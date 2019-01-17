Эстония поддерживала и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

На этой неделе на Украине по приглашению главы МИД Павла Климкина побывали министры иностранных дел стран Балтии и Польши. Балтийские и польский министры встречались с президентом Петром Порошенко, общались по видео-мосту с мэром Мариуполя Вадимом Бойченкою, посетили больницу в городе Днепр, где лечат пострадавших в войне с 2014 года. Более подробно о визите в интервью корреспонденту «Интерфакса» Аркадию Присяжному рассказал министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).

-Господин министр, чем был вызван этот совместный визит?

-Целью визита было получить лучший обзор ситуации с безопасностью и экономическим положением Украины, подтвердить наше единство с нею, поддержать ее и обратить мировое внимание на довольно сложное положение, в котором находится как Украина в целом, так и регионы Мариуполя и Бердянска после событий в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Это было проявлением эскалации, агрессивным актом со стороны России, в ходе которого было совершено нападение на украинские военные корабли и были задержаны их команды.

Но на деле ситуация здесь была сложной уже продолжительное время. Ее обострение началось практически сразу после того, как Россия завершила строительство моста через Керченский пролив, соединяющий материк с нелегально аннексированным Крымом и приступила к инспекции судов. По сути, Россия экономически душит украинские порты в Азовском море. Ситуация усугубляется тем, что задержание судов из-за инспекций длится не часы, а в большинстве случаев дни, что разумеется, сказывается на деятельности портов.

Из-за этого значительно сократился, например, оборот Мариупольского порта, который особенно важен для вывоза металлургической продукции. Речь идет об ограничения международной морской навигации, это один первых подобных агрессивных актов в контексте долгосрочной агрессивной политики России, которую в Москве не пытаются даже как-то замаскировать или скрыть.

Происходящее в Азовском море является сознательной эскалацией напряженности со стороны России. Россия ограничивает свободу мореплавания, что противоречит как конвенции ООН по морскому праву, так и украинско-российскому договору о пользовании Азовским морем.

-Российская сторона утверждает, что события в Керченском проливе были провокацией со стороны Украины и что военное столкновение произошло в российских территориальных водах. Получила ли Эстония от российской стороны какие-либо документы, подтверждающие, что инцидент действительно произошел в водах России, а не в нейтральных водах, как утверждает украинская сторона?

-Я не знаю, чтобы мы получали подобный документ. По данным украинской стороны, все произошло в нейтральных водах. Мы имеем детальное представление о том, как происходило нападение на украинские корабли. Два боевых корабля и буксир пытались пройти через Керченский пролив. Но российские военные корабли и установленный между опорами моста танкер не предоставили им такой возможности и после ожидания в течение нескольких часов украинские корабли развернулись и уже на обратном пути в порты западной Украины на них напали российские военные корабли.

-Господин министр, по вашему мнению, задержанные украинские моряки являются военнопленными в условиях, когда между Россией и Украиной война не была объявлена?

-Во всяком случае, по нашему пониманию и по пониманию наших союзников, речь идет о неоправданно задержанных людях, которых необходимо немедленно освободить. Такой же позиции придерживаются и наши союзники по Евросоюзу и НАТО. Это необоснованный агрессивный акт, и я ожидаю освобождения экипажей и кораблей, предоставления свободы навигации. Речь идет о военном конфликте, в котором были пострадавшие.

Но есть и гуманитарная составляющая, касающаяся как территорий, вышедших из-под контроля Украины, так и регионов Мариуполя и Бердянска, где ситуация может ухудшиться настолько, что будет представлять угрозу безопасности.

-Украина почему-то пригласила посетить Мариуполь не представителей Германии и Франции, которые проводят более сдержанную политику в отношении России в связи с этими событиями, а глав МИД стран Балтии и Польши, которые, по мнению Москвы, настроены наиболее негативно из всех государств ЕС. Вы не считаете, что ваша поездка может быть воспринята в Кремле крайне отрицательно и ухудшить и без того непростые отношения?

