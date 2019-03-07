Замминистр юстиции Ирина Садовская: "Минюст не создает санкций, а повышает квалификацию тех, кто осуществляет госрегистрацию"

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместителя министра юстиции по государственной регистрации Ирины Садовской

Почему, по вашему мнению, нотариусы проводили акцию протеста против тестирования? В чем причина конфликта Минюста и нотариата?

Для нас тоже до сих пор было странно, почему нотариусы якобы стали протестовать против тестирования, почему заявили, что тесты, которые являются проверкой квалификационного уровня для тех нотариусов, которые были отключены от реестра, являются унизительными. Мы ранее пытались найти компромисс с инициаторами протестов, но Нотариальная палата решила действовать таким образом – митингами и лозунгами.

Для объективности хочу подчеркнуть: в настоящее время в Украине работают около 5500 частных и около 1000 государственных нотариусов. От реестра были отключены, точнее был блокирован доступ только 191 регистратору, из них только 40 – частные нотариусы (на момент подготовки интервью – ИФ). Это менее 1%. С одной стороны, члены правительства, народные депутаты упрекают Минюст в том, что мы покрываем недобросовестных нотариусов и регистраторов (я сознательно избегаю выражения "черный нотариус" или "черный регистратор"), но когда мы начинаем проверять нотариусов, нас обвиняют в давлении.

Минюст пытается найти золотую середину. Мы работаем комплексно над таким позорным явлением как рейдерство в трех направлениях. Первое – это законодательные инициативы, которые трудно, но все-таки находят какое-то понимание у народных депутатов. Второе – это техническое совершенствование реестров. С технической точки зрения у нас достаточно высокий уровень госреестров и их работы. Вот-вот должен заработать новый Единый госреестр юрлиц, частных предпринимателей и общественных организаций. Когда нас постоянно нас упрекают в том, что "что-то там не работает, что-то зависло", то это не от того, что реестр плохой, а потому, что он постоянно трансформируется. И третье антирейдерское направление – мы хотим усовершенствовать работу регистраторов и определить для них четкие квалификационные требования.

Все ли нотариусы являются регистраторами?

Не все, но все нотариусы имеют доступ к реестрам. Есть определенные нотариальные действия, не требующие доступа с правом регистрации, есть нотариусы, которые не работают как госрегистраторы.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, нотариус сдает экзамены и получает доступ к реестру. Если мы увидели в совершении им регистрационных действий какие-то нарушения, мы отключаем его на две недели. В таком случае для возобновления подключения регистратору нужно сдать тест на подтверждение квалификации для осуществления госрегистрации. Такие тесты Минюст ввел в конце прошлого года. 40 человек, в том числе два регистратора, уже сдали соответствующий экзамен и будут подключены к реестрам.

Как вы выявляете эти нарушения?

Мы периодически проводим мониторинг и проверки. Это не выездные, а дистанционные проверки. Бывают случаи, когда нужно выехать на место, но такие случаи единичные. По истечении срока блокирования регистратор обращался в госпредприятие "Национальные информационные системы" ("НАИС"), который является администратором госреестров, и ему возобновляли доступ.

Сколько это стоит?

Нисколько. Истек срок блокировки, регистратор обращается и доступ включают. Но нотариусы, которые работали как регистраторы, после отключения должны пройти курс повышения квалификации и существует порядок прохождения нотариусом таких курсов. Обычно на курсы направляла Нотариальная палата, но это были просто семинары, на которые слушатели приходили или не приходили. Минюст не проверял их, поэтому фактически, когда у регистратора-нотариуса истекал срок блокировки, он приходил в НАИС, ничем не подтверждал повышение квалификации и НАИС, видя в системе, что срок истек, восстанавливал доступ к реестру.

Какие это могут быть нарушения?

