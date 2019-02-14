"Купить" президентские выборы невозможно – Березенко

Эксклюзивное интервью заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Березенко агентству "Интерфакс-Украина"

Команду президента Украины обвиняют в создании механизма по подкупу избирателей. Можно ли сегодня методом подкупа обеспечить победу ныне действующему президенту Петру Порошенко на предстоящих выборах?

Я бы хотел заявить – "купить" президентские выборы невозможно в принципе, поскольку это не выборы в объединенную территориальную громаду, где определенные политсилы уже пробовали "откатать" подобные технологии, все мы помним выборы в Килийской ОТГ (женщину, которая занималась подкупом на избирательных участках, приговорили к лишению свободы на срок пять с половиной лет - ИФ).

Тот, кто считает, что можно массово подкупить избирателя, или преступник, или идиот, или человек неискренний, который просто использует своего кандидата для получения определенной материальной выгоды, для себя лично. Я говорю о тех технологах, которые исповедуют подобную философию.

Этот вопрос надо просто закрыть и поставить на этом точку – купить голоса избирателей, необходимые для победы на президентских выборах в Украине, как и в любом другом цивилизованном государстве, просто невозможно.

Как Вы прокомментируете обвинения в Ваш адрес оппонентов в создании платной сети агитаторов в поддержку президента, что они трактуют как подкуп избирателей?

Президент и его команда являются объектами атак политических оппонентов. И причина этих атак кроется в росте политического рейтинга президента Петра Порошенко за последние месяцы.

Если вы помните, в мае-июне 2018 года по результатам разных социологических исследований его рейтинг колебался от 5% до 7%, а сегодня уже все, без исключения, социологические компании говорят, что поддержка составляет порядка 13-14% от всех избирателей, а если считать процент от тех, кто заявляет, что намерен прийти на избирательные участки – то показатель приближается к 17-20%.

Безусловно, это беспокоит наших оппонентов. И единственный способ, которым они могут противостоять нашим трем программным постулатам – трем китам, на которые опирается избирательная кампания президента – "АРМІЯ – МОВА – ВІРА" – это обвинение в нечестной борьбе и в желании незаконными методами одержать победу.

Именно поэтому появилась легенда, что #КомандаПорошенко, которая была представлена на форуме 9 февраля во Дворце спорта, - это не команда сторонников действующего президента, а команда исключительно технологическая, не имеющая души и работающая за какую-то материальную выгоду. Именно об этом говорят ближайшие конкуренты Порошенко – это кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко. Им вторят политики и кандидаты второго эшелона, такие как Андрей Садовый.

Чем занимается избирательный штаб, который будет презентован в ближайшие дни?

Ответ очевиден. Мы должны идентифицировать своего избирателя. При поддержке ряда общественных организаций (в том числе Института развития и содействия демократии, общественной организации "Солидарность"), мы провели социологические опросы, чтобы определить, где именно живут сторонники того политического курса, который реализовывает президент Украины - евроатлантическая интеграция, строительство крепкой армии и создание Единой поместной церкви.

Это, безусловно, наши сторонники и избиратели, на которых мы будем делать ставку и которых пригласили в команду. Сегодня, фактически, все готово к началу агитационного процесса.

Вашу команду оппоненты обвиняют в том, что волонтеры, агитаторы, письменно давшие обязательства помогать президенту, получают денежное вознаграждение…

Эти обязательства можно назвать уникальным явлением, которое после нынешней избирательной кампании еще долго будут обсуждать эксперты. Подобное обязательство – это механизм защиты нашего кандидата, чтобы в его команду не были внедрены люди, которые по заданию штабов-оппонентов могут дискредитировать и компрометировать нас.

Человек, соглашаясь быть волонтером, сторонником нашего кандидата, заполнял простую форму – фамилия, имя, отчество и базовые персональные данные. Ставя свою подпись под такой анкетой, он тем самым подтверждает, что дает согласие на использование своих персональных данных и знает об ответственности, которая наступает в случае нарушений украинского законодательства. Таким образом, мы выполнили норму закона о защите персональных данных.