-Мы посещали суверенное государство Украину, и я не вижу ни одной причины, почему это может вызвать какое –либо противостояние с стороны России. Поездку можно расценивать как проявление солидарности с Украиной, которая является жертвой агрессии. Я не вижу здесь никаких различий с большими государствами Евросоюза. Мы не видим ничего противоречащего интересам третьих государств в поддержке территориальной целостности Украины, проводимых здесь реформ, предоставлении всей возможной помощи Украине в условиях ее тяжелой гуманитарной и экономической ситуации.

При этом неверно считать, что это только визит министров иностранных дел стран Балтии и Польши. Так, через две недели ожидается поездка в Мариуполь и Бердянск группы поддержки Украины в Европейской комиссии. В ЕС шире смотрят, чем можно помочь Украине в этом регионе.

Для Эстонии Украина является политическим партнером. Мы поддерживали и поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность, выражали это и на практике. Украина на протяжении ряда лет была государством номер один в нашей целевой программе гуманитарного сотрудничестве и развития. Разумеется, по масштабам эта деятельность не сравнима с другими государствами ЕС. Поэтому мы сосредоточились на конкретных областях взаимодействия, которое проводим как совместно с нашими союзниками по Европейскому союзу, так и через программу Восточного партнерства. Это поддержание важных реформ, укрепление свободной журналистики, борьба с коррупцией, знакомство и внедрение наших электронных решений. И разумеется, оказание гуманитарной помощи целевым группам, находящихся в сложном положении.

-Поднимала ли Эстония в связи с событиями в Керченском проливе вопрос об усилении санкций в отношении России?

-Позиция Эстонии заключается в том, что меры противодействия, санкции в отношении России в связи с ситуаций на востоке страны, нелегальной аннексией Крыма должны сохраняться до тех пор, пока не будет компенсирован нанесенный ущерб, пока Россия не вернется к соблюдению принципов международного права и разумеется, позиция Эстонии заключается в том, что, если возникла ситуация, для решения которой необходимо обоснованное введение дополнительных мер противодействия, то они должны быть применены. Это уже и делалось, например, после нелегальных выборов на востоке Украины. Эти санкции были пересмотрены и дополнены. Если возникнет необходимость, следует возможности тщательно взвесить и, в случае необходимости, предпринять.

Об этом, в частности, шла речь на встрече с президентом Петром Порошенко.

«ЕС поддерживает Украину, и мы считаем, что нам следует подтвердить поддержку конкретными шагами. Одним из таких шагов могло бы стать введение дополнительного режима санкций, так называемого «азовского пакета санкций» в отношении России в ответ на происходящем в Азовском море», сказал С.Миксер.

-Было ли объявление военного положения на Украине верным шагом со стороны президента Петра Порошенко?

-У меня нет оснований давать оценку действиям, точно определенным рамками законодательства Украины, как реагировать на ухудшение ситуации в стране. Это совершенно суверенное решение. Это, несомненно, вопрос дискуссий и оценки действий украинских властей о том, какие есть дополнительные возможности обеспечения безопасности государства.

-Какую помощь продолжит оказывать Эстония Украине?

- Украина была приоритетным государством помощи Эстонии уже более 10 лет. Начиная с 2014-2018 годов помощь Эстонии Украине составила около 11 миллионов евро. В 2018 году в работе было около 40 проектов.

Эстония продолжит поддержку региона как на политическом уровне, так и через сотрудничество развития. В ходе визита мы, например, убедились, что жители региона Азовского моря сталкиваются и с повседневными вызовами: дефицит чистой воды и топлива - лишь некоторые примеры. Эстония ряд лет поддерживала деятельность UNICEF в Восточной Украине, в прошлом году, например, выделив 285 тыс евро и в 2017 году - 400 тысяч евро, в том числе на обеспечение питьевой водой.

Важно было понять ситуацию на месте, чтобы направлять свою помощь еще более результативно.