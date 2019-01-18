Гендиректор "Украинской федерации страхования" Г.Третьякова: Украине необходима приватизация социальной сферы

Эксклюзивное интервью генерального директора "Украинской федерации страхования" Галины Третьяковой агентству "Интерфакс-Украина"

- Галина Николаевна вы одна из самых известных личностей на страховом рынке Украины, поэтому информация о том, что вы решили покинуть УФС, вызвала большой интерес. Вам страховой рынок уже не интересен?

- Страховой рынок мне был, есть и будет интересен, поскольку имеет большое социальное значение. Что касается Украинской федерации страхования (УФС), то мы договорились, что работаю до 31 декабря, позже было принято решение продлить сотрудничество еще на полгода, поскольку есть много начинаний. УФС никуда не денется и в ее работе ничего не меняется, мы не собираемся уходить всей командой. Будем помогать по проектам, наработкам, которые есть в УФС. Так что слухи о закрытии УФС сильно преувеличены.

- Расскажите о новом проекте, и чем было вызвано желание его создать?

- В Украинскую федерацию страхования я пришла после работы в Нацкомфинуслуг по приглашению президента УФС Александра Завады. Я и член комиссии Юрий Прозоров уже подали заявления на увольнение по морально-этическим соображениям. Это был период, когда пришел к власти Янукович и комиссию возглавил Василий Волга. Нам фактически в лоб предлагали остаться, если мы дадим взятку.

Александр Завада тогда сказал: идем в гражданское общество. Для меня это было новое, как и, в свое время, работа на госслужбе. Единственное, что я понимала на тот момент, отработав на госслужбе, что реформировать отрасль можно, только если ты имеешь стратегию влияния на власть. В том числе, когда ты влияешь на то, чтобы во властные структуры приходили люди, у которых есть своя программа, и она содержит пункты, совпадающие со стратегией развития рынков. Я ему ответила, что пойду работать, если мы будем писать стратегии и претендовать на влияние на власть. Мы начали готовить стратеги и подготовили достаточно быстро, потому что были мысли и хорошая команда. Мы начали думать о страховании на совершенно другом уровне. Не только как о защите, но как о фондировании, которое помогает домохозяйству материально, когда происходит страховое событие. Вот эти размышления и привели нас к очень серьезным мыслям о том, как сформирована система социального страхования, для чего оно используется в Европе и мире. Почему в Европе много социализма при капиталистической форме отношения к собственности. И мы поняли, что основная сущность страхования - это фондирование. Что происходило в бывшем Советском Союзе? Государство фондировалось через госбюджет, отбирая у людей большую часть средств, которые не оставались в домохозяйствах, в госбюджет - как налогами, так и квазиналогами, например, такими как единый социальный взнос, и перераспределяло по разным фондам, предназначенным для выплат, не оставляя семье (домохозяйству) средства для защиты от рисков.

Домохозяйство понимает, что если оно в январе получает 100 единиц, а инфляция в следующем году будет 7,4%, то к концу года его члены должны зарабатывать 107,4% для того, чтобы сохранить существующий уровень жизни. Кроме того, существуют риски заболевания члена семьи, смерть кормильца, рождение или учеба ребенка, а значит необходимое повышенные расходов. Я говорю о рисках домохозяйства с точки зрения сохранения обычного образа жизни. Поскольку, как уже доказали макроэкономисты, у человека падение дохода на 40% и более воспринимается как катастрофа. А падение на 20-30% реальных доходов домохозяйств приводит к тому, что оно чувствует себя некомфортно и всегда будет недовольно политиками.

Поэтому в пенсионной реформе, где происходит замещение на 40% - это катастрофа для пенсионеров, и пока политики не подтянут разными методами обеспечение хотя бы на уровне 60%, недовольных будет очень много.

- Какие возможные варианты решения этой проблемы?

- Во всех непредвиденных случаях домохозяйству на помощь может прийти либо государственный, либо местный бюджет, т.е. публичные деньги, либо какие-то материальные методы самозащиты - страхование или накопление. А если в стратегическом смысле попытаться у государства часть фондов, которые оно декларировало как помощь человеку, перетянуть в частный сектор? Один из способов - приватизация социальных программ, социальной сферы. Вот то, что мы затеяли в УФС - приватизацию социальной сферы Украины как таковой.

Мы пришли к пониманию, что наш страховой рынок довольно жалок в объемах ВВП (среднемировой показатель 7%). Классическое страхование занимает у нас 0,7% ВВП, и это все страхование вместе с корпоративным. Если мы посмотрим, что страховой сектор делает для физических лиц, то это почти ничего по сравнению с тем, что он может делать. Но возможность частного страхового сектора поднимется тогда, когда государство или элита прекратит конкуренцию с частным сектором и осознает для себя, что нужна приватизация социальной сферы - такая же, как и приватизация государственных предприятий.

Мы вышли только из страховой плоскости и начали думать о позиционировании рынка в стране в целом, его влиянии на макроэкономику. Мы поняли, что в страховом секторе очень мало макроэкономистов, которые думают, для чего в стране страхование. В стране фактически отсутствует понимание, что соцсферу надо приватизировать. За последние полгода провели консультации с большим количеством людей, которые будут претендовать на президентские должности. На прошлых выборах провели мониторинг предвыборных программ всех претендентов и политсил, претендующих на работу в Верховной Раде. Мы анализировали только две части финсекотра: как он помогает социальной политике, и что политики планируют сделать в социальной сфере, придя к власти. Давить налогами, собирать их, перераспределяя, говоря, что понижают стоимость газа, или давать людям удочку в виде возможностей и гарантий накопить средства, необходимые, чтобы защититься самостоятельно.

