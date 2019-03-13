"Площади под виноградниками в Украине в 2019 году вырастут на 20%" - глава "Укрсадвинпрома" В.Печко

Интервью агентству "Интерфакс-Украина" главы "Укрсадвинпром" Владимира Печко

- В 2018 году в Украине было существенное перепроизводство фруктов. Как обстоит ситуация сейчас – есть избыток нереализованных фруктов?

- По яблокам еще есть остатки около 25-30% урожая. На эту продукцию еще нет рентабельной цены: их себестоимость – около 5 грн, а заводы-переработчики принимают яблоко по 1,5 грн. Крупные предприятия – Döhler, Galicia Distillery, "Виннифрут" – могли бы переработать весь урожай, однако цена невыгодная для производителя фруктов, и те предприятия, которые могут не продавать яблоки, еще не продают.

По ягодам: производители не могут хранить свежие ягоды более чем два месяца. Все, что могли, уже экспортировали. Часть продукции заморожена и законтрактована. Сейчас предприятия уже выставляют контракты на свою продукцию урожая-2019, некоторые уже практически продали всю продукцию.

- Достаточно ли в Украине мощностей по хранению?

- Недостаточно. За прошлый год построили около 15 холодильников общей мощностью 30 тыс. тонн. С учетом того, что было раньше, общая мощность холодильников выросла до 370 тыс. тонн.

- По вашим прогнозам, сколько будет открыто новых мощностей по хранению в 2019 году?

- Думаю, на уровне 2018 года. Предприятия строили холодильники для текущего объема продукции, но одновременно они делают новые насаждения, и под них снова строят холодильники.

Сейчас есть большая проблема с холодильниками для ягод. Кабинет министров предусмотрел финансирование на холодильники от 500 тонн – фактически, это поддержка яблочных предприятий, а для ягод это слишком большие объемы: даже у крупных ягодных предприятий годовой объем – до 300 тонн. Сейчас профильное министерство не поддерживает инициативу по сокращению объема холодильников под ягодные предприятия. Однако, если предприятия смогли бы продлить срок хранение до двух месяцев, то в сезон уборки урожая не было бы колоссального обвала цен.

- Стоит ли опять ожидать перепроизводства яблок в 2019 году?

- Стоит ожидать незначительного снижения урожая яблок. Это будет следствием раскорчевка части садов из-за катастрофически низких цен летом 2018 года. В этом году запасы десертного яблока в Украине составляли 280 тыс. тонн по состоянию на 1 февраля 2019 года, что на 42% больше, чем на 1 февраля прошлого года. Это абсолютный рекорд запасов яблок на эту дату в истории Украины.

Предприятиям нужно обратить внимание на переработку – сок, джемы (идет яблоко второго сорта, недорогое и более сахаристое), яблочные чипсы (идет сортовое яблоко), плодово-ягодные вина. К примеру, стоимость оборудования для производства вина может составить $50 тыс. – это подъемная цена для предприятия.

- Какую продукцию переработки производят в Украине?

- Производят соки, яблочные чипсы, джемы, пастилу. Что касается плодово-ягодных вин, то предприятия не торопятся получить лицензию, поскольку опасаются, что власти могут вновь повысить акцизы, и производство станет нерентабельным. Производители делают первые шаги, но реализуют продукцию как домашнее производство на аграрных выставках или ярмарках.

- Какова будет динамика в 2019 году по новым насаждениям – больше или меньше, чем в 2018 году?

- Думаю, больше. В прошлом году объем финансирования компенсаций саженцев был озвучен очень поздно, и предприятия не успели спланировать закладку насаждений под программу. В этом году мы знали заранее, какое будет финансирование.

Если в 2018 году по бюджетной компенсации стоимости саженцев было высажено около 4 тыс. га новых насаждений (из них – 49% орехи, 23% - ягоды), в следующем году эта цифра может достичь 5 тыс. га.

Реальные площади новых насаждений примерно на 20% больше, чем показывают данные Минагропрода по программе компенсации – примерно пятая часть производителей не поддавалась на министерскую программу поддержки.

- Под какими культурами будет наибольше новых насаждений в этом году?

- Лидером опять будет орех, но площади будут несколько меньше, чем в прошлом году. По ягодным – будут расширяться площади под черешней и голубикой. По яблоку, думаю, площади будут сокращаться, однако производители больше внимания уделят сортам. Если раньше основным рынком экспорта была Россия, то сейчас предприятия обращают внимание на то, какие сорта пользуются спросом в Европе, Африке, арабских и азиатских странах, и экспортируют туда.

- Правда ли, что украинский орех недооценен на международном рынке?

- В Украине только формируется полноценный рынок ореха. У нас производят орех очень разных размеров, а на экспорт или переработку нужно, чтобы он был один в один. Если это фундук, то он должен быть среднего размера: если его купят кондитеры, он должен четко поместился в шоколадке – был не слишком маленьким и не вылезал. Когда будут сады 12-15 га однородного ореха, производители смогут формировать партии на экспорт.

Например, в Узбекистане сейчас везде сажают однородный орех, и государство в этом активно участвует. У них есть ореховая ассоциация, которая консультирует предприятия – советует сорта и прочее. Они строят крупный комбинат по переработке ореха, на который все производители смогут свозить свою продукцию. Там будут делать однородный орех, технологично высушенный и хорошо упакованный. Цена на него будет, конечно, намного выше.

- Какие рынки экспорта наиболее интересные для продукции садоводства?

