаем, что плохое отношение к пальмовому маслу является отражением страха перед странами-производителями, а также усилиями по защите собственного производства растительного масла. Таким образом, негативная кампания против пальмового масла является актом защиты и дискриминации в отношении конкретных продуктов, что недопустимо в соответствии с правилами глобальной торговли.

- Статистические отчеты показывают, что пшеница и кукуруза составляли львиную долю украинского зернового экспорта за девять месяцев 2018 года (11,2 млн тонн и 13,7 млн тонн, соответственно), в то время как доля ячменя (2,5 млн тонн) также является значительной. Крупнейшими покупателями украинского зерна были Египет (11,5% стоимости предложения), Китай (8,8%), Испания (7,3%), Нидерланды (7%), Индонезия (5,9%), Саудовская Аравия (5,7%) и Италия (5%). Мировой спрос на зерно растет быстрее, чем предложение. Украина имеет все предпосылки для того, чтобы стать одним из ключевых производителей и поставщиков зерна на мировом рынке. Индонезия уже является стабильным покупателем украинского зерна. Сталкивается ли Ваша страна с какими-либо проблемами в плане фитосанитарного контроля при поставках зерна? А как Вы оцениваете перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе от поставок сельскохозяйственной продукции из Украины в Индонезию?

- В 2013-2017 годах импорт зерна из Украины в Индонезию неуклонно рос. В 2017 году поставки зерна составили $328,625, что сделало Украину вторым по величине продавцом зерна в Индонезию после Австралии. Пшеница и меслин, а также кукуруза являются одними из топовых продуктов, импортируемых Индонезией из Украины, не говоря уже о других продуктах, таких как гречка, просо, зерновое сорго, ячмень, овес и рожь.

В середине 2018 года индонезийские власти выпустили ряд предупреждение о несоответствии качества в отношении партий украинской пшеницы, зараженной некоторыми видами грибов, а именно Tilletia indica, Tilletia tritici и Tilletia laevis. Чтобы свести к минимуму любые риски – будь то нынешние или потенциальные – которые могут быть связаны с этими грибами, фитосанитарные органы Индонезии требуют, чтобы все зерно пшеницы, экспортируемое в Индонезию, проходило термическую обработку, чтобы гарантировать отсутствие в нем жизнеспособных проросших спор этих грибов или карантинного вредителя на любой стадии его развития. Обработка должна проводиться в стране происхождения, т.е. в Украине, с 1 января 2019 года.

Продукция сельского хозяйства занимает важное место в торговле между Индонезией и Украиной. Индонезия нуждается в украинских зерновых, молочных продуктах и ягодах, а Украина нуждается в индонезийском пальмовом масле, кофе, чае, какао и других плантационных культурах. Наряду с этими ключевыми товарами на развивающихся рынках существуют возможности, которые следует использовать украинским экспортерам. Рост населения и среднего класса в Индонезии, а также высокий уровень урбанизации привели к изменениям в рационе питания и последующем спросе на продукты питания. Более высокие доходы и лучшие знания заставляют потребителей требовать более здоровой и разнообразной пищи. Следовательно, в Индонезии существует большой потенциальный рынок для суперфудов, таких как зернобобовые культуры, которые хорошо развиваются в Украине. Кроме того, хотя в Индонезии преобладает население, исповедующее Ислам, существуют возможности для роста рынка вина и свинины, т.к. немусульманское меньшинство в Индонезии насчитывает более 30 миллионов потребителей, а с ростом числа иностранных туристов в Индонезию также растет спрос на данную продукцию.

- ВВП Индонезии увеличился на 5,2% в 2018 году, и правительство Вашей страны планирует добиться 5-5,4% в 2019 году. Согласно прогнозам Standard Chartered PLC, Индонезия станет одной из 10 крупнейших экономик в 2020 году и четвертой в списке стран по объему ВВП в 2030 году. Какие финансовые и экономические меры помогут достичь таких целей?

- Индонезия является крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии и одной из стран мира с формирующейся рыночной экономикой. Наша страна также является членом Большой двадцатки (G20) и классифицируется как новая индустриальная страна. Начиная с 2015 года при администрации Президента Джоко Видодо правительство Индонезии запустило около 16 пакетов экономической политики, направленных на улучшение усилий по поддержанию фискальной и монетарной стабильности в стране, которая также включает контролируемую инфляцию; на приоритетность открытой экономической системы; сокращение бюрократии для более эффективного управления; создание объектов инфраструктуры для ускорения экономического роста в регионе; поощрения частного сектора и общества для развития независимого бизнеса; повышение конкурентоспособности отечественной промышленности на международных рынках; упрощения процесса для прямых иностранных инвестиций.

