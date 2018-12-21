Соуправляющий партнер Asters: "Решение об объединении Asters и ЕПАП Украина было принято с комфортом для всех сторон"

1 октября 2018 года состоялось объединение двух знаковых для украинского рынка юридических фирм – Asters и "ЕПАП Украина". Объединенная юрфирма стала крупнейшей в Украине и продолжает работу под брендом Asters.

Соуправляющий партнер Asters Сергей Свириба рассказал об объединении и трендах рынка юридических услуг Украины в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

- Какими были причины и предпосылки для объединения команд "Астерс" и "ЕПАП Украина"?

- Мне часто задают этот вопрос в последнее время и, если очень кратко, то ответ на него: "Мы объединились, потому что захотели и смогли" (смеется).

Если же углубляться в детали, то слияния и поглощения — это тренд последнего времени на юридическом рынке. При этом как на национальном, так и на глобальном уровнях. Кроме команд Asters и ЕПАП Украина, в 2018 году в Украине объединились Avellumи AGAPartners, Integritesи "Правочин". Буквально в середине декабря о слиянии объявили Spenser&Kauffmann и S.T. Partners.

Объединенные компании получают больше ресурсов, что, в свою очередь, открывает перед ними новые возможности. В нашем случае ключевым триггером стало понимание, что клиенту все чаще нужен "всесильный" советник – тот, кто сможет закрыть все направления.

В результате слияния мы смогли значительно расширить экспертизу Astersв таких индустриях, как авиация, фармацевтика, строительство и инфраструктура, агробизнес и практиках уголовного права и разрешения споров. Нам удалось собрать в одной команде беспрецедентное количество юридических талантов. У нас также одна из самых стабильных команд на рынке – более 30% юристов в объединенной фирме с нами 10+ лет. Независимый международный рейтинг ChambersEurope 2018 года отмечает 22-х юристов объединенной фирмы – наибольшее количество признанных исследованием специалистов в одной юридической фирме в Украине.

- Были ли еще какие-то кандидаты для объединения?

- Нет, других кандидатов не было.

Решение об объединении команд Asters и "ЕПАП Украина" было принято с комфортом для всех сторон, ведь наши фирмы разделяют одни и те же ценности и корпоративную культуру, мы имеем успешный многолетний опыт сотрудничества. При таких условиях объединение было наиболее логичным и перспективным шагом.

- Какие основные проблемы, которые проявились в ходе переговоров об объединении?

- В процессе объединения основное внимание уделили вопросу обеспечения беспрерывности бизнес-процессов в интересах клиентов. Ключевыми вопросами, которые обсуждались в ходе переговоров об объединении были "Как избежать конфликтов интересов?" и "Как сохранить и нарастить клиентскую базу?". В основу многих решений был положен принцип паритета как отражение нашего основного капитала - доверия друг к другу и общего видения стратегии развития фирмы. Еще один важный принцип - справедливость учета вклада каждого в общее дело.

Все ключевые процессы в рамках объединения были завершены за 53 дня: мы объявили о слиянии 9 августа, а официально зарегистрировали новую объединенную фирму 1 октября 2018 года. Но нельзя сказать, что объединение полностью завершилось, нам еще предстоит много работы.

- Не возникали ли проблемы при объединении клиентской базы? Как объединение отразилось на клиентской базе?

- Мы провели тщательный анализ в отношении каждого отдельного клиента. Точную цифру назвать не могу, но уверяю: там, где был возможен конфликт интересов, решение принималось индивидуально по каждому конкретному делу.

В ходе внутренней проверки наличия конфликта интересов оказалось, что мы в абсолютном большинстве случаев работали с разными клиентами. Поэтому в результате слияния наша общая клиентская база значительно выросла.

- Как слияние отразилось на юррынке Украины?

В результате объединения наша фирма стала самым крупным игроком на юридическом рынке Украины с 27 партнерами и 149 юристами в своем составе. Нам также удалось значительно расширить свое географическое присутствие: кроме офисов в Киеве после объединения мы также представлены в Вашингтоне и Брюсселе. Мы и дальше планируем расширяться и выходить в ключевые для наших клиентов юрисдикции.

Благодаря этому нам удалось пройти строжайший международный аудит и по его итогам стать эксклюзивным представителем Украины в самой авторитетной сети независимых юридических фирм мира LexMundi. По результатам ежегодного исследования "50 ведущих юридических фирм Украины", опубликованного в начале декабря, Asters признана Юридической фирмой №1 в Украине.

- Можно ли ожидать в ближайшем будущем аналогичных сделок на юридическом рынке Украины (даже если не столь крупных)?

- Да, дальнейшие слияния на юридическом рынке очень возможны. В 2018 году мы стали свидетелями четырех слияний в Киеве. В Новом году можно ожидать на подобные сделки и в регионах.

В то же время, объединятся – это сложный выбор, и он подойдет далеко не всем фирмам. Не стоит идти на такой шаг, если есть заметные несовпадения в целях и видении общего будущего. Перед тем, как принять решение об объединении, важно провести тщательный бизнес-анализ и составить бизнес-план.

- Какие, на ваш взгляд, самые актуальные законопроекты для украинского бизнеса на ближайшее время?

- Одним из самых важных вопросов для экономики Украины является отмена моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Этот мораторий снижает конкурентоспособность фермерских хозяйств и тормозит инвестиции в долгосрочные сельскохозяйственные и инфраструктурные проекты.

Важным для бизнеса является принятие нового Трудового кодекса Украины на замену все еще действующего советского Кодекса законов о труде Украины. Также представители бизнеса поддерживают введение механизма концессии – одной из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в мире для привлечения частных инвестиций.

По вашему мнению, какие изменения претерпит рынок юридических услуг в 2019 году?

- Ключевым словом в 2019 году для Украины в целом и для юридического рынка будет "волатильность".

Приведу пример. Одним из показателей деловой активности на рынке являются цены на аренду офисов в бизнес-центрах премиум-класса. В течение всего 2018 года эти цены медленно, но уверенно ползли вверх. А после введения военного положения резко обвалились до уровня начала года. Украинские юристы работают в юрисдикции, где прогнозы – дело неблагодарное, а горизонт планирования – очень короткий.

Поэтому, хотя украинский рынок юридических услуг последние два года активно растет (+15% к совокупному доходу 50 ведущих юрфирм Украины в 2017 году, и +20% - в 2018), но юридическим фирмам Украины нужно разрабатывать и план "Б", ведь вхождение в очередной активный политический сезон может традиционно уменьшить количество транзакционной и проектной работы и заставит инвесторов "переждать".