Командующий ООС Наев: На Донбассе против нас воюют 11тыс. россиян, но в случае эскалации мы всегда готовы дать отпор и у нас есть чем это сделать

(Эксклюзивное интервью командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева агентству "Интерфакс-Украина")

С начала операции Объединенных сил на Донбассе прошло более 7 с половиной месяцев. Какие ключевые изменения в жизнедеятельности Донецкой и Луганской областей произошли после запуска ООС? Какие поставленные перед силами и подразделениями цели были реализованы за это время, какие проекты близки к внедрению/запуску? По каким направлениям деятельности пока прогресса нет, либо же он недостаточен или неудовлетворителен, и почему?

Введение такого нового формата военной операции, как операции Объединенных сил, показало его эффективность уже с первых недель.

Во-первых, Объединенные силы обеспечили полный контроль всей линии соприкосновения, что является определяющим фактором в соблюдении надлежащего уровня безопасности и стабильности в районах ведения операции.

Во-вторых, формат Объединенных сил установил эффективное взаимодействие с военно-гражданскими администрациями по обеспечению жизнедеятельности соответствующих территориальных громад в решениях вопросов местного значения, таких, например, как организация гуманитарного разминирования, реконструкция и восстановление важных объектов социальной инфраструктуры, восстановление приоритетных социальных услуг, доступа к правосудию - то есть главных факторов общественной безопасности, примирения и развития доверия граждан. Конечно, прежде всего, это касается населенных пунктов, приближенных к линии соприкосновения.

В то же время хочу заметить, что главным фактором, который делает невозможным наступление полноценного мира на Донбассе, в настоящее время является постоянная эскалация напряжения со стороны российско-оккупационных войск.

За время проведения ООС военными были возвращены под контроль Украины несколько населенных пунктов, а на некоторых участках линии соприкосновения наши подразделения закрепились на новых позициях. Вы можете подытожить достижения в этом плане? Как повлияли эти шаги на тактическую ситуацию в определенных районах? Имеет ли возвращение этих территорий существенное влияние на диспозицию сил в регионе в целом?

Мы укрепили наши позиции вокруг нескольких населенных пунктов, которые по минским договоренностям входят в состав территорий, подконтрольных Украине. Это, прежде всего, защищает местных жителей, поскольку боевые действия будут вестись дальше от их домов. Кроме того, во взятых под контроль Объединенными силами населенных пунктах сразу же восстанавливаются государственные институты и важнейшая социально-экономическая инфраструктура.

Изменение тактического положения в значительной степени защищает также здоровье и жизни личного состава, улучшает условия наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

Какие оценочные потери в живой силе и технике понес враг за этот период?

По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники.

Мы даем, и будем давать адекватный ответ на каждый случай обстрелов со стороны оккупационных войск. Ни один выстрел врага не остается безнаказанным!

Выплачиваются ли бойцам ООС наградные за уничтоженную технику противника?

С начала проведения операции Объединенных сил выдано 97 приказов на выплату денежных вознаграждений в ООС на общую сумму 22,5млн грн. Из них более 1,5млн грн выплачено за уничтожение вражеской техники, за участие в боевых действиях - более 17млн грн. И более 2,8млн грн - за выполнение задач.

Какие новые виды вооружения и военной техники имеют и используют подразделения ООС? В целом, как Вы оцениваете уровень обеспечения обновленным снаряжением, вооружением и техникой задействованных в операции сил? Предположительно, каково сейчас в подразделениях, с учетом их принадлежности к различным службам и ведомствам, соотношение нового или модернизированного оснащения и техники к устаревшим аналогам?

Сегодня в Вооруженных силах успешно выполняется стратегия по перевооружению механизированных, мотопехотных бригад, чтобы каждая из них имела современные противотанковые ракетные комплексы. Сейчас в подразделениях есть современные отечественные противотанковые средства - ПТРК "Стугна", "Корсар", которые эффективно применяются в боевых условиях. Много внимания уделяется обеспечению подразделений тепловизионными прицелами, антиснайперскими комплексами, станциями радиоэлектронной борьбы и беспилотными летательными аппаратами для осуществления аэроразведки и координации огня.

В целом, вся техника, которая стоит на вооружении, способна выполнять задачи по назначению, в том числе с применением новых тактических приемов.

Каким, по Вашему мнению, будет дальнейший ход событий на Донбассе в случае, если ситуация будет развиваться в том же русле, что и в последние месяцы: вылазки вражеских ДРГ, снайперы, бессистемные обстрелы украинских позиций по всему фронту из различных видов вооружения и артиллерии?

Объединенные силы находятся в состоянии полной боевой готовности. У нас достаточно сил и средств, чтобы эффективно противодействовать агрессии в случае эскалации конфликта. Весь силовой блок находится под единым руководством в готовности адекватно отреагировать на любые изменения обстановки. Как бы противник не пытался менять тактику своих действий, мы всегда готовы ему ответить и у нас есть чем это сделать.

Есть ли в штабе ООС информация об обстановке на оккупированных территориях Донбасса, а точнее в контролирующих отдельные районы Донецкой и Луганской областей группировках? Есть ли данные по количественному составу дислоцированных там вражеских подразделений, а также по имеющейся у них технике и тяжелому вооружению? Возможно, известно, каково морально-психологическое состояние боевиков?

Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований - первого и второго армейских корпусов общей численностью около 32 тысяч человек, 11тыс. из которых - россияне. Руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ.

Замечу, что это не добровольческое ополчение так называемых "ЛНР/ДНР", это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в городе Новочеркасск Российской Федерации.

Основу их вооружения составляет советская техника, впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро". Именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе БПЛА СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также на глубину до 60км от линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины.

