Гендиректор АО "АвтоКрАЗ" Р.Черняк:Технологический и производственный потенциал "АвтоКрАЗа" по участию в программе перевооружения ВСУ и ГОЗ востребован на 2-3%

Эксклюзивное интервью генерального директора АО "АвтоКрАЗ" Романа Черняка агентству "Интерфакс-Украина"

- Прошлый год стал непростым для предприятия. Озвученные по году планы предполагали выпуск 1,2 тыс. авто, при этом 800 авто планировались для внутреннего рынка. Удалось ли выполнить запланированное? Если нет, то какие причины помешали реализации этих планов, в частности, как сказалось уменьшение заказов Минобороны, о которых вы неоднократно говорили? Насколько успешным можно назвать сотрудничество с "Укргазвыдобуванням", "Укрнафтой", "Метинвестом"

- Годовой план выполнить не удалось. Причин много: тут и задержки с оплатой за поставленную технику со стороны наших клиентов, приводящие к выхолащиванию оборотных средств, и задержки с поставкой комплектующих со стороны заводов-поставщиков, и погодные условия, мешающие плановой доставке двигателей морским путем, и периодическое блокирование исполнительными службами наших счетов, тормозящее поставку покупных изделий. Одной из причин является снижение заказов со стороны военных структур. Так, закупки Минобороны снизились с 625 ед. в 2014 году до 175 ед. в 2018-м, что намного меньше, чем мы рассчитывали, и не отвечает потребностям ВСУ. К сожалению, вопреки здравому смыслу в украинскую армию закупается иностранная техника.

Что касается закупок "Укргазвидобування", "Метинвеста" и "Укрнафты", то эти компании остаются крупнейшими потребителями коммерческой спецтехники в Украине. Практически все закупки велись на тендерной основе через систему "Прозорро", и мы рады победам в честной конкурентной борьбе.

Хотя мы и не выполнили количественные показатели, но сделали много научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на перспективу. В частности, создали и испытали бескапотный седельный тягач 6х6 с двигателем 460 л.с. и автоматической коробкой передач. Таких автомобилей в линейке "КрАЗа" еще не было. Занимаемся проектированием, изготовлением и постановкой на вооружение машин для военных. Работаем для гражданского сектора, в частности изготовили автокраны от 16 до 32 т на нашем шасси, завершаем работы по 40-тоннику. Совместно с заводами ОПК и частными оборонними компаниями создали новые военные образцы техники, например рефрижератор КрАЗ-5401, РСЗО "Верба" на шасси КрАЗ-6322. Появилось много коммунальных спецмашин, которые поставили в разные регионы Украины.

Итоги 2018 года могу озвучить кратко: доход от реализации произведенной продукции - 976 млн грн, что немногим меньше, чем годом ранее (на 7% - ИФ). При этом доля внутреннего рынка в общем объеме продаж составила 93%, в том числе военного сектора – 66%, гражданского - 34%. По автомобилям: бортовые авто составили 47% продаж, шасси - 44%, тягачи - 4%, самосвалы - 5%. В различные бюджеты перечислено 180,5 млн грн, а социальные инвестиции в развитие персонала, охрану труда, материальное поощрение, содержание социальной сферы, Совета ветеранов составили почти 10 млн грн. Но главное достижение 2018 года – сохранен завод, его трудовой коллектив.

- В прошлом году также планировалось нарастить и экспортные поставки, доля которых в 2017 году составляла 19%. Учитывая долю экспорта 7% и ликвидацию ВТФ КрАЗ, можно констатировать, что планы не реализовались. Что помешало реализации этих планов, и почему решили ликвидировать внешнеторговую фирму? На кого возложены ее обязанности и есть ли претензии клиентов?

- Кременчугский автозавод – головное предприятие группы "КрАЗ" по проектированию, производству и реализации автотехники, он определяет каналы сбыта продукции. Проблемы, накопленные ВТФ КрАЗ, стали препятствием для дальнейшей нормальной деятельности предприятия, поэтому было принято решение о его ликвидации. При этом связи с партнерами и потребителями сохранены и претензий с их стороны нет. "АвтоКрАЗ" имеет полномочия спецэкспортера, предоставленные правительством Украины. У нас есть возможности реализации своей продукции как напрямую, так и через своих дилеров, к примеру, Торговый дом "АвтоКрАЗ".

