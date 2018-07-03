Старший вице-президент AGCO: За три года намерены завоевать 20% украинского рынка

Эксклюзивное интервью старшего вице-президента и генерального менеджера AGCO в Европе и на Ближнем Востоке Роба Смита агентству "Интерфакс-Украина"

- Какие основные тенденции вы отмечаете на рынке импортной сельскохозяйственной техники в Украине? На сколько, по вашему мнению, может вырасти этот рынок, какие основные факторы повлияют на рост?

- В течение 2016-2017 гг. рынок сельскохозяйственной техники в Украине вырос втрое. Прошлый год стал рекордным по поставкам импортной техники за время независимости страны – было завезено более 3500 тракторов. По нашим прогнозам и ожиданиям, рынок тракторов иностранных брендов в Украине в ближайшие годы возрастет до 4 тыс. ед. В 2018 году мы пока наблюдаем более медленные темпы продаж, рынок демонстрирует стабилизацию после пика в 2017 году, однако этот год имеет все шансы стать вторым лучшим в истории современной Украины.

Мы заметили тенденцию к росту тракторов в сегменте мощности 100-150 л. с. По итогам четырех месяцев 2018 года этот сегмент вырос до 48%, тогда как в 2017 году составлял 36%. Это произошло, в том числе, и за счет снижения доли тракторов мощностью 300 л.с. и более - до 25% за четыре месяца этого года с 34% в 2017-м.

В настоящее время соотношение в Украине импортной и отечественной техники составляет 30% на 70% соответственно, но мы видим перспективу к росту доли иностранной техники благодаря ее инновационности и большей производительности. Возможно, в 2018 году это соотношение составит 40% на 60%, а однажды изменится и до 50% на 50%.

Основными факторами, влияющими на увеличение глобального спроса на с/х технику, является рост населения в мире. Это приводит к повышению спроса на сельскохозяйственную продукцию, также и из Украины. Ваша страна - один из ведущих экспортеров зерновых и масличных культур. Реформы и евроинтеграция стимулируют наращивание экспорта. Аграрные предприятия здесь развиваются очень стремительно: используют новые технологии, международный опыт, увеличивают урожайность. Соответственно, возрастает и потребность в техническом переоснащении и модернизации технического парка агропроизводителей.

- Реализовали ли вы планы по выводу на рынок Украины финских тракторов ТМ Valtra?

- Да, совместно с нашими партнерами-дистрибуторами мы начали реализацию тракторов Valtra серии T в Украине и планируем презентовать серию A до конца этого года. Знакомство украинских агропроизводителей с Valtra началось с T-серии в сегменте мощности 150-250 л. с. Первые тракторы Valtra уже работают на украинских полях. Это не единственная новинка в портфеле продаж в Украине. В этом году мы уже презентовали наш трактор Massey Fergusson MF 6713.

В настоящее время AGCO в Украине представлена всеми основными брендами - Fendt, GSI, MasseyFerguson и Valtra.

- Планируете ли в этом году выпускать новые продукты на мировой рынок? Если да, то, какие из этих новинок будут представлены в Украине?

- В этом году мы представляем зерноуборочный комбайн Ideal на некоторых международных рынках. Презентация этой модели в Украине запланирована на 2019 год. А к концу 2018 года, скорее всего, осенью на выставке "ИнтерАгро" будет представлен гусеничный трактор Fendt 1100 MT. Кроме того, мы организовали демонстрационный тур по всей Украине с презентацией новейших решений для точного земледелия компании Precision Planting, которую приобрели в 2017 году. Тем самым мы даем толчок развитию новейших разработок для точного земледелия в Украине и знакомим украинского агропроизводителя с новыми возможностями.

- Какова структура дистрибуции AGCO в Украине? Сколько у вас официальных дилеров?

- Наша компания последние три-четыре года успешно развивалась на рынке Украины и в этом году стратегическим решением стала реорганизация украинской структуры дистрибуции в европейском формате, как в Германии, Франции, Великобритании и на других европейских рынках. С помощью реорганизации мы намерены осуществить прорыв и нарастить нашу долю на украинском рынке иностранной с/х техники на 50%. По опыту других мультибрендовых компаний мы поняли: дистрибутор более успешен, когда сосредотачивается исключительно на брендах одной компании - тогда он имеет больше шансов достичь высокого уровня продаж. Поэтому с начала текущего года мы работаем над внедрением последовательной европейской структуры дистрибуции в Украине.

На сегодня у нас есть по четыре дистрибутора техники Fendt, Valtra( "Астра", "Агроструктура", "Цеппелин Украина" и "Агроспейс") и Massey Ferguson ("Амако", "Волынская фондовая компания", "Бизон-Тех" и "Минетех"). К концу 2018 года наши дистрибуторы будут иметь филиалы во всех регионах Украины. С нашими восемью эксклюзивными партнерами мы охватываем 70% территории Украины. Ожидаем, что до конца этого года покроем 100%.

- Есть ли в планах увеличение в этом году поставок с/х техники и оборудования в Украину? Какие стратегические планы AGCO на ближайшие три года?

- После двух лет подъема украинский рынок с/х техники сейчас входит в период "нормализации". В 2017 году мы поставили на этот рынок более 300 тракторов. В прошлом году мы заняли долю 9% рынка иностранной сельхозтехники. По итогам 2018-го планируем охватить долю рынка с двузначными цифрами, при благоприятных для бизнеса условиях планируем до конца этого года выйти где-то на 15% рынка, а уже через три года - завоевать 20%, и это будет отличным результатом.

- Рассматриваете ли вы возможность локализации производства техники и оборудования в Украине? Расскажите о ваших инвестиционных планах в Украине?

- Для нас важно, чтобы наши клиенты имели доступ к новейшим разработкам. Это и является приоритетным направлением инвестирования. Корпорация AGCO - мультибрендовая компания, одна из немногих в мире, специализирующаяся исключительно на сельхозтехнике и оборудовании. Годовой оборот компании в 2017 году составил $8,3 млрд. Ежегодно инвестируем $350 млн в инновации, научно-исследовательские центры, проектно-конструкторские работы и это - около 4% наших продаж. Компания также вкладывает средства в развитие каналов дистрибуции. Все вместе – это около $400 млн инвестиций в год. Наши инвестиционные планы направлены, прежде всего, на усиление дистрибуции и развитие эффективных решений полной линейки наших брендов, гарантирование высокого уровня сервисной поддержки для возрастающих потребностей украинских аграрных производителей.

- Какая ценовая политика компании? Кто является основными клиентами?

- Мы индивидуально подходим к каждой категории клиентов, учитывая их потребности - от фермера к агрохолдингам. Позиционируем технику Massey Ferguson, Fendt и Valtra в соответствии с техническими требованиями и финансовыми ожиданиями для разных сегментов агропроизводителей. К тому же наши партнеры по дистрибуции сотрудничают с крупнейшими финансовыми институтами (OTP Bank, KredoBank и RaiffeisenBank) и имеют возможность предоставлять клиентам разные финансовые решения.