Учитывая существенное наращивание россиянами военного присутствия в Азовском море, насколько высоко Вы оцениваете угрозу высадки морского десанта на нашем побережье? Какие меры принимаются в свете такой угрозы? Чем украинские войска готовы "встретить" врага в случае его попытки десантирования с моря? Возможно, есть какие-то дополнительные превентивные меры, которые могли бы быть реализованы на побережье Азовского моря для улучшения диспозиции украинских войск, и/или для максимального осложнения попытки высадки десанта врагом? В этом контексте, достаточно ли защищен Мариуполь и организована его оборона, как с суши, так и с моря?

Сейчас в военном отношении украинское побережье Азова надежно защищено. С целью недопущения вторжения противника со стороны акватории Азовского моря Объединенными силами проведен целый комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны на данном участке, повышению уровня боеспособности частей и подразделений, оперирующих на данном направлении.

С командованием ВМС ВС Украины налажено взаимодействие по вопросам обмена разведывательной информацией о воздушной, наземной и морской обстановке. Кроме того, в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, задачами которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря. Касательно же Мариуполя, то там создана мощная линия обороны. Город надежно защищен и с суши, и с моря, и воздуха.

Учитывая протяженность линии соприкосновения на Донбассе и ограниченное количество привлеченных к ООС подразделений, достаточно ли отлажена система обороны? Какие решения могли бы быть дополнительно реализованы для укрепления оборонительных рубежей? Какие силы и средства нужно привлечь для этого?

Объединенные силы продолжают укреплять оборонительные укрепления на линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками. Нами постоянно проводится обустройство фортификационных сооружений, укрытий для личного состава и военной техники, чтобы не допустить потерь среди наших военных. Бригады, задействованные в проведении операции Объединенных сил, наращивают свою мощь, что мы видим во время каждой тренировки или обучения. По личному составу, то Объединенные силы достаточно укомплектованы, чтобы выполнить задачи по сдерживанию агрессии Российской Федерации, а в случае открытой агрессии - ее отражению и удерживанию занимаемых рубежей.

Сообщалось, что в 2015/2016 годах на Донбассе украинская сторона строила эшелонированную оборону, в рамках которой кроме собственно передовых позиций у линии соприкосновения также возводили вторую и третью линии. В каком состоянии находятся фортификационные сооружения и инженерные укрепления второй и третьей линий? Как их сейчас используют подразделения ООС?

Фортификационные сооружения II-III линии обороны, к возведению которых в 2015-2016 годах приобщались все областные администрации Украины, сейчас находятся под охраной подразделений Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил. На этих объектах периодически проводятся мероприятия по их поддержке и, при необходимости, ремонту. В случае необходимости они способны обеспечить выполнение задач по назначению войск, которые будут их занимать.

Как повлияло на ООС введение с 26 ноября в действие правового режима военного положения, в том числе в Донецкой и Луганской областях? Получила ли ООС подкрепления или иное усиление в связи с военным положением? Увеличилось ли количество задач, которые выполняют подразделения ООС на Донбассе?

Каким образом введение военного положения отразилось на жизни местных жителей, деятельности военно-гражданских администраций?

Как Вы считаете, есть ли необходимость в продлении военного положения в этих областях?

Введение военного положения практически не повлияло на жизнь гражданского населения Донецкой и Луганской областей. Оно коснулось лишь резервистов первой очереди, поскольку Министерству обороны и Генштабу поручено уточнить мобилизационный план Вооруженных сил и провести учебные сборы с данной категорией военнообязанных.

Все предприятия, учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ работали в штатном режиме.

Большинство мероприятий, реализуемых в рамках военного положения, касаются военных частей Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, включенных в состав Объединенных сил.

Нами проведены мероприятия по наращиванию сил и средств разведки, в разы увеличены проверки боеспособности воинских частей, увеличено количество мероприятий непосредственной подготовки штабов и подразделений к отражению агрессии. Мною и командирами оперативно-тактических группировок осуществлены военно-полевые поездки по всей линии соприкосновения и на морское побережье, в ходе которых на местах изучались состояние и положение врага, его возможные действия, оказывалась помощь в укреплении обороны.

Инженерные подразделения ВСУ из состава Объединенных сил активно привлекаются к восстановлению разрушенных во время боевых действий или взорванных боевиками мостов на Донбассе. В каких еще мероприятиях по восстановлению инфраструктуры и помощи местным жителям принимают участие подразделения ООС?

Объединенные силы стоят не только на защите интересов государства с оружием в руках, но и активно возрождают отдельные сферы жизнедеятельности востока Украины. Сегодня сюда, в города и поселки, возвращаются жители, а это значит, что должны вернуться и нормальные социально-бытовые условия. Для этого подразделения гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил принимают активное участие в возобновлении водо- и газоснабжения населенных пунктов, восстановлении жилых помещений, ремонте объектов социального назначения.

В первую очередь, речь идет о районах, непосредственно граничащих с линией столкновения. Кроме того, в нашей деятельности присутствует также и мощная гуманитарная составляющая, примером которой можно назвать гуманитарную инициативу "Помощь Восток", целью которой является предоставление адресной помощи детям из населенных пунктов вблизи линии соприкосновения, их оздоровлении и лечении. Вместе с ней мы ввели художественный проект "АRTперемирие", который способствует культурному возрождению региона, восстановлению и укреплению духовных традиций населения.

Мы рассчитываем, что благодаря нашим усилиям, благодаря усилиям военно-гражданских администраций, нам удастся создать на территории Донецкой и Луганской областей социальные и правовые условия, которые будут мощным стимулом для возвращения домой тех граждан, которые сейчас оказались под оккупацией