- Для ягодных культур (малина, клубника, голубика и черешня) – ЕС и азиатский рынок. Интереснее всего поставлять именно свежие ягоды. К примеру, Китай поставил в Запорожскую область сортировочную линию, которая может пропускать 200-400 тонн черешни. Сортировочная линия может стоить от EUR200 тыс. до EUR500 тыс. в зависимости от объема. На предприятии ягоды охлаждают и затем экспортируют.

Некоторые косточковые (абрикос и слива) реализуются на внутреннем рынке. По плодовым нам интересны страны Азии (в частности, Индия), Африка.

- Какие объемы экспорта фруктов, ягод и орехов в 2018 году?

- В 2018 году Украина экспортировала 163 тыс. тонн фруктов, орехов и ягод, увеличив экспортную выручку на 17% по сравнению с 2017 годом - до $229 млн. При этом объем экспорта в натуральном выражении вырос на 20%.

Наибольший прирост экспорта в стоимостном выражении отмечался по экспорту яблок - в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Однако общая выручка от яблока в структуре экспорта по этой группе товаров была сравнительно небольшой - всего около 6,6%, а общая выручка - $15,2 млн. Прирост выручки от экспорта яблок составил $8,3 млн.

Гораздо более прибыльным бизнесом для Украины был экспорт орехов, на который пришлось более половины всей валютной выручки по этой категории товаров. Выручка за год выросла на 16% - до $117,1 млн. Целый орех поставляем в Польшу, Турцию, его ядро – в Германию, Италию, Китай, а также в Турцию и Иран.

Еще одним значительным источником экспортной выручки для Украины стали замороженные ягоды. Несмотря на резкое падение экспортных цен на замороженную ягоду, особенно малину, экспортная выручка от замороженной ягоды выросла на 28% - до $78,2 млн, что составляло 34,2% от общей валютной выручки по этой группе товаров. На 29% - до $8,2 млн - снизилась выручка от экспорта свежих ягод, что было неприятной неожиданностью.

По косточковым фруктам (слива, черешня, вишня, абрикос, персик) снижение экспорта составило 67% - и в стоимостном, и натуральном измерении, а экспортная выручка упала на $6,4 млн - до $3,2 млн.

В 2019 году ожидаем существенное замедление темпов роста экспорта фруктов, особенно во второй половине года, так как будет снижение урожая малины и яблок.

- Какие существуют проблемы с выходом на экспортные рынки, которые нам интересны?

- Предпринимателям не хватает международной сертификации, а также государственной поддержки. Во многих странах государство финансирует выставочную деятельность, освобождает экспортеров вина от налогов. Кроме того, украинским производителям нужно обратить внимание на улучшение качества продукции.

- Как меняется культура потребления вина в последние годы? Есть ли спрос на плодовые вина?

- Растет культура потребления сухого вина. По поводу плодовых вин – они еще мало представлены на рынке.

- Какая поддержка нужна мелким виноделам?

- Помощь в маркетинге, реализации. Если ты сегодня заходишь в супермаркет, то его владелец может потребовать финансовую гарантию, которую производитель не может предоставить – он сделал хорошее вино, но не может быть уверен, что оно будет продаваться.

- А есть какие-то международные программы или фонды техподдержки винопроизводства?

- Да, есть. ЕБРР сейчас реализует грантовую программу поддержки виноделов. Они могут профинансировать стенд для украинских виноделов на Wine Expo в мае. Стоимость стендов -т EUR15 тыс. до EUR60 тыс. в зависимости от площади. Эта программа ориентирована на мелкие и средние предприятия – до 200 работающих лиц, которые на рынке - не менее двух лет и имеют не менее 51% украинской собственности.

- Какие еще виды помощи МСБ предоставляет ЕБРР в рамках этой программы?

- Там речь идет о помощи в разработке стратегического планирования, экспортной стратегии, исследованиях иностранных рынков, внедрении возобновляемых источников энергии, сертификации и присвоении рейтинга, внедрении системы безопасности продукции и HACCP, архитектурных решениях, проектировании.

- Как влияют климатические изменения на садоводство и виноградарство?

- Для винограда изменения климата позитивные – лето стало жарче, созревание стало лучше. Например, "Мальбек" достигает 13,5% алкоголя. Даже в Виннице выращивают хороший технический виноград.

- Каковы ваши прогнозы по росту площадей под виноградниками на этот год?

- Думаю, площади увеличатся примерно на 20% по сравнению с 2018 годом. Те цифры по виноградникам, которые дает Минагропрод, включают также виноград столовых сортов. Отмечу: технические сорта – это только девять из 160 заявок на компенсацию.

Очень важный вопрос для виноделов – отмена моратория на продажу земли. Виноградники – это огромные инвестиции, и если через пять-семь лет собственник решит расторгнуть договор аренды, это приведет к большим потерям.

- Сколько участников объединяет ассоциация "Укрсадвинпром", с какой целью она была создана?

- "Укрсадвинпром" создано в марте 2016 года для объединения участников рынка и предоставления практической помощи в решении проблемных вопросов фермеров, которые осуществляют деятельность в сфере виноградарства и виноделия, а также садоводства, в том числе ягодоводства и ореховодства.

В настоящее время в состав ассоциации входит более 170 украинских предприятий. Это - и крупные предприниматели, малый и средний бизнес.

Основными направлениями является лоббирование интересов и представительство предприятий в государственных органах исполнительной власти, расширение географии экспорта продукции, формирование товарных партий, юридическое сопровождение хозяйственной деятельности, консультация по вопросам оформления государственной поддержки, разработка технологических инструкций и технических условий, необходимых для производства вин, сидра, напитков плодово-ягодных и других видов винодельческой продукции.

С 2016 года нам удалось предоставить юридическую помощь 36 предприятиям, помощь в получении бюджетной компенсации, судебных спорах.