Во второй части анкеты предлагается подписаться под обязательством не нарушать основные статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных нарушениях в ходе предвыборной кампании. В первую очередь, речь идет о 160-й статье Уголовного кодекса Украины - о подкупе избирателей. И каждый наш сторонник – волонтер-агитатор – своей подписью дал обязательство, что не будет ее нарушать.

Для чего нам это нужно? Представьте себе ситуацию: у нас 20 млн избирателей, 30 тысяч членов участковых избирательных комиссий. У основных кандидатов в президенты в этих комиссиях будут свои представители, поскольку закон позволяет без жеребьевки каждому кандидату иметь по одному члену в каждой участковой и окружной избирательных комиссиях и одного наблюдателя. Это означает, что только в участковых комиссиях таких представителей у нас будет 60 тысяч. Такое же количество будет представлено в комиссиях и у основных оппонентов. Абсолютно очевидно, что 100% проверить качество людей будет невозможно.

Например, ничто не помешает в каком-то регионе соперникам интегрировать в штаб нашей команды под видом члена участковой избирательной комиссии человека, который выйдет от нас с условными 1000-2000 грн и заявит представителям СМИ и правоохранительным органам, что ему в штабе дали деньги, чем нарушили 40-ю статью закона "О выборах президента", согласно которой члены участковой избирательной комиссии имеют право получать денежное возмещение только из государственного бюджета.

Публичное освещение такого факта в первую очередь нанесет репутационный удар по кандидату. В свою очередь личное обязательство волонтера необходимо для идентификации этого человека, чтобы мы имели право сказать - ты подписал с нами соглашение не нарушать законодательство в период избирательного процесса, а сам нарушаешь его. Если же ты не подписывал, то, значит, ты зашел сюда как агент другого штаба и совершаешь провокации против нас.

Это наша система защиты, которую оппоненты превратили в объект атаки и прикрепили к этой анкете всего лишь один штрих – какую-то эфемерную тысячу гривень, которую никто никогда в глаза не видел, и только о ней говорят. Поэтому я открыто заявляю – такая анкета является защитой, как кандидата, так и честного волонтера-агитатора, сторонника Порошенко. И эта анкета ни в коем случае не может быть использована как инструмент незаконного расчета с избирателем за его голос.

Будет ли команда Порошенко платить деньги агитаторам во время избирательной кампании?

Мировая практика агитации показывает, что в 90% развитых стран мира агитаторам платит избирательный штаб. Так, во время избирательной кампании кандидата в президенты США Барака Обамы из его избирательного фонда агитаторы получали деньги за количество собранных подписей избирателей в поддержку кандидата. Если это перевести на наши украинские реалии, то Барак Обама, самый популярный президент США, был бы главным фальсификатором. Аналогичная модель в Германии, Франции, Нидерландах, Литве и других странах развитой демократии. Но мы живем по украинскому законодательству, и 64-я статья закона "О выборах президента Украины" запрещает платить деньги избирателю (а каждый человек, включая агитатора, является избирателем) за предвыборную агитацию, в качестве вознаграждения, заработной платы или в виде каких-то других бонусов или премий.

Закон нарушать нельзя. На страже этого постулата стоят правоохранительные органы, обеспечивающие законность избирательного процесса. Сегодня в обществе уже возникла острая дискуссия, в том числе в эфирах телеканалов, как выходить из сложившейся ситуации.

Руководство общественного движения "Опора", которое занимается мониторингом выборов и поддерживается международными партнерами, Комитет избирателей Украины и другие общественные организации в данный момент обсуждают с ЦИК ключевую проблему - что считать законной агитацией, а что нет?

Для всех очевидно, что любой волонтер-агитатор, находясь в агитационной палатке или просто доставляя газету либо листовку избирателям в украинских селах или отдаленных хуторах, каждый день несет определенные расходы – на проезд, питание, связь и другие нужды.

Мы, безусловно, понимаем, что никто из них не будет оплачивать эти расходы из собственного кармана. Согласно же законодательству, оплату работы агитатора можно квалифицировать как подкуп избирателя. Поэтому в кратчайшие сроки крайне необходимо официальное разъяснение ЦИК на этот счет. Она должна дать четкие определения, что такое агитация, какая агитация законом позволена, каким образом можно компенсировать расходы, потраченные волонтером-агитатором на агитационную деятельность и каким образом это будет корреспондироваться с законами Украины.

