"Ветровая энергетика очень перспективна" - Хмельницкий

Эксклюзивное блиц-интервью основателя UFuture Investment Group Василия Хмельницкого агентству "Интерфакс-Украина".

В 2017 году вы объединили свои бизнесы в инвестиционную группу UFuture. Как оцениваете первые результаты этого решения? Уже есть планы по выходу на новые рынки?

Мы пока не выходим на новые рынки, мы работаем в нашей стране. Я считаю, что тут громадное количество возможностей. Нам, возможно, просто не хватает навыков, денег, но нам комфортно находиться здесь. Да, UFuture объединил множество наших компаний под одним брендом. Пока это глобальных финансовых результатов не принесло, потому что риски страны очень большие, кредитования западного почти нет. Но мы стали более открытыми, более прозрачными. Это была основная цель, которую мы преследовали.

У вас есть планы по привлечению инвесторов в определенные направления бизнеса или в целом в группу?

У инвесторов, к сожалению, сейчас очень скептическое настроение по отношению к Украине, но они верят предпринимателям и партнерам в нашей стране. К примеру, по развитию солнечной энергетики в Украине с нами работает стратегический инвестор - компания Acciona. У нас уже есть локальные партнеры по отдельным проектам в Парке высоких технологий. Но мы рассматриваем стратегического иностранного инвестора для всего парка UNIT.City, а не для отдельных зданий или в качестве арендаторов. Это должна быть не просто какая-то европейская строительная компания. Нам важно, чтобы стратегический инвестор не просто купил у нас долю, а имел инновационную составляющую. Чтобы кроме денег он еще внедрил свои стандарты, наработки, связи, поделился с нами международным опытом. Поэтому мы сейчас в поиске, но не в активном.

Компания UDP Renewables заявляла о планах реализовать в 2018-2019 годах проекты общей мощностью 200 МВт. Пока известно о двух запущенных СЭС - "Дымерской СЭС-1" мощностью 6 МВт и "Фри-Энерджи-Геническ" на 18,3 МВт. Какие планы на 2019 год? Кто выступает вашим партнером в реализованных проектах, кроме испанской Acciona Energia Global?

У нас есть словацкие партнеры, есть украинские партнеры, есть Acciona. Динамика в целом будет зависеть от "зеленого тарифа". Сейчас ожидается, что с 2020 года он будет уменьшен. Но пока наши планы не меняются – мы хотим построить 200 МВт. На сегодня строим 100 МВт. То есть идем по плану – строим пять проектов в Одесской, Запорожской, Херсонской и других областях.

А как вы относитесь к ветровым электростанциям?

Позитивно, это хороший тренд. Правильная технология, но технически довольно сложная. Я также хорошо отношусь к солнцу, но солнечные панели занимают большие площади, поэтому считаю, что ветровая энергетика очень перспективна.

У вас уже есть какие-то проекты в этой области?

Мы рассматриваем два проекта в ветровой энергетике. В дальнейшем расскажу конкретнее, когда начнем строить.

Почему вы закрыли проект K.Fund Media?

Он выполнил свою функцию. Проект был создан для поддержки малого и среднего бизнеса, активных людей, благодаря труду которых жизнь в стране меняется к лучшему. Но сейчас у нас есть большой проект "Школа МСП" по подготовке малого и среднего бизнеса и в этом году мы обучим около 1,5 тыс. молодых предпринимателей, дадим им супер-хорошее образование, чтобы они быстрее добивались успехов. Поэтому медиапроект выполнил свою задачу, мы его закрыли и открыли новое направление, более перспективное.

Как продвигаются проекты инновационных парков во Львове и Харькове?

Первую очередь инновационного парка LvivTech.City планируем открыть в конце 2019 года.

Что она будет собой представлять?

Здание во Львове по архитектуре и дизайну не будет похоже на В12 в UNIT.City. (интервью проведено в ходе открытия бизнес-кампуса B12 в UNIT.City – ИФ). Можно сказать, что первый львовский кампус будет совмещать офисную и коммерческую части (кафе и рестораны). Площадь офисной составит 9,5 тыс. кв. м, коммерческой – 3 тыс. кв. м. Объект будет построен по стандартам "зеленого" строительства.

Во Львове параллельно будет строится еще один крупный проект для айтишников в партнерстве с канадской компанией Brookfield&Partners – IT-Park. Может ли он повлиять на ваш проект, забрать у вас часть лучших арендаторов?

Мы не боимся конкуренции. Конкуренция – двигатель экономики. Будет хорошо, если они начнут строиться в этом году. Мы считаем, что рынок сможет поглотить это предложение. Но у нас лучшая локация, мы гораздо ближе к центру и в этом наше главное преимущество.

Вы под этот проект привлекали кредитование или партнеров?

Нет. Пока только собственное финансирование.

Резиденты у парка есть уже?

Резиденты есть, но мы не подписываем договора, пока не дойдем до конечной стадии строительства.

Расскажите, когда в Харькове откроется инновационный парк и что он будет собой представлять?

В этом году запустим институт и коворкинг. Там уже есть современное здание площадью 12 тыс. кв. м, в котором они займут примерно четвертую часть.

Как далее проект будет развиваться?

Это начальная стадия. Парк будет расти так же, как и рынок.

Как вы видите перспективы развития коммерческой недвижимости, какие сегменты вам привлекательны с точки зрения инвестирования?

Мы верим в торговую недвижимость, расположенную только рядом с метрополитеном, объекты должны быть буквально в 10 метрах. И очень осторожно относимся к ТЦ, которые находятся за чертой города. В сегменте жилой недвижимости рынок перенасыщен, но в связи с тем, что Киев развивается и растет, приезжает много людей из провинции - спрос есть. Но в целом рынок уже плюс-минус наполнен и я не думаю, что в ближайшее время этот бизнес будет сильно развиваться.

У вас есть сеть ТЦ Smart Plaza, которые строятся возле метро. Продавать построенные проекты для инвестирования в следующие не планируете?

В ТЦ Smart Plaza мы выступаем инвестором. Любой инвестиционный проект может быть продан при условии, если будет покупатель, готовый заплатить за объект рыночную цену. Полученные деньги могут быть реинвестированы в следующие проекты. Все зависит от качества и финансовой модели таких проектов.

Развитием сети ТЦ Smart Plaza сейчас официально занимается не так давно созданная компания A Development. Говорят, что этот бизнес развивает ваш бывший бизнес-партнер. Кто это? И есть ли у вас планы полностью выйти из этого бизнеса?

A Development – проект предпринимателя Алексея Баранова, я не являюсь акционером этой компании. Мы очень гибко подходим к процессу бизнес-планирования совместных проектов в целом, возможно именно поэтому у нас много партнеров. Я как акционер UDP не участвую в операционной деятельности, но требую от менеджмента показывать финансовый результат и строго соблюдать законодательство.

Что касается финансирования, сейчас эти проекты развиваются за счет наших с партнерами инвестиций, а также кредитных средств от украинских банков.