Давайте создадим условия для проведения в Украине свободных и справедливых выборов - генсек ОБСЕ Гремингер

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера

Говоря о предстоящих президентских выборах в Украине, какую информацию вы собираете, есть ли у вас уже основания для беспокойства?

Конечно, мы с интересом следим за тем, что происходит. В настоящее время наиболее важным мероприятием ОБСЕ в отношении выборов является операция по наблюдению. Это главный приоритет, и мы хотим сделать все возможное для того, чтобы эти выборы были свободными и справедливыми.

И как Вы оцените состояние дел состоянием на сегодня?

Об этом вам нужно будет поговорить с нашими долгосрочными наблюдателями. На данный момент я не в состоянии дать оценку.

Говоря о краткосрочной наблюдательной миссии, какими могут быть последствия, если россиянам, которые являются частью этой миссии, не будет разрешено въехать в страну?

Я разделяю сожаление и озабоченность директора БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ), потому что не следовать строго методологии наблюдения не очень хорошо. Но я думаю, что в данных обстоятельствах мы сделаем все от нас зависящее. Конечно, будет одно государство-участник (Россия – член ОБСЕ), которое будет особенно критиковать тот факт, что российских наблюдателей нет. В настоящее время я воздержусь от дальнейшего комментария. Много было сказано, и теперь давайте сосредоточимся на том, чтобы сделать все возможное, чтобы создать условия, которые позволят провести свободные и справедливые выборы.

Говоря о Специальной мониторинговой миссии (СММ) и Минской группе (платформа для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей Украины, ОБСЕ и России), можем ли мы ожидать каких-либо изменений в вашем штате?

СММ продолжит свою важную работу, направленную на урегулирование конфликта, предотвращение выхода из-под контроля нарушения режима прекращения огня и по обеспечению проведения срочных ремонтных работ на объектах гражданской инфраструктуры в районе линии соприкосновения. Благодаря поддержке и содействию СММ в прошлом году удалось установить более тысячи раз «окон тишины», что позволило отремонтировать водопроводную, электрическую, газовую инфраструктуру. Мы говорим о нескольких миллионах людей, которые зависят от этого. В настоящее время у нас около 800 мониторов, в общей сложности более 1300 сотрудников. Безусловно, это наша самая большая операция. Это наша флагманская операция, и мы ее продолжим эти усилия.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) – это платформа, на которой все подписавшие Минские соглашения еженедельно собираются в Минске. Очень важно установить прекращение огня для решения наиболее структурных вопросов, таких, как отвод тяжелого вооружения, разведение сил и средств в районах, о которых мы договорились, создание защитной зоны вокруг гражданской инфраструктуры, создание более безопасных коридоров в пунктах пропуска.

Название вашего недавнего интервью для немецкой газеты звучало так: "Нет воли к миру". Можете ли вы уточнить, что вы имеете в виду?

Видите ли, есть Минские соглашения ...

… которые не работают.

Потому что нет воли к реализации мер Минского соглашения.

Всех сторон?

У всех сторон-подписантов нет достаточной воли для реализации различных мер - мер, связанных с безопасностью, мер политического характера. Нормандская четверка (Франция, Германия, Украина и Россия) какое-то время давала толчок реализации этих мер, но сейчас этого уже нет. Я думаю, что между Нормандской четверкой нет достаточного согласия. Сейчас мы наблюдаем застой в выполнении Минских договоренностей, и все стороны в этом обвиняют друг друга. Им необходимо начать восстанавливать некоторое доверие и уверенность путем реализации очень конкретных мер по укреплению доверия вдоль линии соприкосновения. Очевидно, что в какой-то момент также необходимо добиться прогресса в выполнении политических аспектов Минских соглашений.

У вас есть понимание для себя, что является причиной отсутствия воли к миру?

Между Украиной и Россией существует глубокий дефицит доверия. Я думаю, что до тех пор, пока не будет улучшений в двусторонних отношениях, будет очень и очень трудно добиться прогресса в реализации Минска, решать другие вопросы, связанные с Керченским проливом, Азовским морем. Я думаю, что мы, как международная организация, можем предложить наши инструменты и услуги по упрощению формальностей, но пока нет желания улучшить отношения, начать настоящий диалог между руководством двух стран, я думаю, что это будет очень сложно.

Надо попробовать восстановить то, что было разрушено с точки зрения доверия. Мой совет: почему бы вам не разобраться с ситуацией на Донбассе, потому что там у нас есть план – Минские договоренности? Я знаю, что его выполнение требует больших усилий, но у нас есть хоть что-то, но для этого необходимо, чтобы политическое руководство вновь приняло участие в подлинном диалоге.

Что вы думаете о миротворческой миссии ООН для Украины?

Если миротворческая операция поможет преодолеть этот тупик и реализовать Минские соглашения, я только буду «за». ОБСЕ была организацией, которая очень позитивно отреагировала на эту идею. Однако сейчас мы видим, что нет единого понимания того, какой будет такая операция с точки зрения размера, сферы охвата, мандата. Я хотел бы подчеркнуть одну вещь: такая операция должна будет выполнить то, что у нас есть, а это - Минские соглашения. Миротворческая операция не будет направлена ни на что иное, кроме этого. Боюсь, что пока нет аппетита для реализации Минска, мы также не сможем прийти к общему пониманию того, на что может быть похожа такая операция. Но, опять же, с точки зрения ОБСЕ, мы все за и были бы рады внести свой вклад, мы ведь также предложили идею совместной миссии, совместной операции ООН-ОБСЕ. Но пока мы далеки от общего понимания. Если вы создадите общее понимание, это будет выполнимо.

Каким может быть, на ваш взгляд, возможный способ разрешения кризиса с Венгрией, вызванный законом об образовании, и что вы можете посоветовать в отношении законопроекта о языке - что не следует делать или делать, чтобы избежать других возможных проблем?

Надо наладить общение с сообществами, представляющими языковые меньшинства, вести тесный диалог со всеми заинтересованными сторонами, большинством и меньшинством. Я сам родом из Швейцарии, страны, где есть четыре государственных языка. Я думаю, что самое главное – это наличие диалога и уважения. Не стоит торопиться. Диалог, уважение - вот к чему я бы призывал. Это также поможет в ситуации с Венгрией.