Только после такого разъяснения начнется широкомасштабная агитационная кампания.

Отсутствие такой правовой позиции может привести к тому, что выборы, в принципе, могут быть сорваны.

Рассмотрим один из возможных сценариев. Сегодня в государственном бюджете выделено порядка 2,3 млрд грн на проведение выборов президента Украины. 80% этой суммы – это оплата труда членов окружных и участковых избирательных комиссий (председателя, секретаря и еще одного человека, которого определит сама комиссия).

Причем закон Украины позволяет каждому из 44 кандидатов в президенты без какой-либо жеребьевки иметь своего представителя в участковой или окружной избирательной комиссии. В Украине 30 тысяч участков - это означает, что около 1,3 млн граждан Украины могут быть привлечены к избирательному процессу в качестве членов окружных и участковых избирательных комиссий - это приблизительно 6% от явки. Представьте себе ситуацию, при которой эти люди, зарегистрировавшись членами участковых избирательных комиссий, решают за неделю или за три дня до выборов не приходить на заседания комиссии, поскольку не имеют никакой мотивации, или попросту передумали. В результате в комиссиях не будет кворума, а следовательно, согласно закону эти участки не могут открыться.

Кстати, зарегистрированный член избирательной комиссии, решивший по той или иной причине в ее работе не участвовать, никакой ответственности по закону не несет.

У меня возникает вопрос – чей это сценарий? Никто об этом не говорит. И никто юридическую дискуссию по этому поводу не открывает. Все ищут дешевых политических баллов в мутной воде.

Это очень серьезная угроза…

Я хорошо помню наш опыт президентской избирательной кампании 2014 года. Когда фактически за две недели до выборов рейтинги были заоблачными и почти все оппоненты согласились с тем, что победу Петр Порошенко одержит в первом туре. Как следствие их штабы сказали своим членам избирательных комиссий, что в их услугах уже не заинтересованы.

Тогда мы и общественное движение, которое уже после выборов создало партию "Солидарность", встречались буквально со всеми, обзванивали членов комиссий от кандидатов Гриценко, Тимошенко и других, уговаривая просто прийти на участки и посчитать результат. Потому что, если бы не было кворума, то те выборы могли бы попросту не состояться.

Вы считаете, что разъяснение ЦИК должно быть дано как можно скорее, ведь избирательная кампания фактически уже идет…?

Я считаю, что это должно быть в течение ближайшей недели. Если нет, то кампания в любом случае начнется и в ней будет участвовать приблизительно 700-750 тысяч волонтеров-агитаторов от всех штабов, которые должны сделать свою работу. Если же разъяснения ЦИК не будет, то работа значительной части этих волонтеров будет квалифицироваться правоохранительными органами как нарушение 64-й статьи закона "О выборах президента", а это означает, что эти люди будут находиться под угрозой уголовной ответственности. Это абсолютно нелогично, и они этого не заслуживают.

То есть компенсация расходов агитаторов должна быть сделана со счетов избирательного фонда кандидата в президенты?

Компенсация расходов волонтеров-агитаторов должна быть исключительно из этого фонда. А избирательный фонд должен быть наполнен исключительно официальными средствами. Хождение "черного нала" мы обязаны прекратить.

Во всем мире особое внимание уделяется прозрачности формирования избирательных фондов. Закон очень четко сегодня определяет, каким образом этот фонд может быть наполнен. И я бы хотел, чтобы мы начали дискуссию, как формируется избирательный фонд кандидата в президенты. Многие кандидаты показывают в своих декларациях минимальные доходы, с которых соответственно не платят налоги. Однако рекламные кампании, которые они проводят, обходятся в сотни миллионов гривень. Общество должно знать, откуда эти деньги. Если кандидатов финансирует какая-то финансово-промышленная группа, тогда ее надо назвать и сказать, кому тот или иной кандидат, потенциальный президент Украины, будет должен после того, как его изберут на этот пост.

Об этом надо говорить сегодня. И я призываю общественность проверить прозрачность формирования избирательных фондов всех кандидатов и сделать это публично. Начать предлагаю с Петра Порошенко.