- Помнится, премьер-министр Владимир Гройсман, посетив предприятие еще в начале 2017 года, инициировал разработку программ поддержки отечественного грузового машиностроения. Тогда же полтавский губернатор говорил о выделении "КрАЗу" чуть ли не 2 млрд грн. Эти намерения так и остались намерениями? Пытались ли вы напомнить об этом, проводились ли какие-то заседания рабочих групп и пр. или инициатива умерла, не родившись?

- Из обещанного не было сделано ничего. Мы несколько раз пытались "оживить" вопрос, но ребенок был мертворожденным, и все наши попытки оказались безуспешными.

- Предприятие группы и поставщик КрАЗа - Полтавский автоагрегатный завод признан банкротом и ликвидируется. У кого автозавод будет брать тормозную аппаратуру? Будет ли создано другое юрлицо с аналогичным видом деятельности? Если да, рассматривали ли вы аналогичный вариант для "КрАЗа", в отношении которого возбуждено дело о банкротстве?

- Согласно действующему законодательству, правом создавать юридические лица с видом деятельности аналогичной той, которой занимался ПААЗ, наделены как физические, так и юридические лица. Учитывая большую кредиторскую задолженность ПААЗа перед КрАЗом (600 млн грн), будет обсуждаться вопрос погашения долга. Возможно, будет создано юрлицо, обеспечивающее наши потребности в тормозной аппаратуре. Вопрос еще в проработке. Если говорить о ЧАО "АвтоКрАЗ", то процедура банкротства только началась. Сейчас кредиторы подали свои требования в Хозяйственный суд Киева, но в установленном порядке они еще не рассматривались. Мы не знаем, какие конкретные суммы утвердит суд. О наших дальнейших действия можно будет говорить только после утверждения реестра кредиторов.

- Ваша оценка функционирования системы "Прозорро", которая ее создателями преподносится как победа над коррупцией? Ведь практика показала, что до сих пор не созданы барьеры для "прописывания" условий под конкретного производителя, нет приоритетов для отечественной техники...

- К самой системе "Прозорро" претензий нет. На сегодня для украинских производителей, в том числе и "КрАЗа", это удобный и простой в использовании метод продаж нашего товара. Основная цель "Прозорро" – честные и прозрачные закупки за государственные деньги. Но это не всегда происходит: случаются договоренности между заказчиком и поставщиком на подготовительной стадии объявления тендера, что хорошо видно по прописанным под конкретного производителя условиям. Например, когда предметом закупки является определенная марка автомобиля, хотя закон предусматривает обобщенное описание ТХ, или участника ограничивают определенными техпараметрами, под которые подходит только определенный производитель. Мы боремся с такими случаями, обращаясь в Антимонопольный комитет.

- А как вы оцениваете в целом работу МЭРТ в части промышленной политики?

- Мы считаем ее неэффективной в части защиты интересов украинской промышленности. Отсутствует долгосрочная стратегия развития машиностроения, законопроект "Покупай украинское" так и не вынесен на рассмотрение парламентариев. Многие из принятых законов откладываются. Например, антиблокировочная система торможения ABS8 c системами динамической стабилизации автомобиля и распределения тормозных усилий. Мы вложили средства в проведение испытаний в ЕС, а введение в Украине закона отложили на четыре года.

- Как известно, "АвтоКрАЗ" - один из украинских брендов на мировом рынке оборонной продукции, в первую очередь грузовой автотехники специального назначения. Какие коррективы в производственные и маркетинговые планы ЧАО внесли новая геополитическая ситуация, военное время и разрыв ВТС с РФ?

- Разрыв ВТС с РФ значительно скорректировал наши производственные и маркетинговые планы. Мы отказались от российских комплектующих и постепенно перешли на альтернативные, зачастую более качественные, у новых наших партнеров. Остро стоял вопрос о замене двигателя ЯМЗ. После цикла испытаний и сертификации мы используем двигатели разных мировых производителей. Основным двигателем является китайский Weichai Power. Что касается маркетинговых планов, то мы переориентировались на новые рынки сбыта, активно продвигаем нашу продукцию в дальнее зарубежье. За 2018 год мы участвовали во многих зарубежных оборонных выставках, причем в отдельных странах впервые: Defexpo (Индия), DSA (Малайзия), KADEX (Казахстан), Eurosatory (Франция), AUSA (США), Africa Aerospace and Defence (ЮАР) и др. В 2019 году эта работа продолжится.