Финансовая культура в том и заключается, что домохозяйства самостоятельно финансово планируют свою жизнь - как накапливать на учебу детей, как встречать пенсию и т.д. Собственно, это и есть экономика. Жизнь же домохозяйства и его человеческая деятельность есть то, что должен изучать экономист. В страховании таких экономистов немного, есть финансисты, которые считают деньги, прибыль, затраты прагматично и не размышляют категориями благосостояния, категориями счастья, справедливости…

- Приватизация социальной сферы. Могу ошибаться, но это новый термин для Украины. По вашему мнению, какой она должна быть?

- Об этом мы задумались девять лет назад, когда начали писать стратегию. Чтобы этими терминами никого не испугать, мы не применяли его до 2014 года, общаясь в своей среде, в своей группке революционеров страховой отрасли, как мы себя называли.

Мы разработали стратегию развития привлечения частных страховщиков в медицине, пенсионной реформе, в налогообложении - как это можно применять в домохозяйстве, стали показывать их политикам, поскольку политическое устройство в Украине начало кардинально меняться после Революции достоинства. Общаясь на высшем уровне, мы поняли, что сегодня изменения финансовой политикой в центральных органах исполнительной власти с привлечением финсектора никто не занимается.

Очень важно при сотрудничестве с чиновничьей средой попасть в их планы. Только недавно премьер заявил, что нужно заниматься финансовой политикой. При этом очень важно понимать, что государственная политика в финансовом секторе и финансовая политика - это разные вещи. Финансовая политика регулирует распределение финансовых потоков по отраслям и направлениям, а госполитик в финсекторе – это стратегия и тактика поведения государства в отношении финсектора.

Мало кто задумывается, что финсектор появился 300 лет назад как новый социальный лифт для человека. Ранее, чтобы жить лучше, в качестве социального лифта использовался брак с состоятельным партнером либо партнершей, воровство, в том числе из государственного бюджета, война и наследство.

Финансовый рынок дал возможность кредитоваться, получать инвестиции, стал социальным лифтом для кого угодно. Это значит, что человек мог, наконец, реализовать тезис "каждому по возможностям". Если кто-то придумал ноу-хау и есть финсектор, который дает капитал, то в этом случае человек может улучшить свое материальное состояние. Без финсектора получить дополнительный соцлифт для развития бизнеса и экономики в целом не представляется возможным.

- А какая роль страхования в этом процессе приватизации?

- В первую очередь приватизация социальной сферы поменяет все в сознании домохозяйств, в том числе отношение к предпринимательской деятельности.

Сегодня страховой рынок может по своим возможностям делать для страны намного больше, чем делает сейчас. Он может стать одним из наиболее сильно растущих в финансовом блоке.

Но, для того чтобы финсектор рос, он должен пользоваться доверием у общества, иначе ничего не выйдет. А пользоваться доверием - значит сделать такую систему надзора, чтобы банкротство компании было просчитано, а если оно произойдет, суметь принять быстрые меры для того, чтобы свести к минимуму ущерб физическим лицам - потребителям. И второе: необходимы меры по надзору, чтобы на рынок не допускались мошенники. Это люди, имеющие личные кредиты, которые они закрываются потом за счет финучреждений, это топ-менеджмент с отсутствием деловой репутации, который практически является рантье на деньгах людей. Система надзора должна быть выстроена таким образом, чтобы выбраковывать этих «паразитов».

Страховщики относятся к общественно важным публичным предприятиям, потому что они собирают ресурсы с многих, фондируют их и выплачивают тем, кому они необходимы.

- Насколько можно понять, у вас уже есть подготовленная стратегия приватизации социальной сферы, вы ее уже презентовали?

- У нас наработано много материала, есть 19 наработок, которые как приоритетные выложены на сайте. Их много, поскольку, начав заниматься домохозяйствами, мы стали захватывать вещи, находящиеся рядом, например, налогообложение. Мы осознали, что это уже не работа профессиональной ассоциации, и начали выкладывать и предлагать материалы как общественная организация.

- В связи с этим вы решили создать общественное объединение "Институт гражданских свобод"?

- Идея создания объединения возникла с первых лет работы в УФС. Официально оно было зарегистрировано год назад. Я являюсь его руководителем. Хочу опровергнуть появившиеся на рынке слухи, что это грантовый проект. Нет пока никакого финансирования, нет пока никаких траншей, есть волонтеры и их идеи. И будем просить филантропов и в финсекторе поддержать проект.

- За счет чего вы существуете и как планируете финансироваться в будущем?

- Мы начали полтора два года назад смотреть, как финансируется гражданское общество в Европе и в Америке. Там 12% ВВП - это доходы неприбыльных институций, которые являются гражданским обществом, во Франции это около 9%. У них существует элемент прямой демократии, согласно которому гражданин сам определяет, какую часть своего налога на доходы физлиц направлять на работу общественной организации. Так, в Швеции гражданин в среднем платит на содержание четырех организаций. У нас налог на доход физлиц 18%, человеку можно предоставить право 2% - 4% из них направлять туда, куда он хочет. Сейчас мы готовим законопроект, который может закрепить эту норму, планируем подготовить его в этом году. Мы намерены прописать требования к реестру ГО, налогообложению, пропишем, как необходимо отчитываться. Если докажем, что наши предложения правильны и приоритеты, то это и будет наше финансирование. За счет своих, украинских источников, за счет нужности этой работы, не только донору из-за рубежа, но и своему украинскому гражданину.

При этом мы уверены, что нельзя давать право будь какому ГО получать такое финансирование. Это должно происходить открыто, с публичным отчетом потраченных средств. Кто-то должен это сделать.