Например, если регистратор не отсканировал и не загрузил в систему документы, на основании которых он осуществил какое-то регистрационное действие. Например, регистрация осуществлена на основании судебного решения, даже невооруженным глазом видно, что оно является фейковым. Если мы берем более тяжелые нарушения, то, например, может быть жалоба определенного лица, которое заявило, что не подписывало документы, на основании которых были перерегистрированы активы.

Есть две причины совершения нарушений: злой умысел или неосторожность регистратора. Если это умысел, то это уже относится к сфере уголовного права и правоохранительных органов. Если же это просто неосторожность, ошибка, то регистратор должен подтвердить, что это произошло случайно. Это одно из направлений государственной борьбы с рейдерством. У нас сейчас приходят нотариусы, сдают экзамены, получат сертификат и идут работать. Я не понимаю, почему некоторые представители Нотариальной палаты вышли с протестами.

Я думаю, что если из 5,5 тыс. нотариусов 41 отключены от реестров, то это не очень большая цифра и нельзя говорить о давлении Минюста на нотариусов.

Для возобновления доступа к реестру тем нотариусам, кто был отключен, нужно сдать тесты для повышение профессиональной квалификации работы с госреестрами.

Тестирование происходит раз в месяц. Для прохождения теста нужно подать заявление и копию паспорта и в назначенный определенный день прийти на тестирование.

Само тестирование полностью автоматизировано и продолжается 2 часа. Для успешного прохождения теста нужно набрать 75 и более баллов. Те, кто успешно справилась с тестированием получает сертификат и через несколько дней подключается к реестрам. Минюст не создает санкций, а повышает квалификацию лиц, осуществляющих государственную регистрацию. Те, кто работает сейчас – регистраторы, нотариусы, которых не отключают от реестра, - никакого тестирования дополнительно проходить не должны: они как работали, так и работают. Тестирование должны пройти только те, кто были отключены за нарушения и те, кто впервые хочет стать регистратором. Если раньше для регистраторов были очень простые квалификационные требования, то мы сейчас увидели, что логически этого мало. Теперь регистратор будет для вхождения в профессию сдавать тесты.

Какие самые знаковые нарушения, допущенные нотариусами при регистрации?

Примеры умышленных нарушений можно увидеть и в СМИ, и интернете, они, как правило, не остаются без огласки. Мы знаем случай, когда человек якобы отдал свою долю в компании в то время, когда его не было в стране. Есть реальная история (дело сейчас находится в суде), когда люди потеряли квартиру в Киеве, которую незаконно перерегистрировали. Я думала, что такие истории остались в 90-х годах прошлого века, но оказалось, что они случаются и сейчас. Там действовала организованная группа, эта ситуация у нас сейчас на контроле у Нацполиции, фигурантами уголовных дел являются два нотариуса – приговоров еще нет, поэтому мы пока не можем назвать фамилии.

Проверки, которые вы периодически проводите, позволяют выявить такие истории?

Как правило, о таких историях мы узнаем по жалобам, когда пострадавший обращается даже не в Минюст, а в главное территориальное управление юстиции, а оно уже обращается к нам и специалисты нашего департамента проверяют этого конкретного нотариуса.

Кто проводит больше проблемных регистраций – нотариусы, работающие регистраторами, или обычные регистраторы?

Соотношение, учитывая количество регистраторов и регистрирующих нотариусов, примерно одинаковое, 50х50.

Нотариусы говорят, что за восстановление подключения к реестрам нужно заплатить…

Это полный абсурд и бессмыслица, потому что отключение и подключение происходит автоматически. В НАИС сидят технари, они к юриспруденции имеют весьма опосредованное отношение, это администраторы госреестров. Но я знаю, что есть очень много непорядочных людей, которые могут как бы "решить вопрос" с подключением за деньги.

