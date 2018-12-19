Посол Беларуси Игорь Сокол: "В следующем году перед нами стоит амбициозная задача – увеличить взаимный товарооборот до $8 млрд"

Материал посольства Республики Беларусь в Украине

Игорь Сергеевич, подходит к концу 2018 год. Для Вас, как человека государственного это означает не только приближение новогодних праздников, но и подведение итогов за год. Все ли цели достигнуты? Все ли задачи выполнены? Чем особенным ознаменовал себя уходящий 2018 год?

Этот год был для нас насыщенным и богатым на события. Мы активно работали над развитием белорусско-украинских торгово-экономических отношений как на национальном, так и на региональном уровнях.

В апреле этого года в Киеве состоялась многоотраслевая выставка белорусских производителей "Made in Belarus", которая стала первым за долгое время выставочным мероприятием Республики Беларусь в Украине подобного масштаба. В период с 2010 года Национальные выставки Республики Беларусь в Украине проводились только дважды: в Днепропетровске в октябре 2010 г. и во Львове в марте 2011 г.

Благодаря инициативе наших президентов главным мероприятием уходящего года стал первый Форум регионов Беларуси и Украины, который с успехом прошел в октябре в Гомеле. Главы наших государств приняли участие в его работе, дав старт новому формату двустороннего взаимодействия.

В результате за январь – октябрь товарооборот между Беларусью и Украиной составил 4,6 млрд. долларов США, то есть вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года почти на 23%. А по итогам года, мы ожидаем, что взаимный оборот товаров и услуг превысит отметку в 5,5 млрд. долларов. Отношения между Беларусью и Украиной имеют огромный потенциал, и мы намерены его реализовать по максимуму.

Главами наших государств перед нами поставлена крайне сложная задача на следующий год – увеличить товарооборот между нашими странами до 8 млрд долларов, то есть почти в два раза. Это означает, что в следующем году нас ожидает сверхнапряженная работа. В последние годы торгово-экономические связи между нашими странами развиваются высокими темпами. И происходит это, в первую очередь, благодаря политической воле и тому вниманию, которое уделяется на высшем уровне отношениям наших государств в экономической сфере.

Товарооборот в 8 млрд долларов – цифра внушительная. Какие еще амбициозные цели на следующий год Вы ставите перед собой?

Самым масштабным мероприятием в 2019 году станет для нас второй Форум регионов Беларуси и Украины. Мы уже получили предложение от украинской стороны провести его осенью в городе Житомире. В силу исторических связей и территориальной близости Житомир как нельзя лучше подойдет на роль города, принимающего очередной Форум регионов. Житомирская область, наряду с другими приграничными областями Украины (Волынской и Черниговской), демонстрирует наиболее высокий товарооборот с Беларусью. Нет никаких сомнений, что проведение подобного мероприятия в Житомире приведет к еще более активному развитию сотрудничества не только приграничных регионов, но и самых отдаленных областей Украины и Беларуси.

Во время проведения первого Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле свыше 150 ведущих белорусских и украинских компаний продемонстрировали свои ноу-хау и hi-tech разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма. Подписаны контракты на сумму свыше $100 млн. Более тысячи гостей, приехавших из Украины – это свидетельство интереса наших людей и бизнеса друг к другу. Уверен, что Форум станет традиционной площадкой для налаживания и укрепления региональных связей и контактов, представления экономического, научно-образовательного, культурного и иного потенциала регионов двух стран, придаст дополнительный импульс взаимодействию бизнес-структур.

Игорь Сергеевич, безусловно, площадка Форума регионов Беларуси и Украины является плодотворной для зарождения и реализации новых проектов. А какие действующие совместные белорусско-украинские проекты уже зарекомендовали себя на рынке как успешно функционирующие?

Мы с нашими украинскими коллегами продолжаем работать над интенсивностью двустороннего сотрудничества, стараемся еще больше его расширить, найти новые точки роста. В Беларуси сегодня работает более 315 субъектов хозяйствования с украинским капталом.

В то же время, в Украине эффективно функционирует более 100 структур товаропроводящей сети белорусских субъектов хозяйствования, в их числе восемь совместных сборочных производств: тракторов МТЗ, зерноуборочных комбайнов Гомсельмаш, лифтового оборудования, троллейбусов МАЗ и Белкоммунмаш, техники МАЗ. Осуществляется кооперация с украинскими производителями коммунальной и дорожной техники, пожарных машин.

Например, в настоящее время на территории Украины активную деятельность ведет компания "Сервис Ойл" - дочернее предприятие "Белоруснефти", которая оказывает украинскому нефтегазовому сектору сервисные услуги в области разведки и добычи нефти и газа.

Более того, Украина успешно работает над модернизацией своей автодорожной сети. Весомые результаты на этом актуальном направлении сегодня показывает ООО "Белавтодор-Украина" совместно с холдингом "Белавтодор". Тресты холдинга участвовали в более чем 30 торгах на общую сумму в эквиваленте 114 млн. долларов. Выиграно и подписано договоров на общую сумму в эквиваленте почти 50 млн. долларов. Силами трестов холдинга будут выполняться дорожно-строительные работы в Николаевской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской областях.