- В новых условиях перед многими украинскими производителями оборонной продукции встала задача обеспечения импортозамещения российских материалов и комплектующих, а также диверсификации рынков сбыта продукции. Как эта задача решалась на "АвтоКрАЗе", решена ли она сегодня в полном объеме?

- С импортозамещением активно работаем, отдельные номенклатурные позиции освоили на заводах группы "КрАЗ" и других украинских компаниях. Полностью перейти на отечественных поставщиков не удастся из-за отсутствия в Украине необходимой промышленности. Например, электронные системы, электрические приборы, спецузлы - австрийские, немецкие, венгерские, финские. Щиты панелей приборов тоже в Украине не производят, поэтому берем белорусские или турецкие.

- Стало ли неожиданностью для "КрАЗа" включение компании в антиукраинский санкционный список правительства РФ в ноябре 2018 года? На каких внешних рынках "АвтоКрАЗ" сегодня успешно конкурирует с ОПК РФ?

- Не стало. Можно было ожидать подобное решение в ответ на международные санкции против РФ. Внесение нас в санкционный список – признание нашей конкурентоспособности, нашего потенциала, оценка нашего труда. Ведь за 25 лет, после распада СССР, в РФ так и не создали аналог "КрАЗу". Ниша специальной техники "КрАЗ" - работа в самых тяжелых условиях. Это понимают и наши потребители, они не переходят на другую технику, в том числе российскую, как бы правительство РФ ее не проталкивало. Нашими клиентами по-прежнему остаются компании, выполняющие заказы международных или государственных агентств: миссии ООН, Министерства энергетики, Азиатского банка развития и другие.

- Насколько полно в нынешних условиях, на ваш взгляд, востребован технологический и производственный потенциал "АвтоКрАЗа" в мероприятиях гособоронзаказа (ГОЗ) и программе перевооружения ВСУ? Станет ли для "КрАЗа" вызовом готовящийся переход оборонного производства Украины на стандарты НАТО?

- Потенциал востребован на 2-3%. Мы можем делать специальную, бронированную технику, расширять модельный ряд армейской продуктовой линейки, что мы и делаем в последние годы. Но дальше испытаний и постановки на вооружение, на что автозавод тратит собственные средства, дело не идет – заказов на эту технику нет. Пример - ПЗМ на бронированном двухосном шасси "КрАЗ". А это тормозит развитие производства. К сожалению, распределение ГОЗ проходит тайно, и мы не можем прокомментировать, почему импортных аналогов закупается много и по цене на 20-25% выше, а "КрАЗов" – единицы.

Что касается стандартов НАТО. Мы с ними знакомы и знаем, как их выполнять. "КрАЗ" - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, признаваемый во всем мире. "КрАЗ" неоднократно выигрывал тендера на поставку миротворческим миссиям ООН техники специального назначения, а наши технологии производства позволяют выполнять все требования НАТО.

- Основная стратегия предприятия на текущий год: оптимистический и пессимистический сценарии по объемам производства и продаж, доле экспорта и ее изменению по сравнению с 2018 годом, рынки сбыта, география. Факторы влияния на реализацию этих планов.

- План года утвержден на уровне прошлогоднего. Планировать при неопределенности в политике, законодательстве, обществе - дело неблагодарное. Свести на "нет" наши планы в любое время может новое законодательство, какой-то конфликт и прочие события. Главная задача по периоду - сохранить производство, отрасль, трудовой коллектив, бренд "КрАЗ". Объем прирастим и все для этого делаем. Традиционно планируем наращивать объем производства и реализации за счет расширения внутреннего рынка и увеличения заказов на экспорт. Надеемся на ГОЗ.

Доля экспорта в 2018 году снизилась почти втрое по сравнению с 2017 годом из-за ограничения на рынках стран бывшего СНГ, падения цены на нефть, что привело к снижению платежеспособности наших клиентов, санкционная политика отдельных стран и пр. Планируем нарастить экспорт за счет увеличения присутствия на рынках ближнего и дальнего зарубежья и выхода на новые рынки стран Африки и Азии.