- Украинцы стали больше путешествовать благодаря положительным изменениям безвизового режима со многими странами, и все больше международных авиакомпаний объявляют о новых рейсах в Украину. В какие города и какие авиакомпании совершают рейсы между Индонезией и Украиной? Ожидаются ли какие-либо изменения в 2019-2020 годах?

- Я вижу, что все больше жителей и туристов из Украины посещают Индонезию. Несмотря на то, что пока нет прямых рейсов без транзита из Украины в Индонезию и в обратном направлении, в настоящее время есть несколько международных авиакомпаний, которые связали направления двух стран, такие как: Qatar Airways, Turkish Airlines, KLM, а также Emirates. Их основными направлениями являются Бали и Джакарта.

Я считаю, что самое главное – стремиться увеличить количество туристических визитов в каждую из наших стран. По этой причине посольство Индонезии продолжает свою информационную работу по популяризации туристических направлений населению в Украине, в том числе через веб-сайты, бизнес-форумы с местными бизнесменами и визиты украинских туроператоров или писателей в Индонезию.

- Какова текущая ситуация с поездками для граждан Индонезии в Украину и для украинцев в Индонезию?

- Согласно президентскому указу № 21 от 2016 года, граждане около 169 стран были освобождены от необходимости иметь визу для посещения Индонезии, включая граждан Украины. Данный указ предусматривает безвизовый режим на срок до 30 дней пребывания. Те, кто путешествует без виз, могут использовать 124 контрольно-пропускных пункта – наземные КПП, а также в портах и аэропортах.

Индонезия ожидает, что ее граждане могут получить такое же обслуживание при посещении Украины. Это является частью усилий двух стран по улучшению контактов между людьми.

- Есть ли у Вас статистика по туризму? Сколько граждан Украины посетили Индонезию в 2018 году? Какова динамика? Сколько граждан Индонезии посетили Украину? Планирует ли Индонезия вводить стимулы для посещения украинцами Вашей страны?

- В 2018 году Индонезию посетили 23,468 тыс. украинских туристов, тогда как 32,964 тыс. в 2017 году и 14,076 тыс. в 2016 году. Растущее число путешествий свидетельствует о желании украинских туристов узнать больше об искусстве, истории и природной красоте индонезийских туристических направлений. Остров Бали является наиболее популярным направлением среди украинских туристов.

Однако в 2018 году количество украинских туристов, как и других иностранных туристов, сократилось из-за землетрясения в регионе Бали и его окрестностях в июле-августе 2018 года. Туры и рейсы были отменены ради безопасности путешественников.

Ожидается, что в будущем они также смогут посетить другие районы рамках проекта "10 достопримечательностей Нового Бали" в различных регионах Индонезии. Это – озеро Тоба (Северная Суматра), пляж Танджунг-Лесунг (провинция Бантен), "Тысяча островов" (административный округ в городе Джакарта), пляж Танджунг Келаян (острова Бангка-Белитунг), буддийский храмовый комплекс Боробудур (Центральная Ява), действующий вулкан Бромо (Восточная Ява), пляж Мандалика (Западная Нуса-Тенгара), портовый городок Лабуан-Баджо (Восточная Нуса-Тенгара), остров Вакатоби (Южный Сулавеси) и остров Моротай (Северный Малуку).

С другой стороны, меньше чем тысяча индонезийских туристов посетила Украину в 2017 году.

- Какими достижениями гордится Индонезия на мировых рынках и какова ситуация с реализацией таких достижений в Украине?

- Основными экспортными товарами Индонезии на мировом рынке являются: каучук, текстильные товары, пальмовое масло и его производные, какао и кофе. В то время как Индонезия экспортирует в Украину, среди прочего, пальмовое масло, каучук, электрические машины/инструменты, кофе, обувь, какао и бумагу. В будущем Индонезия надеется обеспечить спрос украинского рынка на такие товары как: тропические фрукты, рыба и морепродукты, мебель и товары лесного хозяйства, а также различные готовые и упакованные продукты питания.

Чтобы это произошло, я считаю, что необходимо расширить прямые деловые контакты между индонезийскими и украинскими бизнесменами. В этом году Индонезия планирует провести несколько мероприятий в Украине, которые представят компании или индонезийских бизнесменов для участия в выставках или деловых встречах.