Хотелось бы подчеркнуть, что взаимодействие Беларуси и Украины в торгово-экономической сфере носит стратегический характер. Украина для нас важнейший торгово-экономический партнер. При этом мы настроены на дальнейшее углубление нашего торгово-экономического сотрудничества и рассчитываем на поддержку наших украинских партнеров.

Конечно, торгово-экономическое сотрудничество является основой любых двусторонних отношений, однако, учитывая непосредственную территориальную близость наших стран, а также историческую общность, как Вы оцениваете роль культурной составляющей в дипломатических отношениях Беларуси и Украины?

Роль "культурной дипломатии" трудно переоценить. Именно культура является самым надежным и эффективным инструментом, работающим на сближение государств и народов, бизнеса и национальных интересов. Этому свидетельствует и тот факт, что тема взаимодействия в сфере культуры и активизации гуманитарного сотрудничества всегда присутствует в двусторонней повестке дня встреч на высшем уровне.

Взаимодействие Беларуси и Украины в гуманитарной сфере носит не декларативный характер, а наполнено значительным количеством конкретных, масштабных мероприятий.

Всего в текущем году при содействии Посольства проведено более 70 мероприятий в гуманитарной сфере. В качестве примера приведу наиболее яркие события.

Одним из наиболее значимых событий в сфере культуры в 2018 году явилось проведение по инициативе Главы белорусского государства Дней культуры Украины в Беларуси. До этого в последний раз Дни культуры Украины проходили в Беларуси в 2012 году, а Дни культуры Беларуси в Украине - в 2013-м.

Мероприятия с огромным успехом прошли в Минске, Александрии, Гомеле с участием известных украинских коллективов и артистов – Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П.Вирского, Иво Бобула, Ленары Османовой, Златы Огневич, Тины Кароль, Олега Винника, групп Luiku и Гетман. Сейчас прорабатываются сроки и формат проведения Дней культуры Беларуси в Украине.

Языки, фольклор, народные традиции Беларуси и Украины тесно переплетены и имеют единые исторические корни. В качестве примеров озвучу, что главным дирижером Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, уже многие годы является заслуженный артист Украины Виктор Плоскина, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский – уроженец Львовской области. В текущем году в г.Харькове состоялось открытие памятной доски Народному артисту Беларуси, уроженцу Украины Виктору Вуячичу.

Не могу не отметить, что немалый вклад в популяризацию белорусской культуры в Украине вносят и наши диаспоральные организации, их любительские творческие коллективы, которые регулярно участвуют в фестивалях и праздниках во всех регионах Украины.

Приятно отметить, что украинский народ проявляет неподдельный интерес к культуре Беларуси. Украинская молодежь изучает белорусский язык, литературу и национальные традиции на базе Центра белорусского языка и культуры имени Владимира Короткевича при Институте филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в средних образовательных школах в городах Ирпень, Мелитополь.

Республика Беларусь всегда готова подставить "дружеское плечо" братскому украинскому народу в трудной ситуации. В текущем году в Украину был доставлен второй гуманитарный конвой для украинских граждан, находящихся в зоне конфликта на Востоке Украины по обе стороны линии разграничения. Груз скомплектован не только для формирования стандартных продуктовых пакетов, но и для оснащения больниц холодильниками и школ мебелью для занятий. Доставка белорусской гуманитарной помощи в Украину явилась практической реализацией инициативы Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и была осуществлена в рамках договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Относительно планов на будущий год.

В 2019 году Беларусь будет отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате будет приурочен ряд мероприятий, как в Республике Беларусь, так и за рубежом. Мы планируем торжественные мероприятия по чествованию украинских ветеранов, принимавших участие в боях за Беларусь.

Летом 2019 года в Беларуси пройдут II Европейские игры, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. Соревнования пройдут по 15 видам спорта с участием спортсменов из 50 стран мира. Мы ожидаем, что украинские болельщики и туристы, которые приедут поддержать свои спортивные команды на II Европейских играх, смогут в полной мере прочувствовать тепло и гостеприимство белорусского народа.

В целях сохранения и развития традиций белорусской дипломатии, повышения престижа дипломатической службы в 2019 году предусмотрен ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея дипломатической службы Беларуси. Первое внешнеполитическое ведомство Беларуси, созданное в январе 1919 года, возглавлял Всеволод Фальский, который с 1925 года проживал в Киеве, работал директором драматического театра имени М.Заньковецкой (ныне львовский театр).

В преддверии праздника указом Президента Республики Беларусь учреждены официальные эмблема и флаг Министерства иностранных дел Беларуси, нагрудные знаки отличия органов дипломатической службы, форменная одежда дипломатических работников.

В завершение хотел бы поздравить украинский народ с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и пожелать мира, добра и благополучия всем украинским семьям.