Увеличивать объем продаж на внутреннем рынке будем за счет вывода новых моделей для коммунального и дорожного хозяйств, фермеров и аграриев. Но для более динамичного наращивания объема производства и реализации нам необходима поддержка государства. Речь идет о льготном кредитовании по программе, разработанной государством совместно с банками по примеру Беларуси. Возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобретать технику "КрАЗ" в кредит и лизинг на льготных условиях существенно помогла бы развитию предприятия. Учитывая, что "КрАЗы" поставляются во многие отрасли, такая программа создала бы благоприятные условия для развития экономики страны в целом.

- Оценка финансового состояния компании на сегодня, размер задолженности по кредитам, возможна ли санация в рамках возбужденного дела о банкротстве?

- Финансовое состояние предприятия уже несколько лет остается напряженным, чувствуется постоянный дефицит оборотных средств. Поскольку наш рынок открыт для импортной техники, для формирования конкурентных предложений нам приходится предоставлять покупателям значительные отсрочки или льготы. Это негативно сказывается на собственном оборотном капитале. На финансовый результат также негативно влияет сумма процентов, начисленных за пользование кредитами, полученными в докризисный период. Значительный размер задолженности перед банками погасить раньше не было возможности из-за кризиса, и сейчас – долг вырос, а предприятие работает в полсилы.

В рамках дела о банкротстве продолжается рассмотрение и определение общей суммы требований кредиторов. После решения всех спорных вопросов в судебном порядке и утверждения реестра требований кредиторов будет рассмотрена возможность санации при условии наличия инвестора и согласия кредиторов на рассрочку выплат сумм задолженности. Это позволит оздоровить финансовое состояние предприятия и перейти на нормальный рабочий режим с возможностью дальнейшей работы с банками по кредитованию текущей деятельности, что для предприятия с длительным производственным циклом просто необходимо.

- В таких сложных условиях предприятие проводило оптимизацию численности персонала, т.е. можно ли говорить о его сокращении?

- Нет, сокращения персонала не было, на заводе работает 2800 человек и есть около 300 вакантных позиций, в основном - рабочие специальности.

- "КрАЗ" постоянно работает над усовершенствованием моделей и созданием новых. Каковы планы на текущий год, основные проблемы в работе с поставщиками комплектующих, запчастей?

- В этом году продолжатся работы по ОКР и НИОКР. Закончим испытания и сертификацию линейки машин с двигателем Евро-6 как традиционных капотников, так и линейки новых перспективных машин с бескапотной компоновкой. Будем адаптировать автоматическую трансмиссию на тяжелую бронетехнику. В планах - машины низкой грузоподъемности – 1,8-5,5 т и еще ряд проектов, о которых вы услышите уже в текущем году.

Проблемы с поставщиками, в основном касаются вопросов качества. 80% рекламаций, приходящих на завод от покупателей, касаются именно покупных изделий. "КрАЗ" все претензии принимает в свой адрес и несет ответственность за гарантийное и постгарантийное обслуживание машин. Мы настоятельно рекомендуем не только предприятиям группы, но и поставщикам пройти международный аудит для получения сертификата на соответствие стандартам мирового автопрома. Это нужно, чтобы применять лучшие современные практики мирового автопрома для производства качественной и безопасной продукции.

- А ценовая политика? Конкурента ли ваша продукция в Украине и за рубежом, что делаете для снижения ее себестоимости

- Цена на продукцию формируется с учетом многих факторов. По сути, потребитель формирует цену на автомобиль сам, выбирая параметры и опции, которые ему необходимы. В сравнении с аналогами, мы находимся на конкурентном уровне как в Украине, так и за рубежом.

Контроль себестоимости - ключевой фактор конкурентоспособности предприятия, поэтому уделяем ему максимальное внимание. Основные направления работы - снижение прямых материальных затрат за счет отбора качественных конкурентоспособных отечественных поставщиков; снижение энергозависимости предприятия за счет внедрения новых источников электроэнергии, к примеру светодиодных ламп с высоким КПД потребления энергии, а также работающих на солнечной энергии. Мы также намерены свести к минимуму технически неизбежные потери, полностью ликвидировать непроизводственные потери и максимально задействовать вторичные и возобновляемые ресурсы.