По вышеуказанной причине Посольство поддерживает усилия и проекты индонезийских компаний/бизнесменов, которые открывают свой бизнес в Украине, например:

- YA Limited; расположен в Киеве, основное направление деятельности – нанотехнологии и химическая промышленность;

- Mesail Bisnis Internasional (MBI); расположенный в Харькове, основной бизнес – экспорт-импорт пшеницы и пальмового масла;

- Ресторан индонезийской кухни Social Kitchen Restaurant 17.804; расположен в Киеве, основной вид деятельности – общественное питание и ресторанный бизнес.

- Индонезия является одним из перспективных партнеров Украины в военно-техническом сотрудничестве в Юго-Восточной Азии: в числе в поставках украинской бронетанковой и авиационной техники, а также ремонте и модернизации вооружений по заказу индонезийских военных. Как заявил глава украинского концерна "Укроборонпром" Павел Букин, Украина готова предложить своим индонезийским партнерам совместные проекты в области авиастроения и судостроения, а также в сфере высокоточного оружия. Как Вы оцениваете перспективы развития сотрудничества с Украиной в военно-промышленной сфере?

- Индонезия в настоящее время продолжает наращивать свои силы обороны, чтобы иметь возможность защищать свою территорию и стремиться к достижению основных целей для своих вооруженных сил. И для этого нужны хорошие кадры, которые поддерживаются адекватным оборонительным вооружением.

Индонезия приветствует все виды сотрудничества дружественных стран, включая Украину, которые хотят продавать оружие и военную технику Индонезии. Наша страна всегда рассмотрит предложение, если оно будет поддержано техническим сотрудничеством. Это также было закреплено подписанием в 2016 году соглашения об оборонном сотрудничестве между двумя странами.

- Планируются ли в 2019 году визиты высокопоставленных должностных лиц Индонезии в Украину? Ожидаете ли Вы, что лидеры Украины посетят Вашу страну в этом году?

- Да, мы работаем над возможностью визита на высоком уровне из Индонезии в этом году в ответ на визит президента Украины Петра Порошенко в Индонезию в 2016 году. Однако организовать его в данном году будет непростой задачей, потому что Индонезии предстоят президентские выборы в апреле 2019 года. Но мы сделаем все возможное, чтобы это стало реальностью.

- Одной из областей, в которой Индонезия и Украина могут сотрудничать, является борьба с коррупцией, это может происходить в форме обмена опытом.

- Да, я согласен. Одна из областей, в которой Индонезия и Украина могут объединить усилия, – это борьба с коррупцией. Мы можем делиться опытом и обмениваться информацией.

Индонезия добилась заметных успехов в этой конкретной области за последние два десятилетия. После разрушительного финансового кризиса в Азии в 1997 году Индонезия в 1998 году приняла историческое решение о масштабной политической перестройке под названием "реформация", которая включает в себя поправки к Конституции, региональную автономию, избирательную систему путем введения прямых президентских выборов и создание антикоррупционного агентства под названием "Komisi Pemberantasan Korupsi" (Комиссия по искоренению коррупции) или КИК.

Двадцать лет спустя КИК зарекомендовала себя как очень эффективный орган. Благодаря мощной политической поддержке со стороны правительства, парламента и общества, КИК удалось возглавить общенациональное движение против коррупции. В результате мы можем видеть растущую культуру прозрачности, открытости и подотчетности, и в государственном секторе, и в частном, что в дальнейшем приводит к росту доверия инвесторов и деловых кругов к Индонезии. В настоящее время Индонезия является седьмой по величине экономикой (с точки зрения паритета покупательной способности, ППС), тот факт, что многие международные наблюдатели даже не могли предвидеть двадцать лет назад.

Что Украина может извлечь из опыта Индонезии, так это то, что существенные изменения в краткосрочной перспективе возможны. Кроме того, с индонезийской перспективы важно, чтобы украинский народ знал о возможности успешных реформ, которые можно сделать частью украинской национальной стратегии по предотвращению коррупции и обеспечению экономического развития.

- Население Индонезии – это более чем сотня наций и народностей разных религий. Сейчас в стране официально проживает почти 270 миллионов человек, и при этом в стране сохраняется гражданский мир. В чем секрет?

- Не существует ответа на данный вопрос. Есть много факторов, которые способствуют гармоничной жизни в Индонезии. Среди наиболее очевидных, во-первых, мы говорим на одном языке, хотя у нас есть сотни местных языков. Во-вторых, связь между этническими группами возникла из нашей общей истории борьбы с колониальной властью. В-третьих, в Индонезии мы понимаем, что различия – это ценность, которая обогащает нашу жизнь. Мы учимся друг у друга и ценим друг друга. Я думаю, что это и есть секрет, среди прочего, гармоничной жизни в Индонезии.