Мы стараемся создать систему, в которую не возможно было бы вмешаться за деньги, чтобы нельзя было "решить вопрос" с тестированием или подключением. Меня каждый день спрашивают, как можно сдать тесты, где увидеть тесты, может кто-то поможет. Я отвечаю: "Никак". Вопросов для регистраторов не видел никто, тестов никто не видел. Массив вопросов для регистраторов сформирован проектом Евросоюза, который готовил тесты и для нотариусов, и для судей. Эти вопросы заливаются прямо в систему, их не видит ни мой департамент, ни центральный аппарат Минюста. Сдать тест может только тот, кто хорошо подготовлен. И в этом есть своя логика, мы не можем пачками штамповать регистраторов, а потом слышать упреки, что это лица с низким квалификационным уровнем, что они совершают ошибки и по их вине люди теряют свое имущество.

Нужно ли штамповать регистраторов?

Минюст никак не влияет на количество регистраторов, он может влиять на это опосредованно, в том числе, через тесты, которые должны пройти нотариусы и регистраторы. При этом нужно понимать, что регистраторы подчинены органам местного самоуправления, Минюст может только проконтролировать их. Нотариусы также не работают в Минюсте, мы можем только периодически контролировать и мониторить их. Нотариальная палата хочет сама контролировать нотариусов, дистанцировать нотариат от государства в принципе в лице Минюста, но так не бывает: профессиональное сообщество она может выполнять делегированные государством функции и чтобы при этом государство его не проверяло.

У вас были какие-то переговоры с нотариальной палатой?

Мы постоянно находимся в различных формах диалога.

Как вы считаете, почему заявление и акцию НТУ официально поддержала Ассоциация юристов Украины?

Потому что председатель НТУ является одним из руководителей комитета ассоциации юристов. Он поддержал сам себя. Самоуправляющиеся органы очень специфические. Нельзя говорить, что позиция НТУ - это позиция всех нотариусов. Мы хотим диалога, и я всегда это подчеркиваю в общении с коллегами и с НТУ. Если кто-то из нотариусов имеет информацию о случаях коррупции при сдаче тестов, он должен обратиться представителю министерства и изложить факты.

Как бы вы прокомментировали распространенное в СМИ заявление Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) о неправомерных выводах активов из неплатежеспособных банков общей балансовой стоимостью более 4,5 млрд грн и оценочной - около 1,256 млрд грн?

Мне трудно комментировать, не видя документов. Полагаю, что ФГВФЛ мог бы обращаться в Минюст с жалобой на конкретные действия конкретных регистраторов. Обращения от фонда не было, поэтому мы не можем проверить, насколько оправданы заявления ФГВФЛ. Чтобы выявить нарушения и злой умысел, нужно вначале обратиться в Минюст, подать жалобу, а затем уже делать заявления в СМИ.

Я хочу подчеркнуть, что этот механизм работает. К нам обращаются банки, мы рассматриваем жалобы на действия госрегистраторов и нотариусов и бывает, что отменяем регистрационное действие. Например, в последнее время очень много жалоб от Государственной фискальной службы, мы их рассматриваем и в случае обоснованности удовлетворяем. В этом отношении мы сотрудничаем с ГФС, наша антирейдерская комиссия рассматривает жалобы, мы отменяем регистрационные действия. Пусть ФГВФЛ обратится к нам, если у них есть конкретные случаи.

Некоторые время назад были проблемы с отсутствием нотариусов в сельской местности. Изменилась ли сейчас ситуация?

Дефицит нотариусов и сейчас остается и не только в сельской местности, но даже в райцентрах. Например, в городе Смела был один государственный нотариус, когда он заболел это была очень большая проблема, люди стояли в очередях неделями, месяцами, чтобы оформить наследство или зарегистрировать имущество. С этой историей к министру юстиции даже депутаты обращались, нам пришлось отправить в Смелу в командировку государственного регистратора, ведь к нотариусам люди часто обращаются с наследственными делами. Сейчас наследством могут заниматься и частные нотариусы, но они не хотят этого делать - нет навыка, сложная кропотливая работа. Если же говорить о селах то здесь, кроме наследства, есть вопросы купли-продажи или аренды. Тут регистраторы забрали большой кусок работы по регистрации договоров аренды земельных паев.